  2. ОАЭ
  Квартира в новостройке PASSO by BEYOND at Palm Jumeirah

Квартира в новостройке PASSO by BEYOND at Palm Jumeirah

Дубай, ОАЭ
от
$1,16 млн
НДС
;
Premium Premium
24 1
ID: 32693
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 22.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

О комплексе

PASSO by BEYOND — Palm Jumeirah
Иконичная жизнь у воды, созданная дизайном. PASSO переводит прибрежные контуры в архитектуру — текучие формы, спокойный свет и бесшовные пространства «индор-аутдор» на полумесяце Пальмы. Выбирайте резиденции с 1–4 спальнями, фирменные пентхаусы и ультра-эксклюзивные прибрежные особняки, ориентированные на панорамные виды моря и горизонта, с доступом к частному пляжу. Ожидайте благородных материалов, интеллектуальных планировок и велнес-удобств, от прибытия до вашей резиденции. Лимитированная коллекция в составе парных знаковых башен задаёт новый спокойный, современный ритм островной жизни на Palm Jumeirah. Станьте владельцем адреса у кромки моря, созданного для спокойствия и статуса.
Зарегистрируйте интерес уже сегодня.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Досуг

Видеообзор многоквартирный жилой дом PASSO by BEYOND at Palm Jumeirah

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Квартира в новостройке PASSO by BEYOND at Palm Jumeirah
Дубай, ОАЭ
от
$1,16 млн
НДС
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации