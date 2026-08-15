Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Италии

;
Тоскана
67
Флоренция
11
Венеция
5
Лукка
3
Показать больше
242 объекта найдено
Коммерческое помещение 2 400 м² в Флоренция, Италия
Коммерческое помещение 2 400 м²
Флоренция, Италия
Площадь 2 400 м²
KK-1235. Виноградник в Тоскане Vinicola FiorentinaВ Тоскане, в холмистой местности, в 10 км …
$2,34 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Коммерческое помещение в Рим, Италия
Коммерческое помещение
Рим, Италия
PO-120521W. Продается здание под отель, 80 номеров в центре РимаПродается здание под отель, …
$30,48 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Коммерческое помещение 900 м² в Пиза, Италия
Коммерческое помещение 900 м²
Пиза, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 900 м²
LD-1027. СЕЛЬСКИЙ ДОМ ПРОДАЕТСЯ В ТОСКАНЕРасположенная на вершине холма, увенчивающего долин…
$2,64 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Коммерческое помещение 1 000 м² в Терни, Италия
Коммерческое помещение 1 000 м²
Терни, Италия
Число комнат 22
Площадь 1 000 м²
фермерский дом будет восстановлен ( даже в хорошем состоянии и оборудован всеми услугами ) н…
Цена по запросу
Оставить заявку
Отель в Giuliano Teatino, Италия
Отель
Giuliano Teatino, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
SN-201216. Аукцион! Отель 4 звезды, Побережье АдриатикиПобережье Адриатики. В самом центре к…
$3,11 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Производство 8 686 м² в Терни, Италия
Производство 8 686 м²
Терни, Италия
Площадь 8 686 м²
Участок под застройку в панорамном месте в пригороде страны с возможностью аннексии прилегаю…
Цена по запросу
Оставить заявку
TekceTekce
Коммерческое помещение 6 500 м² в Padenghe sul Garda, Италия
Коммерческое помещение 6 500 м²
Padenghe sul Garda, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 6 500 м²
GA-V000403. Отель с видом на озеро в Padenghe sul GardaРасположенный в красивом и спокойном …
$21,10 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Коммерческое помещение 982 м² в Poppi, Италия
Коммерческое помещение 982 м²
Poppi, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 982 м²
KK-1196. РОСКОШНЫЕ ВИЛЛА С БАССЕЙНОМ И УЧАСТКОМ НА ПРОДАЖУ В ТОСКАНЕПрестижная вилла на прод…
$2,17 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Отель в Forte dei Marmi, Италия
Отель
Forte dei Marmi, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
TIV-00885.00002. Уютный отель 4* у берегов Тосканы4* отель в очень тихом районе города в 200…
$12,89 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Коммерческое помещение 120 м² в Терни, Италия
Коммерческое помещение 120 м²
Терни, Италия
Число комнат 6
Площадь 120 м²
Ruin примыкает к другой недвижимости (также для продажи) в панорамной позиции с 6000 квадрат…
$29,066
Оставить заявку
Коммерческое помещение 100 м² в Терни, Италия
Коммерческое помещение 100 м²
Терни, Италия
Число комнат 5
Площадь 100 м²
Номер ссылки: N975 Имущественное имя: Каза Валентино Местоположение: В стране Город/Г…
$46,505
Оставить заявку
Коммерческое помещение 150 м² в Терни, Италия
Коммерческое помещение 150 м²
Терни, Италия
Число комнат 7
Площадь 150 м²
Недостроенное здание Ground-Sky в историческом центре, требующее внутренней отделки, на трех…
$80,620
Оставить заявку
Коммерческое помещение 180 000 м² в Терни, Италия
Коммерческое помещение 180 000 м²
Терни, Италия
Число комнат 30
Площадь 180 000 м²
Квартира с отдельным входом и частным внутренним двором в панорамном месте на первом этаже. …
Цена по запросу
Оставить заявку
Производство 2 000 м² в Терни, Италия
Производство 2 000 м²
Терни, Италия
Площадь 2 000 м²
Крафт-лот площадью 2000 квадратных метров в первых пригородах страны легко добраться до офис…
$174,393
Оставить заявку
Коммерческое помещение 50 м² в Терни, Италия
Коммерческое помещение 50 м²
Терни, Италия
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Номер используется как офис напротив дороги 16 первый этаж с высотой окна 4,0 метров Офис, в…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение 1 300 м² в Терни, Италия
Коммерческое помещение 1 300 м²
Терни, Италия
Площадь 1 300 м²
Квартира в историческом центре на втором этаже без лифта в здании всего из трех квартир с от…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение 1 300 м² в Терни, Италия
Коммерческое помещение 1 300 м²
Терни, Италия
Площадь 1 300 м²
Земля площадью 43,00 акра почти плоская и пологие холмы и почти вся пахотная земля с красиво…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение 1 815 м² в Desenzano del Garda, Италия
Коммерческое помещение 1 815 м²
Desenzano del Garda, Италия
Площадь 1 815 м²
GA-V001438. Офисное здание с большим складом в Дезенцано-дель-ГардаРасположенное недалеко от…
$668,154
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Коммерческое помещение 1 150 м² в Castellina in Chianti, Италия
Коммерческое помещение 1 150 м²
Castellina in Chianti, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 1 150 м²
LD-1069. Продается роскошный загородный дом в ВальдикьянеВ провинции Ареццо, в великолепной …
$2,70 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Коммерческое помещение 110 м² в Desenzano del Garda, Италия
Коммерческое помещение 110 м²
Desenzano del Garda, Италия
Площадь 110 м²
GA-V001197. НОВЫЙ МАГАЗИН В ЦЕНТРЕ С ОТЛИЧНОЙ ВИДИМОСТЬЮ В DESENZANO DEL GARDAРасположенный …
$304,772
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Производство 4 300 м² в Терни, Италия
Производство 4 300 м²
Терни, Италия
Площадь 4 300 м²
Строительство участка 4 300 квадратных метров для ремесленных целей
$92,137
Оставить заявку
Коммерческое помещение 145 м² в Desenzano del Garda, Италия
Коммерческое помещение 145 м²
Desenzano del Garda, Италия
Площадь 145 м²
GA-V000874. ИДЕАЛЬНОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ КЕЙТЕРИНГА В ДЕЗЕНЦАНО-ДЕЛЬ-ГАРДАУ въезда в…
$586,100
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Коммерческое помещение 1 125 м² в Флоренция, Италия
Коммерческое помещение 1 125 м²
Флоренция, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 125 м²
KK-1574. Виноградник, винодельня во ФлоренцииНа холмах Кьянти, между муниципалитетами Кастел…
$3,49 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Отель в Пезаро, Италия
Отель
Пезаро, Италия
Число комнат 115
Четырехзвездочный отель с видом на море с 115 номерами, рестораном, конференц-залом и т.д
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение 2 400 м² в Рим, Италия
Коммерческое помещение 2 400 м²
Рим, Италия
Площадь 2 400 м²
OC-190417. Проект в Риме в 100 метрах от Колизея и Императорских дворцовЖилой комплекс с ком…
$14,07 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Коммерческое помещение 250 м² в Терни, Италия
Коммерческое помещение 250 м²
Терни, Италия
Площадь 250 м²
Бетонная конструкция на окраине деревни в панорамном саду площадью 1 000 кв.м. Море 25 км
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение 300 м² в Терни, Италия
Коммерческое помещение 300 м²
Терни, Италия
Число комнат 15
Площадь 300 м²
Ссылочный номер: N1356 Название недвижимости: Casa Marino Расположение: в стране Город / …
$58,131
Оставить заявку
Коммерческое помещение 1 274 м² в Капаннори, Италия
Коммерческое помещение 1 274 м²
Капаннори, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 274 м²
FP-T913. Сельскохозяйственное предприятие в Граньяно (Gragnano)Сельскохозяйственное предприя…
$4,69 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Коммерческое помещение 77 м² в Desenzano del Garda, Италия
Коммерческое помещение 77 м²
Desenzano del Garda, Италия
Площадь 77 м²
GA-V001269. МАГАЗИН В ЦЕНТРЕ ГОРОДА В DESENZANO DEL GARDAРасположенный в историческом центре…
$410,270
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Коммерческое помещение 800 м² в Терни, Италия
Коммерческое помещение 800 м²
Терни, Италия
Площадь 800 м²
Квартира на первом этаже с лифтом. Строительство в 60-х, но с работами, выполненными за эти …
Цена по запросу
Оставить заявку

Типы недвижимости в Италии

отели
производственные здания
склады
Realting.com
Перейти