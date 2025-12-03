Жилой комплекс Breva

Breva — премиальный образ жизни с видом на море, инновационные технологии и курортная инфраструктура от AYS Developers на Dubai Islands.



Breva — современный премиальный жилой комплекс от AYS Developers, расположенный в центре перспективного прибрежного кластера Dubai Islands.



Удобства и lifestyle

Комплекс предлагает обширный набор премиальных удобств:



- инфинити-бассейн с морской водой на крыше с видами на море и яхтенную гавань,

- бассейн на уровне подиума,

- современный тренажёрный зал,

- кинотеатр с акустикой Bose,

- зоны для йоги и медитации,

- детская игровая зона,

- зал для настольных игр,

- BBQ-пространства и зоны отдыха.



Каждый элемент инфраструктуры направлен на создание курортного образа жизни внутри резиденции.



Локация — центр Dubai Islands

Стратегическое расположение делает проект удобным как для проживания, так и для инвестиций:



- 10 минут до Gold Souq Metro Station,

- 20 минут до Dubai International Airport и Downtown Dubai,

- 18 минут до Dubai World Trade Center,

- 22 минуты до The Dubai Frame,

- 33 минуты до Business Bay.



Dubai Islands развивается как новый центр прибрежного lifestyle с пляжами, маринами, F&B-кластерами и туристическими аттракционами, что усиливает долгосрочный потенциал проекта.



Свяжитесь сейчас, чтобы получить презентацию Breva, изучить планировки и выбрать резиденцию в одном из самых технологичных и стильных проектов Dubai Islands от AYS Developers.