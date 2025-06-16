Квартира в новостройке PASSO by BEYOND at Palm Jumeirah

PASSO by BEYOND — Palm Jumeirah

Иконичная жизнь у воды, созданная дизайном. PASSO переводит прибрежные контуры в архитектуру — текучие формы, спокойный свет и бесшовные пространства «индор-аутдор» на полумесяце Пальмы. Выбирайте резиденции с 1–4 спальнями, фирменные пентхаусы и ультра-эксклюзивные прибрежные особняки, ориентированные на панорамные виды моря и горизонта, с доступом к частному пляжу. Ожидайте благородных материалов, интеллектуальных планировок и велнес-удобств, от прибытия до вашей резиденции. Лимитированная коллекция в составе парных знаковых башен задаёт новый спокойный, современный ритм островной жизни на Palm Jumeirah. Станьте владельцем адреса у кромки моря, созданного для спокойствия и статуса.

Зарегистрируйте интерес уже сегодня.