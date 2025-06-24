Жилой комплекс Jumeirah Lakes Towers

66-этажный жилой комплекс расположен в JLT — одном из самых престижных районов Дубая, откуда открываются живописные виды на изумрудное поле для гольфа, озера и пышные зеленые луга. Архитектура комплекса и остекленный фасад никого не оставят равнодушным. Стоит посмотреть на город сверху вниз; Вы почувствуете себя высоко в облаках. На крыше комплекса расположена дизайнерская лаунж-зона под открытым небом с пейзажным бассейном — идеальное место для отдыха на мягких подушках и ощущения положительной энергии. Резиденции в комплексе спроектированы таким образом, чтобы максимально использовать естественное освещение в течение всего дня.
Комплекс предлагает резиденции под ключ:
Удобства проекта
Район Jumeirah Lakes Towers (JLT) расположен в Дубае и известен своими высотными зданиями, окруженными искусственными озерами. JLT предлагает множество жилых и коммерческих объектов, таких как квартиры, офисы, магазины и рестораны, что делает его живописным и оживленным местом. Район также имеет хорошо развитую инфраструктуру и удобное транспортное сообщение, что делает его привлекательным местом для жизни и ведения бизнеса. В JLT также много парков, прогулочных зон и набережных, что создает комфортные условия для активного образа жизни.