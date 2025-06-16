  1. Realting.com
  ОАЭ
  Дубай
  Жилой комплекс Wellington Ocean Walk

Жилой комплекс Wellington Ocean Walk

Дубай, ОАЭ
от
$607,000
BTC
7.2201442
ETH
378.4386246
USDT
600 131.4950393
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
19
ID: 32715
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Wellington Ocean Walk — престижный жилой комплекс, расположенный на одном из островов архипелага Dubai Islands, предлагающий эксклюзивное проживание у воды в Персидском заливе. Этот элегантный 11-этажный дом с подземной парковкой включает в себя разнообразие роскошных квартир от 1 до 3 спален, а также просторные 3-комнатные дуплексы с площадью от 78 до 238 кв. м. Жильё выделяется изысканным дизайном, использованием натуральных материалов, панорамными окнами от пола до потолка и полностью меблированными интерьерами с системой «умный дом» и высококлассной техникой. Для жителей предусмотрены приватные балконы или террасы, некоторые с бассейнами и отдельными рабочими зонами.

Жилой комплекс предлагает исключительный набор удобств: панорамный бассейн, частный пляж, живописную набережную, фитнес-центр, спа-зону, пространство для йоги, детскую площадку и благоустроенные парки, что обеспечивает комплексный комфорт и активный образ жизни. Расположенный в динамично развивающемся прибрежном районе Dubai Islands, комплекс располагает гольф-полями, магазинами, ресторанами и превосходной транспортной доступностью к остальным районам Дубая. Wellington Ocean Walk представляет собой выгодную инвестицию с доходностью от 5 до 8 % годовых. Срок сдачи проекта запланирован на конец 2027 года, предлагаются гибкие схемы оплаты, что делает этот объект привлекательным для взыскательных покупателей, ищущих элитное жильё у моря с высоким потенциалом дохода.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Досуг

Жилой комплекс Wellington Ocean Walk
Дубай, ОАЭ
от
$607,000
