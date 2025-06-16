Вилла Palm Jebel Ali

Palm Jebel Ali величественно возвышается над мерцающими водами Арабского залива — это изысканный архипелаг-парадиз всего в нескольких шагах от побережья Дубая. Этот масштабный городской проект воплощает амбициозное видение страны, создавая уникальное место, не имеющее аналогов.

На островах Palm Jebel Ali сочетаются пышные ландшафты и живописные лазурные побережья, формируя неповторимые жилые кварталы. Элегантные резиденции, отели мирового класса и исключительные возможности для отдыха располагаются вдоль безупречных береговых линий.

Коллекция Beach Collection на Palm Jebel Ali приносит атмосферу побережья в каждое мгновение жизни. Расположенные на фоне вечных пейзажей и слоистой архитектуры, эти дома открываются на чистейшие пляжи с панорамными видами. Созданные для комфортной жизни, общения и тихой роскоши, 5- и 6-спальные резиденции обеспечивают лёгкий доступ к живой энергии Palm Jebel Ali.

Коллекция Coral Collection представляет ультра-премиальные виллы на просторных участках с благоухающими садами и особым ощущением уединения. Разработанные в сотрудничестве с архитекторами мирового уровня, каждое жильё уникально и наполнено деталями, объединяющими естественное освещение, изысканные материалы и прямой выход к пляжу. В результате — редкое и впечатляющее воплощение прибрежной роскоши.