Способов легально обосноваться во Франции несколько:
На легализацию в стране могут также рассчитывать родители французского гражданина.
К основным группам относятся:
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Основаниями для получения ВНЖ являются:
Для оформления временного вида на жительство необходимы, в первую очередь, документы, подтверждающие место жительства и финансовую стабильность. Сроки получения ВНЖ составляют от 2 до 6 месяцев в зависимости от типа запроса и сложности досье.
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Главные преимущества французского ВНЖ — полная свобода передвижения по всей Европе, бесплатное медицинское обслуживание и образование.
ПМЖ можно запросить уже после получения первичного ВНЖ.
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Претендовать на гражданство можно уже спустя 3 года постоянного легального проживания на территории Франции, но при условии, что у вас имеется два диплома французского ВУЗа. При наличии одного диплома подаваться на гражданство можно только по истечении 5 лет. Важное условие при подаче — финансовая стабильность, которую можно подтвердить рабочим контрактом и налоговыми декларациями.
Да. Никаких ограничений на приобретение недвижимости между гражданином и иностранцем нет.
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При себе необходимо иметь лишь паспорт и документ, подтверждающий происхождение средств. Оформление сделки начинается после того, как продавец принимает сделанное ему коммерческое предложение. Далее за дело берется нотариус: собирает документы на недвижимость, тщательно проверяет все нюансы и подготавливает проект контракта купли-продажи.
Среди расходов надо учитывать 8% гос. пошлины, которая перечисляется на счет нотариуса. Также следует учитывать Prorata — возмещение разницы расходов продавцу в случае, если он заплатил, к примеру, налог на год вперед, а продает недвижимость уже через полгода.
Подробнее: https://realting.com/ru/news/kak-poluchit-vid-na-zhitelstvo-grazhdanstvo-francii
Все зависит от местоположения, площади и прочих факторов. Так, 3-комнатная квартира под Парижем с учетом налогов и коммунальных платежей обходится примерно в 350 € в месяц. В это же время сдавать ее можно за 1200-1400 € в месяц.
Здесь в обоих случаях есть свои плюсы. Покупая «первичку» от застройщика, вы освобождаетесь от гос. пошлины в размере 8%, но цена за кв. метр в новых зданиях выше и выбора с точки зрения расположения немного.
Подробнее: https://realting.com/ru/news/kak-poluchit-vid-na-zhitelstvo-grazhdanstvo-francii