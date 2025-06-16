Вилла Palm Jebel Ali

Palm Jebel Ali величественно возвышается над искрящимися водами Аравийского залива, представляя собой изысканный архипелаг-парадиз всего в нескольких минутах от побережья Дубая. Этот масштабный проект воплощает амбициозное стремление страны создать уникальное место, не похожее ни на одно другое.

На его островах сочетаются пышная зелень и яркие бирюзовые берега, формируя неповторимые жилые кварталы. Исключительные резиденции, отели мирового класса и уникальные возможности для образа жизни расположены вдоль нетронутых прибрежных линий.

Beach Collection на Palm Jebel Ali приносит атмосферу побережья в каждый момент жизни. Расположенные среди вечных пейзажей и изящной архитектуры, эти дома выходят прямо на чистые пляжи с панорамными видами. Созданные для комфортной жизни, общения и сдержанной роскоши, 5- и 6-спальные дома обеспечивают лёгкий доступ к живой энергии Palm Jebel Ali.

Coral Collection представляет ультра-премиальные виллы на просторных участках с пышными садами и абсолютной приватностью. Спроектированные в сотрудничестве с архитекторами мирового уровня, каждое жильё отличается уникальностью и изяществом, объединяя естественное освещение, качественные материалы и прямой выход к пляжу. Это редкое и впечатляющее воплощение прибрежной роскоши.