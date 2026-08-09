Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) считаются центром международного бизнеса и туризма, где Дубай выделяется как глобальный хаб. В 2025 году эмират продолжает привлекать инвесторов, которые хотят купить недвижимость в Дубае от застройщика.
Особенности приобретения новой недвижимости в Дубае
Покупка недвижимости в Дубае регулируется строгим законодательством, обеспечивающим прозрачность сделок. Департамент земельных ресурсов Дубая (DLD) контролирует все транзакции, требуя от застройщиков регистрации проектов и использования эскроу-счетов для защиты средств покупателей.
Преимущества новостроек в Дубае от застройщика:
- Инвестиционная выгода. Цены на жилье на этапе строительства на 15–30% ниже, чем на готовые объекты. Например, в 2024 году рост цен на новостройки составил 8,8%.
- Гибкие платежные планы. Застройщики предлагают рассрочку на 2–7 лет с первоначальным взносом 10–20%.
- Высокая доходность аренды. Средняя рентабельность — 6–10% годовых, что выше, чем в Лондоне (2–4%) или Нью-Йорке (3–5%).
- Юридическая прозрачность. Право полной собственности (freehold) для иностранцев доступно в 45+ зонах, таких как Dubai Marina и Downtown.
- Современная инфраструктура. Жилые комплексы в Дубае оснащены смарт-системами, энергоэффективными технологиями и премиальными удобствами (бассейны, фитнес-центры, консьерж-сервисы).
Цены на недвижимость в новостройках в Дубае
В 2025 году рынок новостроек в Дубае предлагает широкий выбор: от студий до вилл и пентхаусов. Средняя цена за м² в квартирах в новостройках Дубая составляет 11,840 AED ($3225), с ежегодным ростом 5–6%. Купить жилье в Дубае на этапе котлована можно на 20–25% дешевле, чем готовую недвижимость.
Цены по ключевым районам:
|Район
|Средняя цена за м² (AED\$)
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Характеристики
|Downtown Dubai (Burj Khalifa/Dubai Mall)
|25,000–30,000 \ 6807–8168
|Апартаменты с видом на Бурдж-Халифа, рядом Dubai Mall
|Dubai Marina (DMCC Metro)
|18,000–22,000 \ 4900–5990
|Прибрежные жилые комплексы с мариной для яхт
|Business Bay (Business Bay Metro)
|15,000–20,000 \ 4084–5445
|Деловой район для молодых профессионалов и покупки строящихся домов в Дубае
|Jumeirah Village Circle (нет метро, доступ по Sheikh Zayed Road)
|8000–12,000 \ 2178–3267
|Семейный район с таунхаусами и квартирами
|Dubai Hills Estate (Dubai Hills Metro)
|12,000–18,000 \ 3267–4901
|Эко-район с гольф-полем, парком
Популярные районы для покупки нового жилья в Дубае
Наиболее популярным районом Дубая для иностранных инвесторов является Downtown Dubai. Это самый центр города, где расположены Бурдж-Халифа и Dubai Mall. Арендная доходность объектов здесь составляет в среднем до 8%.
Другие популярные районы Дубая:
- Dubai Marina. Прибрежный район с 200+ небоскребами, яхтенной мариной и квартирами с видом на море. Средняя доходность — 7–9%.
- Business Bay. Деловой хаб с каналом и проектами, такими как Peninsula by Select Group. Крупные застройщики в ОАЭ возводят здесь преимущественно коммерческую недвижимость.
- Jumeirah Village Circle (JVC). Семейный район с доступными жилыми комплексами.
- Dubai Hills Estate. Зеленый пригород с гольф-полем и проектами Emaar, такими как Park Heights.
Полезные материалы по покупке новостроек в Дубае
Часто задаваемые вопросы о покупке недвижимости от застройщика в Дубае
Можно ли купить новую недвижимость в Дубае в полную собственность навсегда?
Иностранцы могут приобрести новое жилье в Дубае в freehold-зонах (например, Dubai Marina, Downtown) с правом полной собственности без ограничения срока.
Кто самые крупные застройщики Дубая?
Лидерами дубайского рынка недвижимости являются: Emaar Properties, Damac Properties, Sobha Realty и Nakheel.
Сколько в среднем стоит новая недвижимость в Дубае?
Средняя цена квартиры в новостройках Дубая за м² — 11,840 AED ($3225). Студии начинаются от 600,000 AED, апартаменты с 2 спальнями — от 1.2 млн AED, виллы — от 2 млн AED.
Можно ли купить жилье в Дубае дистанционно?
Процесс покупки местной недвижимости полностью оцифрован. Документы подписываются через DLD’s Dubai REST app, а каталоги новостроек в Дубае включают виртуальные туры и видеоконсультации с застройщиками.
Доступна ли рассрочка на покупку квартиры в новостройке в Дубае?
Недвижимость в Дубае от застройщика на стадии строительства часто доступна с беспроцентной рассрочкой на 2–7 лет.
Какие самые популярные новостройки в Дубае?
В 2025 году лидируют проекты Emaar Beachfront (приватные пляжи), Sobha Seahaven (вид на Palm Jumeirah) и Damac Lagoons (тематические виллы с лагунами).