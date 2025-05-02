Квартира в новостройке Binghatti Aquarise

ЭЛИКСИРНЫЙ РЕШЕНИЕ

Для неба

Симфония из стекла и света отражает меняющуюся палитру неба Дубая, постоянно меняющуюся и вдохновляющую. Родившаяся из дальновидного духа Бингхатти, архитектура выходит за пределы формы и становится искусством. Эксклюзивная коллекция резиденций, созданных для тех, кто хочет больше, чем просто место для жизни. Студии, которые зажигают творчество. Одно- и двухкомнатные гавани, которые предлагают комфорт и объятия. Пентхаусы, которые возвышают сам смысл роскоши.



Расположение

Binghatti Aquarise расположен в Business Bay, в нескольких минутах от Дубайского канала и центра города. Окруженный пульсом города, но безмятежно разделенный.

Где вы катаетесь на токе, но течете в своем собственном темпе.

3 минуты назад Торговый центр Dubai

7 минут от Музея будущего

15 минут Международный аэропорт Фродубай