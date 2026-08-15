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Можно ли иностранцам приобретать жилье на Мальте без местного паспорта?
Иностранным лицам без гражданства разрешается купить недвижимость на Мальте без каких-либо ограничений в специальных SDA-зонах. Здесь допускается приобретать любое количество объектов для личного применения и сдачи в аренду.
В остальных регионах покупка недвижимости на Мальте возможна только после получения разрешения. Такие объекты не могут использоваться для сдачи в аренду.
Сколько в среднем платят владельцы за содержание мальтийского жилья ежегодно?
Пользование квартирой средних размеров обходится в 3,5-4 тыс. евро в год. В эту сумму включена оплата комуслуг и налог на землю. У владельцев больших вилл и коттеджей расходы на содержание выше в 2-3 раза.
За сколько в среднем можно купить жилье на Мальте?
Продавцы просят около 1,5-3 тыс. евро за квадрат. Максимальная стоимость недвижимости на Мальте установлена на объекты в столице (Валлетте) и на популярных курортах - Слиме и Гзире.
Допускаются ли дистанционные покупки мальтийского жилья?
Да, любой объект можно приобрести удаленно. Потребуется оформить доверенность на своего представителя и подготовить денежный перевод продавцу.