Жилой комплекс

Комплекс Skyline расположенный в живописной гавани Dubai Harbour в самом сердце района Dubai Marina предлагает апартаменты лимитированной серии, которые представляют собой образец непревзойденного дизайна с захватывающими видами моря и Palm Jumeirah. О вашей безопасности позаботится круглосуточная служба охраны, оснащенная самыми современными системами наблюдения. Также в здании есть отдельный вестибюль и персональные лифты, поэтому никто не нарушит вашу приватность.

На каждом этаже расположено всего 3 просторных апартамента с 270-градусным панорамными видами на гавань, пристань для яхт, море и возвышающиеся вдоль набережной небоскребы. Яркие впечатления ожидают вас от восхода до заката. К услугам резидентов панорамный бассейн и клубная терраса на крыше. Также предусмотрен отдельный доступ к объектам инфраструктуры комплекса. Отдыхайте, как вам нравится, не выходя из дома.

Просыпайтесь под шум волн, плещущихся о борт яхты, окунитесь в утренние морские воды и наслаждайтесь чашечкой кофе на палубе при восходе солнца. Отправляйтесь в круизы самостоятельно, арендуйте яхту или организовывайте круизные экскурсии - выбор яхт огромен.

Характеристики

Шкафы с отделкой из богатого шпона

Высота от пола до пола 3,6 метра.

Автоматизация умного дома

Гибкое трековое освещение

Полностью оборудованная кухня с современной бытовой техникой (Mille или аналогичная фурнитура)

Умный туалет

Удобства проекта