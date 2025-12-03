Жилой комплекс Al Haseen Residences 6

Al Haseen Residences 6 — комфортное городское проживание, функциональная архитектура и развитая инфраструктура от Dugasta Properties.



Al Haseen Residences 6 — новый современный жилой комплекс от Dugasta Properties, расположенный в стратегически важном районе Dubai Industrial City, рядом с быстроразвивающимися кластерами Dubai South и Expo City.



Удобства и инфраструктура

Жители Al Haseen Residences 6 имеют доступ к базовым, но качественным удобствам:



- открытый бассейн,

- полностью оборудованный фитнес-зал,

- детская площадка,

- благоустроенные зеленые зоны,

- парковка,

- круглосуточная безопасность.



Инфраструктура ориентирована на повседневный комфорт, спокойный образ жизни и семейную атмосферу.



Локация и транспортная доступность

Проект расположен в непосредственной близости к индустриальным и логистическим зонам, что обеспечивает удобство для работающих в Dubai South и DIC.



Время в пути до ключевых локаций:



- 10 минут до Expo City Dubai,

- 12 минут до Al Maktoum International Airport,

- 20–25 минут до Jebel Ali, Dubai Marina и Jumeirah Golf Estates,

- удобный выезд на Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Emirates Road.



Такое расположение делает комплекс привлекательным как для резидентов, так и для арендаторов, работающих в крупных деловых зонах на юге Дубая.



Свяжитесь сейчас, чтобы получить презентацию Al Haseen Residences 6, изучить планировки и выбрать ликвидный объект в быстрорастущем районе Dubai Industrial City.