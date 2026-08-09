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Резиденция Stamn YUNI
Резиденция Stamn YUNI
Резиденция Stamn YUNI
Резиденция Stamn YUNI
Резиденция Stamn YUNI
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Резиденция Stamn YUNI
Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
Год сдачи 2027
Количество этажей 13
Площадь 57–78 м²
13 объектов недвижимости 13
STAMN YUNI находится в новом центре Дубая - Jumeirah Garden City. Расположенный между живописным пляжем Джумейра и небоскребами Sheikh Zayed Road (E11), этот проект находится прямо на пороге Музея будущего, Dubai Mall, финансового центра DIFC и Всемирного торгового центра. Это также легкая п…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
57.2 – 78.2
399,172 – 464,391
Застройщик
Stamn
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Застройщик
Stamn
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Многоквартирный жилой дом Q GARDENS LOFTS
Многоквартирный жилой дом Q GARDENS LOFTS
Многоквартирный жилой дом Q GARDENS LOFTS
Многоквартирный жилой дом Q GARDENS LOFTS
Многоквартирный жилой дом Q GARDENS LOFTS
Многоквартирный жилой дом Q GARDENS LOFTS
Дубай, ОАЭ
от
$117,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 22
Новый запуск Q-Gardens-Lofts - разработчики AYS в Jumeirah Village Circle, расположенном рядом с отелем FIVE JVC Всего единиц: 191 B + G + 5P + 17 + R ✅ Исследования  ✅ 1BED + прачечная или учеба ✅ 2BED + прачечная + Исследование ✅ 2BED Duplex + прачечная + кабинет или Maid / 2 …
Застройщик
AYS PROPERTY DEVELOPMENT
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Многоквартирный жилой дом Orla Infinity by Omniyat
Многоквартирный жилой дом Orla Infinity by Omniyat
Многоквартирный жилой дом Orla Infinity by Omniyat
Многоквартирный жилой дом Orla Infinity by Omniyat
Многоквартирный жилой дом Orla Infinity by Omniyat
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Многоквартирный жилой дом Orla Infinity by Omniyat
Дубай, ОАЭ
от
$24,95 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 13
Мы рады предложить этот великолепный ультра-роскошный пентхаус на 9-м этаже с видом на море, состоящий из 4 двухуровневых спален, частного бассейна и четырех парковочных мест. Престижный объект расположен в жилом комплексе «Орла Инфинити». и создан разработчиком Ultra Premium "Omniyat" в сот…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
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TekceTekce
Жилой комплекс Новый комплекс вилл Montura с бассейнами, полем для мини-гольфа и конюшнями, Grand Polo Phase 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл Montura с бассейнами, полем для мини-гольфа и конюшнями, Grand Polo Phase 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл Montura с бассейнами, полем для мини-гольфа и конюшнями, Grand Polo Phase 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл Montura с бассейнами, полем для мини-гольфа и конюшнями, Grand Polo Phase 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл Montura с бассейнами, полем для мини-гольфа и конюшнями, Grand Polo Phase 1, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл Montura с бассейнами, полем для мини-гольфа и конюшнями, Grand Polo Phase 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл Montura с бассейнами, полем для мини-гольфа и конюшнями, Grand Polo Phase 1, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,91 млн
Добро пожаловать в Montura — эксклюзивный жилой проект в самом сердце Grand Polo Club & Resort, где величие конного наследия переплетается с современным стилем жизни. Проект создает уникальную среду, в которой природа, эстетика и комфорт образуют гармоничное целое. Здесь царит атмосфера благ…
Агентство
TRANIO
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Многоквартирный жилой дом VILLA DEL GAVI
Многоквартирный жилой дом VILLA DEL GAVI
Многоквартирный жилой дом VILLA DEL GAVI
Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Вилла дель Гави предлагает широкий выбор домов в соответствии с каждым стилем жизни, от шикарных квартир до ультра-роскошных вилл на набережной. Все устройства продуманно спроектированы для оптимизации пространства, света и видов.Частные виллы с прямым доступом к пляжуНапольные покрытия с са…
Агентство
Umed properties
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Агентство
Umed properties
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Жилой комплекс Современный жилой комплекс Belmont Residences в тихом и спокойном районе с парками и школами, JVT, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Современный жилой комплекс Belmont Residences в тихом и спокойном районе с парками и школами, JVT, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Современный жилой комплекс Belmont Residences в тихом и спокойном районе с парками и школами, JVT, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Современный жилой комплекс Belmont Residences в тихом и спокойном районе с парками и школами, JVT, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Современный жилой комплекс Belmont Residences в тихом и спокойном районе с парками и школами, JVT, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Современный жилой комплекс Belmont Residences в тихом и спокойном районе с парками и школами, JVT, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Современный жилой комплекс Belmont Residences в тихом и спокойном районе с парками и школами, JVT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$525,275
Проект - элегантный и современный жилой комплекс. Состоит из 68 просторных и уютных студий и квартир. Стиль - современная интерпретация классического лондонского квартала с домами с большими окнами и просторными балконами. В интерьере апартаментов использована нейтральная цветовая палитра. У…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты в новой резиденции Mural с бассейном, спа-комплексом и собственным пляжем, Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты в новой резиденции Mural с бассейном, спа-комплексом и собственным пляжем, Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты в новой резиденции Mural с бассейном, спа-комплексом и собственным пляжем, Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты в новой резиденции Mural с бассейном, спа-комплексом и собственным пляжем, Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$2,98 млн
The Mural — жилой проект в престижном районе Dubai Maritime City — больше, чем просто место для жизни. Это произведение архитектурного искусства, где каждая деталь продумана с особым вниманием, а каждый элемент отражает идею гармонии между стилем, природой и комфортом. Проект вдохновлен конц…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Гостиничные апартаменты в комплексе The One с ресторанами, бассейном и бизнес-центром, JVT, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Гостиничные апартаменты в комплексе The One с ресторанами, бассейном и бизнес-центром, JVT, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Гостиничные апартаменты в комплексе The One с ресторанами, бассейном и бизнес-центром, JVT, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Гостиничные апартаменты в комплексе The One с ресторанами, бассейном и бизнес-центром, JVT, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Гостиничные апартаменты в комплексе The One с ресторанами, бассейном и бизнес-центром, JVT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$365,703
Проект— современный четырезхвездочный отель, расположенный в динамично развивающемся районе Jumeirah Village. Гостиница на 579 номеров уже выиграла несколько профильных наград и предлагает своим гостям возможность воспользоваться отличными удобствами, в том числе фирменными ресторанами, кофе…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новая высотная резиденция 360 Riverside Crescent с бассейнами и ресторанами рядом с центром города, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция 360 Riverside Crescent с бассейнами и ресторанами рядом с центром города, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция 360 Riverside Crescent с бассейнами и ресторанами рядом с центром города, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция 360 Riverside Crescent с бассейнами и ресторанами рядом с центром города, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция 360 Riverside Crescent с бассейнами и ресторанами рядом с центром города, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая высотная резиденция 360 Riverside Crescent с бассейнами и ресторанами рядом с центром города, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция 360 Riverside Crescent с бассейнами и ресторанами рядом с центром города, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$877,560
Резиденция располагает парками, детской площадкой, бассейнами, беговыми дорожками, теннисным кортом и спортивными площадками, магазинами и ресторанами, тренажерными залами. Окончание строительства - 2 квартал 2028 года. Расположение и объекты поблизости Международные школы - 10 минут Между…
Агентство
TRANIO
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Многоквартирный жилой дом DAMAC Chelsea Residences
Многоквартирный жилой дом DAMAC Chelsea Residences
Многоквартирный жилой дом DAMAC Chelsea Residences
Многоквартирный жилой дом DAMAC Chelsea Residences
Дубай, ОАЭ
от
$600,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Агентство
PSI Real Estate LLC
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Жилой комплекс Таунхаусы Malta в окружении лагун и песчаных пляжей, DAMAC Lagoons, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Таунхаусы Malta в окружении лагун и песчаных пляжей, DAMAC Lagoons, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Таунхаусы Malta в окружении лагун и песчаных пляжей, DAMAC Lagoons, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Таунхаусы Malta в окружении лагун и песчаных пляжей, DAMAC Lagoons, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Таунхаусы Malta в окружении лагун и песчаных пляжей, DAMAC Lagoons, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$822,663
Проект представляет собой комплекс с инфраструктурой и таунхаусами с 4-5 спальнями, в стиле мальтийской и средиземноморской культуры и архитектуры. Таунхаусы окружены лазурными лагунами, белыми песчаными пляжами, тропическими растениями. Удобный план оплаты: 20% - предоплата, 60% - во время …
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TRANIO
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Жилой комплекс Апартаменты с обслуживанием в высотной резиденции Vida со спа-центром и конференц-залом, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Апартаменты с обслуживанием в высотной резиденции Vida со спа-центром и конференц-залом, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Апартаменты с обслуживанием в высотной резиденции Vida со спа-центром и конференц-залом, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Апартаменты с обслуживанием в высотной резиденции Vida со спа-центром и конференц-залом, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Апартаменты с обслуживанием в высотной резиденции Vida со спа-центром и конференц-залом, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Апартаменты с обслуживанием в высотной резиденции Vida со спа-центром и конференц-залом, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Апартаменты с обслуживанием в высотной резиденции Vida со спа-центром и конференц-залом, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,93 млн
Предлагаются апартаменты с обслуживанием и панорамным видом на набережную и яхт-клуб. Резиденция располагает тренажерным залом, бассейном, спа-центром, зоной отдыха, детскими площадками, конференц-залом, сауной и хамамом, подземной парковкой, круглосуточной охраной и консьерж-сервисом. Расп…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция Jardin Astral с бассейном, коворкингом и зонами отдыха, Jumeirah Garden city, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Jardin Astral с бассейном, коворкингом и зонами отдыха, Jumeirah Garden city, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Jardin Astral с бассейном, коворкингом и зонами отдыха, Jumeirah Garden city, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Jardin Astral с бассейном, коворкингом и зонами отдыха, Jumeirah Garden city, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Jardin Astral с бассейном, коворкингом и зонами отдыха, Jumeirah Garden city, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция Jardin Astral с бассейном, коворкингом и зонами отдыха, Jumeirah Garden city, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Jardin Astral с бассейном, коворкингом и зонами отдыха, Jumeirah Garden city, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$701,447
Jardin Astral – это тщательно продуманный 11-этажный жилой комплекс. Наслаждайтесь захватывающими видами города из просторных квартир с современным интерьером из высококачественных материалов. К приобретению доступны апартаменты с 1-2 спальнями, а также ограниченное количество квартир с видо…
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TRANIO
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Жилой комплекс Элитный комплекс меблированных апартаментов Kempinski Residences с 5-звездочным отелем и собственным пляжем, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Элитный комплекс меблированных апартаментов Kempinski Residences с 5-звездочным отелем и собственным пляжем, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Элитный комплекс меблированных апартаментов Kempinski Residences с 5-звездочным отелем и собственным пляжем, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Элитный комплекс меблированных апартаментов Kempinski Residences с 5-звездочным отелем и собственным пляжем, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Элитный комплекс меблированных апартаментов Kempinski Residences с 5-звездочным отелем и собственным пляжем, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Элитный комплекс меблированных апартаментов Kempinski Residences с 5-звездочным отелем и собственным пляжем, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,31 млн
Резиденция располагает 5-звездочным отелем, круглосуточной охраной и консьерж-сервисом, парковкой, собственным пляжем, бассейнами, фитнес-центром, конференц-залами, спа-центром, рестораном, садами. Расположение и объекты поблизости Международный аэропорт Дубай - 30 минут Дубай Марина - 10 …
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция Aark Residences с бассейном и круглосуточной охраной в центре Дубая, Dubai Land Residence, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Aark Residences с бассейном и круглосуточной охраной в центре Дубая, Dubai Land Residence, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Aark Residences с бассейном и круглосуточной охраной в центре Дубая, Dubai Land Residence, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Aark Residences с бассейном и круглосуточной охраной в центре Дубая, Dubai Land Residence, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Aark Residences с бассейном и круглосуточной охраной в центре Дубая, Dubai Land Residence, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция Aark Residences с бассейном и круглосуточной охраной в центре Дубая, Dubai Land Residence, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Aark Residences с бассейном и круглосуточной охраной в центре Дубая, Dubai Land Residence, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$373,111
Aark Residences – это современный жилой комплекс, расположенный в самом сердце Дубая. Ощутите атмосферу курорта в нашем оздоровительном клубе и бассейне-инфинити с завораживающим видом на городской пейзаж. В распоряжении резидентов тренажерный зал и инфинити-бассейн – воспользуйтесь первокла…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Меблированные апартаменты в новой резиденции Upside с бассейном и конференц-залами, в современном районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Меблированные апартаменты в новой резиденции Upside с бассейном и конференц-залами, в современном районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Меблированные апартаменты в новой резиденции Upside с бассейном и конференц-залами, в современном районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Меблированные апартаменты в новой резиденции Upside с бассейном и конференц-залами, в современном районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Меблированные апартаменты в новой резиденции Upside с бассейном и конференц-залами, в современном районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Меблированные апартаменты в новой резиденции Upside с бассейном и конференц-залами, в современном районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Меблированные апартаменты в новой резиденции Upside с бассейном и конференц-залами, в современном районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$488,316
Предлагаются качественные апартаменты с просторными балконами и панорамным видом на город и канал. Резиденция располагает круглосуточной охраной, магазинами, тренажерным залом, коворгингом, конференц-залами, зонами отдыха, ухоженным садом, бассейном, спортивной площадкой, игровой комнатой. О…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс MBR Twins
Жилой комплекс MBR Twins
Жилой комплекс MBR Twins
Жилой комплекс MBR Twins
Дубай, ОАЭ
от
$451,638
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 64
Площадь 70–181 м²
16 объектов недвижимости 16
Роскошный жилой комплекс состоящий из 64-х этажных башен близнецов, спроектированный таким образом, чтобы обеспечить непрерывный 360° вид на Бурдж-Халифу и центр Дубая. Резиденции в комплексе созданы по индивидуальному заказу, с высококлассной отделкой и огромными панорамными окнами, из кото…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
70.0 – 94.9
451,638 – 604,707
Квартира 2 комнаты
117.8 – 130.4
639,593 – 802,641
Квартира 3 комнаты
174.4 – 180.5
985,530 – 1,02 млн
Агентство
Geo Estate
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Жилой комплекс Современная резиденция Riviera IV с бассейном, зелеными зонами и живописным видом в районе MBR City, ОАЭ
Жилой комплекс Современная резиденция Riviera IV с бассейном, зелеными зонами и живописным видом в районе MBR City, ОАЭ
Жилой комплекс Современная резиденция Riviera IV с бассейном, зелеными зонами и живописным видом в районе MBR City, ОАЭ
Жилой комплекс Современная резиденция Riviera IV с бассейном, зелеными зонами и живописным видом в районе MBR City, ОАЭ
Жилой комплекс Современная резиденция Riviera IV с бассейном, зелеными зонами и живописным видом в районе MBR City, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Современная резиденция Riviera IV с бассейном, зелеными зонами и живописным видом в районе MBR City, ОАЭ
Жилой комплекс Современная резиденция Riviera IV с бассейном, зелеными зонами и живописным видом в районе MBR City, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$764,296
Резиденция сочетает в себе средиземноморскую архитектуру и современный дизайн и располагает бассейном, ухоженным садом, бутиками, детскими и спортивными площадками. Окончание строительства - 3 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме В цену входит - встроенная кухня, бытовая техника, …
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Azizi Wares – Modern Living & Investment in Downtown Jebel Ali, Dubai.
Жилой комплекс Azizi Wares – Modern Living & Investment in Downtown Jebel Ali, Dubai.
Жилой комплекс Azizi Wares – Modern Living & Investment in Downtown Jebel Ali, Dubai.
Жилой комплекс Azizi Wares – Modern Living & Investment in Downtown Jebel Ali, Dubai.
Жилой комплекс Azizi Wares – Modern Living & Investment in Downtown Jebel Ali, Dubai.
Показать все Жилой комплекс Azizi Wares – Modern Living & Investment in Downtown Jebel Ali, Dubai.
Жилой комплекс Azizi Wares – Modern Living & Investment in Downtown Jebel Ali, Dubai.
Дубай, ОАЭ
от
$149,094
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Azizi Wares - Modern Living & Investment в центре города Джебель Али, Дубай.Обзор проекта:Откройте для себя Azizi Wares, современный жилой комплекс в центре города Джебель Али. Сочетая стильный дизайн, умные макеты и первоклассные удобства, этот проект идеально подходит как для конечных поль…
Агентство
Grupo WAME Real Estate
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Жилой комплекс Высотная резиденция премиум класса Red Square с бассейном и оздоровительным клубом, JVT, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотная резиденция премиум класса Red Square с бассейном и оздоровительным клубом, JVT, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотная резиденция премиум класса Red Square с бассейном и оздоровительным клубом, JVT, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотная резиденция премиум класса Red Square с бассейном и оздоровительным клубом, JVT, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотная резиденция премиум класса Red Square с бассейном и оздоровительным клубом, JVT, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Высотная резиденция премиум класса Red Square с бассейном и оздоровительным клубом, JVT, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотная резиденция премиум класса Red Square с бассейном и оздоровительным клубом, JVT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$290,231
Предлагаются меблированные апартаменты с панорамным видом на город. Комфортабельная резиденция с современным дизайном располагает теннисным кортом и баскетбольной площадкой, открытым бассейном, детской площадкой, беговой и пешеходной дорожкой, тренажерным залом и оздоровительным клубом, зоно…
Агентство
TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Квартиры в рассрочку в Дубае в элитном районе Hartland II
Многоквартирный жилой дом Квартиры в рассрочку в Дубае в элитном районе Hartland II
Многоквартирный жилой дом Квартиры в рассрочку в Дубае в элитном районе Hartland II
Многоквартирный жилой дом Квартиры в рассрочку в Дубае в элитном районе Hartland II
Многоквартирный жилой дом Квартиры в рассрочку в Дубае в элитном районе Hartland II
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в рассрочку в Дубае в элитном районе Hartland II
Многоквартирный жилой дом Квартиры в рассрочку в Дубае в элитном районе Hartland II
Дубай, ОАЭ
от
$532,965
Год сдачи 2028
Количество этажей 39
Современные квартиры с рассрочкой платежа в Дубае в сообществе Hartland ll Hartland II — это масштабный жилой комплекс площадью 8 миллионов квадратных футов в Дубае, где роскошная жизнь гармонично сочетается с природной красотой. Более 1 миллиона квадратных футов отведены под зеленые зоны, в…
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TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Высотный жилой комплекс 1st Residences с бассейном рядом со станцией метро, Zabeel, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотный жилой комплекс 1st Residences с бассейном рядом со станцией метро, Zabeel, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотный жилой комплекс 1st Residences с бассейном рядом со станцией метро, Zabeel, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотный жилой комплекс 1st Residences с бассейном рядом со станцией метро, Zabeel, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотный жилой комплекс 1st Residences с бассейном рядом со станцией метро, Zabeel, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Высотный жилой комплекс 1st Residences с бассейном рядом со станцией метро, Zabeel, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотный жилой комплекс 1st Residences с бассейном рядом со станцией метро, Zabeel, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,13 млн
Резиденция располагает тренажерным залом и беговой дорожкой, открытым бассейном и зонами для загара, детскими площадками, зоной барбекю. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пешей доступности от станции метро и остановок общественного транспорта, рядом с Шейх-Зайед-Роа…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Полностью меблированные апартаменты в новом комплексе Aspirz, Дубай Спортс Сити, ОАЭ
Жилой комплекс Полностью меблированные апартаменты в новом комплексе Aspirz, Дубай Спортс Сити, ОАЭ
Жилой комплекс Полностью меблированные апартаменты в новом комплексе Aspirz, Дубай Спортс Сити, ОАЭ
Жилой комплекс Полностью меблированные апартаменты в новом комплексе Aspirz, Дубай Спортс Сити, ОАЭ
Жилой комплекс Полностью меблированные апартаменты в новом комплексе Aspirz, Дубай Спортс Сити, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Полностью меблированные апартаменты в новом комплексе Aspirz, Дубай Спортс Сити, ОАЭ
Жилой комплекс Полностью меблированные апартаменты в новом комплексе Aspirz, Дубай Спортс Сити, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$232,120
Представляем уникальную возможность стать владельцем жилой недвижимости в одном из самых динамичных и престижных районов Дубая. Проект Aspirz — настоящее воплощение современной концепции городского образа жизни, объединяющей в себе жилые апартаменты и офисные пространства, что делает его иде…
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Жилой комплекс Новая резиденция Rixos Beach Residence с бассейнами и садами в 50 метрах от пляжа, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Rixos Beach Residence с бассейнами и садами в 50 метрах от пляжа, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Rixos Beach Residence с бассейнами и садами в 50 метрах от пляжа, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Rixos Beach Residence с бассейнами и садами в 50 метрах от пляжа, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Rixos Beach Residence с бассейнами и садами в 50 метрах от пляжа, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция Rixos Beach Residence с бассейнами и садами в 50 метрах от пляжа, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Rixos Beach Residence с бассейнами и садами в 50 метрах от пляжа, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,07 млн
Резиденция располагает садами, бассейнами для взрослых и детей, кинотеатром, детской площадкой, кафе, фитнес-центром, зоной отдыха и игровой комнатой. Окончание строительства - 1 квартал 2027 года. Расположение и объекты поблизости Международный аэропорт Дубай - 18 км (13 минут) Даунтаун Д…
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Жилой комплекс Новый комплекс Lume Residence с бассейном, зонами для отдыха и мероприятий, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс Lume Residence с бассейном, зонами для отдыха и мероприятий, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс Lume Residence с бассейном, зонами для отдыха и мероприятий, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс Lume Residence с бассейном, зонами для отдыха и мероприятий, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс Lume Residence с бассейном, зонами для отдыха и мероприятий, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс Lume Residence с бассейном, зонами для отдыха и мероприятий, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс Lume Residence с бассейном, зонами для отдыха и мероприятий, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$256,437
Окунитесь в мир современного комфорта и элегантности с Lume Residence — 20-этажным жилым комплексом, расположенным в одном из самых динамично развивающихся районов Дубая — Jumeirah Village Circle (JVC). Проект сочетает в себе выгодную инвестицию, идеальное расположение и высокий уровень комф…
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Жилой комплекс Резиденция Lamtara с бассейнами и парками, Umm Suqeim, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Резиденция Lamtara с бассейнами и парками, Umm Suqeim, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Резиденция Lamtara с бассейнами и парками, Umm Suqeim, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Резиденция Lamtara с бассейнами и парками, Umm Suqeim, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Резиденция Lamtara с бассейнами и парками, Umm Suqeim, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$4,06 млн
Резиденция располагает бассейнами, фитнес-центрами, парками, детскими площадками. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с Бурдж-аль-Араб, торговыми центрами и школами. Mall of Emirates - 5 минут езды Дубай Марина - 15 мнут езды Международный аэропорт Дубай - 20 минут
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Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты в новой резиденции у воды Villa del Divos с панорамными видами и пляжным клубом, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты в новой резиденции у воды Villa del Divos с панорамными видами и пляжным клубом, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты в новой резиденции у воды Villa del Divos с панорамными видами и пляжным клубом, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты в новой резиденции у воды Villa del Divos с панорамными видами и пляжным клубом, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты в новой резиденции у воды Villa del Divos с панорамными видами и пляжным клубом, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты в новой резиденции у воды Villa del Divos с панорамными видами и пляжным клубом, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты в новой резиденции у воды Villa del Divos с панорамными видами и пляжным клубом, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$2,71 млн
Эксклюзивный жилой комплекс расположен в одной из самых престижных локаций Dubai Island. Проект предлагает вам редкую возможность стать владельцем резиденции на первой береговой линии, где великолепный дизайн сочетается с уединением и природной гармонией. Villa del DIVOS – это воплощение сов…
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Жилой комплекс Новая резиденция LEGADO с бассейном, парками и ресторанами, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция LEGADO с бассейном, парками и ресторанами, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция LEGADO с бассейном, парками и ресторанами, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция LEGADO с бассейном, парками и ресторанами, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$207,473
LEGADO – это новый жилой комплекс премиум-класса, расположенный в престижном районе Jumeirah Village Circle (JVC) в Дубае. Этот проект предлагает современные и функциональные квартиры с 1, 2 и 3 спальнями, созданные для тех, кто ценит стиль, комфорт и удобство. Что делает LEGADO особенным? …
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Таунхаус Damac Islands
Таунхаус Damac Islands
Таунхаус Damac Islands
Таунхаус Damac Islands
Таунхаус Damac Islands
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Таунхаус Damac Islands
Дубай, ОАЭ
от
$754,318
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Damac Islands — Dubai Приватная островная жизнь на берегу Арабского залива. Лимитированная коллекция таунхаусов с 4 и 5 спальнями у моря среди марин-променадов, курортных удобств и широких морских видов. В нескольких минутах от ключевых локаций Дубая, Damac Islands сочетает современную архи…
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PSI Real Estate LLC
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл South Bay с лагунами, пляжами и торговым центром, Dubai South, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл South Bay с лагунами, пляжами и торговым центром, Dubai South, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл South Bay с лагунами, пляжами и торговым центром, Dubai South, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл South Bay с лагунами, пляжами и торговым центром, Dubai South, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл South Bay с лагунами, пляжами и торговым центром, Dubai South, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл South Bay с лагунами, пляжами и торговым центром, Dubai South, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл South Bay с лагунами, пляжами и торговым центром, Dubai South, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$3,74 млн
Резиденция располагает декоративным прудом, спортивными площадками, торговым центром, пляжным клубом, песчаными пляжами, лагунами, спортивным парком, садом для медитации. Окончание строительства - 3 квартал 2026 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 10-20 минутах …
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Жилой комплекс Современная резиденция Amber с бассейнами и ресторанами рядом с автомагистралью и станцией метро, район Jebel Ali Village, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Современная резиденция Amber с бассейнами и ресторанами рядом с автомагистралью и станцией метро, район Jebel Ali Village, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Современная резиденция Amber с бассейнами и ресторанами рядом с автомагистралью и станцией метро, район Jebel Ali Village, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Современная резиденция Amber с бассейнами и ресторанами рядом с автомагистралью и станцией метро, район Jebel Ali Village, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Современная резиденция Amber с бассейнами и ресторанами рядом с автомагистралью и станцией метро, район Jebel Ali Village, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Современная резиденция Amber с бассейнами и ресторанами рядом с автомагистралью и станцией метро, район Jebel Ali Village, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Современная резиденция Amber с бассейнами и ресторанами рядом с автомагистралью и станцией метро, район Jebel Ali Village, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$450,156
Предлагаются апартаменты с балконами и панорамным видом на город. Резиденция располагает магазинами и ресторанами, ухоженными зелеными зонами, детской игровой комнатой, бассейнами для детей и взрослых, парковкой, круглосуточной охраной. Окончание строительства - 4 квартал 2024 года. Удобств…
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Жилой комплекс Высотная резиденция Al Habtoor Tower с бассейном и зоной отдыха, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотная резиденция Al Habtoor Tower с бассейном и зоной отдыха, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотная резиденция Al Habtoor Tower с бассейном и зоной отдыха, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотная резиденция Al Habtoor Tower с бассейном и зоной отдыха, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотная резиденция Al Habtoor Tower с бассейном и зоной отдыха, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотная резиденция Al Habtoor Tower с бассейном и зоной отдыха, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотная резиденция Al Habtoor Tower с бассейном и зоной отдыха, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$731,257
Резиденция располагает тренажерным залом, инфинити-бассейном, спа-центром, спортивной площадкой, кафе и рестораном, детской площадкой, зоной отдыха на открытом воздухе, библиотекой, парковкой. Окончание строительства - 3 квартал 2026 года. Удобства и оснащение в доме Полностью оборудованна…
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Жилой комплекс Роскошный пентхаус с садом и бассейном в новой резиденции Shoaq с прямым выходом на пляж, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Роскошный пентхаус с садом и бассейном в новой резиденции Shoaq с прямым выходом на пляж, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Роскошный пентхаус с садом и бассейном в новой резиденции Shoaq с прямым выходом на пляж, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Роскошный пентхаус с садом и бассейном в новой резиденции Shoaq с прямым выходом на пляж, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Роскошный пентхаус с садом и бассейном в новой резиденции Shoaq с прямым выходом на пляж, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Роскошный пентхаус с садом и бассейном в новой резиденции Shoaq с прямым выходом на пляж, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Роскошный пентхаус с садом и бассейном в новой резиденции Shoaq с прямым выходом на пляж, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$9,75 млн
Shoaq — уникальное воплощение мечты о безупречной прибрежной жизни в самом сердце Dubai Islands. Изысканный жилой проект, вдохновленный морской стихией, олицетворяет утонченную элегантность и истинную роскошь жизни на острове. Элегантное здание, состоящее из 7 этажей, включает всего 78 резид…
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Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры в Дубае в рассрочку на 10 лет
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры в Дубае в рассрочку на 10 лет
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры в Дубае в рассрочку на 10 лет
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры в Дубае в рассрочку на 10 лет
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры в Дубае в рассрочку на 10 лет
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Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры в Дубае в рассрочку на 10 лет
Дубай, ОАЭ
от
$862,456
Год сдачи 2029
Количество этажей 100
Эксклюзивные полностью меблированные квартиры в Дубае, Бизнес-Бэй Бизнес-Бэй — главный деловой центр Дубая, где роскошная жизнь гармонично сочетается с процветающей коммерческой атмосферой. Этот район с культовой линией горизонта включает в себя жилые башни, современные офисы и элитные торго…
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TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Район с самым высокой арендной ставкой ROI от 8%
Жилой комплекс Район с самым высокой арендной ставкой ROI от 8%
Жилой комплекс Район с самым высокой арендной ставкой ROI от 8%
Жилой комплекс Район с самым высокой арендной ставкой ROI от 8%
Жилой комплекс Район с самым высокой арендной ставкой ROI от 8%
Показать все Жилой комплекс Район с самым высокой арендной ставкой ROI от 8%
Жилой комплекс Район с самым высокой арендной ставкой ROI от 8%
Дубай, ОАЭ
от
$205,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Откройте для себя "Mi Casa" от London Gate — эксклюзивный проект на этапе предпродажи в оживленном районе Jumeirah Village Circle (JVC). Этот впечатляющий комплекс предлагает современные студии по цене от 750 000 AED, однокомнатные квартиры — от 1,2 миллиона AED и просторные двухкомнатные ва…
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Pro Part Недвижимость L.L.C.
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Жилой комплекс Новая высотная резиденция Lilium Tower с бассейном в престижном районе JVT, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Lilium Tower с бассейном в престижном районе JVT, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Lilium Tower с бассейном в престижном районе JVT, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Lilium Tower с бассейном в престижном районе JVT, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Lilium Tower с бассейном в престижном районе JVT, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая высотная резиденция Lilium Tower с бассейном в престижном районе JVT, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Lilium Tower с бассейном в престижном районе JVT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$494,959
Предлагаются меблированные апартаменты с панорамным видом. Резиденция располагает бассейном, тренажерным залом, детской площадкой, беседками. Окончание строительства - 2 квартал 2026 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном жилом районе, рядом с Джумейра-Б…
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Многоквартирный жилой дом Mercedes-Benz Places by Binghatti - Downtown Dubai
Многоквартирный жилой дом Mercedes-Benz Places by Binghatti - Downtown Dubai
Многоквартирный жилой дом Mercedes-Benz Places by Binghatti - Downtown Dubai
Многоквартирный жилой дом Mercedes-Benz Places by Binghatti - Downtown Dubai
Многоквартирный жилой дом Mercedes-Benz Places by Binghatti - Downtown Dubai
Показать все Многоквартирный жилой дом Mercedes-Benz Places by Binghatti - Downtown Dubai
Многоквартирный жилой дом Mercedes-Benz Places by Binghatti - Downtown Dubai
Дубай, ОАЭ
от
$3,19 млн
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 65
Mercedes-Benz Places by Binghatti — Downtown Dubai Иконичный дизайн, созданный для жизни. Эти брендированные резиденции переводят философию Mercedes-Benz «Sensual Purity» в архитектуру — чистые линии, текучие формы и спокойные, залитые светом интерьеры. Выбирайте просторные резиденции с 2–4…
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PSI Real Estate LLC
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Жилой комплекс Новый крупный жилой комплекс Milan с бассейнами, садами и панорамными видами в престижном районе, Wadi Al Safa 4, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый крупный жилой комплекс Milan с бассейнами, садами и панорамными видами в престижном районе, Wadi Al Safa 4, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый крупный жилой комплекс Milan с бассейнами, садами и панорамными видами в престижном районе, Wadi Al Safa 4, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый крупный жилой комплекс Milan с бассейнами, садами и панорамными видами в престижном районе, Wadi Al Safa 4, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый крупный жилой комплекс Milan с бассейнами, садами и панорамными видами в престижном районе, Wadi Al Safa 4, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новый крупный жилой комплекс Milan с бассейнами, садами и панорамными видами в престижном районе, Wadi Al Safa 4, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый крупный жилой комплекс Milan с бассейнами, садами и панорамными видами в престижном районе, Wadi Al Safa 4, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$148,968
Azizi Milan — это архитектурное воплощение миланского образа жизни, где каждый элемент окружения наполнен эстетикой, вниманием к деталям и высоким уровнем комфорта. Проект гармонично соединяет современный ритм мегаполиса с безмятежностью зелёных садов. Комплекс окружен уютными ресторанчиками…
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TRANIO
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Жилой комплекс Жилой комплекс The Portman с бассейном и зонами отдыха недалеко от Бурдж-Халифа и Дубай Марина, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс The Portman с бассейном и зонами отдыха недалеко от Бурдж-Халифа и Дубай Марина, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс The Portman с бассейном и зонами отдыха недалеко от Бурдж-Халифа и Дубай Марина, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс The Portman с бассейном и зонами отдыха недалеко от Бурдж-Халифа и Дубай Марина, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс The Portman с бассейном и зонами отдыха недалеко от Бурдж-Халифа и Дубай Марина, JVC, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс The Portman с бассейном и зонами отдыха недалеко от Бурдж-Халифа и Дубай Марина, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс The Portman с бассейном и зонами отдыха недалеко от Бурдж-Халифа и Дубай Марина, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$141,864
Предлагаются уютные апартаменты с парковочными местами. Резиденция располагает зонами отдыха, бассейном, фитнес-залом, парной и сауной, детской игровой комнатой, зоной барбекю, детской площадкой. Окончание строительства - 1 квартал 2025 года. Удобства и оснащение в доме Встроенная кухня и …
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Жилой комплекс Новая резиденция The Community Sports Arena с бассейном и зоной отдыха, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция The Community Sports Arena с бассейном и зоной отдыха, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция The Community Sports Arena с бассейном и зоной отдыха, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция The Community Sports Arena с бассейном и зоной отдыха, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция The Community Sports Arena с бассейном и зоной отдыха, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция The Community Sports Arena с бассейном и зоной отдыха, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция The Community Sports Arena с бассейном и зоной отдыха, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$200,456
The Community Sports Arena - уникальный жилой проект в Dubai Sports City. Этот впечатляющий 21-этажный комплекс предлагает к приобретению уютные студии и просторные апартаменты с 1-3 спальнями. Каждая резиденция спроектирована с учетом максимального комфорта и стиля. Приобретая апартаменты с…
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Вилла Villa Terra Golf
Вилла Villa Terra Golf
Вилла Villa Terra Golf
Вилла Villa Terra Golf
Вилла Villa Terra Golf
Показать все Вилла Villa Terra Golf
Вилла Villa Terra Golf
Дубай, ОАЭ
от
$2,85 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Из вилл Terra Golf открываются потрясающие виды на пышные поле для гольфа, а дизайн выполнен в минималистичном и элегантном стиле. Использование нейтральных цветов подчеркивает природную красоту, дополненную роскошной отделкой. Индивидуальные условия проживания включают в себя кинотеатр, …
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Pro Part Недвижимость L.L.C.
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс Vivanti Residences с отличной инфраструктурой в районе Джумейра Вилладж Серкл, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Vivanti Residences с отличной инфраструктурой в районе Джумейра Вилладж Серкл, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Vivanti Residences с отличной инфраструктурой в районе Джумейра Вилладж Серкл, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Vivanti Residences с отличной инфраструктурой в районе Джумейра Вилладж Серкл, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Vivanti Residences с отличной инфраструктурой в районе Джумейра Вилладж Серкл, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс Vivanti Residences с отличной инфраструктурой в районе Джумейра Вилладж Серкл, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Vivanti Residences с отличной инфраструктурой в районе Джумейра Вилладж Серкл, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$186,617
Meteora Vivanti Residences — это жилой комплекс в районе Jumeirah Village Circle, разработанный застройщиком Meteora с акцентом на минимализм, комфорт и современные стандарты городской жизни. Архитектура здания отличается лаконичными формами, просторными планировками и панорамным остеклением…
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Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с видом на город Дубае, JVT, в рассрочку
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с видом на город Дубае, JVT, в рассрочку
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с видом на город Дубае, JVT, в рассрочку
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с видом на город Дубае, JVT, в рассрочку
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с видом на город Дубае, JVT, в рассрочку
Показать все Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с видом на город Дубае, JVT, в рассрочку
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с видом на город Дубае, JVT, в рассрочку
Дубай, ОАЭ
от
$831,241
Год сдачи 2028
Количество этажей 20
Современные квартиры с гибкой рассрочкой платежа в Джумейра Вилладж Триангл Джумейра Вилладж Триангл (Jumeirah Village Triangle – JVT) — это спокойный и семейный район Дубая, отличающийся продуманной планировкой, зелеными парками и современной инфраструктурой. Удобно расположенный между шосс…
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TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Таунхаусы с террасами на крыше в новой резиденции Altan с инфинити-бассейном, в престижном районе Green Gate District, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Таунхаусы с террасами на крыше в новой резиденции Altan с инфинити-бассейном, в престижном районе Green Gate District, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Таунхаусы с террасами на крыше в новой резиденции Altan с инфинити-бассейном, в престижном районе Green Gate District, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Таунхаусы с террасами на крыше в новой резиденции Altan с инфинити-бассейном, в престижном районе Green Gate District, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Таунхаусы с террасами на крыше в новой резиденции Altan с инфинити-бассейном, в престижном районе Green Gate District, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Таунхаусы с террасами на крыше в новой резиденции Altan с инфинити-бассейном, в престижном районе Green Gate District, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Таунхаусы с террасами на крыше в новой резиденции Altan с инфинити-бассейном, в престижном районе Green Gate District, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,88 млн
Altan — жилой проект, воплощающий гармонию современного стиля, природной тишины и динамики большого города. Это не просто место для жизни, а целая философия, где роскошь сочетается с устойчивыми технологиями, а утонченная архитектура подчеркивает красоту окружающей природы. Комплекс окружён …
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Жилой комплекс Новая резиденция Dimondz с богатой инфраструктурой рядом с Пальмой Джумейра, JLT, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Dimondz с богатой инфраструктурой рядом с Пальмой Джумейра, JLT, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Dimondz с богатой инфраструктурой рядом с Пальмой Джумейра, JLT, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Dimondz с богатой инфраструктурой рядом с Пальмой Джумейра, JLT, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Dimondz с богатой инфраструктурой рядом с Пальмой Джумейра, JLT, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция Dimondz с богатой инфраструктурой рядом с Пальмой Джумейра, JLT, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Dimondz с богатой инфраструктурой рядом с Пальмой Джумейра, JLT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$512,993
Резиденция располагает бассейнами для взрослых и детей, джакузи, водопадом, детской площадкой и игровой комнатой, теннисным кортом и баскетбольной площадкой, зонами отдыха и зоной барбекю, тренажерными залами, салоном красоты, бизнес-центром, спа-центром, залами для мероприятий, садом, кинот…
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Жилой комплекс Al Haseen Residences 6
Жилой комплекс Al Haseen Residences 6
Жилой комплекс Al Haseen Residences 6
Жилой комплекс Al Haseen Residences 6
Жилой комплекс Al Haseen Residences 6
Жилой комплекс Al Haseen Residences 6
Жилой комплекс Al Haseen Residences 6
Дубай, ОАЭ
от
$181,770
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 9
Al Haseen Residences 6 — комфортное городское проживание, функциональная архитектура и развитая инфраструктура от Dugasta Properties. Al Haseen Residences 6 — новый современный жилой комплекс от Dugasta Properties, расположенный в стратегически важном районе Dubai Industrial City, рядом с…
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Жилой комплекс Высотный жилой комплекс Bugatti Residences с собственным пляжем рядом с яхт-клубом, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотный жилой комплекс Bugatti Residences с собственным пляжем рядом с яхт-клубом, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотный жилой комплекс Bugatti Residences с собственным пляжем рядом с яхт-клубом, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотный жилой комплекс Bugatti Residences с собственным пляжем рядом с яхт-клубом, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотный жилой комплекс Bugatti Residences с собственным пляжем рядом с яхт-клубом, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Высотный жилой комплекс Bugatti Residences с собственным пляжем рядом с яхт-клубом, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотный жилой комплекс Bugatti Residences с собственным пляжем рядом с яхт-клубом, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$7,27 млн
Предлагаются апартаменты с собственными бассейнами. Некоторые пентхаусы имеют собственные тренажерные залы и игровые комнаты. Резиденция располагает собственным пляжем, тренажерным залом, гаражом, охраной, бассейном, консьерж-сервисом, спа-зоной. Окончание строительства - 2 квартал 2026 года…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция Moonsa 2 с бассейном в престижном районе Dubai International City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Moonsa 2 с бассейном в престижном районе Dubai International City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Moonsa 2 с бассейном в престижном районе Dubai International City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Moonsa 2 с бассейном в престижном районе Dubai International City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Moonsa 2 с бассейном в престижном районе Dubai International City, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция Moonsa 2 с бассейном в престижном районе Dubai International City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Moonsa 2 с бассейном в престижном районе Dubai International City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$171,139
Погрузитесь в мир утонченного комфорта и современного стиля с Moonsa 2 – новым жилым проектом, расположенным в динамично развивающемся районе International City в Дубае. Вдохновленный успехом первой фазы, этот проект выводит городской образ жизни на новый уровень, предлагает идеальный баланс…
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TRANIO
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Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты в новом высотном жилом комплексе Ananda Residences с бассейном и спортивными площадками, Motor City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты в новом высотном жилом комплексе Ananda Residences с бассейном и спортивными площадками, Motor City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты в новом высотном жилом комплексе Ananda Residences с бассейном и спортивными площадками, Motor City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты в новом высотном жилом комплексе Ananda Residences с бассейном и спортивными площадками, Motor City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты в новом высотном жилом комплексе Ananda Residences с бассейном и спортивными площадками, Motor City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты в новом высотном жилом комплексе Ananda Residences с бассейном и спортивными площадками, Motor City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты в новом высотном жилом комплексе Ananda Residences с бассейном и спортивными площадками, Motor City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$860,492
Ananda Residences — новый жилой проект, созданный для тех, кто ценит гармонию комфорта, стиля и активного образа жизни. Расположенный в динамично развивающемся районе Motor City, этот проект идеально подойдет как для жизни, так и для инвестиций. Здесь сочетаются спокойствие уютного жилого ко…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция Empire Lakeviews Liwan с бассейнами, полем для мини-гольфа и коворкингом в оживленном районе Liwan, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Empire Lakeviews Liwan с бассейнами, полем для мини-гольфа и коворкингом в оживленном районе Liwan, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Empire Lakeviews Liwan с бассейнами, полем для мини-гольфа и коворкингом в оживленном районе Liwan, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Empire Lakeviews Liwan с бассейнами, полем для мини-гольфа и коворкингом в оживленном районе Liwan, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Empire Lakeviews Liwan с бассейнами, полем для мини-гольфа и коворкингом в оживленном районе Liwan, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция Empire Lakeviews Liwan с бассейнами, полем для мини-гольфа и коворкингом в оживленном районе Liwan, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Empire Lakeviews Liwan с бассейнами, полем для мини-гольфа и коворкингом в оживленном районе Liwan, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$223,393
Добро пожаловать в Empire Lake Views Liwan – место, где комфорт, стиль и природа гармонично переплетаются и создают идеальное пространство для жизни, работы и отдыха. К приобретению доступны уютные студии, квартиры с 1-2 спальнями, а также просторные дуплексы с 3 спальнями. Большинство апарт…
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TRANIO
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Жилой комплекс Samana Boulevard Heights
Жилой комплекс Samana Boulevard Heights
Жилой комплекс Samana Boulevard Heights
Жилой комплекс Samana Boulevard Heights
Жилой комплекс Samana Boulevard Heights
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Жилой комплекс Samana Boulevard Heights
Дубай, ОАЭ
от
$61,211
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 20
Samana Boulevard Heights — жилой комплекс с частными бассейнами и современным комфортом в Dubai Land Residence Complex. Samana Boulevard Heights — это новый жилой комплекс от Samana Developers, расположенный в престижном районе Dubai Land Residence Complex. В комплексе представлены сту…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Новая высотная резиденция Mercer House с бассейнами и спа-центрами, JLT Uptown, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Mercer House с бассейнами и спа-центрами, JLT Uptown, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Mercer House с бассейнами и спа-центрами, JLT Uptown, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Mercer House с бассейнами и спа-центрами, JLT Uptown, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Mercer House с бассейнами и спа-центрами, JLT Uptown, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая высотная резиденция Mercer House с бассейнами и спа-центрами, JLT Uptown, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Mercer House с бассейнами и спа-центрами, JLT Uptown, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,73 млн
Предлагаются апартаменты с парковочными местами. Резиденция располагает бассейнами, тренажерными залами и спа-центрами, клубами и игровыми комнатами, теннисными кортами, парковкой, рестораном. Окончание строительства - 3 квартал 2027 года. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Ку…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция Skyvue Volair с бассейном и спа рядом с Downtown Dubai и международным аэропортом, Sobha Hartland II, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Skyvue Volair с бассейном и спа рядом с Downtown Dubai и международным аэропортом, Sobha Hartland II, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Skyvue Volair с бассейном и спа рядом с Downtown Dubai и международным аэропортом, Sobha Hartland II, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Skyvue Volair с бассейном и спа рядом с Downtown Dubai и международным аэропортом, Sobha Hartland II, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Skyvue Volair с бассейном и спа рядом с Downtown Dubai и международным аэропортом, Sobha Hartland II, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция Skyvue Volair с бассейном и спа рядом с Downtown Dubai и международным аэропортом, Sobha Hartland II, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Skyvue Volair с бассейном и спа рядом с Downtown Dubai и международным аэропортом, Sobha Hartland II, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$493,910
Skyvue Solair — это уникальное воплощение элегантности и роскоши, расположенное в одном из самых престижных районов Дубая — Sobha Hartland II. Архитектурный шедевр, сочетающий современный стиль и продуманное планирование, предлагает своим резидентам не только высочайший уровень комфорта, но …
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TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция North 43 с бассейном и ресторанами в центре района JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция North 43 с бассейном и ресторанами в центре района JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция North 43 с бассейном и ресторанами в центре района JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция North 43 с бассейном и ресторанами в центре района JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция North 43 с бассейном и ресторанами в центре района JVC, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция North 43 с бассейном и ресторанами в центре района JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция North 43 с бассейном и ресторанами в центре района JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$183,809
Предлагаются апартаменты с полным обслуживанием. Резиденция располагает бассейном, консьержем, парковкой, музыкальным залом, игровой комнатой, тренажерным залом, конференц-залом, ухоженным садом, ресторанами и кафе, детскими площадками. Окончание строительства - октябрь 2024 года. Расположе…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новый высотный комплекс апартаментов с собственными бассейнами Volga Tower, JVT, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый высотный комплекс апартаментов с собственными бассейнами Volga Tower, JVT, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый высотный комплекс апартаментов с собственными бассейнами Volga Tower, JVT, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый высотный комплекс апартаментов с собственными бассейнами Volga Tower, JVT, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый высотный комплекс апартаментов с собственными бассейнами Volga Tower, JVT, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новый высотный комплекс апартаментов с собственными бассейнами Volga Tower, JVT, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый высотный комплекс апартаментов с собственными бассейнами Volga Tower, JVT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$723,182
Предлагаются меблированные апартаменты с собственными бассейнами. Резиденция располагает общим бассейном, тренажерным залом, детской площадкой, зоной барбекю, спортивными площадками, магазинами, круглосуточной охраной. Окончание строительства - 4 квартал 2026 года. Расположение и объекты по…
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TRANIO
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Жилой комплекс Таунхаусы в новой резиденции Golf Dale с полем для гольфа, бассейнами и клубом, рядом с международным аэропортом, Emaar South, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Таунхаусы в новой резиденции Golf Dale с полем для гольфа, бассейнами и клубом, рядом с международным аэропортом, Emaar South, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Таунхаусы в новой резиденции Golf Dale с полем для гольфа, бассейнами и клубом, рядом с международным аэропортом, Emaar South, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Таунхаусы в новой резиденции Golf Dale с полем для гольфа, бассейнами и клубом, рядом с международным аэропортом, Emaar South, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Таунхаусы в новой резиденции Golf Dale с полем для гольфа, бассейнами и клубом, рядом с международным аэропортом, Emaar South, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Таунхаусы в новой резиденции Golf Dale с полем для гольфа, бассейнами и клубом, рядом с международным аэропортом, Emaar South, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Таунхаусы в новой резиденции Golf Dale с полем для гольфа, бассейнами и клубом, рядом с международным аэропортом, Emaar South, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,23 млн
Golf Dale by Emaar — это новый премиальный проект, расположенный в динамичном районе Emaar South. Комплекс воплощает идеальное сочетание современного архитектурного стиля и природной гармонии. Просторные квартиры и таунхаусы с видами на ухоженные гольф-поля создают уникальную атмосферу уюта …
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TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция Ritz Carlton Residences с бассейном и бизнес-центром рядом с Дубай Молл и Бурдж Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Ritz Carlton Residences с бассейном и бизнес-центром рядом с Дубай Молл и Бурдж Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Ritz Carlton Residences с бассейном и бизнес-центром рядом с Дубай Молл и Бурдж Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Ritz Carlton Residences с бассейном и бизнес-центром рядом с Дубай Молл и Бурдж Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Ritz Carlton Residences с бассейном и бизнес-центром рядом с Дубай Молл и Бурдж Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция Ritz Carlton Residences с бассейном и бизнес-центром рядом с Дубай Молл и Бурдж Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Ritz Carlton Residences с бассейном и бизнес-центром рядом с Дубай Молл и Бурдж Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$8,07 млн
Ritz-Carlton Residences — это олицетворение роскоши и непревзойденного сервиса, сочетающее в себе легендарное качество обслуживания и исключительный комфорт. Расположенные в престижном районе Business Bay, резиденции возвышаются на 18 этажей над спокойными водами Дубайского канала и предлага…
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TRANIO
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Жилой комплекс Элитная резиденция Marina Arcade Tower с зонами отдыха и живописными видами, Dubai Marina, ОАЭ
Жилой комплекс Элитная резиденция Marina Arcade Tower с зонами отдыха и живописными видами, Dubai Marina, ОАЭ
Жилой комплекс Элитная резиденция Marina Arcade Tower с зонами отдыха и живописными видами, Dubai Marina, ОАЭ
Жилой комплекс Элитная резиденция Marina Arcade Tower с зонами отдыха и живописными видами, Dubai Marina, ОАЭ
Жилой комплекс Элитная резиденция Marina Arcade Tower с зонами отдыха и живописными видами, Dubai Marina, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Элитная резиденция Marina Arcade Tower с зонами отдыха и живописными видами, Dubai Marina, ОАЭ
Жилой комплекс Элитная резиденция Marina Arcade Tower с зонами отдыха и живописными видами, Dubai Marina, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$579,305
Предлагаются апартаменты с балконами, террасами и видами на побережье. Резиденция располагает парковкой, бассейном, зонами отдыха, детской площадкой и детской игровой комнатой, детским бассейном, садами, консьерж-сервисом, тренажерным залом, сауной и парной. Расположение и объекты поблизост…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция Meydan Horizon с лагунами и пляжами, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Meydan Horizon с лагунами и пляжами, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Meydan Horizon с лагунами и пляжами, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Meydan Horizon с лагунами и пляжами, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Meydan Horizon с лагунами и пляжами, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция Meydan Horizon с лагунами и пляжами, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Meydan Horizon с лагунами и пляжами, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$645,922
Предлагаются апартаменты с панорамным видом. Резиденция располагает лагунами с набережной, пляжами и зонами отдыха, бассейном, парком, тренажерным залом, магазинами и ресторанами. Окончание строительства - 4 квартал 2026 года. Удобства и оснащение в доме Кухонная бытовая техника Siemens …
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TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция Safa Gate со спа-зонами и зелеными садами рядом с Бурдж Халифа, Safa Park, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Safa Gate со спа-зонами и зелеными садами рядом с Бурдж Халифа, Safa Park, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Safa Gate со спа-зонами и зелеными садами рядом с Бурдж Халифа, Safa Park, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Safa Gate со спа-зонами и зелеными садами рядом с Бурдж Халифа, Safa Park, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Safa Gate со спа-зонами и зелеными садами рядом с Бурдж Халифа, Safa Park, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция Safa Gate со спа-зонами и зелеными садами рядом с Бурдж Халифа, Safa Park, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Safa Gate со спа-зонами и зелеными садами рядом с Бурдж Халифа, Safa Park, Дубай, ОАЭ
Business Bay, ОАЭ
от
$835,036
Safa Gate by Damac – это воплощение роскоши и современного комфорта в одном из самых престижных районов Дубая. Проект расположен рядом с потрясающим парком Сафа и живописным Дубайским каналом, предлагая своим резидентам уникальное сочетание природы и динамичной городской жизни. Архитектура к…
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TRANIO
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Жилой комплекс Просторные апартаменты в современной резиденции с бассейном Creek Vistas Grande от застройщика Sobha, Hartland, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Просторные апартаменты в современной резиденции с бассейном Creek Vistas Grande от застройщика Sobha, Hartland, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Просторные апартаменты в современной резиденции с бассейном Creek Vistas Grande от застройщика Sobha, Hartland, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Просторные апартаменты в современной резиденции с бассейном Creek Vistas Grande от застройщика Sobha, Hartland, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Просторные апартаменты в современной резиденции с бассейном Creek Vistas Grande от застройщика Sobha, Hartland, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Просторные апартаменты в современной резиденции с бассейном Creek Vistas Grande от застройщика Sobha, Hartland, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Просторные апартаменты в современной резиденции с бассейном Creek Vistas Grande от застройщика Sobha, Hartland, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,12 млн
Апартаменты в новом жилом комплексе с панорамными видами на Дубай. Удобства комплекса: бассейн барбекю детская игровая зона План оплаты: 60% во время строительства 40% в течение 2 лет после окончания строительства Преимущества Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижим…
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TRANIO
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Жилой комплекс Sobha Central-next to Dubai Marina
Жилой комплекс Sobha Central-next to Dubai Marina
Жилой комплекс Sobha Central-next to Dubai Marina
Жилой комплекс Sobha Central-next to Dubai Marina
Жилой комплекс Sobha Central-next to Dubai Marina
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Жилой комплекс Sobha Central-next to Dubai Marina
Дубай, ОАЭ
от
$488,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 60
Sobha Central - Новая достопримечательность на Шейх Зайед Роуд🌟Sobha Realty создает культовое сообщество смешанного использования на простом земельном участке площадью 405 000 кв. футов, сочетая роскошные резиденции, розничную торговлю, офисы и удобства мирового класса. Сообщество, которое и…
Застройщик
Sobha Realty
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Застройщик
Sobha Realty
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Жилой комплекс Престижный жилой комплекс Coventry Gardens с хорошим перечнем удобств в районе Арджан-Дубайленд, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс Coventry Gardens с хорошим перечнем удобств в районе Арджан-Дубайленд, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс Coventry Gardens с хорошим перечнем удобств в районе Арджан-Дубайленд, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс Coventry Gardens с хорошим перечнем удобств в районе Арджан-Дубайленд, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс Coventry Gardens с хорошим перечнем удобств в районе Арджан-Дубайленд, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Престижный жилой комплекс Coventry Gardens с хорошим перечнем удобств в районе Арджан-Дубайленд, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс Coventry Gardens с хорошим перечнем удобств в районе Арджан-Дубайленд, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$183,023
Coventry Gardens — это воплощение элегантности и гармонии, где искусство архитектуры соединяется с природной красотой, и создает пространство, в котором роскошь сочетается с уютом. Просторные интерьеры, выполненные в современном стиле, дополнены панорамными видами на зелёные сады, наполняют …
Агентство
TRANIO
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Многоквартирный жилой дом SAAS HILLS
Многоквартирный жилой дом SAAS HILLS
Многоквартирный жилой дом SAAS HILLS
Многоквартирный жилой дом SAAS HILLS
Многоквартирный жилой дом SAAS HILLS
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Многоквартирный жилой дом SAAS HILLS
Дубай, ОАЭ
от
$292,018
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 33
🏢 Эксклюзивный жилой комплекс в Dubai Science Park (сдача IV кв. 2027) Локация: Dubai Science Park — престижный район для науки и технологий. Жильё такого уровня здесь редкость, что гарантирует высокий спрос на аренду. Сдача проекта: IV квартал 2027 года. Ключевые преимущества: · Высокий RO…
Агентство
VIP REALTY CLUB
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Жилой комплекс Элитная резиденция Portofino Hotel на берегу моря, The World Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Элитная резиденция Portofino Hotel на берегу моря, The World Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Элитная резиденция Portofino Hotel на берегу моря, The World Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Элитная резиденция Portofino Hotel на берегу моря, The World Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Элитная резиденция Portofino Hotel на берегу моря, The World Islands, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Элитная резиденция Portofino Hotel на берегу моря, The World Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Элитная резиденция Portofino Hotel на берегу моря, The World Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,06 млн
Предлагаются апартаменты с видом на море. Резиденция располагает выходом на пляж, магазинами, бассейнами, игровой комнатой, зоной для йоги, ухоженными садами. Окончание строительства - 2024 год. Удобства и оснащение в доме Двойные стеклопакеты Солнечные водонагреватели Расположение и объ…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Жилой комплекс Riviera II с бассейном и садом недалеко от пляжа и гольф-клуба, в районе MBR City, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Riviera II с бассейном и садом недалеко от пляжа и гольф-клуба, в районе MBR City, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Riviera II с бассейном и садом недалеко от пляжа и гольф-клуба, в районе MBR City, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Riviera II с бассейном и садом недалеко от пляжа и гольф-клуба, в районе MBR City, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Riviera II с бассейном и садом недалеко от пляжа и гольф-клуба, в районе MBR City, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс Riviera II с бассейном и садом недалеко от пляжа и гольф-клуба, в районе MBR City, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Riviera II с бассейном и садом недалеко от пляжа и гольф-клуба, в районе MBR City, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$634,887
Резиденция сочетает в себе средиземноморскую архитектуру и современный дизайн и располагает бассейном, ухоженным садом, бутиками, детскими и спортивными площадками. Окончание строительства - 1 квартал 2023 года. Удобства и оснащение в доме В цену входит - встроенная кухня, бытовая техника, …
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Жилой комплекс Семейные таунхаусы в новом жилом комплексе Urbana с гольф-клубом и бассейном в Dubai South, ОАЭ
Жилой комплекс Семейные таунхаусы в новом жилом комплексе Urbana с гольф-клубом и бассейном в Dubai South, ОАЭ
Жилой комплекс Семейные таунхаусы в новом жилом комплексе Urbana с гольф-клубом и бассейном в Dubai South, ОАЭ
Жилой комплекс Семейные таунхаусы в новом жилом комплексе Urbana с гольф-клубом и бассейном в Dubai South, ОАЭ
Жилой комплекс Семейные таунхаусы в новом жилом комплексе Urbana с гольф-клубом и бассейном в Dubai South, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Семейные таунхаусы в новом жилом комплексе Urbana с гольф-клубом и бассейном в Dubai South, ОАЭ
Жилой комплекс Семейные таунхаусы в новом жилом комплексе Urbana с гольф-клубом и бассейном в Dubai South, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$337,455
Таунхаусы в новом жилом комплексе в престижном районе Дубая. Удобства комплекса: бассейн парк парковка Удобства и оснащение в доме панорамные окна полы из плитки высокие потолки встроенная кухня оборудованные ванные комнаты Преимущества Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции…
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Жилой комплекс Таунхаусы в новой резиденции Golf Acres с полем для гольфа, парками и бассейнами, Emaar South, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Таунхаусы в новой резиденции Golf Acres с полем для гольфа, парками и бассейнами, Emaar South, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Таунхаусы в новой резиденции Golf Acres с полем для гольфа, парками и бассейнами, Emaar South, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Таунхаусы в новой резиденции Golf Acres с полем для гольфа, парками и бассейнами, Emaar South, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Таунхаусы в новой резиденции Golf Acres с полем для гольфа, парками и бассейнами, Emaar South, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Таунхаусы в новой резиденции Golf Acres с полем для гольфа, парками и бассейнами, Emaar South, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Таунхаусы в новой резиденции Golf Acres с полем для гольфа, парками и бассейнами, Emaar South, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,24 млн
Golf Acres by Emaar — это новый уникальный проект, сочетающий гармонию природы и современную роскошь, расположенный в динамичном сообществе Emaar South. Просторные квартиры и таунхаусы с видом на ухоженные гольф-поля создают атмосферу уюта и спокойствия. Каждый дом спроектирован с учётом пот…
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Жилой комплекс Уютный жилой комплекс Trafford Residences с широким спектром удобств в районе Dubai South, ОАЭ
Жилой комплекс Уютный жилой комплекс Trafford Residences с широким спектром удобств в районе Dubai South, ОАЭ
Жилой комплекс Уютный жилой комплекс Trafford Residences с широким спектром удобств в районе Dubai South, ОАЭ
Жилой комплекс Уютный жилой комплекс Trafford Residences с широким спектром удобств в районе Dubai South, ОАЭ
Жилой комплекс Уютный жилой комплекс Trafford Residences с широким спектром удобств в районе Dubai South, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$392,735
Добро пожаловать в Trafford Residences — место, где современность и комфорт сливаются в единую гармонию. Этот престижный жилой проект находится в самом сердце Dubai South. Здание комплекса впечатляет своей архитектурой и предлагает жителям роскошное и удобное пространство для жизни. Каждый у…
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Жилой комплекс Престижный жилой комплекс Binghatti Twilight в районе Jaddaf Waterfront, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс Binghatti Twilight в районе Jaddaf Waterfront, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс Binghatti Twilight в районе Jaddaf Waterfront, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс Binghatti Twilight в районе Jaddaf Waterfront, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс Binghatti Twilight в районе Jaddaf Waterfront, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Престижный жилой комплекс Binghatti Twilight в районе Jaddaf Waterfront, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс Binghatti Twilight в районе Jaddaf Waterfront, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$402,936
Binghatti Twilight —новый жилой комплекс, который воплощает собой не только современность, но и глубокую философию спокойствия и вдохновения. Проект включает в себя 228 эксклюзивных резиденций, каждая из которых предлагает просторные планировки и панорамные окна, открывающие захватывающие ви…
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс Passo с оздоровительным центром, панорамными бассейнами и садами на крыше в 250 метрах от пляжа, Palm Jumeirah, Дубай
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Passo с оздоровительным центром, панорамными бассейнами и садами на крыше в 250 метрах от пляжа, Palm Jumeirah, Дубай
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Passo с оздоровительным центром, панорамными бассейнами и садами на крыше в 250 метрах от пляжа, Palm Jumeirah, Дубай
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Passo с оздоровительным центром, панорамными бассейнами и садами на крыше в 250 метрах от пляжа, Palm Jumeirah, Дубай
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Passo с оздоровительным центром, панорамными бассейнами и садами на крыше в 250 метрах от пляжа, Palm Jumeirah, Дубай
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс Passo с оздоровительным центром, панорамными бассейнами и садами на крыше в 250 метрах от пляжа, Palm Jumeirah, Дубай
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Passo с оздоровительным центром, панорамными бассейнами и садами на крыше в 250 метрах от пляжа, Palm Jumeirah, Дубай
Дубай, ОАЭ
от
$1,49 млн
Passo — вдохновленный природой и морем проект, который расположен на легендарном острове Palm Jumeirah в Дубае. Здесь грани между архитектурой, природой и эмоциональным комфортом стираются, создавая уникальную среду для жизни, наполненную красотой, смыслом и ощущением полного благополучия. Ж…
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Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Дубае, Джумейра Вилладж Триангл в рассрочку на 5 лет
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Дубае, Джумейра Вилладж Триангл в рассрочку на 5 лет
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Дубае, Джумейра Вилладж Триангл в рассрочку на 5 лет
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Дубае, Джумейра Вилладж Триангл в рассрочку на 5 лет
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Дубае, Джумейра Вилладж Триангл в рассрочку на 5 лет
Показать все Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Дубае, Джумейра Вилладж Триангл в рассрочку на 5 лет
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Дубае, Джумейра Вилладж Триангл в рассрочку на 5 лет
Дубай, ОАЭ
от
$469,235
Год сдачи 2027
Количество этажей 26
Полностью меблированные апартаменты с планом оплаты после сдачи в Jumeirah Village Triangle Джумейра Вилладж Триангл (Jumeirah Village Triangle – JVT) – это оживленный район в Дубае, который сочетает в себе городской комфорт и атмосферу уюта. С его современной архитектурой, зелеными насажден…
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Жилой комплекс Новая резиденция Electra с бассейнами, аквапарком и полем для мини-гольфа, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Electra с бассейнами, аквапарком и полем для мини-гольфа, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Electra с бассейнами, аквапарком и полем для мини-гольфа, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Electra с бассейнами, аквапарком и полем для мини-гольфа, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Electra с бассейнами, аквапарком и полем для мини-гольфа, JVC, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция Electra с бассейнами, аквапарком и полем для мини-гольфа, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Electra с бассейнами, аквапарком и полем для мини-гольфа, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$393,060
Предлагаются квартиры с панорамными видами. Резиденция располагает парковками, зонами отдыха, бизнес-залами, коворкингом, библиотекой, бассейнами и мини-аквапарком, ухоженной зеленой зоной, детской площадкой и игровой комнатой, полем для мини-гольфа, зоной барбекю, тренажерным залом, сауной,…
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Жилой комплекс Новый проект Lilian Residences с бассейном и садами недалеко от международного аэропорта, Dubai South, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый проект Lilian Residences с бассейном и садами недалеко от международного аэропорта, Dubai South, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$223,453
Lilian Residences — новый проект, расположенный в самом сердце динамично развивающегося района Dubai South. Малоэтажный комплекс сочетает в себе изысканную простоту, утонченный дизайн и тщательно продуманную архитектуру, что создает пространство, где каждая деталь наполнена смыслом и предназ…
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Многоквартирный жилой дом Квартиры под брендом ФК Chelsea в Дубай Маритайм Сити
Многоквартирный жилой дом Квартиры под брендом ФК Chelsea в Дубай Маритайм Сити
Многоквартирный жилой дом Квартиры под брендом ФК Chelsea в Дубай Маритайм Сити
Многоквартирный жилой дом Квартиры под брендом ФК Chelsea в Дубай Маритайм Сити
Многоквартирный жилой дом Квартиры под брендом ФК Chelsea в Дубай Маритайм Сити
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры под брендом ФК Chelsea в Дубай Маритайм Сити
Многоквартирный жилой дом Квартиры под брендом ФК Chelsea в Дубай Маритайм Сити
Дубай, ОАЭ
от
$787,309
Год сдачи 2029
Количество этажей 30
Роскошные квартиры в проекте под брендом ФК "Челси" в Дубай Маритайм Сити с рассрочкой платежа Дубай Маритайм Сити (Dubai Maritime City) — это масштабный прибрежный проект в Дубае, сочетающий жилые, коммерческие и морские объекты в одном районе. Удачное расположение между портом Рашид и сухи…
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Жилой комплекс Роскошные пентхаусы в комплексе с исключительными удобствами Residences Du Port, Дубай Марина, ОАЭ
Жилой комплекс Роскошные пентхаусы в комплексе с исключительными удобствами Residences Du Port, Дубай Марина, ОАЭ
Жилой комплекс Роскошные пентхаусы в комплексе с исключительными удобствами Residences Du Port, Дубай Марина, ОАЭ
Жилой комплекс Роскошные пентхаусы в комплексе с исключительными удобствами Residences Du Port, Дубай Марина, ОАЭ
Жилой комплекс Роскошные пентхаусы в комплексе с исключительными удобствами Residences Du Port, Дубай Марина, ОАЭ
Жилой комплекс Роскошные пентхаусы в комплексе с исключительными удобствами Residences Du Port, Дубай Марина, ОАЭ
Жилой комплекс Роскошные пентхаусы в комплексе с исключительными удобствами Residences Du Port, Дубай Марина, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$4,58 млн
Résidences Du Port — первый жилой проект под брендом Autograph Collection от Marriott International в престижном районе Dubai Marina. Это не просто резиденции — это совершенно новый стандарт прибрежной жизни, вдохновленной духом Французской Ривьеры. Здесь сочетаются элегантность, изысканност…
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Жилой комплекс Новая высотная резиденция Valo с бассейном и садом, Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Valo с бассейном и садом, Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Valo с бассейном и садом, Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Valo с бассейном и садом, Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Valo с бассейном и садом, Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая высотная резиденция Valo с бассейном и садом, Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Valo с бассейном и садом, Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,12 млн
Предлагаются апартаменты с видами на парк, канал и город. Резиденция располагает бассейном, тренажерными залами, лужайкой, детскими площадками, многофункциональным залом, зоной барбекю, зоной для йоги, садом. Окончание строительства - сентябрь 2028 года. Расположение и объекты поблизости Не…
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Жилой комплекс Новая высотная резиденция Seahaven Tower C с бассейном и зоной отдыха, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Seahaven Tower C с бассейном и зоной отдыха, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Seahaven Tower C с бассейном и зоной отдыха, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Seahaven Tower C с бассейном и зоной отдыха, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Seahaven Tower C с бассейном и зоной отдыха, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая высотная резиденция Seahaven Tower C с бассейном и зоной отдыха, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Seahaven Tower C с бассейном и зоной отдыха, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$2,27 млн
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на океан и город. Резиденция располагает оздоровительным клубом с сауной и парной, кинотеатром, тренажерным залом, игровой комнатой и зоной отдыха, инфинити-бассейном с террасой и детским бассейном, зоной для йоги и медитации, зоной барбекю, детско…
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Жилой комплекс Новая резиденция Beach Oasis 2 с бассейном и искусственным пляжем, Dubai Studio City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Beach Oasis 2 с бассейном и искусственным пляжем, Dubai Studio City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Beach Oasis 2 с бассейном и искусственным пляжем, Dubai Studio City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Beach Oasis 2 с бассейном и искусственным пляжем, Dubai Studio City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Beach Oasis 2 с бассейном и искусственным пляжем, Dubai Studio City, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция Beach Oasis 2 с бассейном и искусственным пляжем, Dubai Studio City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Beach Oasis 2 с бассейном и искусственным пляжем, Dubai Studio City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$256,226
Резиденция располагает бассейном в стиле лагуны с искусственным пляжем, тренажерным залом, ухоженными садами, детскими площадками, зонами барбекю, кафе, круглосуточной охраной, подземной парковкой. Окончание строительства - сентябрь 2026 года. Удобства и оснащение в доме В цену входит - вст…
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Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты в новой высотной резиденции Auresta с бассейнами, зонами отдыха и садами, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты в новой высотной резиденции Auresta с бассейнами, зонами отдыха и садами, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты в новой высотной резиденции Auresta с бассейнами, зонами отдыха и садами, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты в новой высотной резиденции Auresta с бассейнами, зонами отдыха и садами, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты в новой высотной резиденции Auresta с бассейнами, зонами отдыха и садами, JVC, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты в новой высотной резиденции Auresta с бассейнами, зонами отдыха и садами, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты в новой высотной резиденции Auresta с бассейнами, зонами отдыха и садами, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$986,384
Auresta — элегантный 63-этажный комплекс, который воплощает современную роскошь, инженерное совершенство и заботу о благополучии своих жителей. Проект предлагает полностью меблированные студии, квартиры с 1-2 спальнями, а также просторные дуплексы с 3 спальнями, оформленные в спокойной палит…
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Жилой комплекс Новая резиденция Hamilton с бассейном и парком, Town Square, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Hamilton с бассейном и парком, Town Square, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Hamilton с бассейном и парком, Town Square, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Hamilton с бассейном и парком, Town Square, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Hamilton с бассейном и парком, Town Square, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция Hamilton с бассейном и парком, Town Square, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Hamilton с бассейном и парком, Town Square, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$227,491
Резиденция располагает парком, бассейном, тренажерным залом, спортивными площадками, беговыми и велосипедными дорожками, детской площадкой, магазинами, ресторанами и кафе, зоной барбекю. Окончание строительства - октябрь 2025 года. Расположение и объекты поблизости Международный аэропорт Д…
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс у воды The Pier Residences с бассейнами недалеко от Даунтаун Дубай, Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый жилой комплекс у воды The Pier Residences с бассейнами недалеко от Даунтаун Дубай, Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый жилой комплекс у воды The Pier Residences с бассейнами недалеко от Даунтаун Дубай, Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый жилой комплекс у воды The Pier Residences с бассейнами недалеко от Даунтаун Дубай, Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый жилой комплекс у воды The Pier Residences с бассейнами недалеко от Даунтаун Дубай, Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс у воды The Pier Residences с бассейнами недалеко от Даунтаун Дубай, Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый жилой комплекс у воды The Pier Residences с бассейнами недалеко от Даунтаун Дубай, Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$726,775
The Pier Residence – это проект, который не просто предлагает жилье, а создает целую атмосферу исключительного образа жизни и соединяет современный комфорт с выдающейся архитектурой. Комплекс станет одним из немногих новых объектов в Дубае, расположенных прямо у воды, на берегу Персидского з…
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Многоквартирный жилой дом Эксклюзивные квартиры с видом на Бурдж-Халифа в Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Эксклюзивные квартиры с видом на Бурдж-Халифа в Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Эксклюзивные квартиры с видом на Бурдж-Халифа в Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Эксклюзивные квартиры с видом на Бурдж-Халифа в Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Эксклюзивные квартиры с видом на Бурдж-Халифа в Бизнес-Бэй
Показать все Многоквартирный жилой дом Эксклюзивные квартиры с видом на Бурдж-Халифа в Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Эксклюзивные квартиры с видом на Бурдж-Халифа в Бизнес-Бэй
Дубай, ОАЭ
от
$557,243
Год сдачи 2027
Количество этажей 25
Квартиры в рассрочку в Дубае, Бизнес-Бэй, в комплексе с водной тематикой Бизнес-Бэй (Business Bay) — это один из самых динамичных и стремительно развивающихся районов Дубая, расположенный в самом сердце города. Он славится своей современной архитектурой, стильными небоскрёбами и выгодным рас…
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TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Новая резиденция Solis с бассейнами и тренажерным залом, Motor City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Solis с бассейнами и тренажерным залом, Motor City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Solis с бассейнами и тренажерным залом, Motor City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Solis с бассейнами и тренажерным залом, Motor City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Solis с бассейнами и тренажерным залом, Motor City, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция Solis с бассейнами и тренажерным залом, Motor City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Solis с бассейнами и тренажерным залом, Motor City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$281,451
Жилой комплекс премиум-класса в самом сердце Дубая, в районе Мотор Сити. Проект представляет собой четыре высотных здания, соединенных общей платформой, которая предлагает жителям широкий спектр удобств и услуг. Преимущества проекта: Просторные и светлые квартиры: Широкий выбор планировок о…
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Жилой комплекс Новая высотная резиденция Auresta с бассейнами, зонами отдыха и спортивными площадками, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Auresta с бассейнами, зонами отдыха и спортивными площадками, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Auresta с бассейнами, зонами отдыха и спортивными площадками, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Auresta с бассейнами, зонами отдыха и спортивными площадками, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Auresta с бассейнами, зонами отдыха и спортивными площадками, JVC, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая высотная резиденция Auresta с бассейнами, зонами отдыха и спортивными площадками, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Auresta с бассейнами, зонами отдыха и спортивными площадками, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$184,066
Auresta — элегантный 63-этажный комплекс, который воплощает современную роскошь, инженерное совершенство и заботу о благополучии своих жителей. Проект предлагает полностью меблированные студии, квартиры с 1-2 спальнями, а также просторные дуплексы с 3 спальнями, оформленные в спокойной палит…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Футуристический жилой комплекс Safa Two с дизайнерской отделкой, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Футуристический жилой комплекс Safa Two с дизайнерской отделкой, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Футуристический жилой комплекс Safa Two с дизайнерской отделкой, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Футуристический жилой комплекс Safa Two с дизайнерской отделкой, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Футуристический жилой комплекс Safa Two с дизайнерской отделкой, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Футуристический жилой комплекс Safa Two с дизайнерской отделкой, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Футуристический жилой комплекс Safa Two с дизайнерской отделкой, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$993,476
Этот проект ведётся в сотрудничестве с швейцарским ювелирным брендом, который отвечает за дизайн помещений. Квартиры обустроены зелёными террасами, а по сторонам здания планируются висячие сады. На территории комплекса есть искусственный пляж, четыре бассейна, детская площадка, тренажёрный з…
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Многоквартирный жилой дом Апартаменты в 110-этажной высотке DWTN Residences в Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в 110-этажной высотке DWTN Residences в Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в 110-этажной высотке DWTN Residences в Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в 110-этажной высотке DWTN Residences в Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в 110-этажной высотке DWTN Residences в Бизнес-Бэй
Показать все Многоквартирный жилой дом Апартаменты в 110-этажной высотке DWTN Residences в Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в 110-этажной высотке DWTN Residences в Бизнес-Бэй
Дубай, ОАЭ
от
$621,985
Год сдачи 2029
Количество этажей 100
Апартаменты в 110-этажной высотке DWTN Residences в Дубае, Бизнес-Бэй, с оплатой в рассрочку Проект DWTN Residences расположен в самом сердце Дубая — в стратегическом «золотом треугольнике» между Sheikh Zayed Road, Downtown Dubai и Business Bay. Этот впечатляющий проект открывает панорамные …
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TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Новый комплекс Sunset Bay Three с пляжами, бассейнами и полями для гольфа, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс Sunset Bay Three с пляжами, бассейнами и полями для гольфа, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$546,448
Представляем третью фазу жилого комплекса Sunset Bay на Dubai Islands — уникальное место, где безупречная береговая линия сочетается с утонченной элегантностью. Этот прибрежный оазис идеально интегрирован в динамичный ритм мегаполиса, создавая гармоничное пространство для жизни и отдыха. Зде…
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Жилой комплекс Новая высотная резиденция Sapphire с бассейнами, спа-центром и коворкингом рядом с каналом и автомагистралью, Al Safa, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Sapphire с бассейнами, спа-центром и коворкингом рядом с каналом и автомагистралью, Al Safa, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Sapphire с бассейнами, спа-центром и коворкингом рядом с каналом и автомагистралью, Al Safa, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Sapphire с бассейнами, спа-центром и коворкингом рядом с каналом и автомагистралью, Al Safa, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Sapphire с бассейнами, спа-центром и коворкингом рядом с каналом и автомагистралью, Al Safa, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая высотная резиденция Sapphire с бассейнами, спа-центром и коворкингом рядом с каналом и автомагистралью, Al Safa, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Sapphire с бассейнами, спа-центром и коворкингом рядом с каналом и автомагистралью, Al Safa, Дубай, ОАЭ
Business Bay, ОАЭ
от
$965,012
Предлагаются апартаменты с парковочными местами. Некоторые пентхаусы имеют собственные бассейны. Резиденция располагает инфинити-бассейном, еще одном бассейном, меняющим цвет каждый час, тренажерным залом и беговой дорожкой, спа-центром, садами и коворкингом. Окончание строительства - 2028 г…
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TRANIO
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Жилой комплекс Жилой мегакомплекс с новым оперным театром и развитой инфраструктурой, рядом с лагунами и пляжем, Dubai South, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой мегакомплекс с новым оперным театром и развитой инфраструктурой, рядом с лагунами и пляжем, Dubai South, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой мегакомплекс с новым оперным театром и развитой инфраструктурой, рядом с лагунами и пляжем, Dubai South, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой мегакомплекс с новым оперным театром и развитой инфраструктурой, рядом с лагунами и пляжем, Dubai South, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой мегакомплекс с новым оперным театром и развитой инфраструктурой, рядом с лагунами и пляжем, Dubai South, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Жилой мегакомплекс с новым оперным театром и развитой инфраструктурой, рядом с лагунами и пляжем, Dubai South, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой мегакомплекс с новым оперным театром и развитой инфраструктурой, рядом с лагунами и пляжем, Dubai South, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$296,661
Масштабный курортный проект в Дубае - огромное количество апартаментов и домов, а также новый оперный театр города. Комплекс назван Venice из-за концепции - жилые здания рядом с лагунами. В проекте также есть большая площадь с удобствами и коммерческими помещениями, лагуны с пляжами и набере…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция Armani Beach Residences с собственным пляжем и бассейнами, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Armani Beach Residences с собственным пляжем и бассейнами, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Armani Beach Residences с собственным пляжем и бассейнами, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Armani Beach Residences с собственным пляжем и бассейнами, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Armani Beach Residences с собственным пляжем и бассейнами, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция Armani Beach Residences с собственным пляжем и бассейнами, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Armani Beach Residences с собственным пляжем и бассейнами, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$11,94 млн
Ультра-роскошный комплекс с частным пляжным клубом и дизайнерскими резиденциями от Armani/Casa и архитектора Тадао Андо. Элитные апартаменты с 2–4 спальнями, пентхаусы и президентские люксы с пятью спальнями на восточном полумесяце Пальмы с готовой отделкой из мрамора, натурального камня и ц…
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Жилой комплекс Лучшая Локация
Жилой комплекс Лучшая Локация
Жилой комплекс Лучшая Локация
Жилой комплекс Лучшая Локация
Жилой комплекс Лучшая Локация
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Жилой комплекс Лучшая Локация
Дубай, ОАЭ
от
$603,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Площадь 111 м²
1 объект недвижимости 1
Wynwood by Imtiaz — ультра-современный жилой проект на островах Дубая, создающий атмосферу курортной жизни в черте мегаполиса. В проекте представлены апартаменты с 1–4 спальнями и дуплексы площадью от 55 до 330 м². Все резиденции спроектированы с акцентом на комфорт, видовые характеристики и…
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Pro Part Недвижимость L.L.C.
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Жилой комплекс Новая резиденция Ozone 1 с бассейном и парковкой рядом с автомагистралями и Пальмой Джумейра, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Ozone 1 с бассейном и парковкой рядом с автомагистралями и Пальмой Джумейра, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Ozone 1 с бассейном и парковкой рядом с автомагистралями и Пальмой Джумейра, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Ozone 1 с бассейном и парковкой рядом с автомагистралями и Пальмой Джумейра, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Ozone 1 с бассейном и парковкой рядом с автомагистралями и Пальмой Джумейра, JVC, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция Ozone 1 с бассейном и парковкой рядом с автомагистралями и Пальмой Джумейра, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Ozone 1 с бассейном и парковкой рядом с автомагистралями и Пальмой Джумейра, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$577,620
Предлагаются меблированные апартаменты. Резиденция располагает бассейном для взрослых и детей, студия йоги, зоной отдыха и зоной барбекю, клубом и кинотеатром, детской и спортивной площадками, круглосуточным консьерж-сервисом, сауной, тренажерным залом, 4-уровневой парковкой. Окончание строи…
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TRANIO
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Жилой комплекс Pearl House 4 – Sophisticated Urban Living in Jumeirah Village Circle
Жилой комплекс Pearl House 4 – Sophisticated Urban Living in Jumeirah Village Circle
Жилой комплекс Pearl House 4 – Sophisticated Urban Living in Jumeirah Village Circle
Жилой комплекс Pearl House 4 – Sophisticated Urban Living in Jumeirah Village Circle
Жилой комплекс Pearl House 4 – Sophisticated Urban Living in Jumeirah Village Circle
Показать все Жилой комплекс Pearl House 4 – Sophisticated Urban Living in Jumeirah Village Circle
Жилой комплекс Pearl House 4 – Sophisticated Urban Living in Jumeirah Village Circle
Дубай, ОАЭ
от
$209,067
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Жемчужный дом 4 - Сложный Городская жизнь в Jumeirah Village Circle.Безудержная элегантность встречает умный дизайн в самом сердце JVC.Обзор проекта:Pearl House 4 - это бутик-жилая башня в Jumeirah Village Circle (JVC) от Imtiaz Developments, известная своевременной доставкой и высококачеств…
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Grupo WAME Real Estate
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Жилой комплекс Новая закрытая резиденция Nad al Sheba Gardens с лагуной и бассейном рядом с автомагистралями, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция Nad al Sheba Gardens с лагуной и бассейном рядом с автомагистралями, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция Nad al Sheba Gardens с лагуной и бассейном рядом с автомагистралями, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция Nad al Sheba Gardens с лагуной и бассейном рядом с автомагистралями, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция Nad al Sheba Gardens с лагуной и бассейном рядом с автомагистралями, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая закрытая резиденция Nad al Sheba Gardens с лагуной и бассейном рядом с автомагистралями, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция Nad al Sheba Gardens с лагуной и бассейном рядом с автомагистралями, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$3,22 млн
Предлагаются элитные виллы и таунхаусы с парковочными местами. Некоторые дома имеют бассейны. Резиденция располагает зоной для йоги и беговыми дорожками, детскими и спортивными площадками, лагуной и бассейном, зоной для мероприятий. Окончание строительства - 1 квартал 2027 года. Расположени…
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Жилой комплекс Floarea Breeze
Жилой комплекс Floarea Breeze
Жилой комплекс Floarea Breeze
Жилой комплекс Floarea Breeze
Жилой комплекс Floarea Breeze
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Жилой комплекс Floarea Breeze
Дубай, ОАЭ
от
$544,327
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 8
Floarea Breeze — островная эстетика, дизайнерские резиденции и приватность в премиальном проекте на Dubai Islands! Floarea Breeze — изысканный жилой комплекс от Mashriq Elite Developments, созданный как воплощение современного островного образа жизни на Dubai Islands. Проект гармонично со…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Новая резиденция Orbis с бассейном и садами рядом с автомагистралями, Motor City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Orbis с бассейном и садами рядом с автомагистралями, Motor City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Orbis с бассейном и садами рядом с автомагистралями, Motor City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Orbis с бассейном и садами рядом с автомагистралями, Motor City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Orbis с бассейном и садами рядом с автомагистралями, Motor City, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция Orbis с бассейном и садами рядом с автомагистралями, Motor City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Orbis с бассейном и садами рядом с автомагистралями, Motor City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$276,269
Предлагаются апартаменты с панорамными видами. Резиденция располагает большим бассейном, ухоженными садами, современным фитнес-центром, спортивными площадками, зонами барбекю. Окончание строительства - 4 квартал 2027 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом со ст…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса Q Gardens Loft 2 с бассейнами и садом в центральном районе JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса Q Gardens Loft 2 с бассейнами и садом в центральном районе JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса Q Gardens Loft 2 с бассейнами и садом в центральном районе JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса Q Gardens Loft 2 с бассейнами и садом в центральном районе JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса Q Gardens Loft 2 с бассейнами и садом в центральном районе JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса Q Gardens Loft 2 с бассейнами и садом в центральном районе JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса Q Gardens Loft 2 с бассейнами и садом в центральном районе JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$276,464
Предлагаются элитные апартаменты с панорамным видом на город. Резиденция располагает бассейном на крыше, зоной барбекю, кинотеатром, тренажерным залом, игровой комнатой, детской площадкой, консьерж-сервисом, ухоженным садом. Окончание строительства - 4 квартал 2025 года. Удобства и оснащени…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новый комплекс Weybridge Gardens 5 с бассейном и садами рядом с поло-клубом, Dubailand Residence Complex, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс Weybridge Gardens 5 с бассейном и садами рядом с поло-клубом, Dubailand Residence Complex, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс Weybridge Gardens 5 с бассейном и садами рядом с поло-клубом, Dubailand Residence Complex, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс Weybridge Gardens 5 с бассейном и садами рядом с поло-клубом, Dubailand Residence Complex, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс Weybridge Gardens 5 с бассейном и садами рядом с поло-клубом, Dubailand Residence Complex, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс Weybridge Gardens 5 с бассейном и садами рядом с поло-клубом, Dubailand Residence Complex, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс Weybridge Gardens 5 с бассейном и садами рядом с поло-клубом, Dubailand Residence Complex, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$202,509
Weybridge Gardens 5 — современный жилой комплекс от Leos International, расположенный в районе Dubailand Residence Complex. Локация отличается удобной транспортной доступностью: рядом остановки общественного транспорта, крупные торговые центры, школы международного уровня и вузы — всё, что н…
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Жилой комплекс Новая резиденция Riviera IV с богатой инфраструктурой в районе MBR City, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Riviera IV с богатой инфраструктурой в районе MBR City, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Riviera IV с богатой инфраструктурой в районе MBR City, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Riviera IV с богатой инфраструктурой в районе MBR City, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Riviera IV с богатой инфраструктурой в районе MBR City, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция Riviera IV с богатой инфраструктурой в районе MBR City, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Riviera IV с богатой инфраструктурой в районе MBR City, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$953,669
Резиденция сочетает в себе средиземноморскую архитектуру и современный дизайн и располагает бассейном, ухоженным садом, бутиками, детскими и спортивными площадками. Окончание строительства - 3 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме В цену входит - встроенная кухня, бытовая техника, …
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Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) считаются центром международного бизнеса и туризма, где Дубай выделяется как глобальный хаб. В 2025 году эмират продолжает привлекать инвесторов, которые хотят купить недвижимость в Дубае от застройщика.

Особенности приобретения новой недвижимости в Дубае

Покупка недвижимости в Дубае регулируется строгим законодательством, обеспечивающим прозрачность сделок. Департамент земельных ресурсов Дубая (DLD) контролирует все транзакции, требуя от застройщиков регистрации проектов и использования эскроу-счетов для защиты средств покупателей.

Преимущества новостроек в Дубае от застройщика:

  • Инвестиционная выгода. Цены на жилье на этапе строительства на 15–30% ниже, чем на готовые объекты. Например, в 2024 году рост цен на новостройки составил 8,8%.
  • Гибкие платежные планы. Застройщики предлагают рассрочку на 2–7 лет с первоначальным взносом 10–20%.
  • Высокая доходность аренды. Средняя рентабельность — 6–10% годовых, что выше, чем в Лондоне (2–4%) или Нью-Йорке (3–5%).
  • Юридическая прозрачность. Право полной собственности (freehold) для иностранцев доступно в 45+ зонах, таких как Dubai Marina и Downtown.
  • Современная инфраструктура. Жилые комплексы в Дубае оснащены смарт-системами, энергоэффективными технологиями и премиальными удобствами (бассейны, фитнес-центры, консьерж-сервисы).

Цены на недвижимость в новостройках в Дубае

В 2025 году рынок новостроек в Дубае предлагает широкий выбор: от студий до вилл и пентхаусов. Средняя цена за м² в квартирах в новостройках Дубая составляет 11,840 AED ($3225), с ежегодным ростом 5–6%. Купить жилье в Дубае на этапе котлована можно на 20–25% дешевле, чем готовую недвижимость.

Цены по ключевым районам:

Район Средняя цена за м² (AED\$)

Характеристики
Downtown Dubai (Burj Khalifa/Dubai Mall) 25,000–30,000 \ 6807–8168 Апартаменты с видом на Бурдж-Халифа, рядом Dubai Mall
Dubai Marina (DMCC Metro) 18,000–22,000 \ 4900–5990 Прибрежные жилые комплексы с мариной для яхт
Business Bay (Business Bay Metro) 15,000–20,000 \ 4084–5445 Деловой район для молодых профессионалов и покупки строящихся домов в Дубае
Jumeirah Village Circle (нет метро, доступ по Sheikh Zayed Road) 8000–12,000 \ 2178–3267 Семейный район с таунхаусами и квартирами
Dubai Hills Estate (Dubai Hills Metro) 12,000–18,000 \ 3267–4901 Эко-район с гольф-полем, парком

Популярные районы для покупки нового жилья в Дубае

Наиболее популярным районом Дубая для иностранных инвесторов является Downtown Dubai. Это самый центр города, где расположены Бурдж-Халифа и Dubai Mall. Арендная доходность объектов здесь составляет в среднем до 8%.

Другие популярные районы Дубая:

  • Dubai Marina. Прибрежный район с 200+ небоскребами, яхтенной мариной и квартирами с видом на море. Средняя доходность — 7–9%.
  • Business Bay. Деловой хаб с каналом и проектами, такими как Peninsula by Select Group. Крупные застройщики в ОАЭ возводят здесь преимущественно коммерческую недвижимость.
  • Jumeirah Village Circle (JVC). Семейный район с доступными жилыми комплексами.
  • Dubai Hills Estate. Зеленый пригород с гольф-полем и проектами Emaar, такими как Park Heights.

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Особенности покупки недвижимости в Дубае и других эмиратах
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Часто задаваемые вопросы о покупке недвижимости от застройщика в Дубае

Можно ли купить новую недвижимость в Дубае в полную собственность навсегда?

Иностранцы могут приобрести новое жилье в Дубае в freehold-зонах (например, Dubai Marina, Downtown) с правом полной собственности без ограничения срока.

Кто самые крупные застройщики Дубая?

Лидерами дубайского рынка недвижимости являются: Emaar Properties, Damac Properties, Sobha Realty и Nakheel.

Сколько в среднем стоит новая недвижимость в Дубае?

Средняя цена квартиры в новостройках Дубая за м² — 11,840 AED ($3225). Студии начинаются от 600,000 AED, апартаменты с 2 спальнями — от 1.2 млн AED, виллы — от 2 млн AED.

Можно ли купить жилье в Дубае дистанционно?

Процесс покупки местной недвижимости полностью оцифрован. Документы подписываются через DLD’s Dubai REST app, а каталоги новостроек в Дубае включают виртуальные туры и видеоконсультации с застройщиками.

Доступна ли рассрочка на покупку квартиры в новостройке в Дубае?

Недвижимость в Дубае от застройщика на стадии строительства часто доступна с беспроцентной рассрочкой на 2–7 лет.

Какие самые популярные новостройки в Дубае?

В 2025 году лидируют проекты Emaar Beachfront (приватные пляжи), Sobha Seahaven (вид на Palm Jumeirah) и Damac Lagoons (тематические виллы с лагунами).

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