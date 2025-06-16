  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилой комплекс Новый проект роскошных резиденций W Residences Dubai Harbour

Жилой комплекс Новый проект роскошных резиденций W Residences Dubai Harbour

Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
Оплата криптовалютой
;
12
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 28008
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 16.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    42

О комплексе

Новый проект роскошных резиденций W Residences Dubai Harbour, который вскоре будет запущен в сотрудничестве с Marriott International.

W Residences at Dubai Harbour отличаются динамичностью, разнообразием и культурой. Наши резиденции - от крупных городов мира до уединенных мест - предназначены для нового поколения современных путешественников, ведущих роскошный образ жизни, которые ищут место, где можно свободно оставаться самими собой и общаться с единомышленниками.

Благодаря продуманному до мелочей дизайну, вдохновенному стилю жизни и широкому спектру удобств на территории отеля, владельцы жилых комплексов могут воспользоваться фирменным сервисом "Что угодно и когда угодно", а также творческими программами, разработанными в отеле или местном сообществе.

По всему миру существует более 20 проектов W Residences.

Насладитесь экстравагантным стилем жизни на пристани для яхт в окружении тщательно продуманных удобств и знаковых достопримечательностей в самом сердце самого захватывающего нового прибрежного района Дубая.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Viewz Danube Aston Martin
Дубай, ОАЭ
от
$1,72 млн
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Cove Grand с бассейнами, зонами отдыха и мини-гольфом, Dubai Land Residence Complex, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$186,913
Жилой комплекс Новая резиденция Belgrove Residence с бассейнами и парками рядом с Бурдж Халифа и международным аэропортом, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$907,506
Жилой комплекс Новая резиденция Albero с бассейном, садом и оздоровительным центром, Liwan, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$221,287
Жилой комплекс Fairmont Residences Solara Tower
Дубай, ОАЭ
от
$908,392
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новый проект роскошных резиденций W Residences Dubai Harbour
Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс Clearpoint
Жилой комплекс Clearpoint
Жилой комплекс Clearpoint
Жилой комплекс Clearpoint
Жилой комплекс Clearpoint
Показать все Жилой комплекс Clearpoint
Жилой комплекс Clearpoint
Дубай, ОАЭ
от
$1,28 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 10
Квартира в элитном комплексе Clearpoint в районе Rashid Yachts & Marina! Апартаменты отлично подходят для жизни, перепродажи и сдачи в аренду (ROI - 4% в)! Доход от перепродажи - от 15-20%! Возможно получение ВНЖ! Предоставим каталог инвестора! Срок сдачи - 3 кв. 2027 г. Резиденции пре…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Dusk by Binghatti
Жилой комплекс Dusk by Binghatti
Жилой комплекс Dusk by Binghatti
Жилой комплекс Dusk by Binghatti
Жилой комплекс Dusk by Binghatti
Показать все Жилой комплекс Dusk by Binghatti
Жилой комплекс Dusk by Binghatti
Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
2 объекта недвижимости 2
*Duck by Binghatti* обещает непревзойденный опыт проживания в самом сердце JVC, предлагая дорогие апартаменты, окруженные частными виллами. Здесь также есть варианты с мебелью и без мебели, сделанные на заказ, а также коллекция эксклюзивных предложений для жизни. Property Type: Residenti…
Агентство
Easy Life Property
Оставить заявку
Жилой комплекс Mercedes-Benz by Binghatti
Жилой комплекс Mercedes-Benz by Binghatti
Жилой комплекс Mercedes-Benz by Binghatti
Жилой комплекс Mercedes-Benz by Binghatti
Жилой комплекс Mercedes-Benz by Binghatti
Жилой комплекс Mercedes-Benz by Binghatti
Жилой комплекс Mercedes-Benz by Binghatti
Дубай, ОАЭ
от
$2,41 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 65
Апартаменты премиум-класса в новом проекте Mercedes-Benz by Binghatti в районе Downtown! Высокий доход от сдачи в аренду - от 10%! Предоставим каталог инвестора! Отличная локация! Роскошный вид на Бурдж-Халифа! Беспроцентная рассрочка! Частный бассейн на террасе! Удобства: зоны барбекю, в…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации