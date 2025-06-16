Квартира в новостройке Квартиры в Дубае в жилом небоскребе под брендом Cipriani

Роскошные квартиры в брендированном проекте с рассрочкой платежа в Даунтаун Дубай

Даунтаун Дубай (Downtown Dubai) — динамичный флагманский район города, известный своими знаковыми достопримечательностями, первоклассным образом жизни и непревзойденной инвестиционной привлекательностью. Здесь находятся величественный небоскреб Бурдж-Халифа, торговый центр Dubai Mall и Дубайский фонтан, создающие атмосферу роскоши, удобства и культурного разнообразия. Этот район — идеальное место для тех, кто ценит динамичный городской образ жизни и хочет быть в центре всех событий. Благодаря роскошным жилым небоскребам, изысканным ресторанам, дизайнерским бутикам и прямому сообщению с крупными деловыми центрами, Даунтаун Дубай — идеальное место для тех, кто ценит престиж, удобство и динамичный городской образ жизни.

Квартиры на продажу в Даунтаун Дубай расположены в удобном доступе к шоссе Шейха Зайда, шоссе Аль-Хайл, улице Аль-Амаль и улице Аль-Асайель, в 4 минутах от небоскреба Бурдж-Халифа и торгового центра Dubai Mall, в 7 минутах от фонтана Дубай, в 10 минутах от Дубайской оперы, в 12 минутах от Музея будущего, в 14 минутах от арены Coca-Cola, в 16 минутах от международного аэропорта Дубая, в 24 минутах от Jumeirah Beach Residence и Dubai Marina, в 35 минутах от международного аэропорта Аль-Мактум.

Этот архитектурный шедевр — уникальная 71-этажная башня, которая возвышается на фоне горизонта Дубая и представляет собой плавно изогнутую призму, вдохновленную пустынными ветрами. Разработкой архитектуры занималась фирма Arquitectonic, удостоенная наград за свои работы, а интерьеры создавались студией 1508 London, сочетая современный минимализм с элегантностью, характерной для итальянского стиля. В комплексе вас ждут крытые и открытые бассейны, современный фитнес-центр, зоны для йоги и пилатеса, а также гольф-симулятор. На территории есть холистический спа-центр с паровой баней, сауной, соляной и кислородной комнатами. Также предусмотрены бар Bellini, кинотеатр, бильярдная и даже студии подкастов и художественные студии. Для вашего удобства предусмотрены круглосуточная служба парковки, швейцар, охрана и консьерж-сервис. Кроме того, жильцы смогут воспользоваться услугами персонализированного управления образом жизни, включая организацию ужинов от шеф-повара Bellini и создание индивидуальных программ отдыха.

В проекте, разработанном в сотрудничестве с итальянским отельным брендом Cipriani, представлены квартиры с 2, 3 и 4 спальнями, которые идеально сочетают элегантность и современный стиль. Интерьеры, разработанные известной студией 1508 London, представляют собой уникальное сочетание классических элементов с современными акцентами. В отделке использованы материалы премиум-класса, установлены итальянские кухни на заказ, встроенные шкафы и бытовая техника высшего класса.

Квартиры поставляются без мягкой мебели, но уже оснащены стильными элементами: изысканными шторами, обоями и тщательно продуманными деталями интерьера, что придает пространствам особый шарм. Огромные окна от пола до потолка наполняют квартиры светом, а высокие потолки и открытая планировка создают атмосферу простора и величия. Главные спальни — это настоящие оазисы уединения, в них установлены эксклюзивные итальянские туалетные столики, роскошные ванны и стильные душевые кабины. Каждая квартира воплощает идеальное сочетание формы и функциональности, предлагая комфортный и уютный дом с захватывающими видами на Дубай, Персидский залив и знаменитую башню Бурдж-Халифа.

DXB-00283