  2. ОАЭ
  Жилой квартал Nourelle предлагает уникальные виды на море, Madinat Jumeirah Living

Жилой квартал Nourelle предлагает уникальные виды на море, Madinat Jumeirah Living

Дубай, ОАЭ
от
$1,000,000
;
21
ID: 32599
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Nourelle — это новое дополнение к престижному жилому комплексу Madinat Jumeirah Living, представляющее собой три современных жилых башни, соединённые эффектным небесным мостом. Расположенный рядом с такими знаковыми объектами, как Burj Al Arab, Jumeirah Marsa Al Arab и Jumeirah Beach Hotel, Nourelle предлагает уникальные виды на море, живописные закаты, а также удобный доступ к чистым пляжам и зелёным набережным. Проект гармонично сочетает современные удобства с вечной эстетикой: строгие линии, смелая геометрия и элегантные архитектурные вырезы, дополненные зелёными насаждениями, обеспечивают максимальное естественное освещение и создают открытое, комфортное пространство для жизни. Жильцы получают возможность наслаждаться балансом уединённого спокойствия и динамичной городской жизни в рамках закрытого, утончённого сообщества. Расположенный в сердце самых престижных районов Дубая, Nourelle обеспечивает превосходную транспортную доступность до аэропорта, деловых центров, развлекательных зон и торговых площадок. Проект задаёт новые стандарты архитектурной изысканности благодаря своему скульптурному небесному мосту, современным интерьерам и тщательно продуманным общим пространствам.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

