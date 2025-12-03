Жилой комплекс Al Haseen Residences 6

Al Haseen Residences 6 — комфортное городское проживание, функциональная архитектура и развитая инфраструктура от Dugasta Properties.
Al Haseen Residences 6 — новый современный жилой комплекс от Dugasta Properties, расположенный в стратегически важном районе Dubai Industrial City, рядом с быстроразвивающимися кластерами Dubai South и Expo City.
Удобства и инфраструктура
Жители Al Haseen Residences 6 имеют доступ к базовым, но качественным удобствам:
- открытый бассейн,
- полностью оборудованный фитнес-зал,
- детская площадка,
- благоустроенные зеленые зоны,
- парковка,
- круглосуточная безопасность.
Инфраструктура ориентирована на повседневный комфорт, спокойный образ жизни и семейную атмосферу.
Локация и транспортная доступность
Проект расположен в непосредственной близости к индустриальным и логистическим зонам, что обеспечивает удобство для работающих в Dubai South и DIC.
Время в пути до ключевых локаций:
- 10 минут до Expo City Dubai,
- 12 минут до Al Maktoum International Airport,
- 20–25 минут до Jebel Ali, Dubai Marina и Jumeirah Golf Estates,
- удобный выезд на Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Emirates Road.
Такое расположение делает комплекс привлекательным как для резидентов, так и для арендаторов, работающих в крупных деловых зонах на юге Дубая.
Свяжитесь сейчас, чтобы получить презентацию Al Haseen Residences 6, изучить планировки и выбрать ликвидный объект в быстрорастущем районе Dubai Industrial City.