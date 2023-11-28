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Коммерческая недвижимость в Латвии

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364 объекта найдено
Коммерческая в Lapenieki, Латвия
Коммерческая
Lapenieki, Латвия
Площадь 7 194 м²
Количество этажей 2
Действующий торговый центр "Талава" в плотно населенном спальном районе Риги - Плявниеки …
€6,20 млн
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Склад с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением в Рига, Латвия
Склад с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Рига, Латвия
Площадь 6 674 м²
Продаётся складское помещение с новым офисным зданием. Описание: - Общая площадь зданий:…
€1,30 млн
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Коммерческая 4 комнаты в Salaspils pagasts, Латвия
Коммерческая 4 комнаты
Salaspils pagasts, Латвия
Комнаты 4
Площадь 1 021 м²
€790,000
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Коммерческая с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением в Рига, Латвия
Коммерческая с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Рига, Латвия
Площадь 2 812 м²
Продается комплекс в районе ул.Краста, состоящий из четырёх-этажного здания и спортивного ко…
€1,65 млн
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Коммерческая в Рига, Латвия
Коммерческая
Рига, Латвия
Площадь 5 000 м²
Латвия Рига Рыбный консервный завод Выгодное предложение для инвес…
€9,00 млн
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Коммерческая в Рига, Латвия
Коммерческая
Рига, Латвия
Площадь 3 717 м²
€3,00 млн
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Коммерческая 4 комнаты в Рига, Латвия
Коммерческая 4 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 4
Площадь 85 м²
Этаж 1/5
О недвижимости - дом со стороны улицы, все коммуникации, все удобства, окна на улицу, закрыт…
€55,000
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Коммерческая в Елгава, Латвия
Коммерческая
Елгава, Латвия
€8,80 млн
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Коммерческая 1 комната в Рига, Латвия
Коммерческая 1 комната
Рига, Латвия
Комнаты 1
Площадь 27 м²
Продаются помещения в центре Риги, с развитой социальной и транспортной инфраструктурой. Пом…
€27,900
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Коммерческая в Огре, Латвия
Коммерческая
Огре, Латвия
Площадь 10 064 м²
€590,000
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Коммерческая в Dimzukalns, Латвия
Коммерческая
Dimzukalns, Латвия
Площадь 2 927 м²
Количество этажей 2
Продажа завода по производству булыжника и ЖБИ. Завод укомплектован всем необходимым оборудо…
€1,000,000
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Коммерческая в Рига, Латвия
Коммерческая
Рига, Латвия
Площадь 4 501 м²
Количество этажей 2
€1,20 млн
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Коммерческая 8 комнат в Рига, Латвия
Коммерческая 8 комнат
Рига, Латвия
Комнаты 8
Площадь 647 м²
Этаж 2/2
€695,000
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Коммерческая 10 комнат в kekavas pagasts, Латвия
Коммерческая 10 комнат
kekavas pagasts, Латвия
Комнаты 10
Площадь 3 860 м²
Этаж 1/2
€2,20 млн
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Коммерческая 4 комнаты в Айзкраукле, Латвия
Коммерческая 4 комнаты
Айзкраукле, Латвия
Комнаты 4
Площадь 220 м²
Этаж 1/1
Дом и экстры дома - реновированное здание, все коммуникации. Территория - ухоженная территор…
€100,000
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Коммерческая 15 комнат в Валмиера, Латвия
Коммерческая 15 комнат
Валмиера, Латвия
Комнаты 15
Площадь 740 м²
Этаж 1/3
Дом и экстры дома - новый проект, гостевой дом, дом со стороны улицы, дом во дворе, все комм…
€123,456
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Коммерческая 8 комнат в Рига, Латвия
Коммерческая 8 комнат
Рига, Латвия
Комнаты 8
Площадь 513 м²
Этаж 1/5
Дом и экстры дома - Фасад здания Югендстиль, реновированное здание
€1,50 млн
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Коммерческая 2 комнаты в Рига, Латвия
Коммерческая 2 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 2
Площадь 320 м²
Этаж 1/6
Эксклюзивные, просторные, роскошные квартиры с 1 - 5 спальнями, кабинетом, несколькими сануз…
€640,000
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Коммерческая 4 комнаты в Рига, Латвия
Коммерческая 4 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 4
Площадь 113 м²
Этаж -1/4
Дом и экстры дома - дом во дворе, все коммуникации. Территория - тихое место, место для парк…
€24,500
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Коммерческая 3 комнаты в Рига, Латвия
Коммерческая 3 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 1/6
Дом и экстры дома - реновированное здание, pеставрированный дом, все коммуникации, все удобс…
€119,500
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Коммерческая в Рига, Латвия
Коммерческая
Рига, Латвия
Территория - удобное транспортное сообщение, доступ на грузовом транспорте, развитая инфраст…
€864,000
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Коммерческая в Спуньциемс, Латвия
Коммерческая
Спуньциемс, Латвия
Площадь 330 м²
Территория - рядом общественный транспорт, доступ на грузовом транспорте. Дом и экстры дома…
€80,000
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Коммерческая 7 комнат в Рига, Латвия
Коммерческая 7 комнат
Рига, Латвия
Комнаты 7
Площадь 214 м²
Этаж 1/6
Дом и экстры дома - новый проект, все удобства, все коммуникации, окна на улицу. Территория …
€158,360
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Коммерческая 3 комнаты в Рига, Латвия
Коммерческая 3 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 3
Площадь 167 м²
Этаж 1/6
€320,000
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Коммерческая в Рига, Латвия
Коммерческая
Рига, Латвия
Площадь 154 м²
Этаж 1/4
€193,000
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Коммерческая в Рига, Латвия
Коммерческая
Рига, Латвия
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
Дом и экстры дома - дом с улицы, все коммуникации, все удобства, терраса, сауна, бассейн, ок…
€56,000
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Коммерческая 8 комнат в Рига, Латвия
Коммерческая 8 комнат
Рига, Латвия
Комнаты 8
Площадь 219 м²
Этаж 1/5
Дом и экстры дома - фасадный дом, все коммуникации, все удобства, окна на обе стороны, ремон…
€305,000
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Коммерческая 4 комнаты в Рига, Латвия
Коммерческая 4 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 4
Площадь 111 м²
Этаж 4/6
Дом и экстры дома - дом с улицы, фасадный дом, все коммуникации, лифт, окна на обе стороны, …
€172,050
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Коммерческая в Лиелварде, Латвия
Коммерческая
Лиелварде, Латвия
Площадь 1 350 м²
Этаж 3
Продают функциональные производственные помещения в Lielvārde, на територии бывшего пивного…
€96,000
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Коммерческая 4 комнаты в Рига, Латвия
Коммерческая 4 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 4
Площадь 210 м²
Этаж -1/5
Дом и экстры дома - фасадный дом, все коммуникации, незавершенное строительство. Территория …
€41,500
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Типы недвижимости в Латвии

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отели
офисы
производственные здания
доходные дома
инвестиционная недвижимость
магазины
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