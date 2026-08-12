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Таунхаусы в ОАЭ

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144 объекта найдено
Таунхаус 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 223 м²
Количество этажей 3
Таунхаусы в элитном жилом комплексе Reportage Hills в районе Dubailand, Dubai! Частные парко…
$1,12 млн
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Таунхаус 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Количество этажей 3
Greenz by Danube — закрытое сообщество таунхаусов и вилл в Dubai Academic City!Greenz by Dan…
$1,18 млн
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Таунхаус 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 179 м²
Этаж 1/3
Роскошные виллы с удобной рассрочкой в Дубае, Дубайленд Роскошные виллы в Вади-Аль-Сафа, Дуб…
$1,06 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Таунхаусы с премиальной инфраструктурой и быстрым доступом к аэропорту в Халифа-Сити, Абу-Да…
$1,29 млн
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Таунхаус 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 316 м²
Этаж 2/2
Ibiza at DAMAC Lagoons — новый жилой комплекс от компании DAMAC Properties, предлагающий тау…
$1,23 млн
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Таунхаус в Дубай, ОАЭ
Таунхаус
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Откройте для себя роскошную жизнь в лучшем виде с этим изысканным таунхаусом с 4 спальнями в…
$6,51 млн
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Таунхаус 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Экологичные дома премиум-класса с сертификатом Estidama Pearl 3 в Масдар Сити Масдар Сити (M…
$880,978
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Таунхаус 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 4
Таунхаусы с премиальной инфраструктурой в районе Jumeirah Village Circle, Дубай Джумейра Вил…
$1,37 млн
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Таунхаус 3 комнаты в ОАЭ
Таунхаус 3 комнаты
ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
Количество этажей 2
Роскошные дома в Шардже с удобными условиями оплаты 70/30 Этот проект находится в районе Бар…
$481,478
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Таунхаус 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 256 м²
Количество этажей 4
Полностью меблированные виллы с рассрочкой 1% в месяц в Дубае, Академик Сити Этот жилой комп…
$1,18 млн
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Таунхаус 6 комнат в Al Hamriyah, ОАЭ
Таунхаус 6 комнат
Al Hamriyah, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 503 м²
Количество этажей 2
Таунхаусы и виллы в потрясающем комьюнити The View Island возле лагуны на побережье Шарджи! …
$1,19 млн
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DDA Real Estate
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Таунхаус 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 203 м²
Количество этажей 44
Роскошная дизайнерская квартира в новом жилом комплексе ANWA ARIA на берегах Dubai Martime C…
$2,52 млн
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DDA Real Estate
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Таунхаус в Дубай, ОАЭ
Таунхаус
Дубай, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 266 м²
Откройте для себя роскошную жизнь в лучшем виде с этим изысканным таунхаусом с 3 спальнями в…
$4,30 млн
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Таунхаус в Дубай, ОАЭ
Таунхаус
Дубай, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 173 м²
Talia at The Valley by Emaar предлагает эксклюзивные таунхаусы недалеко от Al-Ain Road, Дуба…
$673,836
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Таунхаус в Дубай, ОАЭ
Таунхаус
Дубай, ОАЭ
Этот потрясающий таунхаус с 5 до 6 спальнями является частью первого в мире «зеленого сообще…
$1,83 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 13
Golf Vale — резиденции у гольф-поля от Emaar Properties в сообществе Emaar South.Golf Vale —…
$1,38 млн
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Агентство
DDA Real Estate
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Таунхаус 5 комнат в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 5 комнат
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Таунхаусы с премиальной инфраструктурой и быстрым доступом к аэропорту в Халифа-Сити, Абу-Да…
$1,20 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Количество этажей 8
Floarea Breeze — островная эстетика, дизайнерские резиденции и приватность в премиальном про…
$1,09 млн
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DDA Real Estate
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Таунхаус 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 299 м²
Количество этажей 3
Hayat by Dubai South — новые таунхаусы в современном комьюнити Дубая.Hayat by Dubai South — …
$1,00 млн
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DDA Real Estate
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Таунхаус 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
Таунхаусы с крытой парковкой рядом с гольф-полями на острове Яс Таунхаусы расположены на ост…
$916,771
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Таунхаус 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 263 м²
Количество этажей 4
Роскошные таунхаусы с 4 и 5 спальнями в Дубае, Академик Сити Академик Сити (Academic City) –…
$1,40 млн
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Таунхаус 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
Количество этажей 2
Fay Valley — коллекция вилл и таунхаусов в экологичном районе Masdar City от Taraf.Fay Valle…
$855,022
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DDA Real Estate
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Таунхаус 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 443 м²
Количество этажей 7
Sensi — современная прибрежная резиденция на Saadiyat Island с высоким инвестиционным потенц…
$3,50 млн
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DDA Real Estate
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Таунхаус в Дубай, ОАЭ
Таунхаус
Дубай, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 295 м²
Количество этажей 2
Острова Дамак предлагает жителям роскошный образ жизни, который сочетает в себе стиль жизни …
$959,888
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Umed properties
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Таунхаус в Дубай, ОАЭ
Таунхаус
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Trust с гордостью представляет этот изысканный таунхаус, расположенный в престижном сообщест…
$1,05 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 223 м²
Количество этажей 3
Greenz by Danube — закрытое сообщество таунхаусов и вилл в Dubai Academic City!Greenz by Dan…
$1,00 млн
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DDA Real Estate
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Таунхаус 3 комнаты в Mina Al arab, ОАЭ
Таунхаус 3 комнаты
Mina Al arab, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 179 м²
Количество этажей 13
Quattro Del Mar: курортная недвижимость на острове Hayat Island!Quattro Del Mar — премиальны…
$1,82 млн
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DDA Real Estate
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Таунхаус 3 комнаты в Abu Al Abyad, ОАЭ
Таунхаус 3 комнаты
Abu Al Abyad, ОАЭ
Число комнат 3
Площадь 181 м²
Хотите купить инвестиционную недвижимость у моря без рисков и переплат? Пока большинство ин…
Цена по запросу
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Таунхаус 5 комнат в ОАЭ
Таунхаус 5 комнат
ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 238 м²
Количество этажей 3
Роскошные эко-квартиры в комплексе в Шардже Погрузитесь в уникальную атмосферу жизни, где ар…
$787,453
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Таунхаус в Дубай, ОАЭ
Таунхаус
Дубай, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 316 м²
Этот ультра-роскошный таунхаус с 5 спальнями на Ибице, Damac Lagoons, предлагает просторный …
$1,05 млн
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Параметры недвижимости в ОАЭ

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