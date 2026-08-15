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Жилье на Мальте

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Слима
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2 921 объект найдено
Дом 4 спальни в Birkirkara, Мальта
Дом 4 спальни
Birkirkara, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Спрятанный в тихом частном переулке в желанной УЦА Биркиркары, этот исключительный современн…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Буджибба, Мальта
Дом 3 спальни
Буджибба, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Расположенный в желательном районе между Салиной и Наксхаром, этот полностью меблированный т…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Birkirkara, Мальта
Дом 3 спальни
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в тихом жилом районе, этот вместительный террасный дом обеспечивает комфортную…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Luqa, Мальта
Дом 3 спальни
Luqa, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в деревенском центре Луки в пределах городской заповедной зоны, этот террасный…
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Квартира в Свийи, Мальта
Квартира
Свийи, Мальта
Современная квартира на продажу в Свейки Расположенная в востребованном жилом районе Свейки…
Цена по запросу
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Пентхаус в Zebbug, Мальта
Пентхаус
Zebbug, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Прекрасный пентхаус на 3-м этаже, который долгое время находился на Мальте Зеббуг. Он состои…
Цена по запросу
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LDV InvestLDV Invest
Дом 3 спальни в Luqa, Мальта
Дом 3 спальни
Luqa, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в деревенском центре Луки в пределах городской заповедной зоны, этот террасный…
Цена по запросу
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Пентхаус в Слима, Мальта
Пентхаус
Слима, Мальта
Количество спален 2
Продается в Plan 2-Bedroom Penthouse в Слиме Прекрасная возможность получить современный пе…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Слима, Мальта
Квартира 3 спальни
Слима, Мальта
Количество спален 3
Слима 3-комнатные квартиры на продажу по плану. Просторный, красивый макет и в очень востреб…
Цена по запросу
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Пентхаус в Birkirkara, Мальта
Пентхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в одном из самых востребованных жилых районов Биркиркары, этот яркий и воздушн…
Цена по запросу
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Таунхаус в Mosta, Мальта
Таунхаус
Mosta, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Этот безупречный, полностью меблированный традиционный мальтийский таунхаус, расположенный в…
Цена по запросу
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Таунхаус в Zejtun, Мальта
Таунхаус
Zejtun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
3-спальный таунхаус в Зейтуне, очень центральный и рядом со всеми удобствами. Это свойство в…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Xewkija, Мальта
Квартира 3 спальни
Xewkija, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
XEWKIJA APARTMENTS WITH COMMUNAL POOL Захватывающий новый жилой комплекс в Xewkija, предлага…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Слима, Мальта
Квартира 3 спальни
Слима, Мальта
Количество спален 3
Sliema 3-Bedroom Ground Floor Maisonette в планах Отличная возможность приобрести мезонет н…
Цена по запросу
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Квартира 4 спальни в Marsascala, Мальта
Квартира 4 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Просторная 4-комнатная квартира в Bella Vista. Новый на рынке! Просторная 4-комнатная кварти…
Цена по запросу
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Таунхаус в Zebbug, Мальта
Таунхаус
Zebbug, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в тихом районе, но удобно близком к повседневным удобствам, этот исключительны…
Цена по запросу
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Дом 5 спален в Валлетта, Мальта
Дом 5 спален
Валлетта, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
По-настоящему красивый дом, преобразованный и спрятанный за садами Нижней Барракки, с прекра…
Цена по запросу
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Пентхаус в Мджарр, Мальта
Пентхаус
Мджарр, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Готовый к переезду в пентхаус в красивом Мгарре Откройте для себя этот исключительный пентх…
Цена по запросу
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Пентхаус в Zabbar, Мальта
Пентхаус
Zabbar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
В настоящее время продается большой пентхаус, за исключением дверей и ванных комнат. Он вклю…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Siggiewi, Мальта
Квартира 2 спальни
Siggiewi, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эти прекрасные 2-спальные апартаменты с большой открытой планировкой кухонной гостиной, веду…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Зуррик, Мальта
Квартира 2 спальни
Зуррик, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Выбор апартаментов на окраине Зурриека измерительное приложение 90 кв.м. Ожидается, что прое…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в San Gwann, Мальта
Квартира 3 спальни
San Gwann, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Дуплексная одиночная мезонетта Приветственная планировка входа и наличие отдельной кухни и …
Цена по запросу
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Таунхаус в Santa Venera, Мальта
Таунхаус
Santa Venera, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Красивый таунхаус продается полупереоборудованным с садом площадью 270 кв.м в Санта-Венера.к…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Tarxien, Мальта
Квартира 3 спальни
Tarxien, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Эта квартира с 3 спальнями, 1 ванной комнатой на первом этаже в Тарксиене, Мальта, является …
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Munxar, Мальта
Квартира 3 спальни
Munxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продается Elegant 3 Bedroom Residence в Xlendi, Gozo Откройте для себя изысканное прибрежное…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Marsascala, Мальта
Квартира 2 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта прекрасная квартира с 1 спальней, ведущей во двор, и другой спальней, ведущей к просторн…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Marsascala, Мальта
Квартира 2 спальни
Marsascala, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Представляя потрясающее новое дополнение к рынку, эта 2 спальня, 2 ванная комната Maisonette…
Цена по запросу
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Пентхаус в Nadur, Мальта
Пентхаус
Nadur, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Роскошный PENTHOUSE с потрясающим видом на море в Надуре, Гозо Расположенный в одном из сам…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Santa Venera, Мальта
Квартира 2 спальни
Santa Venera, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эти апартаменты Санта-Венера предлагают удобные и практичные жилые помещения с планировками …
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Birkirkara, Мальта
Квартира 3 спальни
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Выбор из 2/3 спальных мест в Биркиркаре. Очень центральная и близкая ко всем удобствам. Эти …
Цена по запросу
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Часто задаваемые вопросы о недвижимости Мальты

Можно ли иностранцам приобретать жилье на Мальте без местного паспорта?

Иностранным лицам без гражданства разрешается купить недвижимость на Мальте без каких-либо ограничений в специальных SDA-зонах. Здесь допускается приобретать любое количество объектов для личного применения и сдачи в аренду.
В остальных регионах покупка недвижимости на Мальте возможна только после получения разрешения. Такие объекты не могут использоваться для сдачи в аренду.

Сколько в среднем платят владельцы за содержание мальтийского жилья ежегодно?

Пользование квартирой средних размеров обходится в 3,5-4 тыс. евро в год. В эту сумму включена оплата комуслуг и налог на землю. У владельцев больших вилл и коттеджей расходы на содержание выше в 2-3 раза.

За сколько в среднем можно купить жилье на Мальте?

Продавцы просят около 1,5-3 тыс. евро за квадрат. Максимальная стоимость недвижимости на Мальте установлена на объекты в столице (Валлетте) и на популярных курортах - Слиме и Гзире.

Допускаются ли дистанционные покупки мальтийского жилья?

Да, любой объект можно приобрести удаленно. Потребуется оформить доверенность на своего представителя и подготовить денежный перевод продавцу.
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