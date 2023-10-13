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Особняки в ОАЭ

Дубай
6
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6 объектов найдено
Особняк 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Особняк 3 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 005 м²
Владейте этим райским уголком в самом захватывающем дух проекте на Palm Jumeirah, где владел…
€13,52 млн
Особняк 7 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Дубай, ОАЭ
Особняк 7 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
Комнаты 8
Площадь 1 932 м²
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не…
€15,40 млн
Особняк 7 спален с балконом, с мебелью, с лифтом в Дубай, ОАЭ
Особняк 7 спален с балконом, с мебелью, с лифтом
Дубай, ОАЭ
Комнаты 8
Площадь 2 197 м²
Количество этажей 3
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€17,20 млн
Особняк 5 спален с балконом, с мебелью, с лифтом в Дубай, ОАЭ
Особняк 5 спален с балконом, с мебелью, с лифтом
Дубай, ОАЭ
Комнаты 6
Площадь 1 708 м²
Количество этажей 12
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€33,81 млн
Особняк 4 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Дубай, ОАЭ
Особняк 4 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Дубай, ОАЭ
Комнаты 5
Площадь 1 761 м²
Количество этажей 12
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€31,21 млн
Особняк 6 спален в Дубай, ОАЭ
Особняк 6 спален
Дубай, ОАЭ
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 369 м²
Let life begin at Jouri Hills, the latest phase in the hugely popular Jumeirah Golf Estates …
€6,90 млн

Параметры недвижимости в ОАЭ

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