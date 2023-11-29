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Жильё на Мальте

Northern Region
29
Central Region
24
Сент-Полс-Бэй
18
Birkirkara
8
Слима
4
Gzira
3
Naxxar
3
58 объектов найдено
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Мальта
VIP
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Apartment in Sliema
€1,48 млн
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Бунгало 3 спальни в Меллиха, Мальта
Бунгало 3 спальни
Меллиха, Мальта
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Поместье Санта-Мария ( MELLIEHA ) – Бунгало с тремя спальнями в хорошем размере, построенное…
€1,80 млн
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Cospicua, Мальта
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Cospicua, Мальта
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Опыт Роскошная Жизнь в Каппаре: Изысканная Двухквартирная Вилла для продажи в Элитном Мальте…
€1,10 млн
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Сент-Полс-Бэй, Мальта
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 5/7
ST. PAUL’S BAY – This inviting corner apartment, nestled within a cozy eight-unit complex, s…
€260,000
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Многоуровневые квартиры 3 спальни в Меллиха, Мальта
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Меллиха, Мальта
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
MELLIEHA: Роскошный двухъярусный мезонет с Доступом к Коммунальному Бассейну Добро пожалова…
€375,000
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Квартира 2 спальни в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Квартира 2 спальни
Сент-Полс-Бэй, Мальта
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
XEMXIJA - полностью меблированная Maisonette, которая источает изысканность, со вкусом оформ…
€320,000
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Вилла в Saint John, Мальта
Вилла
Saint John, Мальта
Количество этажей 2
€1,20 млн
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Квартира 2 спальни в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Квартира 2 спальни
Сент-Полс-Бэй, Мальта
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 2/5
This stunning 2 bedroom apartment in St. Paul's Bay boasts incredible side sea views and is …
€319,000
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Бунгало 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Бунгало 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Сент-Полс-Бэй, Мальта
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 490 м²
Количество этажей 1
Это потрясающее двухквартирное бунгало в Сан-Паул-Тат-Тарга, Наксар, предлагает захватывающи…
€1,99 млн
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Квартира 3 спальни в Mosta, Мальта
Квартира 3 спальни
Mosta, Мальта
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 203 м²
Этаж 4/5
€585,000
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Вилла 7 спален с балконом, с мебелью, с лифтом в Меллиха, Мальта
Вилла 7 спален с балконом, с мебелью, с лифтом
Меллиха, Мальта
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 355 м²
Количество этажей 4
Добро пожаловать в действительно исключительную собственность, расположенную в одном из самы…
€3,20 млн
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Birkirkara, Мальта
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Birkirkara, Мальта
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
This semi-detached villa in the prestigious Kappara neighborhood has been meticulously finis…
€1,25 млн
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Бунгало 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Qawra, Мальта
Бунгало 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Qawra, Мальта
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 440 м²
Количество этажей 2
Qawra - A truly spectacular detached bungalow located a stone's throw away from the Qawra se…
€1,55 млн
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Birkirkara, Мальта
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Birkirkara, Мальта
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
KAPPARA - Эта двухквартирная вилла, расположенная в этом элитном районе, очень хорошо отдела…
€1,25 млн
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Birkirkara, Мальта
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Birkirkara, Мальта
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
KAPPARA - Эта двухквартирная вилла, расположенная в этом элитном районе, очень хорошо отдела…
€1,25 млн
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Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Сент-Полс-Бэй, Мальта
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 5/5
ST PAUL'S BAY - New on the market is the fifth-floor fully furnished three-bedroom penthouse…
€450,000
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Слима, Мальта
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Слима, Мальта
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
Этаж 4/20
Роскошная недвижимость Fort Cambridge на Мальте, созданная для того, чтобы воплотить в жизнь…
€1,11 млн
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Пентхаус 1 спальня с балконом, с ванной, с Lift в Gzira, Мальта
Пентхаус 1 спальня с балконом, с ванной, с Lift
Gzira, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
This Penthouse in this sought after area of Gzira is now up for Sale.Property comprises of a…
€320,000
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Дом 5 спален с балконом, с бассейном, с гаражом в Xaghra, Мальта
Дом 5 спален с балконом, с бассейном, с гаражом
Xaghra, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
These Farmhouse's forming part of a new development in this quiet area of Gozo are now up fo…
€760,000
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Дом 3 спальни с балконом, с ванной, с EN SUITE в Zebbug, Мальта
Дом 3 спальни с балконом, с ванной, с EN SUITE
Zebbug, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Spacious townhouse located in a quiet UCA area within Zebbug, Malta.Currently being built an…
€495,000
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Пентхаус 3 спальни с террасой, с ванной, с Lift в Сан Джулианс, Мальта
Пентхаус 3 спальни с террасой, с ванной, с Lift
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
This Penthouse forming part of a brand new block in this sought after area of St. Julians is…
€600,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с бассейном, с гаражом в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Вилла 3 спальни с балконом, с бассейном, с гаражом
Сент-Полс-Бэй, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Exceptional Semi Detached Bungalow with Outdoor & indoor Pools San Pawl Tat Targa Located in…
€2,80 млн
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Квартира 2 спальни в Свийи, Мальта
Квартира 2 спальни
Свийи, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Looking for a spacious, bright and well laid out property?This new apartment has just been f…
€420,000
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Квартира 1 спальня в Сан Джулианс, Мальта
Квартира 1 спальня
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
A new residential project of 2 bedroom apartments situated in a very good area of St Julians…
€250,000
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Квартира 2 спальни с балконом в Msida, Мальта
Квартира 2 спальни с балконом
Msida, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
This brand new apartment in Msida is now up for sale.Property comprises of an open plan kitc…
€235,000
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Квартира 3 спальни с балконом в Msida, Мальта
Квартира 3 спальни с балконом
Msida, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
This brand new apartment in Msida is now up for sale.Property comprises of an open plan kitc…
€260,000
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Коттедж 3 спальни с мебелью, с гаражом, с камином в Birkirkara, Мальта
Коттедж 3 спальни с мебелью, с гаражом, с камином
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Located in Madliena, this spacious (approx. 170sqm), well maintained and designed top floor …
€650,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с ванной в Gzira, Мальта
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с ванной
Gzira, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
A brand new fully furnished 3 bedroom apartment located within a quiet area of Gzira.Propert…
€360,000
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Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Birkirkara, Мальта
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
SOLE AGENTS: This recently restored, double fronted townhouse/ palazzino is truly unique …
€925,000
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Пентхаус 2 спальни в Naxxar, Мальта
Пентхаус 2 спальни
Naxxar, Мальта
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 5/5
NAXXAR - высоко законченный пентхаус с тремя спальнями, который частично продается с мебелью…
€380,000
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