Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилая
  4. Таунхаусы

Таунхаусы в ОАЭ

Дубай
96
Sharjah Emirate
34
Абу-Даби
13
Абу-Даби (Эмират)
13
Рас-эль-Хайма
7
Аш-Шарджа
6
Таунхаус В архив
Очистить
156 объектов найдено
Таунхаус 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 306 м²
Property Features: - Open plan layout in sportscity - Sound isolated - Heat isolated - Kitc…
€1,09 млн
Таунхаус 5 спален в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 спален
Дубай, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 320 м²
Property Features: - Open plan layout in sports city - Sound isolated - Heat isolated - Kit…
€1,14 млн
Таунхаус 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Portofino at Damac Lagoons is a new development by Damac Properties that offers elegant desi…
€568,497
Таунхаус 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Introducing DAMAC Lagoons, chic townhouses with gleaming facades located in a new residentia…
€613,718
Таунхаус 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 212 м²
Ibiza at Damac Lagoons is a new residential development by Damac Properties that offers Span…
€600,797
Таунхаус 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 211 м²
Malta is a new residential cluster by Damac Properties that features of 4 & 5 bedrooms townh…
€646,019
Таунхаус 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 215 м²
MONTE CARLO at DAMAC Lagoons. A luxury townhouses inspired by an architectural legacy that u…
€646,019
Таунхаус 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 211 м²
Мальта - это новый жилой кластер Damac Properties, в котором есть таунхаусы с 4 и 5 спальням…
€756,876
Таунхаус 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 218 м²
Verona at Damac Hills 2 is a new vibrant and extraordinary development by Damac Properties t…
€472,627
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Таунхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Таунхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Таунхаус в Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Таунхаус в Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Таунхаус в Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Таунхаус с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Таунхаус с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
Цена по запросу
Таунхаус в центре города в Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус в центре города
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Таунхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Таунхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Таунхаус в Дубай, ОАЭ
Таунхаус
Дубай, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Таунхаус в Дубай, ОАЭ
Таунхаус
Дубай, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Таунхаус в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус
Абу-Даби, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в получении ВНЖ и резидентс…
Цена по запросу
Таунхаус с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Таунхаус с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
Цена по запросу
Таунхаус в Дубай, ОАЭ
Таунхаус
Дубай, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Таунхаус в Дубай, ОАЭ
Таунхаус
Дубай, ОАЭ
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Дубай, ОАЭ
Комнаты 3
Площадь 145 м²
Инновационный комплекс таунхаусов в районе Dubai Land. Основываясь на концепции дома как хра…
€387,000
Таунхаус 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Площадь 145 м²
Новый проект от надежного застройщика, который призван стать счастливым местом, где каждый с…
€657,534
Таунхаус 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Дубай, ОАЭ
Комнаты 5
Площадь 150 м²
Ощутите прелесть жизни благодаря элегантным, роскошным виллам и таунхаусам с 4 и 5 спальнями…
€744,000
Таунхаус 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 284 м²
Количество этажей 3
Morocco — последний кластер в DAMAC Lagoons от DAMAC Properties, который анонсирован во втор…
€998,000
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 213 м²
Количество этажей 3
Morocco — последний кластер в DAMAC Lagoons от DAMAC Properties, который анонсирован во втор…
€749,000
Таунхаус 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 307 м²
Количество этажей 2
Shamsa Valley | Просторный | Роскошная вилла/таунхаусы Expo City Dubai, район Экспо 2020, Д…
€878,608
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 269 м²
Количество этажей 2
Shamsa Valley | Просторный | Роскошная вилла/таунхаусы Expo City Dubai, район Экспо 2020, Д…
€878,608

Параметры недвижимости в ОАЭ

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти