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Программы иммиграции в Хорватии

  • ВНЖ
    ВНЖ Digital Nomad
    ВНЖ Digital Nomad
    Хорватия Хорватия
    от
    $5,000
    Тип программы иммиграции ВНЖ
    Срок получения от 3 месяцев
    ВНЖ Хорватии цифровой кочевник дает возможность работать удаленно и проживать в стране 18 месяцев с возможностью продления на основании договора аренды жилья еще на один год. По этому ВНЖ нельзя получить ПМЖ и в последствии, гражданство по натурализации. Но на основании этого ВНЖ можно пе…
    Агентство
    Billion Dollar Beauties
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