  2. ОАЭ
  Вилла Palm Jebel Ali

Вилла Palm Jebel Ali

Дубай, ОАЭ
от
$6,91 млн
;
48
ID: 32720
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

О комплексе

Palm Jebel Ali величественно возвышается над мерцающими водами Арабского залива — это изысканный архипелаг-парадиз всего в нескольких шагах от побережья Дубая. Этот масштабный городской проект воплощает амбициозное видение страны, создавая уникальное место, не имеющее аналогов.

На островах Palm Jebel Ali сочетаются пышные ландшафты и живописные лазурные побережья, формируя неповторимые жилые кварталы. Элегантные резиденции, отели мирового класса и исключительные возможности для отдыха располагаются вдоль безупречных береговых линий.

Коллекция Beach Collection на Palm Jebel Ali приносит атмосферу побережья в каждое мгновение жизни. Расположенные на фоне вечных пейзажей и слоистой архитектуры, эти дома открываются на чистейшие пляжи с панорамными видами. Созданные для комфортной жизни, общения и тихой роскоши, 5- и 6-спальные резиденции обеспечивают лёгкий доступ к живой энергии Palm Jebel Ali.

Коллекция Coral Collection представляет ультра-премиальные виллы на просторных участках с благоухающими садами и особым ощущением уединения. Разработанные в сотрудничестве с архитекторами мирового уровня, каждое жильё уникально и наполнено деталями, объединяющими естественное освещение, изысканные материалы и прямой выход к пляжу. В результате — редкое и впечатляющее воплощение прибрежной роскоши.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

