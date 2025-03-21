  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилой комплекс

Жилой комплекс

Дубай, ОАЭ
от
$857,490
BTC
10.1996728
ETH
534.6084616
USDT
847 787.0769048
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
14
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 14884
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.06.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    67

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ

О комплексе

Комплекс Skyline расположенный в живописной гавани Dubai Harbour в самом сердце района Dubai Marina предлагает апартаменты лимитированной серии, которые представляют собой образец непревзойденного дизайна с захватывающими видами моря и Palm Jumeirah. О вашей безопасности позаботится круглосуточная служба охраны, оснащенная самыми современными системами наблюдения. Также в здании есть отдельный вестибюль и персональные лифты, поэтому никто не нарушит вашу приватность.

На каждом этаже расположено всего 3 просторных апартамента с 270-градусным панорамными видами на гавань, пристань для яхт, море и возвышающиеся вдоль набережной небоскребы. Яркие впечатления ожидают вас от восхода до заката. К услугам резидентов панорамный бассейн и клубная терраса на крыше. Также предусмотрен отдельный доступ к объектам инфраструктуры комплекса. Отдыхайте, как вам нравится, не выходя из дома.

Просыпайтесь под шум волн, плещущихся о борт яхты, окунитесь в утренние морские воды и наслаждайтесь чашечкой кофе на палубе при восходе солнца. Отправляйтесь в круизы самостоятельно, арендуйте яхту или организовывайте круизные экскурсии - выбор яхт огромен.

 

Характеристики

  • Шкафы с отделкой из богатого шпона 
  • Высота от пола до пола 3,6 метра. 
  • Автоматизация умного дома 
  • Гибкое трековое освещение 
  • Полностью оборудованная кухня с современной бытовой техникой (Mille или аналогичная фурнитура) 
  • Умный туалет

 

Удобства проекта 

  • Кинотеатр 
  • Оздоровительный клуб с сауной и парной 
  • Семейная зона с площадкой для барбекю 
  • Услуги парковщика и консьержа
  • Крытый и открытый тренажерный зал
  • Панорамный бассейн
  • Детский бассейн
  • Кафе с обеденной зоной
  • Палуба у бассейна с шезлонгом
  • Зона для йоги и релаксации на открытом воздухе
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 78.1 – 115.4
Цена за м², USD 11,135 – 12,895
Цена квартиры, USD 925,599 – 1,39 млн
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 137.0 – 179.3
Цена за м², USD 10,846 – 14,070
Цена квартиры, USD 1,49 млн – 2,19 млн
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 219.2 – 336.1
Цена за м², USD 11,722 – 13,483
Цена квартиры, USD 2,61 млн – 4,53 млн

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

21.03.2025
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
25.10.2021
Как создать инвестиционный проект вашей мечты с доходностью 20% ROI в год
Все новости
Похожие комплексы
Жилой комплекс Maison Elysee 3
Дубай, ОАЭ
от
$179,690
Многоквартирный жилой дом Luma Park View by TownX
Дубай, ОАЭ
от
$328,625
Жилой комплекс Safa Two
Дубай, ОАЭ
от
$677,808
Жилой комплекс Gulfa Tower
Аджман, ОАЭ
от
$161,614
Жилой комплекс Vitalia Palm Jumeirah Residences
Дубай, ОАЭ
от
$2,13 млн
Вы просматриваете
Жилой комплекс
Дубай, ОАЭ
от
$857,490
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Beach Walk Imtiaz
Многоквартирный жилой дом Beach Walk Imtiaz
Дубай, ОАЭ
от
$729,021
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 16
Представляем Beach Walk на островах Дубая, потрясающий новый проект от Imtiaz Developments. Beach Walk at Dubai Islands предлагает изысканный образ жизни в своем новом 16-этажном проекте. В эту ограниченную коллекцию входят апартаменты с 1-2 спальнями, полностью меблированные и оборудованны…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Жилой комплекс Жилой комплекс The Portman с бассейном и зонами отдыха недалеко от Бурдж-Халифа и Дубай Марина, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс The Portman с бассейном и зонами отдыха недалеко от Бурдж-Халифа и Дубай Марина, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$142,035
Предлагаются уютные апартаменты с парковочными местами. Резиденция располагает зонами отдыха, бассейном, фитнес-залом, парной и сауной, детской игровой комнатой, зоной барбекю, детской площадкой. Окончание строительства - 1 квартал 2025 года. Удобства и оснащение в доме Встроенная кухня и …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция Mayfair Gardens с бассейном, садом и панорамными видами рядом с Бурдж Халифа и Дубайским каналом, Al Satwa, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Mayfair Gardens с бассейном, садом и панорамными видами рядом с Бурдж Халифа и Дубайским каналом, Al Satwa, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$2,45 млн
Добро пожаловать в Mayfair Gardens – новый эталон роскошной жизни в самом сердце Дубая. Этот проект идеально сочетает элегантность и современный городской стиль, создает пространство, где комфорт, престиж и эксклюзивность становятся образом жизни. Здесь каждый день наполняется великолепными …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
11.01.2025
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
Показать все публикации