  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилой комплекс Jumeirah Lakes Towers

Жилой комплекс Jumeirah Lakes Towers

Дубай, ОАЭ
от
$517,500
BTC
6.1555595
ETH
322.6391898
USDT
511 644.2317674
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
9
Оставить заявку
ID: 25428
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Адрес
    First Al Khail Street
  • Метро
    Jumeirah Lakes Towers (~ 800 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    66

О комплексе

66-этажный жилой комплекс расположен в JLT — одном из самых престижных районов Дубая, откуда открываются живописные виды на изумрудное поле для гольфа, озера и пышные зеленые луга. Архитектура комплекса и остекленный фасад никого не оставят равнодушным. Стоит посмотреть на город сверху вниз; Вы почувствуете себя высоко в облаках. На крыше комплекса расположена дизайнерская лаунж-зона под открытым небом с пейзажным бассейном — идеальное место для отдыха на мягких подушках и ощущения положительной энергии. Резиденции в комплексе спроектированы таким образом, чтобы максимально использовать естественное освещение в течение всего дня.


Комплекс предлагает резиденции под ключ:

  • 1-спальная от 81 м² / Цена от $517,500
  • 1.5-комнатная от 96 м² / Цена от $550,000
  • 2-комнатная от 132 м² / Цена от $734,500
  • 2.5-комнатная от 127 м² / Цена от $725,000
  • 3-комнатная от 166 м² / Цена от $1,009,500


Удобства проекта

  • Магазины
  • Открытая детская игровая площадка
  • Барбекю и лаунж-зоны
  • Тренажерный зал под открытым небом и комната для йоги
  • Бассейны
  • Детский бассейн
  • Джакузи
  • Крытая игровая площадка
  • Крытый тренажерный зал
  • Парная и сауна
  • Раздевалки
  • Джакузи

 

Район Jumeirah Lakes Towers (JLT) расположен в Дубае и известен своими высотными зданиями, окруженными искусственными озерами. JLT предлагает множество жилых и коммерческих объектов, таких как квартиры, офисы, магазины и рестораны, что делает его живописным и оживленным местом. Район также имеет хорошо развитую инфраструктуру и удобное транспортное сообщение, что делает его привлекательным местом для жизни и ведения бизнеса. В JLT также много парков, прогулочных зон и набережных, что создает комфортные условия для активного образа жизни.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 81.4
Цена за м², USD 6,357
Цена квартиры, USD 517,500

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Здравоохранение
Еда и напитки

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

24.06.2025
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
21.03.2025
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
25.10.2021
Как создать инвестиционный проект вашей мечты с доходностью 20% ROI в год
Все новости
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Sunridge Rashid Yachts e Marina Emaar
Дубай, ОАЭ
от
$400,134
Жилой комплекс Heaven
Дубай, ОАЭ
от
$857,490
Жилой комплекс KYOTO
Дубай, ОАЭ
от
$136,986
Жилой комплекс W Residences Dubai JLT
Дубай, ОАЭ
от
$598,605
Жилой комплекс Новая резиденция Riviera IV с пляжами и садами в центре города, MBR City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$351,024
Вы просматриваете
Жилой комплекс Jumeirah Lakes Towers
Дубай, ОАЭ
от
$517,500
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Olivia Residence
Жилой комплекс Olivia Residence
Жилой комплекс Olivia Residence
Жилой комплекс Olivia Residence
Жилой комплекс Olivia Residence
Показать все Жилой комплекс Olivia Residence
Жилой комплекс Olivia Residence
Дубай, ОАЭ
от
$225,863
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Элегантные апартаменты в комплексе Olivia Residence в районе Dubai Investments Park! Полностью меблированная кухня! Рассрочка без % после получения ключей! Прекрасно подойдут для жизни и инвестиций! Удобства : бассейн, дзен-сад, панорамный крытый спортзал, открытый кинотеатр, детская игро…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Жилой комплекс Society House с террасой, баром на крыше и четырьмя садами с панорамным видом на центр города, Downtown Dubai, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Society House с террасой, баром на крыше и четырьмя садами с панорамным видом на центр города, Downtown Dubai, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Society House с террасой, баром на крыше и четырьмя садами с панорамным видом на центр города, Downtown Dubai, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Society House с террасой, баром на крыше и четырьмя садами с панорамным видом на центр города, Downtown Dubai, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Society House с террасой, баром на крыше и четырьмя садами с панорамным видом на центр города, Downtown Dubai, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс Society House с террасой, баром на крыше и четырьмя садами с панорамным видом на центр города, Downtown Dubai, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Society House с террасой, баром на крыше и четырьмя садами с панорамным видом на центр города, Downtown Dubai, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$584,072
Роскошный высотный комплекс в оживлённом сердце энергичного района Downtown Dubai — туристического магнита города. Студии и апартаменты с 1-3 спальнями с уникальным расположением и первоклассными удобствами. В распоряжении резидентов комплекса находятся четыре вертикальных сада — зелёные оаз…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Bayview Emaar beachfront by Address Resort
Многоквартирный жилой дом Bayview Emaar beachfront by Address Resort
Многоквартирный жилой дом Bayview Emaar beachfront by Address Resort
Многоквартирный жилой дом Bayview Emaar beachfront by Address Resort
Многоквартирный жилой дом Bayview Emaar beachfront by Address Resort
Показать все Многоквартирный жилой дом Bayview Emaar beachfront by Address Resort
Многоквартирный жилой дом Bayview Emaar beachfront by Address Resort
Дубай, ОАЭ
от
$898,590
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Мы рады предложить эту эксклюзивную недвижимость на берегу моря в популярном и быстро развивающемся морском районе. Представляю вам квартиру на продажу в башне 1 с одной спальней, с видом на море. Дом Эмаара «Вью на залив» Коллекция включает апартаменты с 1–4 спальнями и пентхаусы с 4–6 спал…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
Топ-10 мифов о Дубае: правда и реальность жизни, цен, налогов и законов
24.02.2026
Топ-10 мифов о Дубае: правда и реальность жизни, цен, налогов и законов
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
Показать все публикации