Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) считаются центром международного бизнеса и туризма, где Дубай выделяется как глобальный хаб. В 2025 году эмират продолжает привлекать инвесторов, которые хотят купить недвижимость в Дубае от застройщика.

Особенности приобретения новой недвижимости в Дубае

Покупка недвижимости в Дубае регулируется строгим законодательством, обеспечивающим прозрачность сделок. Департамент земельных ресурсов Дубая (DLD) контролирует все транзакции, требуя от застройщиков регистрации проектов и использования эскроу-счетов для защиты средств покупателей.

Преимущества новостроек в Дубае от застройщика:

Инвестиционная выгода. Цены на жилье на этапе строительства на 15–30% ниже, чем на готовые объекты. Например, в 2024 году рост цен на новостройки составил 8,8%.

Цены на жилье на этапе строительства на 15–30% ниже, чем на готовые объекты. Например, в 2024 году рост цен на новостройки составил 8,8%. Гибкие платежные планы. Застройщики предлагают рассрочку на 2–7 лет с первоначальным взносом 10–20%.

Застройщики предлагают рассрочку на 2–7 лет с первоначальным взносом 10–20%. Высокая доходность аренды. Средняя рентабельность — 6–10% годовых, что выше, чем в Лондоне (2–4%) или Нью-Йорке (3–5%).

Средняя рентабельность — 6–10% годовых, что выше, чем в Лондоне (2–4%) или Нью-Йорке (3–5%). Юридическая прозрачность. Право полной собственности (freehold) для иностранцев доступно в 45+ зонах, таких как Dubai Marina и Downtown.

Право полной собственности (freehold) для иностранцев доступно в 45+ зонах, таких как Dubai Marina и Downtown. Современная инфраструктура. Жилые комплексы в Дубае оснащены смарт-системами, энергоэффективными технологиями и премиальными удобствами (бассейны, фитнес-центры, консьерж-сервисы).

Цены на недвижимость в новостройках в Дубае

В 2025 году рынок новостроек в Дубае предлагает широкий выбор: от студий до вилл и пентхаусов. Средняя цена за м² в квартирах в новостройках Дубая составляет 11,840 AED ($3225), с ежегодным ростом 5–6%. Купить жилье в Дубае на этапе котлована можно на 20–25% дешевле, чем готовую недвижимость.

Цены по ключевым районам:

Район Средняя цена за м² (AED\$) Характеристики Downtown Dubai (Burj Khalifa/Dubai Mall) 25,000–30,000 \ 6807–8168 Апартаменты с видом на Бурдж-Халифа, рядом Dubai Mall Dubai Marina (DMCC Metro) 18,000–22,000 \ 4900–5990 Прибрежные жилые комплексы с мариной для яхт Business Bay (Business Bay Metro) 15,000–20,000 \ 4084–5445 Деловой район для молодых профессионалов и покупки строящихся домов в Дубае Jumeirah Village Circle (нет метро, доступ по Sheikh Zayed Road) 8000–12,000 \ 2178–3267 Семейный район с таунхаусами и квартирами Dubai Hills Estate (Dubai Hills Metro) 12,000–18,000 \ 3267–4901 Эко-район с гольф-полем, парком

Популярные районы для покупки нового жилья в Дубае

Наиболее популярным районом Дубая для иностранных инвесторов является Downtown Dubai. Это самый центр города, где расположены Бурдж-Халифа и Dubai Mall. Арендная доходность объектов здесь составляет в среднем до 8%.

Другие популярные районы Дубая:

Dubai Marina. Прибрежный район с 200+ небоскребами, яхтенной мариной и квартирами с видом на море. Средняя доходность — 7–9%.

Прибрежный район с 200+ небоскребами, яхтенной мариной и квартирами с видом на море. Средняя доходность — 7–9%. Business Bay. Деловой хаб с каналом и проектами, такими как Peninsula by Select Group. Крупные застройщики в ОАЭ возводят здесь преимущественно коммерческую недвижимость.

Деловой хаб с каналом и проектами, такими как Peninsula by Select Group. Крупные застройщики в ОАЭ возводят здесь преимущественно коммерческую недвижимость. Jumeirah Village Circle (JVC). Семейный район с доступными жилыми комплексами.

Семейный район с доступными жилыми комплексами. Dubai Hills Estate. Зеленый пригород с гольф-полем и проектами Emaar, такими как Park Heights.