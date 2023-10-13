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Квартиры-студии в ОАЭ

Дубай
81
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102 объекта найдено
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Дубай, ОАЭ
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Дубай, ОАЭ
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Погрузитесь в воплощение роскоши в отеле Azizi Beach Oasis, расположенном в оживленном центр…
€205,435
Студия с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не …
€260,043
Студия с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не …
€148,554
Студия с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
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€199,907
Студия 1 ванная в Дубай, ОАЭ
Студия 1 ванная
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
DOM Real Estate offers you for sale this studio apartment located Plaza Residences in Jumeir…
€123,390
Студия с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не …
€359,898
Студия с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал? Недвижимость в ОАЭ - лучший вари…
€176,348
Студия с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
€327,134
Студия с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с гарантией доходности в недвижимость О…
€305,550
Студия с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал? Недвижимость в ОАЭ - лучший вари…
€141,723
Студия с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с гарантией доходности в недвижимость О…
€149,524
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Дубай, ОАЭ
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Дубай, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Altai Tower | Bright | Роскошная квартира Jumeirah Village Triangle, Jumeirah Village Circl…
€155,257
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 28
AG Luxury Properties с гордостью представляет эту роскошную квартиру в башне Lilium Tower, р…
€155,048
Студия с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не …
Цена по запросу
Студия с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не …
Цена по запросу
Студия с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
ПОМОГУ ПРИОБРЕСТИ ЖИЛЬЕ В ДУБАЕ!ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ!!! Отель DAMAC Majestine располо…
Цена по запросу
Студия с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Квартира в потрясающем культовом районе Дубая похожим на Беверли Хилс! Бесплатный подбор н…
Цена по запросу
Студия с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Квартира премиум-класса с великолепным панорамным видом! Бесплатный подбор недвижимости. О…
Цена по запросу
Студия с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
Цена по запросу
Студия с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не …
Цена по запросу
Студия с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Студия с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал? Недвижимость в ОАЭ - лучший вари…
Цена по запросу
Студия с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Студия с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Студия с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Студия с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Студия с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Студия с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
Цена по запросу
Студия с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Студия с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Студия с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в ОАЭ

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