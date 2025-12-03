  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Дубай
  4. Жилой комплекс Al Haseen Residences 6

Жилой комплекс Al Haseen Residences 6

Дубай, ОАЭ
от
$181,770
;
6
ID: 33010
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    9

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Удаленная сделка

О комплексе

Al Haseen Residences 6 — комфортное городское проживание, функциональная архитектура и развитая инфраструктура от Dugasta Properties.

Al Haseen Residences 6 — новый современный жилой комплекс от Dugasta Properties, расположенный в стратегически важном районе Dubai Industrial City, рядом с быстроразвивающимися кластерами Dubai South и Expo City.

Удобства и инфраструктура
Жители Al Haseen Residences 6 имеют доступ к базовым, но качественным удобствам:

- открытый бассейн,
- полностью оборудованный фитнес-зал,
- детская площадка,
- благоустроенные зеленые зоны,
- парковка,
- круглосуточная безопасность.

Инфраструктура ориентирована на повседневный комфорт, спокойный образ жизни и семейную атмосферу.

Локация и транспортная доступность
Проект расположен в непосредственной близости к индустриальным и логистическим зонам, что обеспечивает удобство для работающих в Dubai South и DIC.

Время в пути до ключевых локаций:

- 10 минут до Expo City Dubai,
- 12 минут до Al Maktoum International Airport,
- 20–25 минут до Jebel Ali, Dubai Marina и Jumeirah Golf Estates,
- удобный выезд на Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Emirates Road.

Такое расположение делает комплекс привлекательным как для резидентов, так и для арендаторов, работающих в крупных деловых зонах на юге Дубая.

Свяжитесь сейчас, чтобы получить презентацию Al Haseen Residences 6, изучить планировки и выбрать ликвидный объект в быстрорастущем районе Dubai Industrial City.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

Задайте все интересующие вопросы
