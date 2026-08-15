Иностранным лицам без гражданства разрешается купить недвижимость на Мальте без каких-либо ограничений в специальных SDA-зонах. Здесь допускается приобретать любое количество объектов для личного применения и сдачи в аренду.

В остальных регионах покупка недвижимости на Мальте возможна только после получения разрешения. Такие объекты не могут использоваться для сдачи в аренду.