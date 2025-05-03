Польша является одной из немногих стран ЕС, сохраняющих стабильные темпы роста экономики. Основным ее локомотивом считается мощная промышленная база и выход к морю, который делает из страны еще и логистический хаб. Поэтому купить недвижимость в Польше — это значит приобрести актив в стабильной стране ЕС.

Преимущества покупки жилой недвижимости в Польше

Продажа недвижимости в Польше осуществляется как на первичном, так и на вторичном рынках, однако именно вторичный популярен благодаря широкому выбору и возможности торга. Он предлагает жилье на любой бюджет — от компактных квартир до просторных домов.

Вот основные плюсы:

Доступная цена. Цены ниже, чем в Западной Европе, особенно на вторичке.

Цены ниже, чем в Западной Европе, особенно на вторичке. Простота сделки. Иностранцы могут купить квартиру в Польше без получения особых разрешений, нужен только паспорт.

Иностранцы могут купить квартиру в Польше без получения особых разрешений, нужен только паспорт. Доход от аренды . В крупных городах вторичное жилье приносит 5–7% годовых.

. В крупных городах вторичное жилье приносит 5–7% годовых. Возможность торга. На вторичном рынке скидка на недвижимость может достигать 7–10%.

Цены на польскую недвижимость

Купить жилье в Польше можно в среднем за 1800–2200 за м². Например, студия 25–30 м² на вторичном рынке стоит €50,000–€70,000, двухкомнатная квартира в 50 м² обойдется €90,000–€120,000. Стоимость домов в пригородах начинается от €120,000 евро за 100 м². В небольших городах вторичное жилье может стоить от €1200 за м².

Средние цены на недвижимость в Польше:

Категория Средняя стоимость за м² (EUR) Примерная стоимость (EUR) Студия (25–30 м²) 1800–2200 50,000–70,000 Двухкомнатная (50 м²) 1800–2300 90,000–120,000 Дом (100 м²) 1200–1800 120,000–180,000 Вторичка в малых городах 1200–1600 40,000–60,000 (30–40 м²)

Особенности приобретения жилья в Польше

Процесс покупки жилья в Польше простой. Чтобы купить жилье в Польше, иностранец предъявляет паспорт, подписывает договор у нотариуса и регистрирует сделку. Квартиры на вторичном рынке оформляются за 1–2 дня. Налог на покупку вторички — 2% от стоимости; новостройки освобождены от него, но включают НДС 8%. Госпошлина — €50–€100.

Иностранцы свободно покупают квартиры и коммерческие объекты. Для домов и земли вне городов требуется разрешение МВД, но это не касается вторичного рынка. Договор составляется на двух языках: польском и родном для получателя.