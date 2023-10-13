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Кондо в ОАЭ

Дубай
8
Кондо В архив
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8 объектов найдено
Кондо 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Дубай, ОАЭ
Кондо 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Дубай, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 13/60
Этот роскошный жилой комплекс расположен в центре Дубая и предоставляет жильцам удобный дост…
€352,611
Кондо 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Кондо 3 спальни
Дубай, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Этаж 46/46
Резиденции в карибском стиле с хрустальной лагунойЖилые башни с взаимосвязанными Sky Gardens…
€775,459
Кондо 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Дубай, ОАЭ
Кондо 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Дубай, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 35/35
Разграниченный вид воды | P.Plan | Идеальные инвестицииВолны Sobha Hartland, расположенные в…
€594,336
Кондо 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Дубай, ОАЭ
Кондо 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 46/46
Забронируйте дом мечты в ДубаеПредварительный запуск The Crest в SOBHA HartlandРезиденции в …
€341,695
Кондо 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Кондо 2 спальни
Дубай, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Роскошный жилой комплекс с ультра-высокими квартирами в центре Дубая. Разработанный для тех,…
€364,475
Кондо 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Кондо 2 спальни
Дубай, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Luxurious Residential complex of ultra high-end apartments, located in the heart of Dubai. D…
€286,047
Кондо 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Кондо 1 спальня
Дубай, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Роскошный жилой комплекс с ультра-высокими квартирами в центре Дубая. Разработанный для тех,…
€246,780
Кондо 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Кондо 1 спальня
Дубай, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Роскошный жилой комплекс ультра элитных квартир, расположенный в самом центре Дубая. Предназ…
€202,170

Параметры недвижимости в ОАЭ

с видом на море
недорогая
элитная
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