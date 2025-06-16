Жилой комплекс Wellington Ocean Walk

Wellington Ocean Walk — престижный жилой комплекс, расположенный на одном из островов архипелага Dubai Islands, предлагающий эксклюзивное проживание у воды в Персидском заливе. Этот элегантный 11-этажный дом с подземной парковкой включает в себя разнообразие роскошных квартир от 1 до 3 спален, а также просторные 3-комнатные дуплексы с площадью от 78 до 238 кв. м. Жильё выделяется изысканным дизайном, использованием натуральных материалов, панорамными окнами от пола до потолка и полностью меблированными интерьерами с системой «умный дом» и высококлассной техникой. Для жителей предусмотрены приватные балконы или террасы, некоторые с бассейнами и отдельными рабочими зонами.

Жилой комплекс предлагает исключительный набор удобств: панорамный бассейн, частный пляж, живописную набережную, фитнес-центр, спа-зону, пространство для йоги, детскую площадку и благоустроенные парки, что обеспечивает комплексный комфорт и активный образ жизни. Расположенный в динамично развивающемся прибрежном районе Dubai Islands, комплекс располагает гольф-полями, магазинами, ресторанами и превосходной транспортной доступностью к остальным районам Дубая. Wellington Ocean Walk представляет собой выгодную инвестицию с доходностью от 5 до 8 % годовых. Срок сдачи проекта запланирован на конец 2027 года, предлагаются гибкие схемы оплаты, что делает этот объект привлекательным для взыскательных покупателей, ищущих элитное жильё у моря с высоким потенциалом дохода.