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Жильё в Польше

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6 503 объекта найдено
Дуплекс 5 комнат в Kolonia Warszawska, Польша
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Дуплекс 5 комнат
Kolonia Warszawska, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
КОМПЛЕКС «МОЛОДЫЕ ДУБЫ» - СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ! Добро пожаловать - новый комплекс д…
$198,073
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Коттедж 4 комнаты в Rosnowo, Польша
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Коттедж 4 комнаты
Rosnowo, Польша
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Мы представляем вам уникальный дом на продажу в живописной деревне Росново. Эта просторная н…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Вейхерово, Польша
Лента Горячее предложение
Квартира 4 комнаты
Вейхерово, Польша
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Этаж 2/2
Продается: 142 м2 Квартира в исторической виллеПросторная квартира площадью 142 м2, располож…
$328,790
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Коттедж 6 спален в Jankowo Gdanskie, Польша
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Коттедж 6 спален
Jankowo Gdanskie, Польша
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Дом в районе леса и сада, в 15 км от моря, сельская среда с 20 мин. выходом в центр Гданьска…
$672,917
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Вилла 5 комнат в Варшава, Польша
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Вилла 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Классический дом: первый этаж в свою очередь входит в дом – зал с гардеробной и туалетом. Мы…
$1,34 млн
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Квартира 4 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 4 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 4
Площадь 150 м²
150М2/ТРИ БЕДРУМЫ/КЛИМАТИЗАЦИЯ/ В КВИНЕ/УЛ. БИЕЛАВСКА/МОКОТЕС
$776,950
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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Площадь 42 м²
Современная квартира с климатом – идеально подходит для удаленной работы и проживания в горо…
$197,266
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Квартира 2 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 2 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Двухкомнатная квартира площадью 45 м2 на западе Балтики
$76,348
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Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Ищете квартиру для себя или под инвестиции в Познань на усадьбе с полной инфраструктурой поб…
$189,628
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Дом 6 комнат в Варшава, Польша
Дом 6 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Этаж 1/2
Продается современный дом площадью около 280 м² в престижной части Варшавы, рядом с Rezerwat…
$1,19 млн
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OKEASK
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Квартира 2 комнаты в Малопольское воеводство, Польша
Квартира 2 комнаты
Малопольское воеводство, Польша
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Климатическая 2-я квартира в Старом Подгорзе, в здании после генеральной реконструкции
$224,966
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Дом 3 комнаты в Lomianki Dolne, Польша
Дом 3 комнаты
Lomianki Dolne, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 1/1
Продается дом в спокойной части Łomianki Dolne, на закрытом комплексе рядом с зелеными зонам…
$393,629
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Квартира 1 комната в Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Площадь 20 м²
Центр города Варшава / Познаньска / Центральный вокзал / метро / студия в центре / парковка …
$165,113
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Квартира 2 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 2 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Ваша мечтательная квартира в сердце нового центра Лодзи Двухкомнатная квартира в новостройке…
$141,564
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Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 3
Площадь 81 м²
Удобная квартира над Вартой
$258,897
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 2/9
Продается 2-комнатная квартира площадью 38,51 м² на улице Antka Rozpylacza в районе Wola. Кв…
$136,053
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Квартира 3 комнаты в Вжесня, Польша
Квартира 3 комнаты
Вжесня, Польша
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Продается яркая, функциональная 3-комнатная квартира площадью 67,60 м2 с большим балконом и …
$129,449
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Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Новое, эксклюзивное мероприятие с двумя балконами, в марксистском Фласте! Я приглашаю вас вз…
$231,636
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Продается 2-комнатная квартира со вторичного рынка в Познани Мальта. Ищете место с душой в о…
$118,617
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Дом 5 комнат в Варшава, Польша
Дом 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 1/1
Продается новый современный дом 220 м² в Варшаве, Wilanów, рядом с Ursynów. Дом в базовой от…
Цена по запросу
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Дом 7 комнат в Варшава, Польша
Дом 7 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Этаж 3/3
Продается просторный отдельно стоящий дом площадью 330 м² на участке 720 м² в районе Marysin…
$713,288
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Дом 7 комнат в Варшава, Польша
Дом 7 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Этаж 1/2
Продается просторный 7-комнатный дом в престижном районе Wilanów.  Здание расположено в зеле…
$924,632
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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 3/12
Дом Этажей: 12 Тип здания: жилой дом Год строительства: 2000 Квартира Этаж: 3-й Площадь: 1…
$509,540
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Квартира в Smolice, Польша
Квартира
Smolice, Польша
Этаж 2/6
Описание собственности 3-комнатная квартира с 2 балконами в …
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 2
Современное здание, в котором разместились 104 квартиры различной площади - от 28 до 115 кв.…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 8/8
ПОЗНАНЬ  Продается квартира в новой инвестиции в г.Познань, рядом с живописным парком микро…
$144,650
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Дом 4 комнаты в Smolice, Польша
Дом 4 комнаты
Smolice, Польша
Число комнат 4
Продается просторный отдельно стоящий дом площадью 148,15 м2, расположенный в живописной дер…
$219,309
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Квартира 6 комнат в Варшава, Польша
Квартира 6 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 5/5
Продаётся роскошный пентхаус площадью 200 м² на последнем этаже уютного здания, расположенно…
$1,68 млн
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Квартира 4 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 4 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 3/4
Продается просторная квартира в районе Bemowo, оформленная в современном стиле с использован…
$651,458
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Квартира 4 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 4 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 3/3
Продается двухуровневая квартира площадью 92 м² в доме 1930-х годов на третьем этаже в район…
$582,571
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Типы недвижимости в Польше

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Польше

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная

Польша является одной из немногих стран ЕС, сохраняющих стабильные темпы роста экономики. Основным ее локомотивом считается мощная промышленная база и выход к морю, который делает из страны еще и логистический хаб. Поэтому купить недвижимость в Польше — это значит приобрести актив в стабильной стране ЕС.

Преимущества покупки жилой недвижимости в Польше

Продажа недвижимости в Польше осуществляется как на первичном, так и на вторичном рынках, однако именно вторичный популярен благодаря широкому выбору и возможности торга. Он предлагает жилье на любой бюджет — от компактных квартир до просторных домов. 

Вот основные плюсы:

  • Доступная цена. Цены ниже, чем в Западной Европе, особенно на вторичке.
  • Простота сделки. Иностранцы могут купить квартиру в Польше без получения особых разрешений, нужен только паспорт.
  • Доход от аренды. В крупных городах вторичное жилье приносит 5–7% годовых.
  • Возможность торга. На вторичном рынке скидка на недвижимость может достигать 7–10%.

Цены на польскую недвижимость

Купить жилье в Польше можно в среднем за 1800–2200 за м². Например, студия 25–30 м² на вторичном рынке стоит €50,000–€70,000, двухкомнатная квартира в 50 м² обойдется €90,000–€120,000. Стоимость домов в пригородах начинается от €120,000 евро за 100 м². В небольших городах вторичное жилье может стоить от €1200 за м².

Средние цены на недвижимость в Польше:

 

Категория Средняя стоимость за м² (EUR)

Примерная стоимость (EUR)

Студия (25–30 м²)

1800–2200

50,000–70,000
Двухкомнатная (50 м²) 1800–2300 90,000–120,000
Дом (100 м²) 1200–1800 120,000–180,000
Вторичка в малых городах 1200–1600 40,000–60,000 (30–40 м²)

Особенности приобретения жилья в Польше

Процесс покупки жилья в Польше простой. Чтобы купить жилье в Польше, иностранец предъявляет паспорт, подписывает договор у нотариуса и регистрирует сделку. Квартиры на вторичном рынке оформляются за 1–2 дня. Налог на покупку вторички — 2% от стоимости; новостройки освобождены от него, но включают НДС 8%. Госпошлина — €50–€100.

Иностранцы свободно покупают квартиры и коммерческие объекты. Для домов и земли вне городов требуется разрешение МВД, но это не касается вторичного рынка. Договор составляется на двух языках: польском и родном для получателя.

Полезные материалы по покупке жилья в Польше

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Разрешение на покупку недвижимости в Польше для иностранцев: все подробности
Разрешение на покупку недвижимости в Польше для иностранцев: все подробности
Особенности уплаты налогов на недвижимость в Польше
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Покупка недвижимости в Польше: цены, спрос, льготы
Покупка недвижимости в Польше: цены, спрос, льготы
Обзор цен на рынке недвижимости Варшавы. Актуальная аналитика
Обзор цен на рынке недвижимости Варшавы. Актуальная аналитика

Часто задаваемые вопросы о недвижимости Польши

Во сколько в среднем оценивается жилье в Польше?

Расценки на квартиры и дома складываются с учетом их технического состояния, расположения и площади. Максимальные цены на недвижимость в Польше установлены на апартаменты в Варшаве. За их квадратный метр просят 3-7 тыс. евро. В остальных локациях стоимость квадрата - 1-5 тыс. евро.

В каких городах стоит купить жилье в Польше?

Для переезда на ПМЖ можно рассмотреть столицу - Варшаву, в которой есть все необходимое для комфортного проживания. Хорошие возможности для трудоустройства, получения образования и проведения приятного досуга также предлагают Краков и Гданьск.

Какие требования нужно соблюдать иностранцам, чтобы приобрести недвижимость в Польше?

Иностранным лицам из стран, не входящих в ЕС, перед покупкой дома с участком потребуется получить спецразрешение МВД. Необходимо также подтвердить легальность происхождения средств (это правило действует для всех объектов).

Есть ли возможность купить недвижимость в Польше онлайн?

Да, сделка допускается без присутствия покупателя. Ее можно оформить через польское риелторское агентство, которое будет выступать в качестве посредника.
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