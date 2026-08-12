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Офисные помещения в ОАЭ

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Дубай
11
Шарджа
16
Аш-Шарджа
15
50 объектов найдено
Офис 183 м² в Дубай, ОАЭ
Офис 183 м²
Дубай, ОАЭ
Площадь 183 м²
Количество этажей 18
Офисы премиум-класса в Дубае, Мотор Сити Мотор Сити (Motor City) – один из самых развитых де…
$1,37 млн
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Офис 126 м² в Дубай, ОАЭ
Офис 126 м²
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 126 м²
Этаж 12/32
Меблированные коммерческие помещения с гибкими планировками в офисном проекте в Дубае, Бизне…
$1,85 млн
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Офис 56 м² в Дубай, ОАЭ
Офис 56 м²
Дубай, ОАЭ
Площадь 56 м²
Этаж 1/26
Офис 56 м² на 4 этаже в Binghatti Moonlight — коммерческое пространство в престижном районе …
$573,860
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Офис 75 м² в Дубай, ОАЭ
Офис 75 м²
Дубай, ОАЭ
Площадь 75 м²
Этаж 1/72
Коммерческая недвижимость в Binghatti Circle — престижные street-retail помещения в центре J…
$554,474
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Офис 35 м² в Дубай, ОАЭ
Офис 35 м²
Дубай, ОАЭ
Площадь 35 м²
Этаж 1/51
Современные офисы в проекте Aspirz by Danube!Ищете идеальное место для вашего бизнеса? Предс…
$252,694
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Офис 107 м² в Дубай, ОАЭ
Офис 107 м²
Дубай, ОАЭ
Площадь 107 м²
Этаж 12/24
Коммерческая недвижимость в Sol Levante — престижные помещения у моря с высоким трафиком и R…
$827,792
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Офис 265 м² в Дубай, ОАЭ
Офис 265 м²
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 265 м²
Количество этажей 15
Коммерческая недвижимость в Дубае, Барша Хайтс, с удобным доступом Этот современный коммерче…
$2,26 млн
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Офис 940 м² в Дубай, ОАЭ
Офис 940 м²
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 940 м²
Количество этажей 21
Офисы с видом на знаменитый небоскреб Бурж-Халифа в районе Бизнес-Бэй в Дубае Этот ультра-ро…
$16,41 млн
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Офис 458 м² в Дубай, ОАЭ
Офис 458 м²
Дубай, ОАЭ
Площадь 458 м²
Этаж 35
LUMENA стратегически расположена у входа в Business Bay — место, где видения ускоряются, свя…
Цена по запросу
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Офис 260 м² в Дубай, ОАЭ
Офис 260 м²
Дубай, ОАЭ
Площадь 260 м²
Этаж 1/11
Piazza Roma от DAMAC: офисная недвижимость в деловом кластере DAMAC Lagoons!Piazza Roma — оф…
$2,03 млн
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Офис 66 м² в Дубай, ОАЭ
Офис 66 м²
Дубай, ОАЭ
Площадь 66 м²
Этаж 10/32
Меблированные коммерческие помещения с гибкими планировками в офисном проекте в Дубае, Бизне…
$958,338
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Офис 191 м² в Дубай, ОАЭ
Офис 191 м²
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 191 м²
Этаж 7/32
Меблированные коммерческие помещения с гибкими планировками в офисном проекте в Дубае, Бизне…
$2,94 млн
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Офис 50 м² в Дубай, ОАЭ
Офис 50 м²
Дубай, ОАЭ
Площадь 50 м²
Этаж 6/33
Коммерческое помещение в Samana Barari Avenue!Ищете идеальное место для вашего бизнеса в Дуб…
$284,704
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Офис 113 м² в Дубай, ОАЭ
Офис 113 м²
Дубай, ОАЭ
Площадь 113 м²
Этаж 1/20
Коммерческая недвижимость 116 м² в TRESORA by WADAN — помещение в многофункциональном проект…
$622,859
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Офис 215 м² в Дубай, ОАЭ
Офис 215 м²
Дубай, ОАЭ
Площадь 215 м²
Этаж 8/30
Офисы на продажу в районе Джумейра Вилладж Серкл (JVC), Дубай Джумейра Вилладж Серкл (Jumeir…
$1,13 млн
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Офис 69 м² в Дубай, ОАЭ
Офис 69 м²
Дубай, ОАЭ
Площадь 69 м²
Этаж 4/29
Офисные помещения класса А+ для инвестиций в центре района Бизнес-Бэй в Дубае Этот современн…
$705,475
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Офис 65 м² в Дубай, ОАЭ
Офис 65 м²
Дубай, ОАЭ
Площадь 65 м²
Этаж 1/27
Офис 65 м² на 1 этаже в Binghatti Amberhall — коммерческое помещение в новом проекте JVC с в…
$483,332
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Офис 57 м² в Дубай, ОАЭ
Офис 57 м²
Дубай, ОАЭ
Площадь 57 м²
Количество этажей 18
Коммерческие помещения в Дубае на Sheikh Zayed Road с рассрочкой 1% в месяц Разместите свой …
$341,769
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Офис 107 м² в Дубай, ОАЭ
Офис 107 м²
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 107 м²
Этаж 7/25
Новые офисы с удобным доступом к инфраструктуре в районе Маджан, Дубай Этот коммерческий про…
$671,991
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Офис в Дубай, ОАЭ
Офис
Дубай, ОАЭ
Барша Хайтс - The Quarter Встроен в оживленное сообщество Барша Хайтс, Один наслаждается пе…
$2,22 млн
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Офис 84 м² в Дубай, ОАЭ
Офис 84 м²
Дубай, ОАЭ
Площадь 84 м²
Этаж 2/26
Офис 84 м² в Celesto Tower 4 — коммерческое пространство в Dubai Land Residence Complex.Офис…
$470,134
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Офис 1 070 м² в Дубай, ОАЭ
Офис 1 070 м²
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 070 м²
Детали собственности: Размер: 11 518 кв. Футов - Prime Location - Inclusive of Service charg…
$817,239
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Офис 186 м² в Аш-Шарджа, ОАЭ
Офис 186 м²
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Этаж 2/10
Офисы с гарантированной арендой в новом проекте в центре Шарджи «Aljada» – это новый многофу…
$1,33 млн
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Офис 3 465 м² в Дубай, ОАЭ
Офис 3 465 м²
Дубай, ОАЭ
Площадь 3 465 м²
Детали собственности: - Коммерческое пространство полного этажа - Размер: 37301 кв. Фут - Ск…
$2,69 млн
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Офис 230 м² в Дубай, ОАЭ
Офис 230 м²
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 230 м²
Этаж 2/7
Офисы нового поколения, интегрированные с образом жизни, в районе Damac Lagoons, Golf City в…
$1,72 млн
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Офис 133 м² в Дубай, ОАЭ
Офис 133 м²
Дубай, ОАЭ
Площадь 133 м²
Этаж 1/37
Меблированный офис 58 м² в Дубае | HQ by Rove в Business Bay.Инвестиции в коммерческую недви…
$1,81 млн
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Офис 85 м² в Дубай, ОАЭ
Офис 85 м²
Дубай, ОАЭ
Площадь 85 м²
Этаж 7/25
Офисное помещение 85 м² в Дубае, Jumeirah Village Triangle — ELAR1S Axis, возможность для ко…
$523,802
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Офис 97 м² в Дубай, ОАЭ
Офис 97 м²
Дубай, ОАЭ
Площадь 97 м²
Этаж 1/13
Офис площадью 97 м² в Tomorrow Commercial Tower | 1 этаж, Dubai International City 1Этот офи…
$413,079
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Офис 65 м² в Дубай, ОАЭ
Офис 65 м²
Дубай, ОАЭ
Площадь 65 м²
Этаж 5/20
Офисное помещение в RAW District by Imtiaz — коммерческая недвижимость напрямую от застройщи…
$326,760
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Офис 74 м² в Дубай, ОАЭ
Офис 74 м²
Дубай, ОАЭ
Площадь 74 м²
Количество этажей 13
Новые офисы с дизайнерской отделкой и прямым доступом к метро в Дубае, Джебель-Али Вилладж Э…
$639,662
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Типы недвижимости в ОАЭ

коммерческая недвижимость
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