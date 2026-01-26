  1. Realting.com
  2. Недвижимость во Франции

Недвижимость во Франции

Ищите среди 21 004 объекта
Новостройки Купить Снять Посуточно Коммерческая
{{ property_type ? property_type : 'не выбрано' }}
Апарт - отель Бизнес-центр Вилла Жилой квартал Жилой комплекс Клубный дом Коммерция Комплекс вилл Коттедж Коттеджный поселок Многоквартирный жилой дом Отель Резиденция Таунхаус Торговый центр Туристический комплекс
Жилая недвижимость
Квартира Пентхаус Студия Дом Вилла Коттедж Комната
Коммерческая
Ресторан, кафе Отель Офис Производство Доходный дом Инвестиционная Склад Магазин Готовый бизнес Конференц-зал Резиденция Отельный номер
Прочее
Земельные участки
Квартира Пентхаус Многоуровневые квартиры Студия Дом Вилла Коттедж Особняк Бунгало Таунхаус Дуплекс Коммерческое помещение Ресторан, кафе Офис Склад
Квартира Многоуровневые квартиры Студия Дом Вилла Шале Бунгало Коммерческое помещение Комната Офис Конференц-зал
Ресторан, кафе Отель Офис Производство Доходный дом Инвестиционная Склад Магазин Готовый бизнес Конференц-зал Резиденция Отельный номер
Новостройки на карте во Франции
21 004 объекта недвижимости
7 компаний
Статьи о Франции
Акции и новости компаний

Агентства и застройщики во Франции

Застройщики Агентства
Premiumazur
Property ServiceAzur
Prestige Resiences
Hotel Invest
Nestenn
Показать больше

Популярные районы во Франции

Новостройки во Франции

Все новостройки Квартиры дома

Все новостройки

Показать больше

Квартиры

Показать больше

дома

Показать больше

Квартиры во Франции

Все квартиры 1 комната 2 комнаты 3 комнаты 4 комнаты 5 комнат Пентхаусы Кондо Квартиры-студии

Все квартиры

Показать больше

1 комната

Показать больше

2 комнаты

Показать больше

3 комнаты

Показать больше

4 комнаты

Показать больше

5 комнат

Показать больше

Пентхаусы

Показать больше

Кондо

Показать больше

Квартиры-студии

Показать больше

Дома во Франции

Все дома Виллы Замки Особняки Шале

Все дома

Показать больше

Виллы

Показать больше

Замки

Показать больше

Особняки

Показать больше

Аренда во Франции

Краткосрочная аренда Долгосрочная аренда

Краткосрочная аренда

Показать больше

Долгосрочная аренда

Показать больше

Коммерческая недвижимость во Франции

Вся коммерческая недвижимость Отели Инвестиционная недвижимость

Вся коммерческая недвижимость

Показать больше

Отели

Показать больше

Инвестиционная недвижимость

Показать больше

Земельные участки во Франции

Показать больше
Размещайте объявление
Наша форма подачи позволит быстро и удобно разместить объявление
Добавить объявление

Программы иммиграции во Франции

  • ВНЖ
    France FIP Residence Permit
    France FIP Residence Permit
    Франция Франция
    от
    $16,500
    Тип программы иммиграции ВНЖ
    Срок получения от 2 месяцев
    Разблокируйте свое путешествие: получите разрешение на французское место жительства с легкостью Вы мечтаете о том, чтобы испытать очарование, культуру и изысканность Франции? Ваше путешествие начинается с получения разрешения на французское место жительства, в частности визового визита. Н…
    Иммиграционный консультант
    Luxe Legal Services
    Оставить заявку
  • ВНЖ
    French Tech Founder Talent Visa — ВНЖ Франции для основателей инновационных проектов
    French Tech Founder Talent Visa — ВНЖ Франции для основателей инновационных проектов
    Франция Франция
    от
    $17,126
    Тип программы иммиграции ВНЖ
    Срок получения от 5 месяцев
    French Tech Founder Talent Visa — программа получения ВНЖ Франции для предпринимателей, экспертов и специалистов с сильным профессиональным опытом, которые планируют создать и развивать во Франции инновационный проект. Программа входит в категорию Passeport Talent / carte talent и позволя…
    Агентство
    Invest Cafe
    Оставить заявку
  • ВНЖ
    ВНЖ Франции по программе "Talent — Открытие компании"
    ВНЖ Франции по программе "Talent — Открытие компании"
    Франция Франция
    от
    $19,772
    Тип программы иммиграции ВНЖ
    Срок получения от 5 месяцев
    Добро пожаловать в EU Unlockr С 2021 года EU Unlockr — признанный эксперт в сопровождении семей, предпринимателей и инвесторов, которые ищут безопасный и прозрачный путь к получению ВНЖ во Франции. Мы — компания, полностью специализирующаяся на Франции, с успешностью наших программ на ур…
    Иммиграционный консультант
    Eu-Unlockr
    Оставить заявку
    Показать контакты
    Закрыть
    Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
    Иммиграционный консультант
    Eu-Unlockr
    Языки общения
    English, Русский
  • ВНЖ
    ВНЖ Франции по программе "Talent — Startup"
    ВНЖ Франции по программе "Talent — Startup"
    Франция Франция
    от
    $17,625
    Тип программы иммиграции ВНЖ
    Срок получения от 5 месяцев
    Добро пожаловать в EU Unlockr С 2021 года EU Unlockr — признанный эксперт в сопровождении семей, предпринимателей и инвесторов, которые ищут безопасный и прозрачный путь к получению ВНЖ во Франции. Мы — компания, полностью специализирующаяся на Франции, с успешностью наших программ на ур…
    Иммиграционный консультант
    Eu-Unlockr
    Оставить заявку
    Показать контакты
    Закрыть
    Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
    Иммиграционный консультант
    Eu-Unlockr
    Языки общения
    English, Русский
Показать больше

Новости в сфере недвижимости во Франции

Показать больше

Часто задаваемые вопросы

Какими способами можно иммигрировать во Францию на законных основаниях?

Способов легально обосноваться во Франции несколько:

  • За счет инвестиций. В этом случае необходимо инвестировать минимум 300.000 € в готовую компанию либо создать новую фирму, вложив минимум 35.000 €.
  • Заключить брак с гражданином Франции.
  • Трудоустроиться на контрактной основе на кадровую роль.

На легализацию в стране могут также рассчитывать родители французского гражданина.
 

Какие существуют виды разрешений на пребывание в стране?

К основным группам относятся: 

  • виза;
  • Titre de sejour (ВНЖ) на год или 4 года;
  • ПМЖ (10-летняя карта);
  • временное разрешение (Resepisse).

Подробнее: https://realting.com/ru/news/kak-poluchit-vid-na-zhitelstvo-grazhdanstvo-francii

Какие существуют основания для получения ВНЖ?

Основаниями для получения ВНЖ являются:

  • семейные связи (супруг, ребенок, родитель);
  • обучение;
  • работа;
  • инвестиции;
  • убежище для беженца.

Что необходимо для оформления временного вида на жительство? Каковы сроки получения?

Для оформления временного вида на жительство необходимы, в первую очередь, документы, подтверждающие место жительства и финансовую стабильность. Сроки получения ВНЖ составляют от 2 до 6 месяцев в зависимости от типа запроса и сложности досье.

Подробнее: https://realting.com/ru/news/kak-poluchit-vid-na-zhitelstvo-grazhdanstvo-francii

Какие преимущества дает ВНЖ Франции?

Главные преимущества французского ВНЖ — полная свобода передвижения по всей Европе, бесплатное медицинское обслуживание и образование.

Когда можно податься на получение ПМЖ Франции?

ПМЖ можно запросить уже после получения первичного ВНЖ.

Подробнее: https://realting.com/ru/news/kak-poluchit-vid-na-zhitelstvo-grazhdanstvo-francii

В течение какого времени можно получить французское гражданство? Что для этого нужно?

Претендовать на гражданство можно уже спустя 3 года постоянного легального проживания на территории Франции, но при условии, что у вас имеется два диплома французского ВУЗа. При наличии одного диплома подаваться на гражданство можно только по истечении 5 лет. Важное условие при подаче — финансовая стабильность, которую можно подтвердить рабочим контрактом и налоговыми декларациями.

Имеют ли право приобретать недвижимость во Франции иностранные граждане?

Да. Никаких ограничений на приобретение недвижимости между гражданином и иностранцем нет.

Подробнее: https://realting.com/ru/news/kak-poluchit-vid-na-zhitelstvo-grazhdanstvo-francii

Какие документы необходимы для оформления сделки купли-продажи? Как оформляется сделка?

При себе необходимо иметь лишь паспорт и документ, подтверждающий происхождение средств. Оформление сделки начинается после того, как продавец принимает сделанное ему коммерческое предложение. Далее за дело берется нотариус: собирает документы на недвижимость, тщательно проверяет все нюансы и подготавливает проект контракта купли-продажи.

Какими дополнительными расходами сопровождается покупка недвижимости во Франции?

Среди расходов надо учитывать 8% гос. пошлины, которая перечисляется на счет нотариуса. Также следует учитывать Prorata — возмещение разницы расходов продавцу в случае, если он заплатил, к примеру, налог на год вперед, а продает недвижимость уже через полгода.

Подробнее: https://realting.com/ru/news/kak-poluchit-vid-na-zhitelstvo-grazhdanstvo-francii

Во сколько примерно обойдется содержание недвижимости во Франции?

Все зависит от местоположения, площади и прочих факторов. Так, 3-комнатная квартира под Парижем с учетом налогов и коммунальных платежей обходится примерно в 350 € в месяц. В это же время сдавать ее можно за 1200-1400 € в месяц.

Какую недвижимость выгоднее приобретать: на первичном или вторичном рынке?

Здесь в обоих случаях есть свои плюсы. Покупая «первичку» от застройщика, вы освобождаетесь от гос. пошлины в размере 8%, но цена за кв. метр в новых зданиях выше и выбора с точки зрения расположения немного.

Подробнее: https://realting.com/ru/news/kak-poluchit-vid-na-zhitelstvo-grazhdanstvo-francii

Наши партнеры во Франции