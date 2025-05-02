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Квартира в новостройке Binghatti Aquarise

Дубай, ОАЭ
от
$275,000
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8 1
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25931
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

О комплексе

Перевод
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ЭЛИКСИРНЫЙ РЕШЕНИЕ
Для неба

Симфония из стекла и света отражает меняющуюся палитру неба Дубая, постоянно меняющуюся и вдохновляющую. Родившаяся из дальновидного духа Бингхатти, архитектура выходит за пределы формы и становится искусством. Эксклюзивная коллекция резиденций, созданных для тех, кто хочет больше, чем просто место для жизни. Студии, которые зажигают творчество. Одно- и двухкомнатные гавани, которые предлагают комфорт и объятия. Пентхаусы, которые возвышают сам смысл роскоши.

Расположение

Binghatti Aquarise расположен в Business Bay, в нескольких минутах от Дубайского канала и центра города. Окруженный пульсом города, но безмятежно разделенный.
Где вы катаетесь на токе, но течете в своем собственном темпе.

3 минуты назад Торговый центр Dubai

7 минут от Музея будущего

15 минут Международный аэропорт Фродубай

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Видеообзор многоквартирный жилой дом Binghatti Aquarise

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