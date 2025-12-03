  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Дубай
  4. Жилой комплекс Breva

Жилой комплекс Breva

Дубай, ОАЭ
от
$369,700
;
17
ID: 33008
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    7

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Удаленная сделка

О комплексе

Breva — премиальный образ жизни с видом на море, инновационные технологии и курортная инфраструктура от AYS Developers на Dubai Islands.

Breva — современный премиальный жилой комплекс от AYS Developers, расположенный в центре перспективного прибрежного кластера Dubai Islands.

Удобства и lifestyle
Комплекс предлагает обширный набор премиальных удобств:

- инфинити-бассейн с морской водой на крыше с видами на море и яхтенную гавань,
- бассейн на уровне подиума,
- современный тренажёрный зал,
- кинотеатр с акустикой Bose,
- зоны для йоги и медитации,
- детская игровая зона,
- зал для настольных игр,
- BBQ-пространства и зоны отдыха.

Каждый элемент инфраструктуры направлен на создание курортного образа жизни внутри резиденции.

Локация — центр Dubai Islands
Стратегическое расположение делает проект удобным как для проживания, так и для инвестиций:

- 10 минут до Gold Souq Metro Station,
- 20 минут до Dubai International Airport и Downtown Dubai,
- 18 минут до Dubai World Trade Center,
- 22 минуты до The Dubai Frame,
- 33 минуты до Business Bay.

Dubai Islands развивается как новый центр прибрежного lifestyle с пляжами, маринами, F&B-кластерами и туристическими аттракционами, что усиливает долгосрочный потенциал проекта.

Свяжитесь сейчас, чтобы получить презентацию Breva, изучить планировки и выбрать резиденцию в одном из самых технологичных и стильных проектов Dubai Islands от AYS Developers.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Продуктовые магазины
Еда и напитки

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

03.12.2025
Какую валюту брать в Таиланд: доллары, евро или рубли — что выгоднее и удобнее
Вы просматриваете
Жилой комплекс Breva
Дубай, ОАЭ
от
$369,700
