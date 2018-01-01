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Realting.com
Франция
Краткосрочная аренда
Аренда жилой недвижимости на сутки во Франции
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88 объектов найдено
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Traditional Alpine chalet
Метрополия Франции, Франция
Chalet Nightingale is a traditional Alpine chalet, sitting right on the slopes in the southe…
€10,000
за сутки
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Аталанта
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+79786826771
avanisimov@gmail.com
Шале с Парковка, с Кухня, с Wi-Fi
Метрополия Франции, Франция
€34,000
за сутки
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Шале с Wi-Fi, с Холодильник, с Посудомоечная машина
Метрополия Франции, Франция
350 м²
€26,500
за сутки
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
One of the finest luxury ski chalet in Verbier
Верхние Альпы, Франция
450 м²
Chalet Milou is one of the finest luxury ski chalet in Verbier. It’s ideal position, just ab…
€24,000
за сутки
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
One of the larger chalets in Le Village in Alpe d'Huez
Oz, Франция
Chalet Le Chateau is one of the larger chalets in Le Village in Alpe d'Huez, with views into…
€16,000
за сутки
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Шале 6 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник
Lyon, Франция
6
6
Это великолепное шале, идеально расположенное в одном из самых востребованных районов Валь-д…
€2,230
за сутки
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Шале 5 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник
Lyon, Франция
5
5
Шале - престижное шале, построенное в 2022 году. Он наслаждается тихим и уютным расположение…
€2,280
за сутки
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Шале 6 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник
Lyon, Франция
6
6
Это городское шале расположено в тихом и уютном районе Les Carats, на лыжах на Олимпийском с…
€2,430
за сутки
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+79786826771
avanisimov@gmail.com
Шале 5 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник
Lyon, Франция
5
5
Расположенное в горной деревушке Форнет, в 200 метрах от гондолы и склонов, шале шале являет…
€2,580
за сутки
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Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Шале 6 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Телевизор
Lyon, Франция
6
5
Шале - это превосходное высококлассное шале, которое выигрывает от места мечты. Действите…
€3,300
за сутки
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+79786826771
avanisimov@gmail.com
Шале 7 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Телевизор
Lyon, Франция
7
7
Шале - это великолепное высотное здание, расположенное в районе Крет Валь-д'Изер. Machapuch…
€3,380
за сутки
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+79786826771
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Шале 7 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Телевизор
Lyon, Франция
7
7
Шале - это великолепное высотное здание, расположенное в районе Крет Валь-д'Изер. Machapuch…
€3,380
за сутки
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+79786826771
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Шале 4 спальни с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник
Lyon, Франция
4
4
Шале берет свое название от величественного соборного потолка, который дает захватывающий ви…
€3,800
за сутки
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Шале 6 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Телевизор
Lyon, Франция
6
6
Великолепная резиденция с шестью спальнями идеально расположена на вершине холма с видом на …
€6,300
за сутки
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+79786826771
avanisimov@gmail.com
Шале 5 спален с Телевизор, с Гараж
Megeve, Франция
5
5
Шале расположено в районе Рошбрюн, в идеальном месте на лоне природы, всего в 2 шагах от гор…
€1,800
за сутки
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Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Шале 2 спальни с Мебель, с Телевизор, с Утюг
Megeve, Франция
2
1
Апартаменты Blackrock расположены в деревне Пестик на очаровательном курорте Межев. Идеально…
€1,900
за сутки
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+79786826771
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Шале 7 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник
Megeve, Франция
7
7
Это великолепное шале площадью 500 м ², совершенно новое, расположено недалеко от горнолыжны…
€2,800
за сутки
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Шале 5 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник
Megeve, Франция
5
5
Шале, состоящее из 5 двухместных номеров со всеми ванными комнатами, предлагает в дополнение…
€2,930
за сутки
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+79786826771
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Шале 5 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник
Megeve, Франция
5
6
Это новое шале идеально расположено в Межеве. Менее чем в 5 минутах ходьбы от центра деревни…
€3,000
за сутки
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Шале 5 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Балкон / лоджия
Megeve, Франция
5
4
Шале, расположенное в La Princesse, предлагает вам великолепный вид на Монблан, которым вы м…
€3,200
за сутки
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+79786826771
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Шале 5 спален с Wi-Fi, с Холодильник, с Стиральная машина
Megeve, Франция
5
5
Шале расположено в центре деревни, в нескольких шагах от магазинов и в 550 метрах от канатно…
€4,300
за сутки
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Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Шале 2 спальни с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник
Megeve, Франция
2
2
Эти очаровательные апартаменты идеально расположены в центре Межева и примерно в 230 метрах …
€4,650
за сутки
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+79786826771
avanisimov@gmail.com
Шале 5 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник
Megeve, Франция
5
5
В очень популярном районе Мон-д'Арбуа находится исключительное здание, шале. Это превосхо…
€7,860
за сутки
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avanisimov@gmail.com
Шале 6 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник
Megeve, Франция
6
6
Шале на плато Мон-д'Арбуа является настоящей жемчужиной дизайна и комфорта и считается роско…
€10,000
за сутки
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Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Шале 6 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Стиральная машина
Megeve, Франция
6
4
Расположенный в популярном районе Мон-д'Арбуа, откройте для себя шале, в котором могут разме…
€13,430
за сутки
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avanisimov@gmail.com
Шале 6 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Телевизор
Les Allues, Франция
6
6
Шале - это уникальное жилье для индивидуального отдыха в Мерибеле. Оборудованный для 15 чело…
€1,840
за сутки
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avanisimov@gmail.com
Шале 6 спален с Мебель, с Парковка, с Wi-Fi
Les Allues, Франция
6
6
Шале, расположенное в Hameau du Raffort, недалеко от склонов Мерибель, представляет собой го…
€1,920
за сутки
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Шале 6 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник
Les Allues, Франция
6
7
Шале, расположенное в деревне Мерибель Вилладж, представляет собой роскошное шале с зоной от…
€2,000
за сутки
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Шале 5 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник
Les Allues, Франция
5
5
Это престижное шале с хаммамом в эксклюзивном районе Ронд-Пайст в Мерибеле. Он предлагает вы…
€2,040
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Шале 7 спален с Мебель, с Wi-Fi, с Холодильник
Les Allues, Франция
7
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Красиво отремонтированное шале с беспрепятственным видом на горы. Большая терраса и удобное …
€2,130
за сутки
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