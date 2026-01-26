Претендовать на гражданство можно уже спустя 3 года постоянного легального проживания на территории Франции, но при условии, что у вас имеется два диплома французского ВУЗа. При наличии одного диплома подаваться на гражданство можно только по истечении 5 лет. Важное условие при подаче — финансовая стабильность, которую можно подтвердить рабочим контрактом и налоговыми декларациями.