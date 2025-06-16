Квартира в новостройке EMAAR Beachfront

Emaar Beachfront - это престижное сообщество, созданное Emaar Properties, расположенное в гавани Дубая между Dubai Marina и Palm Jumeirah. Охватывая более 10 миллионов квадратных футов, он имеет 27 жилых башен и около 10 000 премиальных единиц, включая апартаменты с 1-4 спальнями, пентхаусы и эксклюзивные таунхаусы, все с доступом к 1,5 км частного пляжа с белым песком и панорамным видом на море. Разработка предлагает удобства мирового класса, такие как бесконечные бассейны, полностью оборудованный тренажерный зал и спа-центр, зоны BBQ, ландшафтные сады, торговые и обеденные набережные (13 000 кв. м) и детские игровые зоны. Жители наслаждаются бесшовной связью через прямой доступ к дороге Шейха Зайеда, запланированные трамвайные линии, пешеходные и велосипедные мосты и варианты морского транспорта, такие как морские такси, которые легко соединяют их с Dubai Marina, Bluewaters Island и Palm Jumeirah. Всего в нескольких минутах от Dubai Marina, в 15 минутах от центра города и в 30 минутах от аэропорта DXB Emaar Beachfront расположен для максимального удобства. Запущенный в 2017 году, проект включает завершенные башни, такие как Beach Vista, Sunrise Bay и Marina Vista, а также новые запуски, такие как Grand Bleu, Seapoint и Beach Mansion. Цены на недвижимость начинаются около 3,7 млн дирхамов (~ 1 млн долларов США) для единиц с 1 спальней, со средними ценами от 1500 до 2500 дирхамов за кв. футов. Доступны гибкие планы оплаты после передачи, такие как варианты 50/50, а доходность аренды достигает 7-8% в год. Благодаря сочетанию роскоши в курортном стиле, высококлассной розничной торговли, исключительной связи и надежности Emaar в качестве разработчика, Emaar Beachfront представляет собой одно из самых привлекательных жилых и инвестиционных направлений на побережье Дубая.