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Продажа новостроек в Дубае

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Многоквартирный жилой дом The Edge Apartments
Многоквартирный жилой дом The Edge Apartments
Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Агентство: fäm Properties
THE EDGE — новый комплекс, который станет достойным дополнением коллекции элитной недвижимости в Business Bay. Застройщиком выступает компания Select Group. Среди разработок девелопера множество коммерческих и многофункциональных проектов в ОАЭ, Саудовской Аравии, Великобритании и других государствах Европы. Планируется, что анонсированный жилой комплекс пополнит портфолио компании в 2026 году. Проект THE EDGE включает в себя две башни и просторный подиум с премиальными удобствами и развлечениями площадью более 5,600 кв. м. Здания отличаются особой современной архитектурой и ярким дизайном. Стратегическое расположение комплекса позволит жителям наслаждаться видами на Burj Khalifa, Dubai Canal и Business Bay. Коллекция недвижимости в THE EDGE представлена апартаментами с 1 и 2 спальнями площадью от 53 кв. м до 102 кв. м. Недвижимость различной конфигурации дополнена собственным балконом, встроенными шкафами и отдельными ванными комнатами. Концепция комплекса заключается в создании пространства для «умного релакса» будущих жителей. Высококлассный дизайн интерьеров будет выполнен в современном эклектичном стиле с использованием смелых контрастных цветов и брендовых деталей. По информации застройщика, на первый квартал 2023-го приобрести апартаменты с одной спальней в комплексе THE EDGE можно по цене от AED 1,108,000 (USD 302,000). Стоимость двуспальной резиденции начинается от AED 1,860,000 (USD 506,000). Резиденты комплекса смогут воспользоваться премиальными удобствами, включая инфинити-бассейн, собственный тренажерный зал в каждой башне, зону для занятий йогой, релакс-площадку, террасу у бассейна, площадки для барбекю, джакузи, спортивные площадки, тренажеры на открытом воздухе, беговые дорожки, пространство для коворкинга и мн. др. Также жителям комплекса будут доступны: просторный лаундж, утопленные кресла для отдыха на террасе у бассейна, корт для падел-тенниса и другие варианты удобств для роскошного отдыха. В непосредственной близости от проекта есть множество мест для отдыха и развлечений: рестораны, торговые центры, популярные достопримечательности и бутики.
Многоквартирный жилой дом Q GARDENS LOFTS
Многоквартирный жилой дом Q GARDENS LOFTS
Дубай, ОАЭ
от
€110,853
Сдача в: 2024
Застройщик: AYS PROPERTY DEVELOPMENT
Новый запуск Q-Gardens-Lofts - разработчики AYS в Jumeirah Village Circle, расположенном рядом с отелем FIVE JVC Всего единиц: 191 B + G + 5P + 17 + R ✅ Исследования  ✅ 1BED + прачечная или учеба ✅ 2BED + прачечная + Исследование ✅ 2BED Duplex + прачечная + кабинет или Maid / 2 варианты бассейна плуга + частный сад  ✅ 3BED Duplex + прачечная + исследование + плед ✅ 4BED Duplex + Laundy + Исследование + Горничный + Плунговый бассейн + частный сад — — — — — — Все подразделения полу меблированы  Кухня Итальянская техника  — — — — — — Есть вариант 3 года и 5 лет плана оплаты: -20% авансовый платеж  -1% ежемесячно  Завершение 2024 — — — — — — *ROOFTOP УДОБСТВА И УСЛУГИ* Крытый фитнес-центр ⁇ ♀️ Бесконечный бассейн на крыше и детский бассейн ⁇ ♀️ Крытая детская игровая площадка ’ Открытый барбекю и столовая 🍖 Кинотеатр 🎥 Игровая комната 🏓
Многоквартирный жилой дом Seahaven Tower A
Многоквартирный жилой дом Seahaven Tower A
Дубай, ОАЭ
от
€822,818
Сдача в: 2026
Агентство: AG LUXURY PROPERTIES LLC
Застройщик: Sobha Realty
Seahaven Tower A | Beach | Spacious | Luxury Dubai Harbour, Dubai, United Arab Emirates Description Starting Price: 3,189,289 AED Payment Plan: 80% during construction 20% on completion
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Многоквартирный жилой дом Sobha One Tower
Многоквартирный жилой дом Sobha One Tower
Дубай, ОАЭ
от
€309,685
Сдача в: 2025
Застройщик: Sobha Realty
Sobha One была построена на философии роскошного образа жизни и спокойной обстановки в лучшем месте в Дубае. Сообщество предоставляет пожизненную возможность купить роскошный дом у всемирно известного застройщика Sobha Realty. Каждый аспект этого сообщества был разработан с учетом современных требований покупателей жилья. Каждая функция в проекте была сосредоточена на современных и будущих потребностях. Sobha One Dubai состоит из 1250 единиц. С квартирами с 1-4 спальнями и дуплексом с 2-4 спальнями, в отличном месте на Ras Al Khor Road, Дубай.   План оплаты: 60% в стадии строительства и 40% в процессе завершения Дата завершения: декабрь 2026 Этот список напрямую от разработчика, покупателей и агентов приветствуются. 
Многоквартирный жилой дом Samana Mykonos Apartments
Многоквартирный жилой дом Samana Mykonos Apartments
Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Агентство: fäm Properties
Проект нового поколения Samana Mykonos в Dubai Studio City был создан компанией Samana Developers и предлагает роскошные студии, апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями и бассейном. Этот частный комплекс с пейзажными бассейнами и зонами джакузи, выпущенный ограниченным тиражом, является примером высочайшего уровня роскоши и отдыха, который может предложить Дубай. Роскошный образ жизни в оживленном Дубае доступен для жителей премиум-класса благодаря этой фантастической инициативе, в результате которой Греция появится в Дубае. Замечательное расположение с первоклассными сетями и удобствами в центре города. Жители и окружающие жители могут наслаждаться по-настоящему красивым образом жизни в Dubai Studio City. У вас есть все, что вам нужно, чтобы наслаждаться жизнью благодаря исключительному удобству по соседству.
Многоквартирный жилой дом Binghatti Onyx Apartments
Многоквартирный жилой дом Binghatti Onyx Apartments
Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Агентство: fäm Properties
Binghatti Onyx в JVC, Дубай — это новый проект высокого класса с великолепными апартаментами с 1 и 2 спальнями, построенный Binghatti Developers. Это чудо дизайна и эстетики. Предлагая единственный в своем роде образ жизни с уникальным доступом к самым популярным магазинам и кулинарным достопримечательностям. Эти элегантно построенные апартаменты гарантируют вершину совершенства в образе жизни, где ваши близкие испытают самый высокий уровень жизни. Защитите свою собственность в одном из самых известных районов города, где у вас будет доступ к сотням удобств и услуг. В то время как Jumeirah Village Circle — это вершина роскошной жизни, о которой вы даже не мечтали. Таким образом, вы можете найти жизненные благословения и удовольствия в его окружении.
Жилой комплекс ALTAI
Жилой комплекс ALTAI
Дубай, ОАЭ
от
€208,442
Сдача в: 2026
ALTAI TOWER Локация - JVT (Jumeirah Village Triangle) Окончание строительства - апрель 2026 год   Altai Tower , представляет собой захватывающий высотный жилой комплекс с рядом студий и квартир с 1 и 2 спальнями в оживленном районе  Дубая. Высокий фасад является свидетельством авангардного архитектурного великолепия. Сочетание стекла, стали и бетона излучает элегантность и изысканность, превращая его в настоящий архитектурный шедевр. Квартиры отличаются просторной планировкой, высококачественной отделкой и окнами от пола до потолка, из которых открывается захватывающий вид на город и окружающие пейзажи.   Удобства проекта: Беговая и пешеходная дорожка Тренажерный зал и клуб здоровья Зал для пилатеса и йоги Детская игровая площадка Бассейн Зона для барбекю Круглосуточная охрана и видеонаблюдение Доступность: JBR- 13 мин Palm Jumeirah - 19 мин Global Village - 20 мин Burj Khalifa - 23 мин Dubai Mall - 23 мин Emirates Mall - 17 мин   Доступные апартаменты:   Студии от 31 м2 от  (520 000 AED) 142 460 $ 1 Bed  от 53,8 м2 от  (768 000 AED) 210 400 $ 2 Bed от 95 м2 от (1 000 000 AED) 273 970 $   План оплаты платежей на 5 лет 80/20: 10% + 4% DLD (налог) - первоначальный взнос 70% - в течение строительства: по 1.7% - ежемесячно 10% через 4 месяца после брони 20% - рассрочка на 24 месяца после сдачи  (по 0.8% ежемесячно)  
Коттеджный поселок Paradise Hills
Коттеджный поселок Paradise Hills
Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
Сдача в: 2023
Агентство: fäm Properties
Master Paradise Hills, разработанный компанией Dubai Golf City (Dubai Holding), представляет собой оживленное сообщество со 170 элегантными виллами и таунхаусами, обладающими уникальными характеристиками, которые ставят их на первое место среди конкурентов с точки зрения качества, площади, дополнительных функций и ценности. конкурентоспособность, площадью 2 миллиона квадратных футов, всего в нескольких минутах от ключевых районов Дубая. Paradise Hills расположен на улице Шейха Зайда Бин Хамдана, недалеко от жизненно важных районов Дубая, и имеет превосходную сеть автомагистралей, которая соединяет город из конца в конец за считанные минуты. Удобства и расположение проекта: Розничные магазины и услуги доступны в общественном центре. Закрытый поселок с охраной на связи 24 часа в сутки, 7 дней в неделю Детские площадки Водные объекты и большие зеленые насаждения Беговые маршруты Многоцелевой зал здания, предназначенный для многочисленных мероприятий и функций, таких как свадьбы. Особенности вилл и таунхаусов: Ванная комната в комнате для прислуги Подсобное помещение и прачечная Комфортабельные спальни с ванными комнатами Комоды со сквозными дверями Кухни с большим количеством места Ванная комната для водителя (для вилл) Во всех квартирах (за исключением таунхаусов [G+1] с 3 и 4 спальнями) установлены современные умные лифты. Все таунхаусы и виллы имеют частные бассейны. Вилла Pent-Suites с частными террасами на крыше очень просторна. Высококачественная напольная плитка, мраморные столешницы и со вкусом оформленные интерьеры. Кухонная техника с немецким брендом Сантехника с немецкой этикеткой Окна с двойным остеклением Дополнительные комнаты для семейных встреч
Многоквартирный жилой дом Sobha One Tower D
Многоквартирный жилой дом Sobha One Tower D
Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
Сдача в: 2026
Агентство: fäm Properties
Застройщик: Sobha Realty
Sobha One от Sobha Realty — это новый жилой комплекс, в котором город и природа сливаются воедино, а работа находит баланс с игрой, чтобы стать «Единым». Уникальный проект расположен в Собха-Хартленде, одном из самых привлекательных мест в Дубае, и находится в непосредственной близости от центра Дубая и заповедника дикой природы Рас-Аль-Хор. Sobha One будет состоять из пяти соединенных между собой башен высотой от 30 до 66 этажей. Среди 2700 предлагаемых квартир есть квартиры с 1-4 спальнями, а также дуплексы с 2 и 4 спальнями. Прачечная / подсобное помещение будет входить в стандартную комплектацию всех объектов, а комната для прислуги будет присутствовать в 3+ единицах. В апартаментах Sobha One с 1,5 спальнями также есть кабинет. Из панорамных окон и балконов жильцы смогут насладиться видом на хрустальные лагуны, заповедник Рас-Аль-Хор, а также на 18-луночное поле для гольфа, которое займет территорию перед башнями и привлечет как новичков, так и новичков. и профессиональные игроки.
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, спортивными площадками, зелёными прогулочными зонами, рядом с пляжем, MBR City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, спортивными площадками, зелёными прогулочными зонами, рядом с пляжем, MBR City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€440,265
Агентство: TRANIO
Проект из 3-х жилых зданий рядом с морем, среди белоснежных песчаных пляжей. Более 60% территории комплекса занимают зелёные насаждения, а велосипедные и беговые дорожки - 8,4 км. В проекте широкий выбор недвижимости: элегантные апартаменты и пентхаусы с 1-4 спальнями, виллы, особняки. Удобства и оснащение в доме Подробнее об удобствах: просторные зелёные зоны, места отдыха на крыше с террасой, фитнес-центр, велосипедные и беговые дорожки, бассейн-инфинити, детский бассейн, неглубокий бассейн с шезлонгами и кабинками, лаунж-зоны, детские игровые площадки, спортивные площадки, охраняемая и закрытая территория. Расположение и объекты поблизости Комплекс в центре развитого района MBR City, District One. На поездку до важных районов эмирата потребуется не более 30 минут. За 5 минут можно добраться до отеля Meydan, за 12-20 минут - до отеля Burj Al Arab, Всемирного торгового центра Дубая, парка Safa Park, Международного аэропорта Дубая.
Жилой комплекс Жилой мегакомплекс с новым оперным театром и развитой инфраструктурой, рядом с лагунами и пляжем, Dubai South, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой мегакомплекс с новым оперным театром и развитой инфраструктурой, рядом с лагунами и пляжем, Dubai South, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€283,662
Агентство: TRANIO
Масштабный курортный проект в Дубае - огромное количество апартаментов и домов, а также новый оперный театр города. Комплекс назван Venice из-за концепции - жилые здания рядом с лагунами. В проекте также есть большая площадь с удобствами и коммерческими помещениями, лагуны с пляжами и набережная 18 км. Удобства и оснащение в доме Другие удобства проекта: кинозалы, торговые центры, бутики, кафе, рестораны, фуникулёр, культурный центр и новый оперный театр, больницы, международные школы. Расположение и объекты поблизости Комплекс расположен на юге Дубая, в непосредственной близости от станции метро и железнодорожной сети Etihad Rail. Также, за 5-7 минут езды можно добраться до международного аэропорта Аль-Мактум и новой автострады Emirates Road. За 15 минут езды можно добраться до Dubai Parks and Resorts, крупнейшего комплекса парков развлечений на Ближнем Востоке. За 25-30 минут - до района Dubai Marina, островов Palm Jebel Ali и ТЦ Mall of the Emirates.
Вилла Thoe developer COTE D’AZUR
Вилла Thoe developer COTE D’AZUR
Дубай, ОАЭ
от
€399,883
Сдача в: 2023
Агентство: AG LUXURY PROPERTIES LLC
РАЗРАБОТЧИК THOE - ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ «Сердце Европы» — это место, состоящее из 6 островов, расположенных на фоне Мировых островов в Дубае. *Сердце Европы предлагает :-* Для инвесторов: ✅*Гарантированная чистая рентабельность инвестиций в размере 8,33% (написано на SPA) в течение 12 лет* ✅Без платы за обслуживание и скрытых платежей. ✅14 дней бесплатного проживания в году   Ниже детали нашего проекта: *1. Отель ЛАЗУРНЫЙ ЛАЗУР* - Монако (дата завершения: декабрь 2022 г.) - Ницца (дата завершения: 3 квартал 2023 г.) - Канны (дата завершения: четвертый квартал 2023 г.) Сен-Тропе (дата завершения: четвертый квартал 2023 г.) Цена — от 1,55 миллиона до 12 миллионов. План оплаты: Первоначальный взнос: 40% Через 4 месяца: 20% Через 8 месяцев: 20% Через 12 месяцев: 20%
Жилой комплекс Жилой комплекс с меблированными апартаментами и спортивными площадками, рядом с шоссе Sheikh Zayed Road, Downtown Jabel Ali, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс с меблированными апартаментами и спортивными площадками, рядом с шоссе Sheikh Zayed Road, Downtown Jabel Ali, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€150,297
Агентство: TRANIO
В проекте есть широкий выбор апартаментов с различными планировками: меблированные студии и квартиры с 1-3 спальнями. Для жильцов также доступны различные удобства: магазины, лаунж-зоны, настольный теннис, баскетбольная площадка, беговые дорожки, коворкинг-центр и т.д. Комплекс расположен на главном шоссе Sheikh Zayed Road. Это обеспечивает лёгкое транспортное сообщение со всеми лучшими районами Дубая. Расположение и объекты поблизости Downtown Jabel Ali - развивающийся район Дубая. Здесь есть жилые помещения, а также прогулочные зоны отдыха с большим количеством зелёных парков и озер. В районе есть современная инфраструктура, включая небоскребы, отели и торговые центры. Удобное расположение района - вдоль современного шоссе Sheikh Zayed Road. За несколько минут можно добраться до лучших достопримечательностей и курортных зон Дубая.
Жилой комплекс Элитные апартаменты с видом на лагуны и центр города, рядом с пляжем, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Элитные апартаменты с видом на лагуны и центр города, рядом с пляжем, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€328,227
Агентство: TRANIO
Элитные апартаменты с 1 и 2 спальнями с непревзойдённым панорамным видом на лагуны и центр города. В некоторых апартаментах есть кабинет. Курортный образ жизни с прямым доступом к пляжу. Замечательный жилой комплекс, расположенный в самом сердце престижного района в Дубае. Элегантные квартиры и искусно созданная архитектура являются свидетельством инновационного дизайна и изысканной архитектуры. Резиденция расположена всего в 2 км от Дубай-Крик и в 3 км от Design District. Удобства и оснащение в доме Подробнее: сенсорный сад; дзен-сад; волновой бассейн; водные виды спорта; театр под открытым небом; газон с местами для сидения; водоем с кромкой пляжа. Расположение и объекты поблизости Sobha Hartland II — один из самых ожидаемых проектов Sobha, автономное сообщество площадью более 700 тысяч м² вблизи районов Downtown и Business Bay. Меньше 12 минут езды до Downtown Dubai, Burj Khalifa и крупнейшего торгового центра Dubai Mall. 8 минут до престижных международных школ Hartland International и North London Collegiate School. 16 минут до Международного аэропорта Дубая.
Жилой комплекс Новая элитная резиденция SLS Residences at Palm Jumeirah с собственным пляжем в престижном районе, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая элитная резиденция SLS Residences at Palm Jumeirah с собственным пляжем в престижном районе, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€1,88 млн
Агентство: TRANIO
SLS Residences — это комплекс класса люкс, в котором представлены роскошные апартаменты с 2, 3 и 4 спальнями, а также пентхаусы. Эта новая постройка бренда SLS расположена на Западном полумесяце острова Пальма Джумейра, недалеко от отелей W Dubai, Th8 Resort и многих других отелей. Эти величественно красивые дома спроектированы с использованием лучших методов. Предлагаются меблированные апартаменты с видом на море и город. Резиденция располагает зонами для йоги, спа-зоной и фитнес-центром, инфинити-бассейном, собственным пляжем, зеленой зоной, детским клубом, круглосуточной охраной. Окончание строительства - 2026. Преимущества Рассрочка 60/40: 20% – при бронировании; 40% – во время строительства; 40% – после сдачи проекта. Расположение и объекты поблизости Море - 100 метров Аэропорт - 30 минут Даунтаун Дубай - 25 минут Дубай Марина - 15 минут
Жилой комплекс Современная высотная резиденция Elbrus с бассейном рядом с Джумейра-Бич, JVT, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Современная высотная резиденция Elbrus с бассейном рядом с Джумейра-Бич, JVT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€232,634
Агентство: TRANIO
Предлагаются меблированные апартаменты с панорамным видом. Резиденция располагает тренажерным залом, детской площадкой, бассейном. Окончание строительства - 2 квартал 2026 года. Расположение и объекты поблизости Джумейра-Бич - 10 минут Пальма Джумейра - 15 минут Mall of Emirates - 17 минут Дубай Молл - 20 минут
Жилой комплекс Современная резиденция Greenside с бассейном и круглосуточной охраной, Dubai Hills, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Современная резиденция Greenside с бассейном и круглосуточной охраной, Dubai Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€384,294
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает инфинити-бассейном, детской площадкой, фитнес-центром, многофункциональным залом, круглосуточной охраной, крытой парковкой, зоной отдыха на крыше. Окончание строительства - июль 2027 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с полем для гольфа и в нескольких минутах от торгового центра. Даунтаун Дубай - 20 минут Международный аэропорт Дубай - 25 минут
Жилой комплекс Апартаменты в первоклассном комплексе Berkeley Place с широким спектром удобств, район MBR City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Апартаменты в первоклассном комплексе Berkeley Place с широким спектром удобств, район MBR City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€609,941
Агентство: TRANIO
Комплекс состоит из студий и квартир с 1–2 спальнями площадью от 52 м² до 139 м². Первый этаж комплекса включает ресепшн, кафе, рабочую станцию, зону для чтения, лаунж-зону, парковку для велосипедов и стенд технического обслуживания, зарядные станции для электромобилей и въезд на парковку для жителей, доступ к открытому парку отдыха и баскетбольной площадке. На следующем уровне есть игровая комната, площадка для настольного тенниса, открытый и закрытый фитнес-зал, площадка для йоги, сауна, раздевалки, сад с зонами отдыха. На крыше расположены бассейн и шезлонги, душ на открытом воздухе, раздевалки, зона отдыха и смотровая площадка, кухня и площадка для барбекю. Удобства и оснащение в доме Двойное тонированное стекло, стеклянные балюстрады на балконах с напольным покрытием из керамогранита под дерево, центральные лестницы с большими окнами для дневного света, мусоропроводы с пунктами утилизации на каждом этаже, светодиодное освещение Преимущества Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000. Расположение и объекты поблизости Процветающий район, который вдохновляет на жизнь, комфорт и удобство в каждом уголке, Мохаммед бин Рашид Сити — это красивое прибрежное сообщество, раскинувшееся на 8 миллионах квадратных футов красивых, пышных и богатых ландшафтов. Благодаря обширным зеленым насаждениям, удобствам мирового класса и полностью интегрированному сообществу с местами для отдыха, школами и парками, этот яркий район является идеальным домом. Комплекс находится в непосредственной близости от некоторых из самых знаковых городских достопримечательностей и захватывающих дух мест. Пешеходные дорожки, парк, велосипедная дорожка и автобусная остановка находятся в непосредственной близости от здания. В шаговой доступности канал и будущая станция метро. Близкий доступ к центру города, заповеднику, торговым центрам и т. д Международные школы — 4 минуты езды Торговый центр Meydan и ипподром — 10 минут езды Центр города, Бурдж-Халифа и Дубайская опера — 12 минут езды Международный аэропорт Дубая – 17 минут езды Гольф-клуб Эмирейтс и Пальма Джумейра – 20 минут езды Международный аэропорт Аль-Мактум – 30 минут езды
Резиденция Квартира в голливудском стиле!
Резиденция Квартира в голливудском стиле!
Дубай, ОАЭ
от
€535,511
Агентство: DDA Real Estate
Квартира в голливудском стиле в деловом центре Дубая! Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. DAMAC Paramount Towers - совместный проект девелопера Damac и компании Paramount Hotels & Resorts. DAMAC Paramount Towers состоит из четырех зданий, выполненных в голливудском стиле, высотой около 270 метров. Здания соединены между собой многоуровневым пространством, где расположены различные бары, кафе и рестораны, а также другие развлечения для резидентов комплекса. Комплекс расположен в деловом центре Дубая. Преимущества и удобства в DAMAC Paramount Towers: - бесплатная стоянка и услуги парковщика; - скоростные лифты; - оборудованный тренажерный зал; - зал для проведения встреч и мероприятий; - бассейн, джакузи и гидромассажная ванна; - детская комната; - консьерж-услуги 24/7. ЛОКАЦИЯ: Комплекс находится в районе Business Bay. Выгодное месторасположениЕ позволяет легко передвигаться по городу в соседние районы. В пешей доступности находится автобусная остановка Business Bay, а также станции метро Financial Centre и Business Bay. Рядом с DAMAC Paramount Towers можно найти множество кафе, ресторанов, бутиков, супермаркетов. В непосредственной близости расположены известные туристические достопримечательности: концертный зал Dubai Opera, популярный торгово-развлекательный центр The Dubai Mall и самая высокая башня в мире Burj Khalifa. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: Приобретение апартаментов в DAMAC Paramount Towers для сдачи в аренду — выгодное вложение средств. Расположение в центре города и развитая инфраструктура привлекает инвесторов, желающих купить недвижимость в этом районе. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, аква-тренажерами и смотровой площадкой, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, аква-тренажерами и смотровой площадкой, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€867,348
Агентство: TRANIO
Проект — изысканный жилой комплекс от DAMAC Properties, одного из самых известных застройщиков элитной недвижимости на Ближнем Востоке. Студии, просторные квартиры с высокими потолками и люкс-апартаменты с террасой и панорамным видом на город. У проекта необычная инфраструктура: бассейны с аква-тренажерами, спа-салон и релакс-капсулы, смотровая площадка. Расположение и объекты поблизости Площадка находится в оживленном сердце Business Bay, откуда открывается захватывающий вид на водный канал Dubai Water Canal и Бурдж-Халифу. Комплекс будет расположен всего в 5 минутах езды от Dubai Mall и Downtown Dubai и считанных минутах ходьбы до станции метро.
Многоквартирный жилой дом 6BR | Como Residence | Dubai
Многоквартирный жилой дом 6BR | Como Residence | Dubai
Дубай, ОАЭ
от
€26,54 млн
Сдача в: 2026
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers is delighted to offer its clients 6 bedroom apartment, located in Palm Jumeirah, known as Como Residence by Nakheel Payment Plan; Down Payment – 20% During Construction – 60% On Handover – 20% Amenities & Facilities; 6 Bedroom 5 Bath Unfurnished BUA; 19,600 Sqft Powder room Laundry area Maid room Pantry Service Lobby Office Private pool Front & Back kitchen Entertainment lounge Store area Outdoor Lounge Terrace Lobby, lift & Waiting area Reception Barbeque area Swimming pool Gym Dining & Retail outlet Kid’s play area Leisure & Park Restaurant & Cafe Basketball & Tennis court Cycling, Running & Jogging area School & Institutes Fitness centre Spa & Sauna room Beach access Concierge services Business Center with meeting rooms Separate drivers quarter Each unit has independent & secure storage compartments Nearby Neighbourhood; Dubai Media City – 2.2Km Acacia Avenues – 3.2Km The Greens – 3.3Km The Views – 3.4Km For further details and viewing, feel free to call: Mr. MOEEN AHMAD at Royal B I P Real Estate Brokers is a leading company specializing in the brokerage of residential and commercial properties and provides ONE STOP solutions to its owners/landlords and investors to achieve their desire results. We are always there to assist our clients in every aspect of searching and finalizing sales transactions of residential & commercial properties, buildings and plots with up-to-date knowledge of UAEs Real Estate market and laws. Royal B I P Real Estate Brokers is registered with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) No. 28284
Жилой комплекс CREEK VISTAS HEIGHTS от SOBHA REALTY - 1 Bed
Жилой комплекс CREEK VISTAS HEIGHTS от SOBHA REALTY - 1 Bed
Дубай, ОАЭ
от
€367,087
Сдача в: 2026
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ПРЕМИАЛЬНЫМ СТИЛЕМ ЖИЗНИ НЕДАЛЕКО ОТ ЦЕНТРА ДУБАЯ — CREEK VISTAS HEIGHTS. Sobha Creek Vistas состоит из двух изысканных башен, расположенных рядом с оживленным центром Дубая, с высококачественной отделкой и неповторимым шармом, которому нет равных. Насладитесь новым уровнем роскоши по исключительному адресу. Высота современной жизни в 64 этажах мастерства мирового уровня. Сделанные на заказ резиденции с окнами во всю высоту, чтобы максимизировать всеохватывающий вид. Окунитесь в ультрасовременный бассейн или поработайте над линиями загара у бассейна — выбор за вами. Будьте лучше, благодаря полностью оборудованному тренажерному залу, который обещает исключительные условия, предназначенные для снятия дневного стресса каждый день. Уловите пульс города, где отдых и удовольствие органично переплетаются с волшебными моментами в сообществе Хартленда. Основные характеристики объекта: -1 спальня - 2 ванные комнаты - Размер:748,95 кв. футов - выделенное парковочное место - детский и взрослый бассейн -спортзал - детская игровая площадка  -инвестиционные возможности Месторасположение: - 15 мин до Dubai Mall и Бурдж Кхалифы - рядом заповедник Рас-аль-Хор  - две школы на территории Sobha Hartland
Резиденция Квартира с панорамными видами на Burj Khalifa!
Резиденция Квартира с панорамными видами на Burj Khalifa!
Дубай, ОАЭ
от
€257,762
Агентство: DDA Real Estate
Квартира с панорамными видами на Burj Khalifa, Dubai Creek и Downtown Dubai. Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Fawad Azizi Residence ‒ новый жилой проект, расположенный в Dubai Healthcare City. У каждой квартиры продуманная планировка, качественная отделка, великолепный современный дизайн и просторные балконы, обеспечивающие возможность полноценного отдыха на открытом воздухе. Жителям Fawad Azizi Residence доступны такие удобства, как: - система «умный дом»; - подключение апартаментов и студий к системе центрального кондиционирования; - фитнес-зал; - круглосуточное видеонаблюдение и охрана; - площадка для барбекю; - охрана; - бассейн; - детская площадка; - теннисный корт; - подземная парковка; - беговая дорожка; - зона отдыха; - ландшафтный сад; - крытая парковка; - оранжерея. РАСПОЛОЖЕНИЕ: От Fawad Azizi Residence имеется удобный доступ до двух важных автомагистралей. Это позволяет легко добираться на автомобиле до важных достопримечательностей Dubai и в индустриальные районы города. - Clemenceau Medical Center - 10 минут пешком; - Latifa Hospital - 5 минут на авто; - Dubai Mall 10 минут на авто; - Парк Jadaf MAG Creek - 10 минут пешком; - Парк Zabeel - 10 минут на авто; - Спортивные академии Al Wasl Swimming Academy и Al Wasl Table Tennis Academy - 5 минут на авто. ОКУПАЕМОСТЬ: Dubai Healthcare City ‒ район Dubai, известный своими оздоровительными и медицинскими учреждениями, а также легким доступом к культурному центру и к основным достопримечательностям города. Все это делает жилье в Dubai Healthcare City отличным выбором для желающих сделать выгодную инвестицию. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Дубая!
Многоквартирный жилой дом 1BR | Amber | Payment Plan
Многоквартирный жилой дом 1BR | Amber | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
от
€377,000
Сдача в: 2024
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Аль-Фурджане, известную как Amber от Azizi Developments План оплаты; Авансовый платеж – 10% Во время строительства – 30% На передачу – 60% Удобства и удобства; 1 спальня 1 ванна без мебели BUA; 796 кв. Прачечная Встроенный в гардеробе Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Бассейн тренажерный зал Район барбекю Столовая и розничная торговля CCTV Безопасность 24/7 мечеть Спортивный корт Тихая зеленая зона Школы и институт Досуг и Парк Баскетбол и теннисный корт Многоцелевой зал Игровая зона Детская игровая площадка Торговая и супермаркетная зона Велоспорт, Бег и Бег Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 2BR | Altai Tower | Prime Location
Многоквартирный жилой дом 2BR | Altai Tower | Prime Location
Дубай, ОАЭ
от
€305,000
Сдача в: 2026
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительную 2-комнатную квартиру, расположенную в JVT, известную как Altai Tower от Tiger Group Удобства и удобства; 2 спальни 3 ванны Меблированные квартиры без электроники BUA; 1025 кв. Порошковая комната Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Бассейн тренажерный зал Район барбекю Столовая и розничная торговля Ресторан и Кафе CCTV 24/7 Безопасность мечеть Детская игровая площадка Медицинский центр Досуг и Парк Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт Спа и Сауна Торговая и супермаркетная зона Зона йоги и медитации Расположение рядом; JBR – 10 минут Пальма Джумейра – 15 минут Торговый центр Эмиратов – 15 минут Глобальная деревня – 17 минут Дубай Молл – 20 минут Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Jomana
Жилой комплекс Jomana
Дубай, ОАЭ
от
€1,49 млн
Площадь 203 м²
1 объект 1
Сдача в: 2026
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Jomana — седьмая фаза проекта Madinat Jumeirah Living (MJL) от популярного застройщика Meraas. Комплекс находится в районе Umm Suqeim, поэтому у его жителей будет быстрый доступ ко всем необходимым объектам инфраструктуры. Вы можете выбрать потрясающую резиденцию из 326 предложенных, среди которых 1–3-спальные и восемь 4-спальных апартаментов. Они выполнены в современном стиле и отличаются особым шармом и роскошью. Резиденции оснащены одним или несколькими балконами, из которых открывается потрясающий вид на морские пейзажи и Burj Al Arab. В ряде апартаментов есть частная терраса и комната для персонала, что обеспечивает максимальный комфорт. В комплексе предусмотрено большое количество удобств, которые помогут наслаждаться увлекательным времяпровождением и поддерживать физическое здоровье. Среди них: - игровые зоны; - торговый центр; - центры дневного ухода; - фитнес-центры; - плавательные бассейны; - роскошные парки; - кондиционируемый пешеходный мост, соединяющий комплекс с Madinat Jumeirah Resort. Расположение: Комплекс будет удобное расположен рядом с Jumeirah Beach Road и Jumeirah Street. Благодаря этому у жителей Jomana будет быстрый и легкий доступ к другим районам города, всем необходимым объектам инфраструктуры и достопримечательностям. Примерно за 20 минут можно доехать до Bluewaters Island, JBR и Dubai International Airport. Всего в нескольких минутах ходьбы от комплекса находятся автобусные остановки Wild Wadi 1, Burj Al Arab Hotel 1 и Burj Al Arab Hotel 2. Рядом с Jomana расположены продуктовые магазины, банки, детские сады и другие важные объекты инфраструктуры, среди которых: - Golden Beach Nursery; - First Steps Nursery Montessori; - Seven D Medical Center; - Emirates NBD; - Omar Al Muhairi Grocery; - F&B-заведения: Kayto, Attibassi Coffee, Sugarmash и др. Также недалеко находится большое количество знаковых достопримечательностей, включая Umm Suqeim Beach, Wild Wadi Waterpark, Burj Al Arab, Pavilion Marina & Sports Club. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
Жилой комплекс Квартира с потрясающим расположением в Дубае
Жилой комплекс Квартира с потрясающим расположением в Дубае
Дубай, ОАЭ
от
€254,618
Площадь 94 м²
1 объект 1
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Regent Residences от NSHAMA — новое дополнение к Town Square Dubai. Среди квартир на выбор — студии и апартаменты с 1–3 спальнями и жилой площадью от 336 до 1523 кв. футов. Современные планировки обеспечат жителям NSHAMA The Regent Residences максимальный комфорт и уединение, а жилые помещения будут наполнены естественным светом. Спальни будут оборудованы встроенными шкафами, а полы покрыты глазурованным керамогранитом. Ванная комната будет присутствовать в главных спальнях, а планировка кухонь будет включать стойки для приготовления пищи, устойчивые к царапинам и пятнам, и верхние шкафы. Квартиры также будут иметь удивительный вид на окружающий район городской площади Дубая. Инфраструктура: Резиденции REGENT предложат своим жильцам множество удобств. К ним относятся торговые точки и точки F&B, бассейн, детские игровые площадки во дворе и тренажерные залы. Кроме того, на самой Town Square Dubai будут обширные открытые лужайки, интерактивные детские игровые площадки, кафе под открытым небом, торговые точки, беговые дорожки и многое другое. Расположение: NSHAMA The Regent Residences расположен на городской площади Дубая, в потрясающем районе на улице Аль-Кудра. Отсюда жители легко смогут добраться до других районов эмирата. Таким образом, до центра Дубая и Бизнес-Бей можно будет добраться за полчаса на машине, а также до Дубай Марины и международного аэропорта Дубая. Одна из ближайших автобусных остановок — Hayat Townhouses 1. Среди ближайших развлечений и досуга, популярных среди туристов и жителей Дубая, Global Village, IMG Worlds of Adventure, Dubai Miracle Garden, Dubai Butterfly Garden и Dubai Autodrome, до которых можно доехать за 15 минут. Что касается шоппинга, проживание в Town Square Dubai позволит вам легко добраться до общественного центра Town Square, общественного центра Layan, The Sustainable Plaza, общественного центра Mudon и торгового центра Cityland. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Жилой комплекс Новая резиденция Beverly Boulevard с бассейном и теннисным кортом, Al Barsha, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Beverly Boulevard с бассейном и теннисным кортом, Al Barsha, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€155,455
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает бассейном, беседками, фитнес-центром, джакузи, детской площадкой, парной и сауной, теннисным кортом, пешеходными и беговыми дорожками, кинотеатром и зоной отдыха на открытом воздухе, зоной барбекю с летней кухней, студией йоги. Окончание строительства - 4 квартал 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 15-20 минутах от Mall of Emirates и Бурдж Халифа.
Жилой комплекс Таунхаусы Malta в окружении лагун и песчаных пляжей, DAMAC Lagoons, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Таунхаусы Malta в окружении лагун и песчаных пляжей, DAMAC Lagoons, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€706,000
Агентство: TRANIO
Проект представляет собой комплекс с инфраструктурой и таунхаусами с 4-5 спальнями, в стиле мальтийской и средиземноморской культуры и архитектуры. Таунхаусы окружены лазурными лагунами, белыми песчаными пляжами, тропическими растениями. Удобный план оплаты: 20% - предоплата, 60% - во время строительства, 20% - при сдаче объекта. Удобства и оснащение в доме Другие удобства: кафе, супермаркет, круглосуточная охрана, оздоровительный центр, водные аттракционы, площадка для йоги, VR-парк, плавучий цветочный рынок. Расположение и объекты поблизости Район DAMAC Lagoons расположен в нескольких минутах от DAMAC Hills, гольф-сообщества мирового класса, которое предлагает своим жителям доступ к таким развлечениям, как гольф, волновой бассейн, конный клуб, ферма домашних животных, озеро для рыбалки, скейт-парк, спортивные площадки и многое другое. Ближайшие торговые центры: First Avenue Mall (5 минут), City Centre Me'aisem (10 минут), Cityland Mall (8 минут) и Mall of the Emirates (25 минут). Ближайшие медицинские центры: Prime Medical Centre (5 минут), Aster Medical Centre (8 минут), Mediclinic Parkview Hospital (10 минут) и NMC Royal Hospital (15 минут). Международный аэропорт Аль-Мактум находится в 20 минутах езды. Международный аэропорт Дубая - в 30 минутах езды.
Вилла Expo Valley
Вилла Expo Valley
Дубай, ОАЭ
от
€904,979
Площадь 305–354 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Бесплатная консультация. Помощь в получении статуса резидента. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Expo Valley — новое сообщество, которое строится в окружении масштабных развлекательных объектов и инновационных разработок мини-города Expo City Dubai. Все резиденции предлагаются с открытой кухней с островом, комнатой для прислуги, двойными раковинами в ванной главной спальни и с отдельной уборной. В зависимости от планировки в ряде жилых единиц предусмотрены гардеробные, семейные гостиные на втором этаже и отдельные душевые в ванных комнатах. Инфраструктура: Среди удобств, доступных исключительно резидентам сообщества Expo Valley: площадки для барбекю, зеленые лужайки, открытые пространства для тренировок, детские игровые зоны, велосипедные и беговые дорожки, тренажерный зал, кинотеатр под открытым небом, студия йоги, сауна, спа-салон, три клубных дома с общественными пространствами для отдыха и работы, бассейн, игровая зона с фонтанами и мн. др. Расположение: 10-20 минут Dubai Investment Park, Международный аэропорт Аль-Мактум (DWC), Jebel Ali Port 25-35 минут Trump International Golf Club, Palm Jumeirah, Downtown Dubai, Business Bay За счет удобного доступа к Sheikh Mohammed bin Zayed Road, Sheikh Zayed Road, Emirates Road и Al Khail Road жители сообщества Expo Valley смогут легко добраться до всех важных локаций Дубая. Trump International Golf Club, Jebel Ali Port и район Dubai Marina находятся в радиусе 20 минут езды. Примерно за 25 минут можно доехать до пляжей и променадов острова Palm Jumeirah. Ключевые районы эмирата Business Bay и Downtown Dubai находятся на расстоянии получаса езды от сообщества. Дорога на автомобиле до Международного аэропорта Аль-Мактум (DWC) занимает всего четверть часа, а Международный аэропорт Дубая (DXB) находится примерно в 40 минутах езды от сообщества Expo Valley. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в ОАЭ. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Многоквартирный жилой дом Sobha Waves Opulence
Многоквартирный жилой дом Sobha Waves Opulence
Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Агентство: fäm Properties
Застройщик: Sobha Realty
Waves Opulence в Sobha Hartland — это новейший жилой комплекс Sobha Group на первой береговой линии , предлагающий самые роскошные апартаменты с 1-4 спальнями. Откройте для себя смысл вашего образа жизни в последней части трилогии о волнах в Sobha Hartland , которая представляет собой самую яркую пляжную жизнь в этом районе. Место, где можно найти одни из самых характерных и уникальных резиденций в этом районе для тех, кто желает большего. Когда вы живете в великолепии Sobha Hartland, главного сообщества в мире Дубая, у вас будет возможность поэкспериментировать со своей жизнью в окружении природы. Разработка привносит в себя мир, наполненный всевозможными удобствами. Эти просторные дома предоставляют своим обитателям зачарованные виды на окрестности, поскольку они взаимодействуют с окружающей средой и сочетаются с ароматом окружающей среды. Испытайте легендарный образ жизни в сообществе с его выгодным расположением, становясь частью утонченной изысканности и непревзойденной роскоши. Центр всего, что вам нужно для жизни, например, магазины, рестораны, где можно поужинать с друзьями и семьей, отведать блюда разных кухонь от шеф-поваров, медицинские и медицинские учреждения и многое другое, расположенное в одном месте с ожидаемым обслуживанием. Развитие предлагает безупречный образ жизни, полный различных уровней для всех жизненных потребностей и удовольствий. У вашего порога самые энергичные и стимулирующие удобства в области здоровья, отдыха, развлечений, досуга, где вы можете вести удобный образ жизни. Основные моменты: Роскошные апартаменты на берегу моря от 1 до 4 спален Первоклассные удобства и роскошь в окружении Буйная зелень вокруг Привлекательные и гибкие варианты оплаты Современная роскошь с эксклюзивными пляжными удобствами Виды на Хартленд и заповедник дикой природы Рас-Аль-Хор
Жилой комплекс Новая резиденция Canal рядом с яхт-клубом, в районе Business Bay, в центре Дубая, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Canal рядом с яхт-клубом, в районе Business Bay, в центре Дубая, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€585,300
Агентство: TRANIO
Предлагаются новые апартаменты с различными планировками. Резиденция располагает фитнес-центром, бассейном, джакузи, детской площадкой, ухоженными садами. Окончание строительства - июнь 2023 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в динамичном районе Бизнес-Бэй, в нескольких минутах от достопримечательностей, рядом со станцией метро и автомагистралями. Даунтаун Дубай - 3 минуты Станция метро - 3 минуты Яхт-клуб - 5 минут Аэропорт - 20 минут
Многоквартирный жилой дом 2BR | Rixos Residence | Offplan
Многоквартирный жилой дом 2BR | Rixos Residence | Offplan
Дубай, ОАЭ
от
€1,04 млн
Сдача в: 2026
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительную 2-комнатную квартиру, расположенную на островах Дубай, известную как Rixos Residence от Nakheel План оплаты; Авансовый платеж – 20% Во время строительства – 60% При передаче – 20% Удобства и удобства; 2 спальни 3 ванны без мебели BUA; 1702 кв. Порошковая комната Прачечная Прогулка в шкафчике Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Официант Приемная зона Бассейн тренажерный зал Район барбекю 24/7 Безопасность Столовая и розничная торговля Ресторан и Кафе Фитнес-центр Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт Детская игровая площадка Вид на море Супермаркет и Торговая зона Парк и зона отдыха Спа и Сауна Институт и Школа Йога и Медитация Соседство поблизости; Международный аэропорт Дубая – 20 минут Дубай Марина – 30 минут Центр города Дубай – 25 минут Дубай Марина – 30 минут Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н MOEEN AHMAD в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 2BR | Seapoint | Payment Plan
Многоквартирный жилой дом 2BR | Seapoint | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
от
€1,12 млн
Сдача в: 2026
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную на берегу моря в Эмааре, известную как Seapoint от Emaar План оплаты; Авансовый платеж – 10% Во время строительства – 80% На передачу – 10% Удобства и удобства; 2 спальни 2 ванны без мебели BUA; 1431 кв. Прачечная Прогулка в шкафчике фойе Открытая кухня Лобби, Лифт и Зона ожидания приемная Район барбекю Бассейн тренажерный зал Детская игровая площадка Досуг и Парк Ресторан и Кафе Велоспорт, Бег и Бег трусцой Спортивный корт Частный доступ к пляжу Фитнес-центр Водная активность Пляжный волейбол Спа и Сауна Йога и Медитация Соседство поблизости; Dubai Media City - 1,5 км Jumeirah Beach Residence – 2.0Km Дубай Марина – 2,1 км Пальма Джумейра – 2,4 км Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 4BR | Como Residence | Payment Plan
Многоквартирный жилой дом 4BR | Como Residence | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
от
€12,90 млн
Сдача в: 2026
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers is delighted to present 4 bedroom apartment, located in Palm Jumeirah, known as Como Residence by Nakheel Payment Plan; Down Payment – 20% During Construction – 60% On Handover – 20% Amenities & Facilities; 4 Bedroom 5 Bath Unfurnished BUA; 10,500 Sqft Powder room Laundry area Maid room Office Store area Back & front kitchen Entertainment lounge Outdoor Lounge Terrace Lobby, lift & Waiting area Reception Barbeque area Swimming pool Gym Dining & Retail outlet Kid’s play area Leisure & Park Restaurant & Cafe Basketball & Tennis court Cycling, Running & Jogging area School & Institutes Fitness centre Spa & Sauna room Beach access Concierge services Business Center with meeting rooms Separate drivers quarter Each unit has independent & secure storage compartments For further details and viewing, feel free to call: Mr. MOEEN AHMAD at Royal B I P Real Estate Brokers is a leading company specializing in the brokerage of residential and commercial properties and provides ONE STOP solutions to its owners/landlords and investors to achieve their desire results. We are always there to assist our clients in every aspect of searching and finalizing sales transactions of residential & commercial properties, buildings and plots with up-to-date knowledge of UAEs Real Estate market and laws. Royal B I P Real Estate Brokers is registered with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) No. 28284
Жилой комплекс Современная элитная резиденция Onyx с бассейном и круглосуточной охраной, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Современная элитная резиденция Onyx с бассейном и круглосуточной охраной, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€427,324
Агентство: TRANIO
Высотная резиденция располагает детской площадкой, бассейном, круглосуточной охраной, тренажерным залом, зоной отдыха на открытом воздухе, ресторанами, зоной барбекю. Окончание строительства - 4 квартал 2024 года. Расположение и объекты поблизости Международный аэропорт - 30 минут Бурдж Аль Араб - 20 минут Дубай Марина - 20 минут Даунтаун Дубай - 20 минут Пляж JBR - 15 минут
Жилой комплекс DAMAC VOLTA | Dubai Downtown
Жилой комплекс DAMAC VOLTA | Dubai Downtown
Дубай, ОАЭ
от
€417,000
Площадь 65–196 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2028
Агентство: Capri Realty Real Estate
Застройщик: damac properties
Откройте для себя единственную в своем роде жилую башню, спроектированную для фитнеса и активного образа жизни. Volta от Damac Properties раздвигает границы роскоши и всего, что вы считали возможным. ⠀ Главной особенностью проекта является ориентация на здоровый образ жизни и хорошее самочувствие. Будущие жильцы смогут заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, плавать в бассейне и медитировать в комфортных условиях. Покупка недвижимости в Volta позволит будущим жильцам насладиться захватывающим видом на панораму Дубая, оказаться в эпицентре городской жизни с ее безграничными возможностями и впечатлениями. ⠀ Жильцам предоставляются удобства премиум-класса: Беговая дорожка Аква-тренажерный зал Скай йога Встроенные стены спортзала Небесный бассейн Боксерская зона Батутный парк СПА-терапия и многое другое ⠀ Проект Volta расположен на улице Sheikh Zayed Road в центре Дубая. Создателем проекта является эмиратская компания DAMAC Properties, известная по проектам DAMAC Lagoons, DAMAC Bay by Cavalli и Elegance Tower. Volta - идеальный вариант для тех, кто хочет наслаждаться гармоничной жизнью в самом сердце Дубая. ⠀ Сдача: 2028 г. Рассрочка с удобным планом платежей на 5 лет. ⠀
Многоквартирный жилой дом Vista by Prestige One
Многоквартирный жилой дом Vista by Prestige One
Дубай, ОАЭ
от
€162,511
Сдача в: 2025
Агентство: AG LUXURY PROPERTIES LLC
One Vista | Элегантный | Роскошный Спорт Сити Дубай Описание Начальная цена: 630,000 AED Схема оплаты: 20% первоначальный взнос 45% во время строительства 35% по завершении Дата завершения - 1 квартал 2025 года  
Жилой комплекс Новый комплекс вилл South Bay с лагунами, пляжами и торговым центром, Dubai South, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл South Bay с лагунами, пляжами и торговым центром, Dubai South, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€3,21 млн
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает декоративным прудом, спортивными площадками, торговым центром, пляжным клубом, песчаными пляжами, лагунами, спортивным парком, садом для медитации. Окончание строительства - 3 квартал 2026 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 10-20 минутах от порта, международного аэропорта и Экспо-Сити, в 30-40 минутах от Дубай Марина и Даунтаун Дубай. Пляж - 1 минута Гольф-клуб - 15 минут Школа - 20 минут
Резиденция Квартира в потрясающем культовом районе Дубая!
Резиденция Квартира в потрясающем культовом районе Дубая!
Дубай, ОАЭ
от
€222,171
Сдача в: 2022
Агентство: DDA Real Estate
Квартира премиум-класса недалеко от Дубайского залива! Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. O Ten Apartments by Aqua Properties — это десятиэтажный жилой проект, расположенный в Dubai Healthcare City (DHCC). Эти роскошные дома расположены в закрытом комплексе, что обеспечивает безопасность и безопасность его жителей. Комплекс является инвестиционно привлекаельным. Квартиры премиум-класса имеют два этажа подземной парковки для посетителей и несколько торговых площадей на первом этаже. O Ten предлагает множество удобств, которые вам наверняка понравятся, включая пейзажный бассейн с деревянными зонами отдыха на палубе, пересекающиеся дорожки среди ландшафтных водопадов и продвинутый тренажерный зал с интересными видами. Все апартаменты полностью меблированы. Просторные балконы дают дополнительную возможность насладиться великолепным видом. Кухни функционально и удобно обставлены, с максимальным использованием места для хранения. Деревянные полы гармонируют с деревянными шкафами. Наличие встроенной техники превращает приготовление пищи в удовольствие. РАСПОЛОЖЕНИЕ: Сообщество стратегически расположено на Oud Metha Road и окружено вашими потребностями, такими как аптеки, общественные магазины и магазины продуктов питания и напитков. Dubai Creek Park также находится всего в нескольких минутах ходьбы от центра DHCC, где вы можете провести свободное время с семьей и друзьями. Рядом с апартаментами O Ten также находится несколько торговых центров, в том числе The Wa Mall и Deira City Center. Комплекс расположен в эксклюзивном месте недалеко от Дубайского залива, поблизости находится множество парков и развлекательных заведений. Центр города находится под рукой, а благодаря близости основных дорог и хорошей транспортной развязке возможен быстрый доступ к различным частям города. Этот район понравится как любителям активного образа жизни, так и тем, кто любит оставаться дома. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Дубая!
Жилой комплекс VELA
Жилой комплекс VELA
Дубай, ОАЭ
от
€8,42 млн
Площадь 395–556 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2026
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Vela Residences – это многоквартирное здание высотой 31 этаж. Оно занимает стратегическую локацию в Business Bay, одном из самых престижных деловых сообществ эмирата. Благодаря этому будущие жильцы получат легкий доступ к важным инфраструктурным объектам и популярнейшим достопримечательностям. Над реализацией проекта работает OMNIYAT, одна из самых перспективных девелоперских организаций на ближневосточном рынке недвижимости. Будущие жильцы получат доступ к персонализированному сервису a la carte. Они смогут пользоваться услугами персонала по уборке резиденции, персонального тренера, а также консьержа, который будет помогать с решением различных вопросов, таких как бронирование столика в ресторане и многих других бытовых вопросов. Инфраструктура: Владельцы элитных резиденций получат доступ к следующим удобствам: - ресепшен, за которой круглосуточно будет находиться консьерж; - приватная парковка; - конференц-зал; - кинотеатр; - общественные зоны с бесплатным Wi-Fi; - игровые пространства для детей; - салон красоты; - спа-центр; - тренажерный зал; - студия для йоги и пилатеса; - рекреационная зона; - крытые и открытые бассейны; - зеленые насаждения; - длинные пешеходные дорожки; - частный пляж. Из массивных окон резиденций будут открываться живописные виды на искусственный канал протяженностью более 3 км. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в ОАЭ. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Многоквартирный жилой дом 1BR | Golf Gate | Damac Hills
Многоквартирный жилой дом 1BR | Golf Gate | Damac Hills
Дубай, ОАЭ
от
€210,000
Сдача в: 2024
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Дамак Хиллз, известную как Golf Gate от Damac Properties Основные моменты; Расположен в нетронутом сообществе Damac Hills Отличное расположение с легким доступом к ключевым достопримечательностям Резиденции со вкусом оформленными интерьерами и роскошной фурнитурой Привлекательные и гибкие варианты плана платежей Доступ к эксклюзивным удобствам и удобствам Удобства и удобства; 1 спальня 1 ванна без мебели Учебная комната Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Столовая и розничная торговля Медицинский центр тренажерный зал Детская игровая площадка Досуг и Парк Ресторан и Кафе барбекю Беговая дорожка, Велоспорт и Бег школа Шоппинг и супермаркет сад Йога и Медитация Фитнес-центр Спа и Сауна Теннисный корт Соседство поблизости; Ремраам – 2,3 км Студия Сити – 2,4 км Мотор Сити – 2,6 км Мудон – 2,9 км Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Уютная квартира с высоким уровнем комфорта
Жилой комплекс Уютная квартира с высоким уровнем комфорта
Дубай, ОАЭ
от
€160,420
Площадь 32–92 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Azizi Amber — последнее дополнение Azizi к Al Furjan, месту. Прекрасная транспортная развязка и удобное расположение на линии метро предлагают жителям правильный баланс между городской суетой и спокойной безмятежностью. Инфраструктура: - Широкий выбор магазинов на первом этаже; - Благоустроенные зоны для прогулок; - Хорошо оборудованный тренажерный зал; - Привлекательная детская игровая комната; - Отдельные бассейны для взрослых и детей; - Просторная парковка; - Круглосуточная охрана. Расположение: От Azizi Amber легко добраться: До Мохаммед Бин Заед Роуд - 1 минута; До станции метро - 10 минут; До JAFZA - 7 минут; До Дубай Марина и JBR - 10 минут; До EXPO CITY DUBAI - 12 минут; До Пальм Джумейра - 15 минут; До Международного аэропорта Аль Мактум (DWC) - 15 минут; До DIFC & BUSINESS BAY - 25 минут. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в ОАЭ. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Жилой комплекс Creek Gate
Жилой комплекс Creek Gate
Дубай, ОАЭ
от
€722,639
Площадь 97–139 м²
2 объекта 2
Агентство: DDA Real Estate
АПАРТАМЕНТЫ В РОСКОШНОМ КОМПЛЕКСЕ ПО САМОЙ ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ! Creek Gate - новый высотный жилой комплекс премиум-класса, коллекция великолепных апартаментов, расположенных в живописном и привлекательном районе Дубая - Dubai Creek Harbour, на берегу гавани Дубай-Крик, рядом с заповедником Рас Аль Хор.   ИНФРАСТРУКТУРА: - парковка; - бассейн; - игровая площадка для детей; - тренажерный зал; - охрана и видеонаблюдение; - спа-центр; - зона отдыха; - рестораны; - магазины. Расположение: Рядом с Creek Rise находится: - Пляж Крик Бич; - Марина Крик; - Отель VIDA; - Центральный парк; - Дубай Крик Тауэр; -Торговый центр Dubai Square; - Заповедник дикой природы Рас Аль Хор. Инвестиции в Объединенные Арабские Эмираты - одно из наиболее актуальных направлений на сегодняшний день. - Гарантия ежегодного дохода от инвестиций. - Беспроцентная рассрочка сроком на 7 лет. - Бесплатное юридическое сопровождение. - Гарантия безопасности переводов при сделке. - Лучшие условия для проживания и инвестиций. - Большая база объектов . Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в ОАЭ. Найдем, покажем и поможем с приобретением недвижимости под любой запрос! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!  
Резиденция Апартаменты-студия в уникальном районе!
Резиденция Апартаменты-студия в уникальном районе!
Дубай, ОАЭ
от
€259,839
Площадь 29–37 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! АПАРТАМЕНТЫ - СТУДИЯ В УНИКАЛЬНОМ SAFA TWO В ДУБАЕ. ПОЛНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ. Хотите приобрести квартиру в Дубае? Вы знаете, как инвестировать выгодно! Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Комплекс Safa Two – башня высотой в 83 этажа. Комплекс будет возведен в зеленом заповеднике площадью 64га. Резиденты Safa Two смогут наслаждаться спокойной жизнью на природе, и при этом находиться в непосредственной близости от самых популярных районов мегаполиса, таких как Business Bay, Downtown Dubai и Jumeirah. В проекте будут две башни с роскошными и супер-роскошными этажами. Повышенное внимание уделено озеленению. На этажах предусмотрены просторные террасы, на которых находятся ландшафтные сады. ПРЕИМУЩЕСТВА: - Партнером девелопера выступает Торговая марка De Grisogono, престижного итальянского ювелирного бренда. - Расположение: непосредственная близость к Business Bay, Burj Khalifa, City Walk и Jumeirah. - Развитая территория с видом на канал. - 2 бассейна и спортзал. - Полностью меблированные апартаменты и оборудованная кухня и ванные комнаты. - Ландшафтный дизайн. - Панорамное остекление в пол. - Благоустроенная зеленая территория. - Транспортная доступность. - Социальная и коммерческая инфраструктура. Здание возведено в благоустроенном семейно-ориентированном районе Jumeirah с развитой инфраструктурой. В нем множество кафе, ресторанов, магазинов и супермаркетов. На расстоянии нескольких минут езды находятся такие крупные торговые центры, как City Walk, LAMAR. До торгового комплекса Dubai Mall около 10 минут пути. Недвижимость в жилом комплексе представлена студиями и апартаментами площадью от 37 до 139 м². В резиденциях с двумя – тремя спальнями предусмотрена дополнительная комната для обслуживающего персонала. ПЛЮСЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ: ▪ Рентабельность инвестиций от 6% ▪ Резидентская виза сроком от 3 до 10 лет с правом продления ▪ Беспроцентная рассрочка ▪ Комиссия 0% ▪ Высокий спрос арендаторов Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
Жилой комплекс Современная высотная резиденция Marina Arcade с бассейнами и консьерж-сервисом в престижном районе Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Современная высотная резиденция Marina Arcade с бассейнами и консьерж-сервисом в престижном районе Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€3,39 млн
Агентство: TRANIO
47-этажная башня Marina Arcade Tower - это впечатляющее дополнение к культовому горизонту Дубай Марины. В нескольких минутах ходьбы от изысканных ресторанов, дизайнерских магазинов и залитых солнцем пляжей вы сможете насладиться изысканной жизнью и удобствами мирового класса прямо у вашего порога. Все апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями имеют окна от пола до потолка с панорамным видом на город и набережную. Предлагаются просторные квартиры, лофты, пентхаусы, а также двух- и трехуровневые апартаменты. Некоторые апартаменты имеют собственные сады и террасы с джакузи. Пентхаусы имеют просторные террасы с видом на Пальму Джумейра и причал для яхт. Трехуровневые апартаменты имеют собственные лифты, террасы на крыше и бассейны. Резиденция располагает тренажерным залом и беговой дорожкой, бассейном 17х6 м, круглосуточным консьерж-сервисом, видеонаблюдением, парковкой, детской площадкой и бассейном. Удобства и оснащение в доме Бытовая техника Bosch (плита, холодильник, посудомоечная машина и стиральная машина) Двойные стеклопакеты Алюминиевые окна и двери Система кондиционирования воздуха Центральная газовая система в кухне Гранитная кухонная столешница Преимущества Рассрочка 75/25: 75% – пока идёт стройка; 25% – после сдачи проекта. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится напротив Медиа-Сити, рядом с остановками общественного транспорта и станциями метро. Марина Молл - 5 минут Пальма Джумейра - 10 минут Дубай Молл - 20 минут Международный аэропорт Дубай - 25 минут
Жилой комплекс Элитные виллы в резиденции премиум класса Lagoons Venice с пляжем недалеко от автодрома и поло-клуба, район Damac Lagoons, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Элитные виллы в резиденции премиум класса Lagoons Venice с пляжем недалеко от автодрома и поло-клуба, район Damac Lagoons, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€1,51 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные элитные виллы в венецианском стиле с живописным видом на лагуны. Резиденция в итальянском стиле является одной из восьми частей большого жилого комплекса. Здесь вы найдете кафе и ресторан, пляж и лагуну, зеленые зоны и зоны отдыха, кинотеатр под открытым небом, детские площадки, велосипедные дорожки, бассейны, фитнес-центр, спа-зону. Окончание строительства - 4 квартал 2025 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном экологически числом районе, рядом с пляжем, школой, торговыми центрами, полем для гольфа. Международный аэропорт - 28 минут Mall of Emirates - 24 минуты Автодром - 12 минут Бурдж Халифа - 20 минут Пальма Джумейра - 15 минут Дубай Молл - 31 км Море - 23 км
Многоквартирный жилой дом 3BR | Peninsula Five | Prime Location
Многоквартирный жилой дом 3BR | Peninsula Five | Prime Location
Дубай, ОАЭ
от
€1,12 млн
Сдача в: 2024
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers is delighted to present 3 bedroom apartment, located in Business Bay, known as Peninsula Five by Select Group Amenities & Facilities; 3 Bedroom 4 Bath Unfurnished BUA; 1,722 Sqft Powder room Laundry area Maid room Store area Balcony / Terrace Lobby, Lift & Waiting area Reception Swimming pool Gym Barbeque area Fitness centre Yoga & Meditation Jogging, Running & Cycling track Sports court Shopping & Supermarket area Restaurant & Cafe Dining & Retail outlet Spa & Sauna room Community Hall Green surrounding Health care centre Kid’s play area Garden & Park Hospital Green surrounding Location Nearby; Burj Khalifa – 05 mins Dubai Mall – 05 mins Dubai Opera – 10 mins Jumeirah Beach – 15 mins DIFC – 10 mins Ras Al Khor Wildlife Sanctuary – 15 mins Dubai International Airport – 25 mins Al Maktoum International Airport – 40 mins For further details and viewing, feel free to call: Mr. MOEEN AHMAD at Royal B I P Real Estate Brokers is a leading company specializing in the brokerage of residential and commercial properties and provides ONE STOP solutions to its owners/landlords and investors to achieve their desire results. We are always there to assist our clients in every aspect of searching and finalizing sales transactions of residential & commercial properties, buildings and plots with up-to-date knowledge of UAEs Real Estate market and laws. Royal B I P Real Estate Brokers is registered with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) No. 28284
Жилой комплекс The Community
Жилой комплекс The Community
Дубай, ОАЭ
от
€194,656
Площадь 45 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Успевайте купить апартаменты по самой выгодной цене! The Community – новый жилой комплекс застройщика Aqua Properties в районе Дубая Jumeirah Village Triangle. Помещения Community устанавливают новый стандарт комфорта. Квартиры отделаны качественными материалами и бытовой техникой европейских брендов и оснащены дизайнерской мебелью.  Инфраструктура: - Беговые дорожки; - Бассейн; - Детская игровая площадка; - Зеленые насаждения; - Зона барбекю; - Игровая комната; - Йога студия; - Кафе и рестораны; - Кинотеатр; - Коворкинг; - Конференц зал; - Охрана и видеонаблюдение; - Парк; - Сауна и парная; - СПА зона; - Спортивные площадки; - Услуги горничной; - Фитнес-центр и тренажерный зал; Расположение: 15 минут - пляж JBR. 25 минут - Burj Khalifa‎. 25 минут - торговый центр Дубай Молл. Экономическая привлекательность: - Комиссия 0%; - Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления; - Рентабельность инвестиций от 7%; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. Плюсы работы с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Работаем без комиссии.  
Жилой комплекс Жилой комплекс The Residences с бассейном и полем для гольфа, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс The Residences с бассейном и полем для гольфа, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€420,295
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает бассейном и гидромассажной ванной, фитнес-центром, террасой на крыше и кинотеатром на открытом воздухе, полем для гольфа, зоной барбекю и зонами отдыха, беседками, детской площадкой, парковкой. Окончание строительства - 1 квартал 2025 года. Расположение и объекты поблизости Международный аэропорт Дубай - 28 минут Бурдж Халифа - 28 минут Даунтаун Дубай - 28 минут Mall of Emirates - 18 минут Джумейра Бич - 25 минут Пальма Джумейра - 20 минут Дубай Марина - 23 минуты Автодром - 14 минут
Жилой комплекс Резиденция DG1 с бассейнами рядом с достопримечательностями, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Резиденция DG1 с бассейнами рядом с достопримечательностями, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€1,08 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с парковочными местами. Резиденция располагает бассейнами для детей и взрослых, тренажерным залом, многофункциональным залом и студией йоги. Окончание строительства - декабрь 2026 года. Удобства и оснащение в доме Кухонная бытовая техника (духовой шкаф, варочная панель, холодильник/морозильник, стиральная машина с сушилкой, посудомоечная машина) Мраморные полы Расположение и объекты поблизости Дубай Опера - 5 минут Бурдж Халифа - 6 минут Дубай Молл - 6 минут Даунтаун Дубай - 7 минут Международный аэропорт Дубай - 12 минут
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Seahaven Tower C с бассейном и зоной отдыха, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Seahaven Tower C с бассейном и зоной отдыха, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€1,95 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на океан и город. Резиденция располагает оздоровительным клубом с сауной и парной, кинотеатром, тренажерным залом, игровой комнатой и зоной отдыха, инфинити-бассейном с террасой и детским бассейном, зоной для йоги и медитации, зоной барбекю, детской площадкой. Удобства и оснащение в доме Плиточный пол Бытовая техника (холодильник, духовой шкаф, газовая варочная панель, вытяжка, стиральная машины с сушилкой, посудомоечная машина) Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в самом центре Дубая. Международный аэропорт Дубай — 30 минут Бурдж Халифа — 15 минут Даунтаун Дубай — 15 минут
Жилой комплекс Резиденция Seslia Tower с бассейном и тренажерным залом рядом с Пальмой Джумейра, JVT, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Резиденция Seslia Tower с бассейном и тренажерным залом рядом с Пальмой Джумейра, JVT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€301,497
Агентство: TRANIO
Предлагаются современные меблированные апартаменты. Резиденция располагает бассейном, деткой площадкой, зоной барбекю, тренажерным залом. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в самом центре Дубая. Джумейра Бич - 10 минут Пальма Джумейра - 15 минут Дубай Молл - 20 минут
Жилой комплекс AZIZI FARHAD ( Creek views )
Жилой комплекс AZIZI FARHAD ( Creek views )
Дубай, ОАЭ
от
€312,014
Площадь 33–67 м²
2 объекта 2
Агентство: DDA Real Estate
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Azizi Farhad — это элитный жилой дом, расположенный в Дубае Healthcare City. В главном жилом проекте Azizi Developments есть 634 уникальных роскошных апартаментов, которые похвастаются качественными удобствами. Каждый дом в Azizi Farhad поставляется со свежим и современным дизайном интерьера, что позволяет жителям жить в абсолютном комфорте и стиле. Наслаждайтесь фантастическим видом на Бурдж-Халифу и предвиденную самую высокую башню в мире — башню Дубай-Крик. Инфраструктура: - ландшафтные сады; - сауна; - бассейн; - детский бассейн; - детская игровая площадка; - беговая дорожка; - баскетбольная площадка; - торговые площади; - крытая парковка. Преимущества местоположения: Azizi Farhad расположен в самом сердце медицинского района Дубая, расположенного в непосредственной близости от центра Дубая, аэропорта Дубая, Аль-Хор и нескольких элитных торговых центров. Район также лучше всего связан с станцией метро и имеет удобный доступ к основным дорогам, таким как Al Khail Road и Oud Metha Road. Хотите приобрести квартиру в Дубае? Отличная идея! Мы поможем Вам с переездом и оформлением резидентства! Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Инвестиции в Объединенные Арабские Эмираты - одно из наиболее актуальных направлений на сегодняшний день. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Жилой комплекс Жилой комплекс Park Gate Residences с бассейном и зелеными зонами, Zabeel, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Park Gate Residences с бассейном и зелеными зонами, Zabeel, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€464,056
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает ухоженными зелеными зонами, бассейном, детской площадкой и игровой комнатой, оздоровительным клубом, парковкой, круглосуточной охраной. Расположение и объекты поблизости Даунтаун Дубай - 10 минут Бурдж Халифа - 10 минут Пальма Джумейра - 20 минут Джумейра Бич - 25 минут
Жилой комплекс Высотный жилой комплекс 1st Residences с бассейном рядом со станцией метро, Zabeel, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотный жилой комплекс 1st Residences с бассейном рядом со станцией метро, Zabeel, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€830,352
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает тренажерным залом и беговой дорожкой, открытым бассейном и зонами для загара, детскими площадками, зоной барбекю. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пешей доступности от станции метро и остановок общественного транспорта, рядом с Шейх-Зайед-Роад, ресторанами, магазинами и отелями. Дубай Молл - 6,2 км Школа - 2,3 км Бурдж Халифа - 6,3 км Аэропорт - 8,8 км Море - 5,1 км
Жилой комплекс Апартаменты с потрясающим видом
Жилой комплекс Апартаменты с потрясающим видом
Дубай, ОАЭ
от
€1,92 млн
Площадь 20–231 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2026
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Грузии и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! SLS Residences the Palm Dubai — 10-этажный ультралюксовый комплекс от Roya Lifestyle Development LLC и известной компании в сфере гостиничного сервиса и обслуживания Ennismore. На продажу в комплексе SLS Residences the Palm Dubai представлены 113 единиц недвижимости с превосходной отделкой и премиальными условиями для жизни. Среди них апартаменты с 2 и 3 спальнями, дуплексы с 3-4 спальнями и ультрароскошные пентхаусы с личными бассейнами. Все резиденции будут дополнены просторной террасой, откуда можно любоваться потрясающими видами на Burj Al Arab, Atlantis, Dubai Marina и Арабский залив. Люксовые резиденции предлагаются в различных конфигурациях с жилой площадью от 130 кв. м до 1319 кв. м. Преимущества комплекса: Владельцам резиденций в комплексе SLS Residences the Palm Dubai будут предложены высококлассные удобства, включая частный бассейн, кинотеатр, площадки для занятий йогой и медитации, оздоровительный центр с процедурными спа-кабинетами, студию звукозаписи, частную гостиную для приватных ужинов. Пока дети будут веселиться в собственном детском клубе, взрослые смогут посетить фитнес-центр или клубный дом, созданный по проекту бренда SLS. Расположение: 5-15 минут Nakheel Mall, Sufouh Beach, Dubai Marina, Ain Dubai 25-35 минут Downtown Dubai, Business Bay, Международный аэропорт Дубая (DXB) Комплекс SLS Residences the Palm Dubai выгодно расположен на территории роскошного острова Palm Jumeirah. В 15 минутах езды находится автомагистраль Sheikh Zayed Road. Благодаря такому удобному местоположению резиденты без проблем смогут попасть в любую точку Дубая на личном транспорте. В 10 минутах езды от проекта расположен один из самых популярных торговых комплексов Дубая — Nakheel Mall. Дорога до развлечений Dubai Marina и роскошных пляжей в Al Sufouh займет не более 20 минут, а до Международного аэропорта Дубая (DXB) — полчаса. Всемирно известные достопримечательности Downtown Dubai и офисы Business Bay располагаются примерно в 25 минутах езды от комплекса. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в ОАЭ. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Резиденция Премиум - квартира в современном стиле!
Резиденция Премиум - квартира в современном стиле!
Дубай, ОАЭ
от
€225,055
Площадь 23–185 м²
11 объектов 11
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Квартира премиум-класса в современном стиле и с отличной локацией! Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Beach Oasis – новый жилой комплекс премиум-класса, расположенный в самом сердце Dubai Studio City. Высококлассный жилой комплекс включает в себя две малоэтажных башни. Каждая резиденция воплощает в себе тренды современного дизайна и эталоны удобств премиум-класса. Beach Oasis – идеальное место для отдыха, работы, развлечений и активного образа жизни. Для жителей гарантирован доступ к лучшим удобствам: - Удобный внутренний двор для тихих и уединенных прогулок. - Детские игровые площадки; - Прекрасные ландшафтные сады; - Оборудованные тренажерные залы; - Множество торговых точек; - Зоны для барбекю; - Собственный бассейн, окруженный искусственным пляжем; - Зона для занятий йоги; - Кафе и рестораны. ЛОКАЦИЯ: Окрестности вокруг Beach Oasis также располагают к получению лучших впечатлений от жизни в Дубае. Помимо всех необходимых объектов инфраструктуры, резиденты могут наслаждаться непосредственной близостью к Дубайскому автодрому, Дубайскому клубу поло и конного спорта, Международному стадиону Дубая, известному Miracle Garden (Сад Чудес), Футбольной академией Дубая. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Многоквартирный жилой дом Imperial, DUBAI SILICON OASIS
Многоквартирный жилой дом Imperial, DUBAI SILICON OASIS
Дубай, ОАЭ
от
€88,114
Агентство: Coin real estate group
технические характеристики Тип - Однокомнатная квартира Размер - 373 кв. Фута Количество спален - Студия Количество ванных комнат - 1 ванна 20 минут от центра города 15 минут от аэропорта без мебели Арендованный Ссылка №. COIN-IDSO-73 особенности Нет балкона 1 парковочное место Прямо за Сук Экстра   О районе Дубайский Силиконовый Оазис - это город в городе “, и когда это интегрированное сообщество в Дубае, вы знаете, что в нем будет все, что вам нужно. Переезд в Силиконовый Оазис имеет свои преимущества. Он предлагает сбалансированный образ жизни с выделенными коммерческими пространствами и множеством жилых объектов на выбор. Его бесшовная сеть дорог и определенных суб-сообществ внутри делают его комфортным и хорошо связанным районом Дубая для проживания. Сообщество в Silicon Oasis Dubai расположено на трех основных частях: парк инновационных технологий, сообщества вилл в технологическом парке, и жилые башни, разбросанные по всей области с ассортиментом роскошных квартир.  
Жилой комплекс Новая резиденция Riviera IV с пляжами и садами в центре города, MBR City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Riviera IV с пляжами и садами в центре города, MBR City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€351,697
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает лагуной и песчаными пляжами, бассейнами, тренажерными залами, велосипедными и пешеходными дорожками, теннисным кортом и баскетбольной площадкой, парковкой, садами и парками, зонами барбекю, детскими площадками. Окончание строительства - июль 2024 года. Удобства и оснащение в доме Мраморный пол Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пешей доступности от кафе, ресторанов, магазинов, бутиков и супермаркетов. Даунтаун Дубай - 7 минут Шейх-Зайед-Роад - 10 минут Международный аэропорт - 10 минут Пальма Джумейра - 20 минут
Жилой комплекс Equiti Residence
Жилой комплекс Equiti Residence
Дубай, ОАЭ
от
€245,634
Площадь 65–219 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Equiti Residence – это жилой дом средней высоты. Всего в нем 14 этажей и он предлагает 1-, 2- и 3-комнатные квартиры, а также множество удобств для фитнеса и городского образа жизни, таких как бассейн. Инфраструктура: - Бассейн; - Система безопасности; - Выделенное парковочное место; - Спортзал; - Спортивная площадка; - Парки. Расположение: Al Furjan – это семейное сообщество, расположенное рядом с Discovery Gardens, состоящее из просторных жилых домов и террасных домов с изобилием открытых пространств. Для жителей Al Furjan есть два центра сообщества: Al Furjan Pavillion и Al Furjan West Pavillion, которые предлагают множество удобств, таких как спортивные залы, бассейны, спортивные площадки и парки. Кроме того, The Walk, JBR, является одним из самых популярных и уникальных торговых центров. Он находится всего в 15 минутах езды от Equiti Residence. Другие популярные достопримечательности поблизости включают Guru Nanak Darbar и Arabian Holidays, которые расположены в 10 минутах езды от этого здания. Помимо метро, в нескольких минутах от этого дома находятся несколько автобусных остановок. Вы также можете заказать такси в этом районе. Владельцы квартир будут наслаждаться удобным доступом к основным направлениям, находясь всего в 3 минутах от Шейх Заид-роуд, в 5 минутах от торгового центра Ibn Battuta, в 15 минутах езды от выставочного центра Expo 2020 и в 20 минутах езды от Международного аэропорта Аль-Мактум. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в ОАЭ. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Многоквартирный жилой дом Damac Bay by Cavalli
Многоквартирный жилой дом Damac Bay by Cavalli
Дубай, ОАЭ
от
€852,718
Сдача в: 2026
Агентство: DOM REAL ESTATE
Damac Bay by Cavalli – ультра-роскошный проект от известного застройщика Damac Properties. Этот многообещающий жилой комплекс, который уже сегодня становится культовым, представляет собой новое воплощение роскоши, расположенное в прибрежном сообществе премиум-класса. 🎁 Квартира в продаже от инвестора с правом передачи рассрочки застройщика! Квартира с ремонтом и кухонной мебелью с 1 спальней,кухней, гостиной и двумя санузлами. Расположена на 8 этаже с видом на море. Площадь 67кв.м ПЛАН ОПЛАТЫ 80/20 Первоночальный взнос: 1 386 000 аед ( 379$ )                           4% DLD:  132 000(36165 $)                   2% комиссия:  66 000 (18080 $) далее беспроцентная рассрочка до получения ключей   Впечатляющая архитектура – особое преимущество жилого комплекса. Волнообразные башни высотой от 30 до 40 этажей, расположенные на самом берегу гавани, соединяются элегантным высотным подиумом, откуда открываются самые захватывающие и невероятные виды. Каждая резиденция – сосредоточение комфорта, удобств и привилегий. Уникальный дизайн, разработанный в соответствии с предпочтениями современного человека, дополняет непревзойденную роскошную обстановку. Резиденты могут пользоваться первоклассными удобствами: Высотные тропические лагуны с бассейнами и пальмами. Неограниченный доступ к частному пляжу. Оздоровительный клуб с сауной. Обустроенная семейная зона с площадкой для барбекю. Круглосуточный консьерж-сервис. Покупатели эксклюзивных резиденций в Damac Bay получают один из самых культовых адресов на территории Дубая. Потрясающая дубайская гавань, расположенная на пересечении Palm Jumeirah и Bluewaters. На территории сообщества расположена развитая дорожная сеть, пешеходные зоны и велосипедные дорожки. В непосредственной близости от жилого комплекса круизный терминал, принимающий свыше 2,5 миллионов пассажиров ежегодно. Также застройщик представил амбициозные планы по развитию территории: здесь будут располагаться лучшие рестораны и кафе, торговые центры, объекты социальной инфраструктуры. Являясь настоящим воплощением роскоши, Damac Bay предлагает инвесторам максимально комфортные условия для проживания и широкий выбор апартаментов для получения стабильного дохода. Станьте обладателем роскошной недвижимости в Дубае, купив апартаменты в Damac Bay by Cavalli.  
Жилой комплекс Riviera AZURE
Жилой комплекс Riviera AZURE
Дубай, ОАЭ
от
€602,742
Площадь 61–653 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Azizi Riviera Azure — это новый проект в MBR City, Дубай, который предлагает жилые апартаменты, расположенные в самом сердце Дубая. Этот кондоминиум, оформленный в фирменной цветовой гамме Azizi Developer, представляет собой роскошный анклав для семейного проживания. Комплекс расположен в MBR City в Дубае, что обеспечивает жителей централизованной связью, где все легко доступно. Жизнь в MBR City включает в себя все необходимое, а также доступ к первоклассным услугам гостеприимства и образования. Инфраструктура: - детская игровая комната; - кафе; - прачечная; - кинотеатр; - зона отдыха; - СПА-центр; - фитнес-зал; - ландшафтный дизайн; - парковка; - бассейн. Расположение: Riviera Azure — это новая разработка в MBR City, Дубай. Участок предлагает легкий доступ с тремя входами и выходами Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, Al Khail Road, and Hessa Street. Получите доступ к торговым центрам Mall of the Emirates и Dubai Mall в пределах 10 минут от вашего родного города, а международный аэропорт Дубая и Аль-Мактум находятся в пределах 35 минут от сообщества. - Близко к школе; - Близко к детскому саду; - Отличное расположение дома; - Вид на город; - Красивый вид. Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Плюсы инвестирования: - Рентабельность инвестиций от 6%. - Резидентская виза сроком от 3 до 10 лет с правом продления. - Беспроцентная рассрочка. - Комиссия 0%. - Высокий спрос арендаторов. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Обеспечим безопасную сделку с застройщиком. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости. Звоните или пишите, ответим на все вопросы, касающиеся приобретения апартаментов!  
Жилой комплекс Luma22
Жилой комплекс Luma22
Дубай, ОАЭ
от
€163,513
Площадь 38–73 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Luma 22 строящийся проект в районе Jumeirah Village Circle. Комплекс расположен в центре одного из самых перспективных районов Дубая Jumeirah Village Circle в 15 мин езды от моря. Luma 22 5 этажный жилой комплекс предалагающий на выбор студии, 1,2,3 спальные квартиры с удобной планировкой. Jumeirah Village Circle — один из самых быстрорастущихи кварталов в Дубае предлагающий легкий доступ к любой инфраструктуре города : работе, школам, торговым центрам, развлекательной и спортивной части города. В 30 минутах езды от Аль-Мактум и международного аэропортов Дубая. Инфраструктура: - бассейн на крыше; - просторный вестибюль с круглосуточным консьерж-сервисом; - сады во внутреннем дворе; - детская игровая площадка в закрытой зоне посреди зеленых насаждений; - тренажерный зал; - подземная парковка. Расположение: За 5 минут резиденты Luma21 смогут дойти до: - аптеки LIFE Pharmacy – JVC LIFE; - супермаркета Tudomart Supermarket; - ближайшей автобусной остановки JVC, Sandoval Lane Apartments 1; - 5-звездочного отеля FIVE Jumeirah Village Hotel, где можно поужинать в одном из элитных ресторанов и баров или отдохнуть в спа-центре; - зеленого парка JVC – Halfa Park. Что касается достопримечательностей, самых популярных развлечений эмирата, а также аэропортов Дубая, путь до них займет менее получаса: - Burj Al Arab –15 минут; - Dubai Mall, Burj Khalifa и поющие фонтаны, набережная Dubai Marina Walk и Marina Beach, Palm Jumeirah – 20 минут; - тематические парки IMG Worlds of Adventure и Global Village, заповедник Ras Al Khor Wildlife Sanctuary с розовыми фламинго, Международный аэропорт Дубая (DXB) – 25 минут; - Международный аэропорт Al Maktoum (DWC) – 30 минут. Плюсы работы с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Работаем без комиссии. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Дубая!
Многоквартирный жилой дом 3BR | The Quayside | Prime Location
Многоквартирный жилой дом 3BR | The Quayside | Prime Location
Дубай, ОАЭ
от
€1,05 млн
Сдача в: 2026
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers is delighted to present 3 bedroom apartment, located in Business Bay, known as The Quayside by Ellington Properties Amenities & Facilities; 3 Bedroom 4 Bath Unfurnished BUA; 1,739 Sqft Powder room Laundry area Maid room Balcony / Terrace Lobby, Lift & Waiting area Reception area Barbeque area Swimming pool Equipped Gym Outdoor Dining & Retail outlet Restaurant & Cafe Health care centre Kid’s play area Supermarket & Shopping area Jogging, Cycling & Running area Sports facilities Tennis & Basketball court Community hall Fitness centre Spa & Sauna room Location Nearby; Dubai Mall – 05 mins Jumeirah beach – 10 mins Dubai International Airport – 20 mins Burj Al Arab – 15 mins Dubai Marina – 25 mins For further details and viewing, feel free to call: Mr. MOEEN AHMAD at Royal B I P Real Estate Brokers is a leading company specializing in the brokerage of residential and commercial properties and provides ONE STOP solutions to its owners/landlords and investors to achieve their desire results. We are always there to assist our clients in every aspect of searching and finalizing sales transactions of residential & commercial properties, buildings and plots with up-to-date knowledge of UAEs Real Estate market and laws. Royal B I P Real Estate Brokers is registered with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) No. 28284
Многоквартирный жилой дом 2BR | Creek Waters | Payment Plan
Многоквартирный жилой дом 2BR | Creek Waters | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
от
€525,000
Сдача в: 2026
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в гавани Дубай-Крик, известной как Creek Waters от Emaar План оплаты; Авансовый платеж – 10% Во время строительства – 80% На передачу – 10% Удобства и удобства; 2 спальни 2 ванны без мебели BUA; 1492 кв. Прогулка в шкафчике Прачечная Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Район барбекю Бассейн Оборудованный тренажерный зал Уличная столовая и розничная торговля Ресторан и Кафе Медицинский центр Детская игровая площадка Супермаркет и Торговая зона Беговая, Велоспорт и Бег Спортивные сооружения Теннис и Баскетбольный корт Общественный зал Фитнес-центр Спа и Сауна Полностью закрытое сообщество Просторные домики Многоцелевой зал Splash Pads Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284  
Жилой комплекс Роскошная резиденция в исключительном дизайне
Жилой комплекс Роскошная резиденция в исключительном дизайне
Дубай, ОАЭ
от
€1,09 млн
Площадь 212–262 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2026
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Mar Casa — это величественная 52-этажная резиденция в Dubai Maritime City, воплощающая плавность океанских волн в своем исключительном дизайне. Инфраструктура: - Ресепшен; - Зона отдыха; - Фитнес-зал; - Крытая парковка; - Благоустроенная набережная; - Собственный тренажерный зал; - Зал для пилатес и йоги; - Бассейн. Расположение: Dubai Maritime City (DMC) расположен на искусственном полуострове между Port Rashid и Dubai Drydocks World и представляет собой многофункциональный деловой район, который включает торговые, жилые и офисные башни. - Central Mall - 6.5 км. - Школа - 4.4 км. - Банкомат - 2.8 км. - Бурдж-Халифа - 12.6 км. - Аптека - 3.5 км. - Аэропорт - 13.1 км. - Музей истории кино - 10.4 км. - Море - 150 м. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Многоквартирный жилой дом 3BR | Creek Waters | Prime Location
Многоквартирный жилой дом 3BR | Creek Waters | Prime Location
Дубай, ОАЭ
от
€775,000
Сдача в: 2026
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers is delighted to present 3 bedroom apartment, located in Dubai Creek Harbour, known as Creek Waters by Emaar Amenities & Facilities; 3 Bedroom 4 Bath Unfurnished BUA; 1,800 Sqft Maid room Laundry area Powder room Walk-in-closet Balcony / Terrace Lobby, Lift & Waiting area Reception area Barbeque area Swimming pool Equipped Gym Outdoor Dining & Retail outlet Restaurant & Cafe Health care centre Kid’s play area Supermarket & Shopping area Jogging, Cycling & Running area Sports facilities Tennis & Basketball court Community hall Fitness centre Spa & Sauna room Fully gated community Spacious cabanas Multipurpse hall Splash Pads Location Nearby; Creek Marina – 05 mins Ras Al Khor Wildlife Sanctuary – 10 mins Dubai International Airport – 10 mins Downtown Dubai – 15 mins Burj Khalifa – 20 mins Jumeirah Beach – 20 mins For further details and viewing, feel free to call: Mr. MOEEN AHMAD at Royal B I P Real Estate Brokers is a leading company specializing in the brokerage of residential and commercial properties and provides ONE STOP solutions to its owners/landlords and investors to achieve their desire results. We are always there to assist our clients in every aspect of searching and finalizing sales transactions of residential & commercial properties, buildings and plots with up-to-date knowledge of UAEs Real Estate market and laws. Royal B I P Real Estate Brokers is registered with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) No. 28284
Жилой комплекс Новый комплекс элитных вилл Ara (Serenity Mansions) с собственным пляжем, Tilal Al Ghaf, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс элитных вилл Ara (Serenity Mansions) с собственным пляжем, Tilal Al Ghaf, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€8,29 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются красивые меблированные виллы с бассейнами. Резиденция располагает зелеными зонами и пляжем. Окончание строительства - август 2026 года. Расположение и объекты поблизости Международный аэропорт Дубай - 30 минут Mall of Emirates - 15 минут Даунтаун Дубай - 35 минут Дубай Марина - 20 минут
Жилой комплекс Элитная резиденция Cavalli Couture на берегу канала, Al Safa, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Элитная резиденция Cavalli Couture на берегу канала, Al Safa, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€5,52 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются эксклюзивные меблированные апартаменты с собственными инфинити-бассейнами с водопадом и панорамным видом на город и канал. Резиденция располагает кафе, тропическим садом, лагуной с баром и рестораном, тренажерным залом, зоной отдыха и спа-зоной, массажными кабинетами. Окончание строительства - 31 мая 2025 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с Шейх-Зайед-Роад. Даунтаун Дубай - 10 минут езды Бизнес-Бэй - 10 минут езды Бурдж Халифа - 10 минут езды Дубай Опера - 10 минут езды Международный аэропорт Дубай - 35 минут
Жилой комплекс Новая резиденция Park Horizon рядом с центром города, Dubai Hills, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Park Horizon рядом с центром города, Dubai Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€552,112
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает бассейнами для взрослых и детей, ухоженными зелеными зонами, детской игровой комнатой, тренажерным залом. Окончание строительства - сентябрь 2026 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в зеленом районе между Даунтаун Дубай и Дубай Марина, рядом с кафе, ресторанами и магазинами. Пляж Джумейра - 20 минут Бурдж Халифа - 15 минут Дубай Молл - 15 минут Пальма Джумейра - 20 минут Дубай Марина - 20 минут Международный аэропорт Дубай - 20 минут
Вилла 4BR | Eden | Payment Plan
Вилла 4BR | Eden | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
от
€481,000
Сдача в: 2023
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам 4-спальную виллу, расположенную в долине, известную как Eden by Emaar Properties План оплаты; Авансовый платеж – 10% Во время строительства – 45% На передачу – 5% После передачи – 40% Удобства и удобства; 4 спальни 5 баня без мебели BUA; 2336 кв. Горничная комната Прачечная Порошковая комната Гостевая комната 2 парковочных места газон крыша Балкон / Терраса Сад и парк Детская игровая площадка Бассейн тренажерный зал Район барбекю Зеленое окружение Рестораны и магазины Ресторан и Кафе Супермаркет и Торговая зона Велоспорт, Бег и Бег Спортивный корт Фитнес-центр Зона йоги и медитации Расположение рядом; Дубай Молл – 25 минут Международный аэропорт Дубая – 25 минут Пальма Джумейра – 35 минут Бурдж Аль Араб – 40 минут Международный аэропорт Аль Мактум – 40 минут Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Вилла 3BR | May | Emaar
Вилла 3BR | May | Emaar
Дубай, ОАЭ
от
€594,000
Сдача в: 2026
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Brokers is delighted to offer amazing 3 bedroom townhouse, located in Arabian Ranches 3, known as May by Emaar Key Highlights; Contemporary design with timeless elegance Seamless fusion of luxury & comfort Excellent connectivity to major road networks Acres of lush landscapes, parks & recreational areas Abundance of natural light & stunning views Ample space for relaxation, entertainment, & creating memories Amenities & Facilities; 3 Bedroom 4 Bath Unfurnished 2 Car parking spaces Maid room Laundry area Powder room Pump area Walk-in-closet Lawn Roof Barbeque area Swimming pool Gym 24/7 Security Dining & Retail outlet Green surrounding Kid’s play area Restaurant & Cafe Basketball & Tennis court Jogging, Cycling & Running track Spa & Sauna room School & Institute For further details and viewing, feel free to call: Mr. MOEEN AHMAD at Royal B I P Real Estate Brokers is a leading company specializing in the brokerage of residential and commercial properties and provides ONE STOP solutions to its owners/landlords and investors to achieve their desire results. We are always there to assist our clients in every aspect of searching and finalizing sales transactions of residential & commercial properties, buildings and plots with up-to-date knowledge of UAEs Real Estate market and laws. Royal B I P Real Estate Brokers is registered with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) No. 28284
Жилой комплекс Новая резиденция Hamilton с бассейном и парком, Town Square, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Hamilton с бассейном и парком, Town Square, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€217,523
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает парком, бассейном, тренажерным залом, спортивными площадками, беговыми и велосипедными дорожками, детской площадкой, магазинами, ресторанами и кафе, зоной барбекю. Окончание строительства - октябрь 2025 года. Расположение и объекты поблизости Международный аэропорт Дубай - 28 минут Дубай Молл - 29 минут Бурдж-аль-Араб - 24 минуты Дубай Марина - 27 минут
Жилой комплекс Жилой комплекс Farishta с бассейном и тренажерным залом, с видом на город, Al Furjan, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Farishta с бассейном и тренажерным залом, с видом на город, Al Furjan, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€298,692
Агентство: TRANIO
В проекте расположены элитные жилые апартаменты. Это привлекательное инвестиционное предложение с доходностью от аренды до 7%. В комплексе есть 137 студий, 124 квартиры с одной спальней и 23 квартиры с двумя спальнями. В квартирах есть балконы и кондиционеры. Расположение и объекты поблизости Al Furjan – один из наиболее популярных жилых районов Дубая. Он примечателен живописными окрестностями и близостью к основным центрам торговли и отдыха. Расстояние до некоторых популярных мест: ТЦ IBN BATTUTA Mall- 5 минут DUBAI EXPO 2020 - 14 Jafza - 10 минут Palm Jumeirah - 16 минут Festival City / IKEA - 10 минут Международный аэропорт Al Maktoum - 20 минут Madinat Jumeirah - 16 минут Dubai Marina / Jumeirah Beach Residence - 10 минут Станция метро Al Furjan - 1 минута Шоссе Шейха Мохаммеда Бин Зайда - 2 минуты
Жилой комплекс Suburbia
Жилой комплекс Suburbia
Дубай, ОАЭ
от
€221,681
Площадь 95 м²
2 объекта 2
Агентство: DDA Real Estate
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Suburbia - новый высотный комплекс премиум-класса в развитом районе Downtown Jebel Ali в Дубае, рядом со станцией метро, в нескольких минутах езды от белых песчаных пляжей Персидского залива. До проекта легко добраться как из любого района Дубая, так и из Абу-Даби. Один из крупнейших в мире тематических торговых центров находится неподалеку. Аэропорт Аль-Мактум в 20 км. Расположение Suburbia идеально подходит для тех, кто работает в Джебель-Али или рядом с ним, на площадке Expo 2020, Dubai World Central или в Абу-Даби. Suburbia состоит из трех зданий, построенных марокканском стиле, с яркими цветами и геометрическими узорами: двух башен и одного малоэтажного здания. Комплекс предлагает на продажу студии, апартаменты с одной, двумя и тремя спальнями, а также двухуровневые апартаменты с двумя, тремя и четырьмя спальнями. Квартиры продаются в готовом виде, под ключ, с высококачественной отделкой, мебелью и бытовой техникой. Инфраструктура комплекса предоставляет все необходимые удобства и услуги для полноценной жизни и отдыха. Инфраструктура комплекса: - благоустроенная территория с садом; - ландшафтный дизайн территории; - открытые террасы на крыше; - открытый бассейн, детский бассейн; - зона для загара и отдыха; - пешеходные дорожки; - лобби, ресепшн, консьерж-сервис; - ресторан, бар, кафе; - магазины; - современный фитнес-центр; - сауна и хамам; - детская игровая зона; - автомобильная парковка; - охрана и видеонаблюдение; Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Дубая!  
Вилла Damac Lagoons | New Cluster Launch
Вилла Damac Lagoons | New Cluster Launch
Дубай, ОАЭ
от
€582,000
Сдача в: 2026
Застройщик: damac properties
Damac Lagoons представляет Миконос! Mykonos - это недавний запуск в известное сообщество лагун DAMAC, где вы можете войти в атмосферу знаменитых средиземноморских курортов. Автором проекта является DAMAC Properties. Среди предлагаемых единиц для продажи на Миконосе - таунхаусы с 4-5 спальнями, напоминающие о вибрации греческого острова. Прямо на территории кластера появятся роскошные удобства, идеально подходящие для жителей всех возрастов. Больше информации будет предоставлено в ближайшее время. Жители Миконоса также получат выгоду от удобств, расположенных по всей территории лагун DAMAC. Они включают в себя лаундж Tapas с испанской кухней в кластере Ибица, Музей старинных автомобилей в Монте-Карло, детские сады на Мальте, а также бесконечные водные виды спорта, плавучий кинотеатр, белые песчаные пляжи, магазины розничной торговли, рестораны, развлекательные заведения и многое другое. Становление владельцем таунхауса на Миконосе позволит вам и вашей семье подать заявление на 10-летнюю Золотую визу. Время в пути до центра Дубая займет около получаса. DAMAC Lagoons – - это новое мастерское сообщество в Дубае, вдохновленное Средиземноморьем, недалеко от очарования холмов DAMAC и в то же время скрытое от суеты. В DAMAC Lagoons самые элегантные виллы и таунхаусы окружены лазурными голубыми лагунами, белыми песчаными пляжами, тропическими островными флюидами и другими очаровательными впечатлениями на 45 миллионов квадратных футов.
Коттеджный поселок Sobha Hartland 2
Коттеджный поселок Sobha Hartland 2
Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
Сдача в: 2026
Агентство: fäm Properties
Застройщик: Sobha Realty
В лесном заповеднике Sobha Estates будет 3 жилых квартала с особняками, а также виллы с 5-6 спальнями. Жилая площадь роскошных вилл с 5 спальнями занимает три этажа, включая цокольный, первый и террасу на крыше. Перед каждой виллой Sobha Estates есть просторный подъезд с тремя крытыми парковочными местами для автомобилей. Каждая вилла имеет собственный бассейн и сад. Каждая главная спальня будет оснащена роскошными гардеробными, хорошо спроектированными гардеробными и собственной ванной комнатой. Sobha Hartland 2 — это сообщество с более чем 1 миллионом квадратных футов сочной зелени, включая линейные парки, открытые пространства и усаженные деревьями дорожки, позволяющие каждому наслаждаться окружающей природой. Жителям предоставят интерактивную игровую/звуковую скульптуру, площадку для игр на природе, детскую площадку, батутный парк, памп-трек и большие лагуны, которые также имеют выход к пляжу и водным развлечениям. 
Жилой комплекс Golf Views
Жилой комплекс Golf Views
Дубай, ОАЭ
от
€516,793
Площадь 143 м²
1 объект 1
Агентство: DDA Real Estate
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Golf Views – это закрытый жилой комплекс сообщества Emaar South, расположенный в развивающемся районе Dubai South. Проект от застройщика Emaar Properties сдан в эксплуатацию в 2020 году и представляет собой три соединенных между собой 10-этажных здания с подиумами и примыкающими к ним таунхаусами. Коллекция недвижимости комплекса представляет апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями, имеющие удобные планировки и интерьеры в светлых тонах. Каждое жилое помещение оснащено встроенным гардеробом, функциональной меблированной кухней, оборудованным санузлом и балконом. Из резиденций открывается вид на 18-луночное поле для гольфа и озелененные ландшафтные территории. Жильцам комплекса предлагаются современные удобства и услуги: - просторные гостиные; - балконы во всех апартаментах; - открытый бассейн с зоной отдыха; - спортзал и спа-комплекс; - рестораны и торговые площади; - детская площадка; - баскетбольная площадка; - автомобильный паркинг; - озелененные территории; - круглосуточная охрана и видеонаблюдение; - быстрый доступ к Emirates Road и New Expo Road. Расположение: Комплекс Golf Views находится в северной части застройки Emaar South, которая представляет собой проект по развитию полей для гольфа на юге Дубая. Район Dubai South обеспечен прямым доступом к железнодорожной сети Etihad, новому международному аэропорту Al-Mactoum и порту Palm Jebel Ali. Жилые районы Emaar South раскинулись на территории в 700 гектаров и соединяются озелененными бульварами с сетью общественного транспорта. В сообществе оборудовано 18-луночное поле для гольфа и гольф-клуб, а также планируется застройка крупных парков, велосипедных маршрутов, торговых комплексов и высококлассных отелей. По шоссе Emirates Road на транспорте жители комплекса могут быстро добраться: - до международных аэропортов DXB – за 45 минут, Al Mactoum – за 5 минут; - до небоскреба Burj Khalifa и торгового центра Dubai Mall – за 40 минут; - до острова Palm Jumeirah – за 30 минут; - до отеля Burj Al Arab – за 35 минут; - до набережной The Walk JBR – за 30 минут; - до торгового комплекса Mall of the Emirates – за 35 минут. Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Экономическая привлекательность: - Комиссия 0%; - Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. С нами Вы будете чувствовать безопасность, ведь у нас есть многолетний опыт в юридической сфере, а это гарантия соблюдения всех тонкостей при оформлении недвижимости. Звоните или пишите в чат, мы всегда на связи и рады ответить на все вопросы !!
Жилой комплекс Stonehenge 1
Жилой комплекс Stonehenge 1
Дубай, ОАЭ
от
€134,409
Площадь 41–217 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Stonehenge – новый жилой комплекс от застройщика Segrex Development. Располагаясь в оживленном и озелененном районе Jumeirah Village Circle, этот проект станет желанным местом жительства для ценителей комфорта и выгодным вариантом для инвестиций. Жилой комплекс включает в себя широкую коллекцию самой востребованной недвижимости: студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Общая жилая площадь резиденций варьируется от 40 до 279 квадратных метров. Продуманные и функциональные интерьеры, выполненные в современном лаконичном стиле, идеально дополняется нейтральной цветовой гаммой, которая делает резиденции еще более просторными. Резидентам доступен широкий спектр удобств, значительно повышающих уровень комфорта: - Просторный холл, идеально подходящий для отдыха или работы. - Обустроенный фитнес-центр с современным оборудованием и тренажерами. - Многофункциональный конференц-зал. - Бассейн с зоной для отдыха. - Прекрасный ландшафтный сад с зеленой зоной. Расположение: Jumeirah Village Circle, где расположен жилой комплекс, считается одним из самых безмятежных районов Дубая. Вы живете практически в центральной части эмирата, но при этом наслаждаетесь тишиной и спокойствием, словно проживаете в уютном и элитном загородном поселке. В районе располагаются несколько парков, подходящие для семейных прогулок, а окружающая инфраструктура порадует каждого покупателя: неподалеку от жилого комплекса находятся школы и детские сады, больницы и поликлиники, рестораны и кафе, продовольственные магазины и торговые центры. Благодаря удобному расположению каждый житель комплекса не будет испытывать неудобств на пути к известным местам Дубая. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов ОАЭ под Ваш бюджет и пожелания!
Жилой комплекс Raffles Residences & Penthouses
Жилой комплекс Raffles Residences & Penthouses
Дубай, ОАЭ
от
€3,87 млн
Площадь 303 м²
1 объект 1
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Грузии и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Raffles Residence – лимитированная коллекция резиденций, пентхаусов и вилл. Этот закрытый комплекс готовых к заезду прибрежных объектов недвижимости для людей с утонченным вкусом и ценителей роскошной жизни. Располагаясь в западной части полумесяца, комплекс окружил себя ухоженными садами, лучшими отелями мировых брендов, развлекательными заведениями, белоснежными пляжами. Брендированные резиденции располагаются в окружении зелени и пальм, которые отражают собой подлинную роскошь. Каждая резиденция имеет комплексную меблировку и высококачественную отделку из премиальных материалов. Также все резиденции оснащены мебелью ручной работы и элитной сантехникой. Инфраструктура: - Пляжный клуб и ресторан; - Cinq Mode SPA; - Джакузи (Жемчужная ванна); - Джаз-бар; - Мини-гольф; - Частный пляж; - Частный кинотеатр; - Отдельные лифты в пентхаус; - Частный бассейн и джакузи на террасах в пентхаусе; - Детский клуб Raffles под открытым небом/в помещении; - Ультрасовременный тренажерный зал; - Студия йоги. Расположение: Raffles The Palm Dubai отличается выгодным расположением – проект находится на западном полумесяце Palm Jumeirah, в непосредственной близости от районов Dubai Marina, Dubai Media City, Al Sufouh и Emirates Hills 2. До всех этих локаций можно добраться примерно за 10–20 минут на автомобиле. Рядом с комплексом проходит Crescent Road, обеспечивающая быстрый доступ к другим частям Palm Jumeirah. Время в пути от жилого комплекса Raffles The Palm Dubai до Международного аэропорта Аль-Мактума (DWC) займет около 40 минут езды. Благодаря выгодному расположению на искусственном острове Palm Jumeirah жители и гости Raffles The Palm Dubai смогут легко добраться до всевозможных ресторанов, аквапарка Aquaventure Waterpark, океанариума Dolphin Bay, курорта Atlantis The Palm, пляжа Palm West Beach, торгового центра Nakheel Mall. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно!
Жилой комплекс Гостиничные апартаменты в комплексе The One с ресторанами, бассейном и бизнес-центром, JVT, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Гостиничные апартаменты в комплексе The One с ресторанами, бассейном и бизнес-центром, JVT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€349,679
Агентство: TRANIO
Проект— современный четырезхвездочный отель, расположенный в динамично развивающемся районе Jumeirah Village. Гостиница на 579 номеров уже выиграла несколько профильных наград и предлагает своим гостям возможность воспользоваться отличными удобствами, в том числе фирменными ресторанами, кофейней и баром, потрясающим бассейном на крыше, бизнес-центром. Расположение и объекты поблизости Jumeirah Village быстро превращается в один их наиболее важных центров инвестиционной недвижимости. Он включает в себя шесть идеально спланированных микрорайонов, которые формируют Jumeirah Village Triangle и Jumeirah Village Circle. Ближайшие торговые центры: Al Khail Avenue и The Circle Mall. 10 минут до Дубайского автодрома и района Dubai Sports City. 20 минут до аэропорта Dubai World Central районов Dubai Marina и Palm Jumeirah.
Апарт - отель New Dubai Gate 1, LAKE ELUCIO
Апарт - отель New Dubai Gate 1, LAKE ELUCIO
Дубай, ОАЭ
от
€284,239
Агентство: Coin real estate group
технические характеристики Тип - Квартира Размер - 1159 кв. Футов Количество спален - 2 кровати Количество ванных комнат - 2 ванны 25 минут от центра города 30 минут от аэропорта без мебели вакантный Ссылка №. COIN-LELU-25 особенности без мебели Встроены шкафы Центральный A / C консьерж Крытая парковка Горничная служба Домашние животные разрешены безопасность Общий тренажерный зал Общий бассейн Общий спа Вид на достопримечательность Гардероб   О районе   Добро пожаловать в башню Дубайских ворот 1 в кластере Q Башен на озере Джумейра. Эта двухкомнатная квартира по хорошей цене для быстрой продажи. Эта квартира станет идеальной инвестиционной собственностью, так как ее расположение позволит легко сдавать в аренду на долгосрочной или краткосрочной основе.   Квартира площадью 1158,52 кв. Фута с видом на дорогу Шк Зайед. В отеле кратко входят: прихожая, гостиная / балкон, кухня, подсобное помещение, спальня с гардеробной и ванной комнатой –. Dubai Gate One расположен в отличном месте недалеко от метро, магазинов, ресторанов и общих удобств. Собственность в настоящее время сдается в аренду, поэтому идея для инвестиционных целей или конечного использования.
Жилой комплекс One Canal
Жилой комплекс One Canal
Дубай, ОАЭ
от
€6,49 млн
Площадь 471 м²
1 объект 1
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! One Canal - новый элитный 9-этажный комплекс от застройщика AHS Properties, который является частью известной группы компаний AHS Group, совместно со всемирно известным итальянским брендом Fendi Casa. Амбициозный проект расположен вдоль Dubai Water Canal в районе Al Safa и предлагает изысканную коллекцию пентхаусов с 3–4 спальнями и роскошных sky villas с 4–5 спальнями. Брендированные объекты, благодаря новой линии Fendi Casa, будут оснащены самой лучшей мебелью люкс-класса, которая умело продемонстрирует фирменное наследие мастерства и современное видение бредовой недвижимости. Среди других отличительных черт, потрясающих жилых единиц One Canal – экстравагантные интерьеры от крупнейшей в мире дизайнерской фирмы в сфере гостиничного бизнеса Hirsch Bedner Associates, удостоенной наград London 1508. Примечательно, что для обеспечения максимальной конфиденциальности, согласно генеральному плану, в элитном комплексе не будет общественных зон. Дворцовые резиденции предложат своим жителям следующие удобства: - частный инфинити-бассейн Sky Pool; - панорамная ванная комната с двумя джакузи и видом на Safa Park; - полностью оборудованные кухни Fendi; - прачечная; - комната для персонала; - Sky Terrace; - открытая обеденная зона; - станция для приготовления теппаньяки; - зона отдыха на открытом воздухе; - частный лифт с выходом прямо в гостиную; - вид на Dubai Water Canal и Safa Park; - частные Sky Gardens. Помимо всего этого, жильцы роскошных резиденций с 4 и 5 спальнями смогут воспользоваться частным кабинетом, кинозалом, двумя комнатами для персонала, официальной и неформальной гостиными, а также открытыми зонами отдыха в пределах своих уникальных домов. Расположение: Потенциальные жители потрясающего комплекса One Canal смогут воспользоваться лёгким доступом к Safa Park, который является одним из старейших парков в Дубае. Это место славится обилием лиственных деревьев, площадками для барбекю, игровыми зонами, тремя озёрами, более чем 300 видами птиц и около 17 000 видов деревьев и кустарников. В Safa Park есть также баскетбольная площадка, ярмарочная площадь, теннисный корт и беговая дорожка, что непременно оценят любители фитнеса. Проживая в One Canal, вы будете окружены обилием различных ресторанов и кафе, где подают роскошные блюда международной кухни и аппетитные десерты. Плюсы работы с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Работаем без комиссии. Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!
Вилла 4BR | Anya | Prime Location
Вилла 4BR | Anya | Prime Location
Дубай, ОАЭ
от
€646,000
Сдача в: 2026
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить вам роскошный таунхаус с 4 спальнями, расположенный в Arabian Ranches 3, известный как Anya от Emaar. Удобства и удобства; 4 спальни 5 баня без мебели BUA; 1990 кв. 2 парковочных места Горничная комната Порошковая комната Площадь насоса Прачечная Терраса / Балкон сад газон Бассейн тренажерный зал 24/7 Безопасность Столовая и розничная торговля Зеленое окружение Ресторан и Кафе Баскетбольные и теннисные корты Расположение рядом; Глобальная деревня ( 10 минут ) Дубайский клуб поло и конного спорта ( 10 минут ) Центр города Дубай ( 20 минут ) Международный аэропорт Дубая ( 25 минут ) Dubai Mall ( 35 минут ) Дубай Марина ( 40 минут ) Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 2BR | Samana Skyros | Dubai
Многоквартирный жилой дом 2BR | Samana Skyros | Dubai
Дубай, ОАЭ
от
€430,000
Сдача в: 2026
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительную 2-комнатную квартиру, расположенную в Арджане, известную как Samana Skyros от Samana Developers Удобства и удобства; 2 спальни 3 ванны без мебели BUA; 1538 кв. Порошковая комната Одежда / Гардероб Частный бассейн Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Бассейн тренажерный зал Район барбекю Столовая и розничная торговля Детская игровая площадка Досуг и Парк Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт Шоппинг и супермаркет Спа и Сауна Фитнес-центр Школа и Институт Спортивный корт Ландшафтные сады Открытые зоны отдыха Расположение рядом; Дубай Чудо Сад – 05 минут First Avenue Mall – 10 минут Торговый центр Эмиратов – 15 минут Шейх Зайед Роуд – 20 минут Международный аэропорт Дубая – 25 минут Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 2828
Многоквартирный жилой дом 2BR | Golf Avenue | Prime Location
Многоквартирный жилой дом 2BR | Golf Avenue | Prime Location
Дубай, ОАЭ
от
€377,000
Сдача в: 2023
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 2 спальнями, расположенные в Dubai Studio City, известном как Golf Avenue от Samana Developer Удобства и удобства; 2 спальни 3 ванны без мебели BUA; 1206 кв. Огромный бассейн Балкон / Терраса Лобби, Лифт и зона ожидания Приемная зона тренажерный зал Бассейн Район барбекю Столовая и розничная торговля Детская игровая площадка Зона отдыха Ресторан и Кафе Велоспорт, Бег и Бег трусцой Спа и Сауна Фитнес-центр Спортивный корт Школа и Институт сады Супермаркет и Торговая зона Расположение рядом; Дубайский автодром – 05 минут Глобальная деревня – 10 минут IMG World of Adventure – 10 минут Торговый центр Эмиратов – 15 минут Бурдж Халифа – 15 минут Международный аэропорт Дубая – 20 минут Центр города Дубай – 20 минут Международный аэропорт Аль Мактум – 40 минут Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 2828
Жилой комплекс Society House | Downtown Dubai
Жилой комплекс Society House | Downtown Dubai
Дубай, ОАЭ
от
€495,000
Площадь 67–414 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2026
Агентство: Capri Realty Real Estate
Society House – новый жилой комплекс премиум-класса от застройщика Invest Group Overseas. Роскошная 52-этажная башня располагается в одном из центральных районов эмирата Downtown Dubai, обеспечивая жителей максимальным комфортом. Данный проект включает в себя широкий выбор недвижимости, который оценят самые взыскательные покупатели: эксклюзивная коллекция из более чем 400 объектов недвижимости. На выбор покупателей предлагаются студии и апартаменты с 1-3 спальнями, чья площадь варьируется от 32 до 263 квадратных метров. Оригинальные архитектурные решения подчеркивают премиальность жилого комплекса: сооружение выглядит, как насаждение строгих геометрических фигур, симметричных друг другу. Эксклюзивная архитектура выделяет Society House и делает его настоящей жемчужиной района. Планировка каждой резиденции предусматривает наличие собственного балкона, а гардеробные и встроенные шкафы добавляют комфорта в жилое пространство. В некоторых резиденциях есть помещение для персонала и персональный офис. Жителям премиального комплекса доступны лучшие удобства: Спортивные площадки. 25-метровый инфинити-бассейн. Детские игровые зоны. Обустроенная фитнес-студия. Обслуживаемая бизнес-зона. Вертикальные ландшафтные сады. Частный кинотеатр. Панорамная прогулочная палуба. Лаунж-зоны для резидентов. Местоположение – особое преимущество жилого комплекса. В шаговой доступности от будущего места проживания располагаются и объекты социальной инфраструктуры, самые популярные локации для развлечений и шопинга, остановки общественного транспорта. Располагаясь в центральной части Downtown Dubai, жители комплекса смогут наслаждаться быстрым доступом к лучшим достопримечательностям эмирата. Society House by Invest Group Overseas – безупречное решение для ценителей роскошной жизни и привлекательный вариант для инвестиций.
Жилой комплекс Апартаменты Safa One с бассейнами, в окружении тропических растений, с дизайнерской отделкой, Al Safa 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Апартаменты Safa One с бассейнами, в окружении тропических растений, с дизайнерской отделкой, Al Safa 1, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€726,000
Агентство: TRANIO
Проект ведётся в сотрудничестве с швейцарским ювелирным брендом, который отвечает за дизайн помещений. В основе дизайна - разнообразие изумрудов и бриллиантов, а также наличие экзотических цветов и растений. В комплексе есть элегантные и просторные апартаменты с 1-4 спальнями. В некоторых апартаментах есть личные бассейны. Удобства и оснащение в доме В комплексе также есть клуб, кафе, рестораны. Два уникальных бассейна стилизованы под пляжи с натуральным белым песком. Также, проект включает тропический островок с птицами - единственная в своем роде экосистема на крыше. Оборудован ухоженными ландшафтными композициями, кафе и ресторанами. Современная система управления климатом позволяет вызывать искусственный тропический дождь в определенные моменты дня и дарить посетителям впечатления, которым нет аналогов в мире. Расположение и объекты поблизости Комплекс Safa One расположен в центре города. Из квартир открываются виды на парк Safa, Мировые острова и остров Bulgari с одной стороны, и завораживающие красоты отеля Бурдж-эль-Араб, Пальмовых островов и отеля Atlantis — с другой.
Жилой комплекс Al Ghadeer
Жилой комплекс Al Ghadeer
Дубай, ОАЭ
от
€140,302
Площадь 57 м²
1 объект 1
Агентство: DDA Real Estate
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с гарантией доходности в недвижимость ОАЭ! - Гарантированный доход от сдачи в аренду в среднем 11%. - Благоприятный налоговый климат 0% на владение и сдачу в аренду. - Защита инвесторов со стороны надзорных органов RERA и DLD. - Помощь в получении ВНЖ. - Наша компания является эксклюзивным партнером надежных застройщиков. - Качественные и честные услуги с заботой о клиенте. - Подбор самых ликвидных объектов. - Помощь с перепродажей и получением прибыли. Апартаменты в новом жилом комплексе Al Ghadeer в Абу-Даби. На месте будет все необходимое для комфортного проживания. Есть мечеть и несколько зон отдыха. Жилой район расположен между Дубаем и Абу-Даби, так же как и еще один жилой комплекс с виллами Imkan Al Jurf. Помимо школ в Al Ghadeer Phase 2 есть различные сооружения для детей, такие как игровые зоны и парки. На территории есть плавательный бассейн, которым могут пользоваться как дети, так и взрослые, а также тренажерный зал и спортивный городок. В парках оборудовано несколько барбекю-зон для семейного отдыха. Район расположен далеко от границ городов и деловых зон, но, благодаря удобному дорожному сообщению, вовсе не изолирован. Чтобы добраться до ближайших пунктов назначения в Абу-Даби или Дубае, потребуется всего 20-30 минут своим автотранспортом или на такси. Разумная цена и гибкая система оплаты с минимальным первоначальным взносом делают жилье в Al Ghadeer доступным и привлекательным для многих. План оплаты: 10 % - на стадии строительства 90 % - по завершении (подробный план оплаты по запросу) Звоните или пишите, расскажем все о самых выгодных проектах ОАЭ! БЕСПЛАТНО подберём идеальную недвижимость именно для Вас!
Жилой комплекс Opalz
Жилой комплекс Opalz
Дубай, ОАЭ
от
€516,562
Площадь 149 м²
1 объект 1
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не облагается налогом на владение недвижимостью и сдачей в аренду; - Недвижимость растет в цене на 5-7% в год; - Беспроцентная рассрочка до 3-5 лет; - Лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Сильная ликвидность; - Высокий доход 5-8% при годовой сдаче в аренду; - Минимальная сумма инвестиции 1100000 рублей. Апартаменты в современном проекте Opalz в престижном районе Arjan! Все резиденции будут оснащены балконами, а ряд апартаментов предлагается с личными бассейнами и кабинетами. Жителям комплекса будут доступны оздоровительный центр и спа, тренажерный зал, зона для занятий йогой на открытом воздухе, детский сад, бизнес-центр, лаундж на крыше здания, кинотеатр под открытым небом, место для барбекю и др. Расположение: - За 20 минут можно добраться на машине до Международного аэропорта Дубая; - За 15 минут до знаменитого Пальма Джумейра или символа Дубая Бурдж Халифа; - 15 минут и вы уже в торговом центре Дубай Молл ходите по магазинам или делаете селфи на фоне Отеля Парус; - За 10 минут можно доехать до гольф-клуба или Дубайского клуба поло. План оплаты: 60% - на стадии строительства 40% - после завершения Возможно получение ВНЖ! Гарантированная окупаемость и доходность объекта! Пишите или звоните, проконсультируем бесплатно!
Жилой комплекс Park Views Residences
Жилой комплекс Park Views Residences
Дубай, ОАЭ
от
€402,549
Площадь 67 м²
1 объект 1
Агентство: DDA Real Estate
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с гарантией доходности в недвижимость ОАЭ! - Гарантированный доход от сдачи в аренду в среднем 11%. - Благоприятный налоговый климат 0% на владение и сдачу в аренду. - Защита инвесторов со стороны надзорных органов RERA и DLD. - Помощь в получении ВНЖ. - Наша компания является эксклюзивным партнером надежных застройщиков. - Качественные и честные услуги с заботой о клиенте. - Подбор самых ликвидных объектов. - Помощь с перепродажей и получением прибыли. Апартаменты премиум-класса в первоклассном жилом комплексе Park Views Residences B! Жители комплекса получат доступ к ряду удобств, включая магазины, рестораны и развлекательные заведения для каждого члена семьи. Среди эксклюзивных удобств для жителей башен есть бассейн и тренажерный зал, детские площадки и зоны барбекю. Резиденции Park Views расположены в особом месте города, где каждый конец Дубая находится в пределах вашей досягаемости и предлагает уникальный доступ ко всем основным дорогам, местам отдыха и деловым центрам. Застройщик предлагает план оплаты: 5% - первоначальный взнос 55% - во время строительства 40% - по завершению Доступная цена и удобная схема оплаты.! Позвоните или напишите, с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно!
Жилой комплекс Резиденция премиум класса The Legends с гольф-клубом рядом с автодромом и торговыми центрами, район Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Резиденция премиум класса The Legends с гольф-клубом рядом с автодромом и торговыми центрами, район Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€774,774
Агентство: TRANIO
Предлагаются новые элитные таунхаусы с видом на поле для гольфа. Резиденция располагает гольф-клубом, пляжем и бассейнами, детскими площадками, контактным зоопарком и конно-спортивным комплексом, зелеными зонами, спортивными площадками, супермаркетом, медицинским центром, школой. Окончание строительства - 4 квартал 2024 года. Расположение и объекты поблизости Поло клуб и клуб верховой езды - 10 минут Автодром - 12 минут Ближайший торговый центр - 11 минут Международный аэропорт - 28 минут Ближайшая школа - 5 минут
Вилла Eterno
Вилла Eterno
Дубай, ОАЭ
от
€376,909
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости. - Комиссия для наших Клиентов 0% (комиссию оплачивает застройщик); - Бесплатное управление недвижимостью; - Беспроцентная рассрочка до 7 лет; - Только опытные брокеры; - Полное сопровождение сделки; - Юридическая защита сделки; - Опыт работы более 15 лет; - Помощь с получением резидентства и переездом; - Компенсация 50% госпошлины; - Брокеры на территории РФ, ОАЭ, Грузии, Турции, Таиланда, Беларуси, Казахстана и др. стран; - Покажем объект лично или онлайн; - Привилегированный партнер более 50 застройщиков по всему миру! Жилой комплекс Eterno является одним из проектов в категории престижной недвижимости Дубая и располагается в районе Damac Hills 2. В новом комплексе представлены роскошные виллы на шесть или семь спален, а также таунхаусы на три, четыре или пять спален. Все дома построены в стиле современного минимализма и имеют большие панорамные окна, просторные балконы и эргономичную внутреннюю планировку. Жители частных вилл и таунхаусов получат доступ ко всем инфраструктурным объектам района Damac Hills 2, среди которых: - Город на воде с плавучим кинотеатром, несколькими ресторанами и кафе на берегу озера. - Волновой бассейн с зоной отдыха в стиле пляжей Малибу, где можно заниматься серфингом. - Протяженный бассейн lazy river. - Зоны отдыха, расположенные в окружении ландшафтных садов. - Центр для занятий спортом Sports Town с площадками для игры в футбол, баскетбол, теннис и тренажерным комплексом под открытым небом. - Фермерский рынок со свежими продуктами. - Сад бабочек. - Магазины и супермаркеты. Расположение: Damac Hills 2 может похвастаться отличным расположением относительно других районов города. Рядом с новым ЖК проходит сразу несколько крупных автомобильных дорог, по которым можно быстро добраться к деловым и промышленным кварталам города. Дорога до района Downtown Dubai с музыкальным фонтаном, большим молом и небоскребом Burj Khalifa занимает около получаса. Примерно столько же времени займет путь до аэропорта Al Maktoum. Примерно за 20 минут можно доехать до ближайших крупных торговых центров в соседних районах: Dubai Outlet Mall, где представлены магазины известных брендов, продающие товары с хорошими скидками; Cityland Mall с огромным парком, кинотеатрами, фуд-кортами и популярными брендовыми магазинами. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
Жилой комплекс Апартаменты с видом на гавань и большой парк в жилом комплексе Harbour Gate с бассейнами и тренажерным залом, Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Апартаменты с видом на гавань и большой парк в жилом комплексе Harbour Gate с бассейнами и тренажерным залом, Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€870,000
Агентство: TRANIO
Проект включает две башни жилого комплекса Harbour Gate с видом на гавань Dubai Creek и большой зеленый парк, кафе, рестораны, магазины. При строительстве использованы новейшие технологии и высококачественные материалы. В жилом комплексе есть апартаменты с элегантной архитектурой нейтральной цветовой палитрой. Апартаменты с различными планировками: гостиная, кухня и столовая открытого плана, 1-3 спальни, 1-2 ванные комнаты, прихожая, прачечная, гардеробная. Расположение и объекты поблизости Dubai Creek Harbour — это новый район Дубая, основное место проведения всемирной выставки Экспо-2020. Жилой комплекс расположен недалеко от центральной площади района, парка и пристани для яхт Creek. Район Downtown Dubai и Международный аэропорт Дубая - в 10–15 минутах езды.
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Coral Reef с бассейнами и спа-центром, Maritime City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Coral Reef с бассейнами и спа-центром, Maritime City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€831,267
Агентство: TRANIO
Откройте для себя новый уровень роскошной жизни в новейшем жилом комплексе Coral Reef. ЖК оборудован роскошными апартаментами с 1, 2 и 3 спальнями. Дизайн интерьера просторных апартаментов вдохновлён коралловыми рифами. Резидентам доступны бассейн-infinity, спа-зона и тренажёрный зал, смотровые площадки, рестораны и зоны отдыха. Резиденция располагает множеством бассейном, включая инфинити-бассейн со светодиодной подсветкой, спа-центром, тренажерным залом. Окончание строительства - 3 квартал 2028 года. Особенности квартир Плиточный пол Стенные шкафы Кухонная мебель и бытовая техника (холодильник, варочная панель, вытяжка) Удобства и оснащение в доме Плавучий ресторан; Плавательный бассейн; Детская игровая площадка; Общественная зона с тренажерным залом; Галереи и музеи; Точки фаст-фуда и изысканные рестораны. Преимущества Рассрочка 70/30: 20% – первый взнос; 50% – пока идёт стройка; 30% – после сдачи проекта. Расположение и объекты поблизости Международный аэропорт Дубай - 10 км Даунтаун Дубай - 8 км Экспо 2020 - 35 км Дубай Марина - 25 км Дубай Молл - 8 км
Жилой комплекс Новая резиденция North 43 с бассейном и ресторанами в центре района JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция North 43 с бассейном и ресторанами в центре района JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€157,743
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с полным обслуживанием. Резиденция располагает бассейном, консьержем, парковкой, музыкальным залом, игровой комнатой, тренажерным залом, конференц-залом, ухоженным садом, ресторанами и кафе, детскими площадками. Окончание строительства - октябрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Автодром - 10 минут Дубай Марина - 10 минут Mall of Emirates - 10 минут Гольф-клуб - 14 минут Даунтаун Дубай - 15 минут Пальма Джумейра - 18 минут Международный аэропорт Дубай - 25 минут
Вилла 4BR | Sun | Prime Location
Вилла 4BR | Sun | Prime Location
Дубай, ОАЭ
от
€648,000
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить таунхаус с 4 спальнями, расположенный в Arabian Ranches 3, известный как Sun от Emaar Удобства и удобства; 4 спальни 5 баня без мебели BUA; 2445 кв. Порошковая комната Горничная комната Прачечная Прогулка в шкафчике 2 парковочных места Балкон / Терраса крыша газон Плавательный бассейн тренажерный зал Детская игровая площадка Район барбекю безопасность Домашние животные разрешены Частный сад Ленивая река Обеденные площадки Ресторан и Кафе Спа и Сауна Бег трусцой, бег и езда на велосипеде Теннис и Баскетбольный корт Закрытое сообщество Фирменный клуб Колода Всплеска Места поблизости; Международный аэропорт Дубая – 20 минут Al Maktoum International – 35 минут Дубай Марина – 35 минут Центр города – 20 минут Дубай Молл – 35 минут Глобальная деревня – 05 минут  Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Haven
Жилой комплекс Haven
Дубай, ОАЭ
от
€192,848
Площадь 69 м²
1 объект 1
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не облагается налогом на владение недвижимостью и сдачей в аренду; - Недвижимость растет в цене на 5-7% в год; - Беспроцентная рассрочка до 3-5 лет; - Лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Сильная ликвидность; - Высокий доход 5-8% при годовой сдаче в аренду; - Минимальная сумма инвестиции 1100000 рублей. Квартира в жилом комплексе Haven в спокойном районе Majan. Квартира с просторной планировкой и высококачественной отделкой. Сообщество также предлагает широкий спектр удобств, в том числе современный тренажерный зал и центр йоги, бассейны, места для совместной работы и несколько игровых площадок для детей. Расположение: 19 минут – центр города, торговый центр Dubai Mall; 18 минут — международный аэропорт Дубая; 14 минут — торговый центр Dubai Hills Estate Mall; 28 минут – центральный аэропорт Dubai World; 28 минут – Пальма Джумейра. План оплаты: 15% - первоначальный взнос 25% - на стадии строительства 60% - по завершении Проект подходит для инвестиций! Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и итальянской мебелью, в тихом зелёном районе JVС, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и итальянской мебелью, в тихом зелёном районе JVС, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€230,797
Агентство: TRANIO
25-этажный жилой проект c мебелью и техникой от ведущих итальянских производителей, мультифункциональным пространством, развитой инфраструктурой. Рядом с основными достопримечательностями, но вдали от шумных туристических маршрутов. В проекте есть студии и апартаменты с 1-3 спальнями. Удобства и оснащение в доме Подробнее: детские и взрослые бассейны, 3-уровневый паркинг, тренажерный зал с современным спортивным оборудованием, красочная детская комната, сауна, club house (коворкинг и игровые зоны), детский кинотеатр, система "умный дом", лаунж-зоны, спортивные площадки. Расположение и объекты поблизости Расположен в тихом зелёном районе JVС, популярным среди семей с детьми. В шаговой доступности: парки, детские игровые площадки, школы, медицинские учреждения, супермаркеты и магазины.
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