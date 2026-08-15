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Коммерческая недвижимость в Латвии

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Рига
216
Юрмала
40
Marupes pagasts
3
Kekavas pagasts
4
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299 объектов найдено
Доходный дом 758 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 758 м²
Рига, Латвия
Число комнат 26
Площадь 758 м²
Количество этажей 3
$669,360
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Tribus Realty
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Доходный дом 1 062 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 1 062 м²
Рига, Латвия
Площадь 1 062 м²
Этаж 3/3
Предлагается к продаже уникальный исторический объект недвижимости, расположенный в Торнякал…
$1,12 млн
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Доходный дом 2 682 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 2 682 м²
Рига, Латвия
Число комнат 79
Площадь 2 682 м²
Этаж 1/6
Предлагаем на продажу здание, которое находится на улице Пелду - в самом центре исторической…
$3,32 млн
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Офис 112 м² в Рига, Латвия
Офис 112 м²
Рига, Латвия
Площадь 112 м²
Этаж 1
$191,126
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Tribus Realty
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Коммерческое помещение 2 927 м² в Иецавская волость, Латвия
Коммерческое помещение 2 927 м²
Иецавская волость, Латвия
Площадь 2 927 м²
Количество этажей 2
Продажа завода по производству булыжника и ЖБИ. Завод укомплектован всем необходимым оборудо…
$1,16 млн
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Инвестиционная в Рига, Латвия
Инвестиционная
Рига, Латвия
Эксклюзивное предложение на латвийском рынке недвижимости - инвестиционное предложение в 3 к…
$2,79 млн
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TekceTekce
Отель 1 000 м² в Юрмала, Латвия
Отель 1 000 м²
Юрмала, Латвия
Площадь 1 000 м²
Гостиница находится в самом сердце Юрмалы, в Майори. В месте рядом с главной улицей, улицей …
$2,27 млн
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Магазин 151 м² в Рига, Латвия
Магазин 151 м²
Рига, Латвия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 151 м²
Коммерческое помещение в центре Риги, в непосредственной близости от Старого города, на ул.М…
$364,080
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Metropolis Group
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Доходный дом 825 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 825 м²
Рига, Латвия
Число комнат 10
Площадь 825 м²
Этаж 3/3
К продаже предлагается трехэтажный дом в самом центре города Рига, расположенный  на ул. Аво…
$1,28 млн
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Инвестиционная 2 815 м² в Юрмала, Латвия
Инвестиционная 2 815 м²
Юрмала, Латвия
Площадь 2 815 м²
Количество этажей 3
Предлагаем привлекательный инвестиционный проект в самом центре Юрмалы - на проспекте Дзинта…
$1,75 млн
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Коммерческое помещение в Юрмала, Латвия
Коммерческое помещение
Юрмала, Латвия
Число комнат 1
Количество этажей 3
Продается коммерческая недвижимость гостиница "Майори". Недвижимость находится в самом центр…
$1,86 млн
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VIP REAL
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English, Русский, Latviešu
Магазин 228 м² в Рига, Латвия
Магазин 228 м²
Рига, Латвия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 228 м²
Коммерческое помещение с витринами в центре - улица Бривибас 133. Оживленная улицы, большо…
$211,401
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Metropolis Group
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English, Русский
Доходный дом 2 483 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 2 483 м²
Рига, Латвия
Число комнат 70
Площадь 2 483 м²
Количество этажей 5
Предлагаем приобрести домовладение в самом престижном районе города – Старой Риге! Здесь каж…
$4,07 млн
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Магазин 4 500 м² в Рига, Латвия
Магазин 4 500 м²
Рига, Латвия
Площадь 4 500 м²
Продаётся многофункциональный коммерческий объект в центральной части Риги. - под торговлю…
$2,94 млн
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Metropolis Group
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English, Русский
Производство 700 м² в Stopinu pagasts, Латвия
Производство 700 м²
Stopinu pagasts, Латвия
Площадь 700 м²
Этаж 2/2
Предлагаем новое производственно- складское помещение в Улброке.Удобное транспортное сообщен…
$814,672
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Доходный дом 777 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 777 м²
Рига, Латвия
Площадь 777 м²
Количество этажей 3
$515,703
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Коммерческое помещение 4 670 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 4 670 м²
Рига, Латвия
Площадь 4 670 м²
Складское здание с офисом на ул. Катлакална площадью 4670 кв.из которых склад 3889м2, офис 4…
$2,08 млн
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Коммерческое помещение в Рига, Латвия
Коммерческое помещение
Рига, Латвия
Число комнат 1
Этаж 1
Продаётся здание в Старой Риге.  6ти этажное офисное здание располагается на перекрёстке ули…
$4,67 млн
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VIP REAL
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Коммерческое помещение в Рига, Латвия
Коммерческое помещение
Рига, Латвия
Число комнат 1
Этаж 1/7
Проект Akas4 – это современный жилой комплекс в самом сердце Риги, где продуманная архитекту…
$602,275
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Коммерческое помещение 73 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 73 м²
Рига, Латвия
Площадь 73 м²
Этаж 1/6
Продается помещение магазина в центре города. Недвижимость находится в очень проходном месте…
$616,823
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Коммерческое помещение 178 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 178 м²
Рига, Латвия
Число комнат 4
Площадь 178 м²
Этаж 1/3
Предлагается к продаже помещение кафе/магазинa. Помещение в двух уровнях. Первый этаж 101 м2…
$198,540
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Коммерческое помещение в Рига, Латвия
Коммерческое помещение
Рига, Латвия
Число комнат 1
Продаётся производственное и офисное здание общей площадью 12 046,5 кв.м.  Здание соединено,…
$5,83 млн
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Коммерческое помещение в Рига, Латвия
Коммерческое помещение
Рига, Латвия
Число комнат 1
Этаж 1/2
Продаётся просторное, модное помещение в одном из самых престижных мест города, в Старой Риг…
$1,54 млн
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VIP REAL
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Инвестиционная 3 000 м² в Юрмала, Латвия
Инвестиционная 3 000 м²
Юрмала, Латвия
Площадь 3 000 м²
Этаж 5/5
Предлагаем приобрести незавершенное здание в Юрмале, район Слока. Тихий, спальный район Юрма…
$1,76 млн
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Коммерческое помещение 349 м² в Рига, Латвия
Коммерческое помещение 349 м²
Рига, Латвия
Число комнат 6
Площадь 349 м²
Этаж 1/5
Фасадный дом, вход со двора и улицы, окна на улицу, смежные комнаты, санузел раздельный, два…
$1,16 млн
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Доходный дом 3 131 м² в Рига, Латвия
Доходный дом 3 131 м²
Рига, Латвия
Площадь 3 131 м²
Количество этажей 6
Все квартиры полностью отремонтированы и оборудованы мебелью и бытовой техникой престижных б…
$11,74 млн
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Офис 1 676 м² в Марупе, Латвия
Офис 1 676 м²
Марупе, Латвия
Площадь 1 676 м²
Этаж 2/2
Площадь здания: 1676 м² (без террасы и летнего конференц-зала) Офисная площадь: 1170 м² Ос…
$1,86 млн
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Инвестиционная 1 740 м² в Юрмала, Латвия
Инвестиционная 1 740 м²
Юрмала, Латвия
Число комнат 20
Площадь 1 740 м²
Этаж 4/4
Продается домовладение в Булдури - в самом сердце Юрмалы, прямо на берегу моря, сразу за дю…
$3,38 млн
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Коммерческое помещение в Юрмала, Латвия
Коммерческое помещение
Юрмала, Латвия
К продаже предлагается земельный участок, на первой линии от моря, с готовым проектом 5-звёз…
$7,05 млн
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Коммерческое помещение в Юрмала, Латвия
Коммерческое помещение
Юрмала, Латвия
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продаётся оборудованное помещение для ресторана на первом этаже с отдельным входом и террасо…
$754,199
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Типы недвижимости в Латвии

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