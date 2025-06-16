Жилой комплекс Новый проект роскошных резиденций W Residences Dubai Harbour

Новый проект роскошных резиденций W Residences Dubai Harbour, который вскоре будет запущен в сотрудничестве с Marriott International.

W Residences at Dubai Harbour отличаются динамичностью, разнообразием и культурой. Наши резиденции - от крупных городов мира до уединенных мест - предназначены для нового поколения современных путешественников, ведущих роскошный образ жизни, которые ищут место, где можно свободно оставаться самими собой и общаться с единомышленниками.

Благодаря продуманному до мелочей дизайну, вдохновенному стилю жизни и широкому спектру удобств на территории отеля, владельцы жилых комплексов могут воспользоваться фирменным сервисом "Что угодно и когда угодно", а также творческими программами, разработанными в отеле или местном сообществе.

По всему миру существует более 20 проектов W Residences.

Насладитесь экстравагантным стилем жизни на пристани для яхт в окружении тщательно продуманных удобств и знаковых достопримечательностей в самом сердце самого захватывающего нового прибрежного района Дубая.