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Коммерческая 7 спален с Doppio Ingresso, с Canna Fumaria, с дорогой
Polpenazze del Garda, Италия
24
1 566 м²
Историческое здание в центре города Полпенацце-дель-Гарда - идеальное решение для тех, кто х…
€1,95 млн
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Коммерческая 7 спален с Aria Condizionata, с Ingresso Indipendente, с Ripostiglio
Gallipoli, Италия
17
8
735 м²
Мы предлагаем вам увлекательное историческое здание, расположенное в самом сердце старого го…
€2,80 млн
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Коммерческая 8 комнат с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Ingresso Indipendente
Nardo, Италия
8
4
230 м²
3 независимых решения в историческом центре Nardò недавно отремонтированы: 2 из них находятс…
€350,000
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Коммерческая 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Gallipoli, Италия
3
2
110 м²
Мы представляем очаровательное историческое здание, построенное в 1600 году, расположенное в…
€790,000
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Магазин 5 комнат с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Предаццо, Италия
5
3
306 м²
Это ресторан-пиццерия, расположенный в центре Предаццо, в самом сердце Доломитовых Альп, и д…
€598,000
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Коммерческая 16 комнат
Терни, Италия
16
500 м²
Борго окружен природой с 4,80 га земли с древней оливковой рощей и фруктовыми деревьями. Сос…
Цена по запросу
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Отель
Терни, Италия
3 000 м²
Комплекс, состоящий из отеля на 16 номеров и гаража, крытого бального зала 1200 м2, открытог…
Цена по запросу
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Отель 115 комнат
Пезаро, Италия
115
Четырехзвездочный отель с видом на море на 115 номеров, ресторан, конференц-зал и т. Д
Цена по запросу
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Отель 35 комнат
Терни, Италия
35
1 000 м²
Бывший отель на пяти уровнях подлежит восстановлению, чтобы превратить его в апартаменты. Оп…
€420,000
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Коммерческая
Фолиньо, Италия
2 500 м²
Commercial property of 2,500 m2 fully rented (refurbished property) in an extremely interest…
Цена по запросу
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Коммерческая 15 комнат
Gallipoli, Италия
15
600 м²
Fascinating historical palace of 600 sqm built in 1900 in the heart of Gallipoli. The palace…
€1,50 млн
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Коммерческая
Терни, Италия
2 500 м²
Недавно построенный сарай площадью около 2500 м2 на двух уровнях ( первый этаж для офисов ).…
Цена по запросу
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Коммерческая
Терни, Италия
5 000 м²
Склад около 4700 м2 с 1300 м2 офисов Терраса 3470 м2. Суд 7000 м2 Расположен на двух уровнях…
Цена по запросу
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Коммерческая
Сиена, Италия
2 000 000 м²
Farm of 200.00 hectares in medium and gentle hills with lakes and clay soil. Several farmhou…
Цена по запросу
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Коммерческая
Сиена, Италия
1 000 000 м²
Company of 100.00 hectares with ponds. Clay-type soil. Several cottages and businesses insis…
Цена по запросу
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Отель 50 комнат
Colonnella, Италия
50
2 200 м²
Отель на 50 номеров в отличном состоянии с видом на море с собственным пляжем и шале
Цена по запросу
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Коммерческая
Терни, Италия
1 900 м²
Industrial warehouse of 1,900 m2 in good condition located in the industrial area (partly rented)
Цена по запросу
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Отель 45 комнат
Терни, Италия
45
6 000 м²
Отель Ресторан 45 номеров с 8000 квадратных метров во дворе с панорамным видом на море и горы
Цена по запросу
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Производство
Терни, Италия
21 000 м²
Большой отремонтированный каменный фермерский дом до 50% ( на практике два соседних дома, од…
Цена по запросу
1
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Коммерческая
Терни, Италия
1 674 м²
Участок под застройку площадью 3000 кв.м. с широким видом на море и двойным доступом. Возмож…
Цена по запросу
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Коммерческая
Citta di Castello, Италия
3 600 000 м²
Одноместный дом в панорамном месте на окраине. Первый этаж с двойным гаражом. Первый этаж с …
Цена по запросу
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Коммерческая
San Giovanni Teatino, Италия
600 м²
Одноместный дом в панорамном месте на окраине. Первый этаж с двойным гаражом. Первый этаж с …
Цена по запросу
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Коммерческая
Терамо, Италия
500 м²
Коммерческое помещение 500 кв. М на первом этаже с лифтом и грузовым лифтом Склад на первом …
Цена по запросу
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Коммерческая
Терни, Италия
700 м²
Квартира площадью 55 кв.м на первом этаже с лифтом до 100 м от моря. Состоит из кухонной ком…
Цена по запросу
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Коммерческая
Терни, Италия
3 500 000 м²
Квартира площадью 55 кв.м на первом этаже с лифтом до 100 м от моря. Состоит из кухонной ком…
Цена по запросу
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Отель 22 комнаты
Терни, Италия
22
450 м²
Квартира площадью 55 кв.м на первом этаже с лифтом до 100 м от моря. Состоит из кухонной ком…
Цена по запросу
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Производство
Терни, Италия
5 000 м²
Ссылочный номер: N364Название недвижимости: Casa AnnaРасположение: в странеГород / Город: Зо…
Цена по запросу
1
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Коммерческая 60 комнат
Ripatransone, Италия
60
1 700 м²
Номер ссылки: N1065Название объекта: Casa VenaРасположение: В стране Город: Зона: АсколаноПо…
Цена по запросу
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Коммерческая 34 комнаты
Acquasanta Terme, Италия
34
900 м²
Номер ссылки: N1008 Название жилья: Casa PilgrimLage: В деревне Город: Зона: MazerateseПолож…
Цена по запросу
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Коммерческая
Терни, Италия
500 м²
Пролить в ремесленном районе 500 кв.м. в сборных офисах 450 кв.м на трех этажах из железобет…
Цена по запросу
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