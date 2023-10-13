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156 объектов найдено
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Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
4
5
306 м²
Property Features: - Open plan layout in sportscity - Sound isolated - Heat isolated - Kitc…
€1,09 млн
Рекомендовать
Таунхаус 5 спален
Дубай, ОАЭ
5
6
320 м²
Property Features: - Open plan layout in sports city - Sound isolated - Heat isolated - Kit…
€1,14 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Дубай, ОАЭ
3
3
192 м²
Portofino at Damac Lagoons is a new development by Damac Properties that offers elegant desi…
€568,497
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
4
4
210 м²
Introducing DAMAC Lagoons, chic townhouses with gleaming facades located in a new residentia…
€613,718
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
4
4
212 м²
Ibiza at Damac Lagoons is a new residential development by Damac Properties that offers Span…
€600,797
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
4
4
211 м²
Malta is a new residential cluster by Damac Properties that features of 4 & 5 bedrooms townh…
€646,019
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
4
4
215 м²
MONTE CARLO at DAMAC Lagoons. A luxury townhouses inspired by an architectural legacy that u…
€646,019
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
4
5
211 м²
Мальта - это новый жилой кластер Damac Properties, в котором есть таунхаусы с 4 и 5 спальням…
€756,876
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
4
5
218 м²
Verona at Damac Hills 2 is a new vibrant and extraordinary development by Damac Properties t…
€472,627
Рекомендовать
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус в центре города
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус
Дубай, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус
Дубай, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус
Абу-Даби, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в получении ВНЖ и резидентс…
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус
Дубай, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус
Дубай, ОАЭ
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Дубай, ОАЭ
3
145 м²
Инновационный комплекс таунхаусов в районе Dubai Land. Основываясь на концепции дома как хра…
€387,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Дубай, ОАЭ
4
145 м²
Новый проект от надежного застройщика, который призван стать счастливым местом, где каждый с…
€657,534
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Дубай, ОАЭ
5
150 м²
Ощутите прелесть жизни благодаря элегантным, роскошным виллам и таунхаусам с 4 и 5 спальнями…
€744,000
Рекомендовать
Таунхаус 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
6
5
284 м²
3
Morocco — последний кластер в DAMAC Lagoons от DAMAC Properties, который анонсирован во втор…
€998,000
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Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
5
4
213 м²
3
Morocco — последний кластер в DAMAC Lagoons от DAMAC Properties, который анонсирован во втор…
€749,000
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Таунхаус 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
6
4
307 м²
2
Shamsa Valley | Просторный | Роскошная вилла/таунхаусы Expo City Dubai, район Экспо 2020, Д…
€878,608
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
5
3
269 м²
2
Shamsa Valley | Просторный | Роскошная вилла/таунхаусы Expo City Dubai, район Экспо 2020, Д…
€878,608
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