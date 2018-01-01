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Аренда жилой недвижимости на сутки во Франции

88 объектов найдено
Traditional Alpine chalet в Метрополия Франции, Франция
Traditional Alpine chalet
Метрополия Франции, Франция
Chalet Nightingale is a traditional Alpine chalet, sitting right on the slopes in the southe…
€10,000
за сутки
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Шале с Парковка, с Кухня, с Wi-Fi в Метрополия Франции, Франция
Шале с Парковка, с Кухня, с Wi-Fi
Метрополия Франции, Франция
€34,000
за сутки
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Шале с Wi-Fi, с Холодильник, с Посудомоечная машина в Метрополия Франции, Франция
Шале с Wi-Fi, с Холодильник, с Посудомоечная машина
Метрополия Франции, Франция
Площадь 350 м²
€26,500
за сутки
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One of the finest luxury ski chalet in Verbier в Верхние Альпы, Франция
One of the finest luxury ski chalet in Verbier
Верхние Альпы, Франция
Площадь 450 м²
Chalet Milou is one of the finest luxury ski chalet in Verbier. It’s ideal position, just ab…
€24,000
за сутки
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One of the larger chalets in Le Village in&nbsp;Alpe d'Huez в Oz, Франция
One of the larger chalets in Le Village in Alpe d'Huez
Oz, Франция
Chalet Le Chateau is one of the larger chalets in Le Village in Alpe d'Huez, with views into…
€16,000
за сутки
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Шале 6 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник в Lyon, Франция
Шале 6 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник
Lyon, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Это великолепное шале, идеально расположенное в одном из самых востребованных районов Валь-д…
€2,230
за сутки
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Шале 5 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник в Lyon, Франция
Шале 5 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник
Lyon, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Шале - престижное шале, построенное в 2022 году. Он наслаждается тихим и уютным расположение…
€2,280
за сутки
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Шале 6 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник в Lyon, Франция
Шале 6 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник
Lyon, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Это городское шале расположено в тихом и уютном районе Les Carats, на лыжах на Олимпийском с…
€2,430
за сутки
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+79786826771 avanisimov@gmail.com
Шале 5 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник в Lyon, Франция
Шале 5 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник
Lyon, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Расположенное в горной деревушке Форнет, в 200 метрах от гондолы и склонов, шале шале являет…
€2,580
за сутки
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Шале 6 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Телевизор в Lyon, Франция
Шале 6 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Телевизор
Lyon, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
  Шале - это превосходное высококлассное шале, которое выигрывает от места мечты. Действите…
€3,300
за сутки
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Шале 7 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Телевизор в Lyon, Франция
Шале 7 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Телевизор
Lyon, Франция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Шале - это великолепное высотное здание, расположенное в районе Крет Валь-д'Изер. Machapuch…
€3,380
за сутки
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Шале 7 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Телевизор в Lyon, Франция
Шале 7 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Телевизор
Lyon, Франция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Шале - это великолепное высотное здание, расположенное в районе Крет Валь-д'Изер. Machapuch…
€3,380
за сутки
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Шале 4 спальни с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник в Lyon, Франция
Шале 4 спальни с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник
Lyon, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Шале берет свое название от величественного соборного потолка, который дает захватывающий ви…
€3,800
за сутки
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Шале 6 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Телевизор в Lyon, Франция
Шале 6 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Телевизор
Lyon, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Великолепная резиденция с шестью спальнями идеально расположена на вершине холма с видом на …
€6,300
за сутки
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Шале 5 спален с Телевизор, с Гараж в Megeve, Франция
Шале 5 спален с Телевизор, с Гараж
Megeve, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Шале расположено в районе Рошбрюн, в идеальном месте на лоне природы, всего в 2 шагах от гор…
€1,800
за сутки
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Шале 2 спальни с Мебель, с Телевизор, с Утюг в Megeve, Франция
Шале 2 спальни с Мебель, с Телевизор, с Утюг
Megeve, Франция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Апартаменты Blackrock расположены в деревне Пестик на очаровательном курорте Межев. Идеально…
€1,900
за сутки
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Шале 7 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник в Megeve, Франция
Шале 7 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник
Megeve, Франция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Это великолепное шале площадью 500 м ², совершенно новое, расположено недалеко от горнолыжны…
€2,800
за сутки
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Шале 5 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник в Megeve, Франция
Шале 5 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник
Megeve, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Шале, состоящее из 5 двухместных номеров со всеми ванными комнатами, предлагает в дополнение…
€2,930
за сутки
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Шале 5 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник в Megeve, Франция
Шале 5 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник
Megeve, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Это новое шале идеально расположено в Межеве. Менее чем в 5 минутах ходьбы от центра деревни…
€3,000
за сутки
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Шале 5 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Балкон / лоджия в Megeve, Франция
Шале 5 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Балкон / лоджия
Megeve, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Шале, расположенное в La Princesse, предлагает вам великолепный вид на Монблан, которым вы м…
€3,200
за сутки
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Шале 5 спален с Wi-Fi, с Холодильник, с Стиральная машина в Megeve, Франция
Шале 5 спален с Wi-Fi, с Холодильник, с Стиральная машина
Megeve, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Шале расположено в центре деревни, в нескольких шагах от магазинов и в 550 метрах от канатно…
€4,300
за сутки
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Шале 2 спальни с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник в Megeve, Франция
Шале 2 спальни с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник
Megeve, Франция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эти очаровательные апартаменты идеально расположены в центре Межева и примерно в 230 метрах …
€4,650
за сутки
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Шале 5 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник в Megeve, Франция
Шале 5 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник
Megeve, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
В очень популярном районе Мон-д'Арбуа находится исключительное здание, шале.   Это превосхо…
€7,860
за сутки
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Шале 6 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник в Megeve, Франция
Шале 6 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник
Megeve, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Шале на плато Мон-д'Арбуа является настоящей жемчужиной дизайна и комфорта и считается роско…
€10,000
за сутки
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Шале 6 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Стиральная машина в Megeve, Франция
Шале 6 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Стиральная машина
Megeve, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Расположенный в популярном районе Мон-д'Арбуа, откройте для себя шале, в котором могут разме…
€13,430
за сутки
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Шале 6 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Телевизор в Les Allues, Франция
Шале 6 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Телевизор
Les Allues, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Шале - это уникальное жилье для индивидуального отдыха в Мерибеле. Оборудованный для 15 чело…
€1,840
за сутки
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Шале 6 спален с Мебель, с Парковка, с Wi-Fi в Les Allues, Франция
Шале 6 спален с Мебель, с Парковка, с Wi-Fi
Les Allues, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Шале, расположенное в Hameau du Raffort, недалеко от склонов Мерибель, представляет собой го…
€1,920
за сутки
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Шале 6 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник в Les Allues, Франция
Шале 6 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник
Les Allues, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Шале, расположенное в деревне Мерибель Вилладж, представляет собой роскошное шале с зоной от…
€2,000
за сутки
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Шале 5 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник в Les Allues, Франция
Шале 5 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник
Les Allues, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Это престижное шале с хаммамом в эксклюзивном районе Ронд-Пайст в Мерибеле. Он предлагает вы…
€2,040
за сутки
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Шале 7 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник в Les Allues, Франция
Шале 7 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник
Les Allues, Франция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Красиво отремонтированное шале с беспрепятственным видом на горы. Большая терраса и удобное …
€2,130
за сутки
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