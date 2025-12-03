  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в ОАЭ

Дубай
466
Аш-Шарджа
3
Аджман
9
Абу-Даби
45
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Premium Premium
Жилой комплекс Беспроцентная рассрочка на 8 лет. Первоначальный взнос 10%
Жилой комплекс Беспроцентная рассрочка на 8 лет. Первоначальный взнос 10%
Жилой комплекс Беспроцентная рассрочка на 8 лет. Первоначальный взнос 10%
Жилой комплекс Беспроцентная рассрочка на 8 лет. Первоначальный взнос 10%
Жилой комплекс Беспроцентная рассрочка на 8 лет. Первоначальный взнос 10%
Показать все Жилой комплекс Беспроцентная рассрочка на 8 лет. Первоначальный взнос 10%
Жилой комплекс Беспроцентная рассрочка на 8 лет. Первоначальный взнос 10%
Дубай, ОАЭ
от
$220,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 21
Samana Sky Views — это новый современный жилой комплекс от компании Samana, который обещает стать идеальным вариантом для комфортной и уютной жизни в динамичном ритме города. Проект сочетает в себе эстетичный дизайн, продуманные планировки и высококачественные строительные материалы, что обе…
Агентство
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Языки общения
English, Русский, Українська
Многоквартирный жилой дом Orla Infinity by Omniyat
Многоквартирный жилой дом Orla Infinity by Omniyat
Многоквартирный жилой дом Orla Infinity by Omniyat
Многоквартирный жилой дом Orla Infinity by Omniyat
Многоквартирный жилой дом Orla Infinity by Omniyat
Показать все Многоквартирный жилой дом Orla Infinity by Omniyat
Многоквартирный жилой дом Orla Infinity by Omniyat
Дубай, ОАЭ
от
$24,95 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 13
Мы рады предложить этот великолепный ультра-роскошный пентхаус на 9-м этаже с видом на море, состоящий из 4 двухуровневых спален, частного бассейна и четырех парковочных мест. Престижный объект расположен в жилом комплексе «Орла Инфинити». и создан разработчиком Ultra Premium "Omniyat" в сот…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс " W Hotels & Residences Al Marjan Island " от Dalands Holding совместно с Marriott International
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$1,28 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 21
W Hotels & Residences Al Marjan Island, Рас-Аль-Хайма Знаковое сотрудничество Dalands Holding и Marriott International W Hotels & Residences Al Marjan Island знаменует собой дебют первого брендированного жилого проекта под маркой W Hotels на побережье ОАЭ, с видом на будущий курорт-каз…
Застройщик
DC Constructions
Оставить заявку
OneOne
Многоквартирный жилой дом Q GARDENS LOFTS
Многоквартирный жилой дом Q GARDENS LOFTS
Многоквартирный жилой дом Q GARDENS LOFTS
Многоквартирный жилой дом Q GARDENS LOFTS
Многоквартирный жилой дом Q GARDENS LOFTS
Многоквартирный жилой дом Q GARDENS LOFTS
Дубай, ОАЭ
от
$117,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 22
Новый запуск Q-Gardens-Lofts - разработчики AYS в Jumeirah Village Circle, расположенном рядом с отелем FIVE JVC Всего единиц: 191 B + G + 5P + 17 + R ✅ Исследования  ✅ 1BED + прачечная или учеба ✅ 2BED + прачечная + Исследование ✅ 2BED Duplex + прачечная + кабинет или Maid / 2 …
Застройщик
AYS PROPERTY DEVELOPMENT
Оставить заявку
Жилой комплекс Downtown UAQ
Жилой комплекс Downtown UAQ
Жилой комплекс Downtown UAQ
Жилой комплекс Downtown UAQ
Жилой комплекс Downtown UAQ
Показать все Жилой комплекс Downtown UAQ
Жилой комплекс Downtown UAQ
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
от
$302,850
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 42
Площадь 52–200 м²
3 объекта недвижимости 3
Представляем знаковый проект от всемирно известного застройщика который переосмысливает концепцию роскошной жизни на побережье в новом районе Downtown UAQ (Умм-Аль-Кувейн). Застройщик, пионер модели обратной интеграции (Backward Integration), гарантирует непревзойденное качество и своевре…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
51.7
302,850
Квартира 2 комнаты
68.1
404,050
Квартира 3 комнаты
199.7
1,17 млн
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом премиум класса в самом сердце Дубая
Многоквартирный жилой дом премиум класса в самом сердце Дубая
Многоквартирный жилой дом премиум класса в самом сердце Дубая
Многоквартирный жилой дом премиум класса в самом сердце Дубая
Многоквартирный жилой дом премиум класса в самом сердце Дубая
Показать все Многоквартирный жилой дом премиум класса в самом сердце Дубая
Многоквартирный жилой дом премиум класса в самом сердце Дубая
Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 24
Апартаменты с качественной отделкой от очень надежного застройщика, где вы будете чувстовать комфорт и в спокойствии. В этом здании будут все удобства для комфортной жизни. Виды из окон будут открываться на зеленые парки и красивые здания вокруг. Отличный вариант для инвестиции также для соб…
Агентство
Umed properties
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Umed properties
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Motor City
Жилой комплекс Motor City
Жилой комплекс Motor City
Жилой комплекс Motor City
Жилой комплекс Motor City
Показать все Жилой комплекс Motor City
Жилой комплекс Motor City
Дубай, ОАЭ
от
$267,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 46
Площадь 50–91 м²
3 объекта недвижимости 3
Жилой комплекс премиум класса расположенный в районе Dubai Motor City, состоит из трех башен, соединенных огромным подиумом. Проект является олицетворением идеи отдельного мира, куда можно сбежать от хаоса городской жизни, в пространство роскоши и комфорта, в котором вы найдете все, что поже…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
50.0 – 59.0
267,000 – 316,500
Квартира 2 комнаты
91.0
482,500
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом 11hills park by Akmal Rustami
Многоквартирный жилой дом 11hills park by Akmal Rustami
Многоквартирный жилой дом 11hills park by Akmal Rustami
Дубай, ОАЭ
от
$230,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 18
Площадь 38 м²
2 объекта недвижимости 2
🏡 11 Hills Park в Научном парке ДубаяПремиальные инвестиции в инновационный коридор Дубая📍 Прайм и стратегическое расположение• 🗺️Стратегически расположен на Умм-Сукейм-роуд, обеспечивая высокую видимость и бесшовную связь с основными автомагистралями (Аль-Хайль Рд, Шейх Мохаммед бен Заид Рд…
Агентство
Umed properties
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Umed properties
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции V1STARA House с бассейнами и клубом рядом с Dubai Marina в районе Al Furjan, Дубай
Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции V1STARA House с бассейнами и клубом рядом с Dubai Marina в районе Al Furjan, Дубай
Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции V1STARA House с бассейнами и клубом рядом с Dubai Marina в районе Al Furjan, Дубай
Дубай, ОАЭ
от
$428,752
V1STARA HOUSE — жилой комплекс, названный в честь санскритского слова "Vistara" (“безграничное пространство”), представляет собой современное здание, ориентированное на комфорт семейного проживания. Панорамные окна обеспечивают естественное освещение, а высота потолков составляет 3,1 метра. …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Меблированные пентхаусы в жилом комплексе Bristol на берегу моря, район Emaar Beachfront, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Меблированные пентхаусы в жилом комплексе Bristol на берегу моря, район Emaar Beachfront, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Меблированные пентхаусы в жилом комплексе Bristol на берегу моря, район Emaar Beachfront, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Меблированные пентхаусы в жилом комплексе Bristol на берегу моря, район Emaar Beachfront, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Меблированные пентхаусы в жилом комплексе Bristol на берегу моря, район Emaar Beachfront, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Меблированные пентхаусы в жилом комплексе Bristol на берегу моря, район Emaar Beachfront, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Меблированные пентхаусы в жилом комплексе Bristol на берегу моря, район Emaar Beachfront, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$9,21 млн
Bristol by Emaar — эксклюзивный жилой проект на Emaar Beachfront, в одном из самых престижных прибрежных районов Дубая. Это идеальное сочетание современного дизайна, первоклассной отделки и уединенной атмосферы частного курорта. Каждая резиденция продумана до мельчайших деталей: просторные п…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс c видом на Business Bay и Creek Tower
Жилой комплекс c видом на Business Bay и Creek Tower
Жилой комплекс c видом на Business Bay и Creek Tower
Жилой комплекс c видом на Business Bay и Creek Tower
Жилой комплекс c видом на Business Bay и Creek Tower
Показать все Жилой комплекс c видом на Business Bay и Creek Tower
Жилой комплекс c видом на Business Bay и Creek Tower
Дубай, ОАЭ
от
$200,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 23
Проект: CENTURY Срок сдачи: II 2026 Локация: Business Bay   23-этажная башня Century находится в современном бизнес-хабе Дубая - Business Bay. Яркая атмосфера и динамичный уровень жизни локации привлекает деловых людей, а выгодное расположение вблизи центра эмирата и шоссе Sheikh…
Агентство
VIP REALTY CLUB
Оставить заявку
Жилой комплекс Marina Place 1 & 2
Жилой комплекс Marina Place 1 & 2
Жилой комплекс Marina Place 1 & 2
Жилой комплекс Marina Place 1 & 2
Жилой комплекс Marina Place 1 & 2
Показать все Жилой комплекс Marina Place 1 & 2
Жилой комплекс Marina Place 1 & 2
Дубай, ОАЭ
от
$561,600
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 12
Апартаменты в премиальном жилом комплексе Marina Place в самом сердце Rashid Yachts & Marina! Пышное зеленое пространство! Захватывающие виды на пристань и горизонт Дубая! Первоклассная инфраструктура! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! Удобства: бассейны, с…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Новый комплекс вилл Montura с бассейнами, полем для мини-гольфа и конюшнями, Grand Polo Phase 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл Montura с бассейнами, полем для мини-гольфа и конюшнями, Grand Polo Phase 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл Montura с бассейнами, полем для мини-гольфа и конюшнями, Grand Polo Phase 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл Montura с бассейнами, полем для мини-гольфа и конюшнями, Grand Polo Phase 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл Montura с бассейнами, полем для мини-гольфа и конюшнями, Grand Polo Phase 1, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл Montura с бассейнами, полем для мини-гольфа и конюшнями, Grand Polo Phase 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл Montura с бассейнами, полем для мини-гольфа и конюшнями, Grand Polo Phase 1, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,91 млн
Добро пожаловать в Montura — эксклюзивный жилой проект в самом сердце Grand Polo Club & Resort, где величие конного наследия переплетается с современным стилем жизни. Проект создает уникальную среду, в которой природа, эстетика и комфорт образуют гармоничное целое. Здесь царит атмосфера благ…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Onda
Жилой комплекс Onda
Жилой комплекс Onda
Жилой комплекс Onda
Жилой комплекс Onda
Показать все Жилой комплекс Onda
Жилой комплекс Onda
Дубай, ОАЭ
от
$291,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 19
Апартаменты в первоклассном жилом комплексе Onda в районе Business Bay! Удобное расположение! Топ-район для аренды и перепродажи! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! Удобства: бассейны, беговая дорожка, площадка для занятий йогой, спа-салон, тренажерный зал, …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Новая резиденция Riviera IV с богатой инфраструктурой в районе MBR City, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Riviera IV с богатой инфраструктурой в районе MBR City, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Riviera IV с богатой инфраструктурой в районе MBR City, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Riviera IV с богатой инфраструктурой в районе MBR City, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Riviera IV с богатой инфраструктурой в районе MBR City, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция Riviera IV с богатой инфраструктурой в районе MBR City, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Riviera IV с богатой инфраструктурой в районе MBR City, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$953,669
Резиденция сочетает в себе средиземноморскую архитектуру и современный дизайн и располагает бассейном, ухоженным садом, бутиками, детскими и спортивными площадками. Окончание строительства - 3 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме В цену входит - встроенная кухня, бытовая техника, …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Binghatti Circle
Многоквартирный жилой дом Binghatti Circle
Многоквартирный жилой дом Binghatti Circle
Многоквартирный жилой дом Binghatti Circle
Многоквартирный жилой дом Binghatti Circle
Показать все Многоквартирный жилой дом Binghatti Circle
Многоквартирный жилой дом Binghatti Circle
Дубай, ОАЭ
от
$230,938
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 58
Binghatti Circle — это знаковый жилой проект от застройщика Binghatti Developers, который станет самым высоким зданием в районе Jumeirah Village Circle (JVC), Дубай. Башня более чем в 60 этажей будет включать студии, квартиры с 1, 2 и 3 спальнями, сочетающие архитектурную элегантность и функ…
Агентство
PSI Real Estate LLC
Оставить заявку
Жилой комплекс Высотный жилой комплекс Skyvue Spectra в районе Sobha Hartland 2, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотный жилой комплекс Skyvue Spectra в районе Sobha Hartland 2, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотный жилой комплекс Skyvue Spectra в районе Sobha Hartland 2, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотный жилой комплекс Skyvue Spectra в районе Sobha Hartland 2, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотный жилой комплекс Skyvue Spectra в районе Sobha Hartland 2, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Высотный жилой комплекс Skyvue Spectra в районе Sobha Hartland 2, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотный жилой комплекс Skyvue Spectra в районе Sobha Hartland 2, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$560,663
Skyvue Spectra by Sobha – это новый символ элегантности и современного дизайна в престижном районе Sobha Hartland II. Уникальная архитектура с динамичным зигзагообразным фасадом, панорамными окнами и просторными террасами делает каждую резиденцию настоящим произведением искусства. Здесь кажд…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Элитные виллы и таунхаусы в окружении озеленённых участков и парков, в тихом и спокойном районе Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Элитные виллы и таунхаусы в окружении озеленённых участков и парков, в тихом и спокойном районе Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Элитные виллы и таунхаусы в окружении озеленённых участков и парков, в тихом и спокойном районе Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Элитные виллы и таунхаусы в окружении озеленённых участков и парков, в тихом и спокойном районе Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Элитные виллы и таунхаусы в окружении озеленённых участков и парков, в тихом и спокойном районе Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Элитные виллы и таунхаусы в окружении озеленённых участков и парков, в тихом и спокойном районе Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Элитные виллы и таунхаусы в окружении озеленённых участков и парков, в тихом и спокойном районе Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$288,748
Проект состоит из вилл и таунхаусов, окруженных многочисленными парками, зелеными насаждениями и общественными пространствами. Комплекс находится рядом с автомагистралью Umm Suqeim Street в районе Akoya, благодаря чему отсюда удобно добраться в любой район Дубая. Во всех домах есть оборудова…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Verde by Sobha
Жилой комплекс Verde by Sobha
Жилой комплекс Verde by Sobha
Жилой комплекс Verde by Sobha
Жилой комплекс Verde by Sobha
Показать все Жилой комплекс Verde by Sobha
Жилой комплекс Verde by Sobha
Дубай, ОАЭ
от
$553,613
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 60
Уникальный объект для инвестиций и жизни (ROI - 8,2%)! В квартире меблированная кухня! Verde by Sobha в районе Jumeirah Lake Towers (JLT)! Рассрочка под 0%! Удобства: инфинити-бассейн, джакузи, зона для йоги, крытый и открытый тренажерный зал, площадки для барбекю, лаунж-зона, а также кры…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Высотная резиденция премиум класса Creek Residences рядом с причалом для яхт, Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотная резиденция премиум класса Creek Residences рядом с причалом для яхт, Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотная резиденция премиум класса Creek Residences рядом с причалом для яхт, Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотная резиденция премиум класса Creek Residences рядом с причалом для яхт, Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотная резиденция премиум класса Creek Residences рядом с причалом для яхт, Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотная резиденция премиум класса Creek Residences рядом с причалом для яхт, Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,21 млн
Резиденция располагает тренажерным залом, открытым инфинити-бассейном, ухоженными садами с зонами отдыха, конференц-залом, сауной и парной, супермаркетом, бизнес-центром, зонами барбекю, спа-зоной, крытой парковкой. Расположение и объекты поблизости Дубай Молл - 12 км Бурдж Халифа - 11 км …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Binghatti Hills
Жилой комплекс Binghatti Hills
Жилой комплекс Binghatti Hills
Жилой комплекс Binghatti Hills
Жилой комплекс Binghatti Hills
Показать все Жилой комплекс Binghatti Hills
Жилой комплекс Binghatti Hills
Дубай, ОАЭ
от
$264,625
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 49
Апартаменты в грандиозном проекте Binghatti Hills в районе Al Barsha! Прекрасный вариант для жизни и инвестиций (ROI - 5,8% в $)! Предоставим каталог инвестора! Беспроцентная рассрочка! В апартаментах установлена система "умный дом". Срок сдачи - 3 кв. 2026 г. Удобства: теннисный корт,…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Новая резиденция Jaddaf Waterfront Lumiere Heights с бассейном, садами и панорамным видом рядом со станцией метро, Al Jadaf Waterfront, Дубай
Жилой комплекс Новая резиденция Jaddaf Waterfront Lumiere Heights с бассейном, садами и панорамным видом рядом со станцией метро, Al Jadaf Waterfront, Дубай
Жилой комплекс Новая резиденция Jaddaf Waterfront Lumiere Heights с бассейном, садами и панорамным видом рядом со станцией метро, Al Jadaf Waterfront, Дубай
Жилой комплекс Новая резиденция Jaddaf Waterfront Lumiere Heights с бассейном, садами и панорамным видом рядом со станцией метро, Al Jadaf Waterfront, Дубай
Жилой комплекс Новая резиденция Jaddaf Waterfront Lumiere Heights с бассейном, садами и панорамным видом рядом со станцией метро, Al Jadaf Waterfront, Дубай
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция Jaddaf Waterfront Lumiere Heights с бассейном, садами и панорамным видом рядом со станцией метро, Al Jadaf Waterfront, Дубай
Жилой комплекс Новая резиденция Jaddaf Waterfront Lumiere Heights с бассейном, садами и панорамным видом рядом со станцией метро, Al Jadaf Waterfront, Дубай
Дубай, ОАЭ
от
$316,246
Окунитесь в мир исключительного комфорта и утонченной элегантности в Lumiere Heights, расположенном на живописной набережной Jaddaf Waterfront. Этот уникальный жилой комплекс сочетает в себе динамику современного мегаполиса с умиротворяющей атмосферой природы, открывает потрясающие панорамны…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция Orbis с бассейном и садами рядом с автомагистралями, Motor City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Orbis с бассейном и садами рядом с автомагистралями, Motor City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Orbis с бассейном и садами рядом с автомагистралями, Motor City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Orbis с бассейном и садами рядом с автомагистралями, Motor City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Orbis с бассейном и садами рядом с автомагистралями, Motor City, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция Orbis с бассейном и садами рядом с автомагистралями, Motor City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Orbis с бассейном и садами рядом с автомагистралями, Motor City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$276,269
Предлагаются апартаменты с панорамными видами. Резиденция располагает большим бассейном, ухоженными садами, современным фитнес-центром, спортивными площадками, зонами барбекю. Окончание строительства - 4 квартал 2027 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом со ст…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая элитная резиденция у воды Alba с собственным пляжем и спа-центром в эксклюзивном районе, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая элитная резиденция у воды Alba с собственным пляжем и спа-центром в эксклюзивном районе, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая элитная резиденция у воды Alba с собственным пляжем и спа-центром в эксклюзивном районе, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая элитная резиденция у воды Alba с собственным пляжем и спа-центром в эксклюзивном районе, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая элитная резиденция у воды Alba с собственным пляжем и спа-центром в эксклюзивном районе, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая элитная резиденция у воды Alba с собственным пляжем и спа-центром в эксклюзивном районе, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая элитная резиденция у воды Alba с собственным пляжем и спа-центром в эксклюзивном районе, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$12,19 млн
Предлагаются элитные апартаменты и пентхаусы с собственными бассейнами, террасами и панорамным видом на Персидский залив и город. Некоторые квартиры имеют джакузи на открытом воздухе. Резиденция располагает собственным пляжем, ухоженными садами, спа-центром, бассейнами. Окончание строительст…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция Cloud Towers с бассейнами и панорамным видом, в районе JVT, в центре Дубая, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Cloud Towers с бассейнами и панорамным видом, в районе JVT, в центре Дубая, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Cloud Towers с бассейнами и панорамным видом, в районе JVT, в центре Дубая, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Cloud Towers с бассейнами и панорамным видом, в районе JVT, в центре Дубая, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Cloud Towers с бассейнами и панорамным видом, в районе JVT, в центре Дубая, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция Cloud Towers с бассейнами и панорамным видом, в районе JVT, в центре Дубая, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Cloud Towers с бассейнами и панорамным видом, в районе JVT, в центре Дубая, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$347,937
Предлагаются апартаменты с балконами или садами и панорамными видами на город и Пальму Джумейра. Резиденция располагает теннисным кортом и баскетбольной площадкой, открытым бассейном, детской площадкой и детским бассейном, беговой и пешеходной дорожкой, тренажерным залом, сауной и парной, зо…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Albero недалеко от моря в районе Дубай Крик Харбор, ОАЭ
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Albero недалеко от моря в районе Дубай Крик Харбор, ОАЭ
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Albero недалеко от моря в районе Дубай Крик Харбор, ОАЭ
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Albero недалеко от моря в районе Дубай Крик Харбор, ОАЭ
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Albero недалеко от моря в районе Дубай Крик Харбор, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс Albero недалеко от моря в районе Дубай Крик Харбор, ОАЭ
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Albero недалеко от моря в районе Дубай Крик Харбор, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,88 млн
Добро пожаловать в Albero — новый жилой проект в сердце Dubai Creek Harbour, где каждый элемент продуман до мелочей, чтобы подарить вам ощущение уединения, природной гармонии и безупречного стиля. Данный проект является настоящим воплощением современного комфорта в окружении природы, панорам…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Binghatti Moonlight – Modern Living in Al Jaddaf
Жилой комплекс Binghatti Moonlight – Modern Living in Al Jaddaf
Жилой комплекс Binghatti Moonlight – Modern Living in Al Jaddaf
Жилой комплекс Binghatti Moonlight – Modern Living in Al Jaddaf
Жилой комплекс Binghatti Moonlight – Modern Living in Al Jaddaf
Показать все Жилой комплекс Binghatti Moonlight – Modern Living in Al Jaddaf
Жилой комплекс Binghatti Moonlight – Modern Living in Al Jaddaf
Дубай, ОАЭ
от
$383,614
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 24
Binghatti Moonlight - современная жизнь в Аль-ДжаддафеСтильные апартаменты В нескольких минутах езды от Downtown & Dubai Creek.Студии, 1 и 2 спальные апартаменты | Завершение: Q4 2026Обзор проекта:Binghatti Moonlight - современная жилая башня Binghatti Developers, расположенная в стратегичес…
Агентство
Grupo WAME Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс KETURAH RESERVE TOWNHOUSES
Жилой комплекс KETURAH RESERVE TOWNHOUSES
Жилой комплекс KETURAH RESERVE TOWNHOUSES
Жилой комплекс KETURAH RESERVE TOWNHOUSES
Жилой комплекс KETURAH RESERVE TOWNHOUSES
Показать все Жилой комплекс KETURAH RESERVE TOWNHOUSES
Жилой комплекс KETURAH RESERVE TOWNHOUSES
Дубай, ОАЭ
от
$3,74 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 493–826 м²
2 объекта недвижимости 2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%;…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Новый эксклюзивный комплекс вилл Watercrest с бассейнами и садами, Meydan, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый эксклюзивный комплекс вилл Watercrest с бассейнами и садами, Meydan, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый эксклюзивный комплекс вилл Watercrest с бассейнами и садами, Meydan, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый эксклюзивный комплекс вилл Watercrest с бассейнами и садами, Meydan, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый эксклюзивный комплекс вилл Watercrest с бассейнами и садами, Meydan, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новый эксклюзивный комплекс вилл Watercrest с бассейнами и садами, Meydan, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый эксклюзивный комплекс вилл Watercrest с бассейнами и садами, Meydan, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$3,39 млн
WaterCrest – это изысканная коллекция вилл и таунхаусов. Окунитесь в мир изысканной элегантности: каждый элемент дизайна, от гармоничной цветовой палитры до пышных цветущих садов, создает атмосферу спокойствия и безмятежности. Расположенный в живописном саду, комплекс обеспечивает легкий дос…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Апартаменты в новой высотной резиденции Parkway с бассейнами в 5 минутах от Бурдж Халифа в районе Meydan Horizon, Дубай
Жилой комплекс Апартаменты в новой высотной резиденции Parkway с бассейнами в 5 минутах от Бурдж Халифа в районе Meydan Horizon, Дубай
Жилой комплекс Апартаменты в новой высотной резиденции Parkway с бассейнами в 5 минутах от Бурдж Халифа в районе Meydan Horizon, Дубай
Жилой комплекс Апартаменты в новой высотной резиденции Parkway с бассейнами в 5 минутах от Бурдж Халифа в районе Meydan Horizon, Дубай
Жилой комплекс Апартаменты в новой высотной резиденции Parkway с бассейнами в 5 минутах от Бурдж Халифа в районе Meydan Horizon, Дубай
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в новой высотной резиденции Parkway с бассейнами в 5 минутах от Бурдж Халифа в районе Meydan Horizon, Дубай
Жилой комплекс Апартаменты в новой высотной резиденции Parkway с бассейнами в 5 минутах от Бурдж Халифа в районе Meydan Horizon, Дубай
Дубай, ОАЭ
от
$406,278
Meydan Horizon — это передовой многофункциональный комплекс. Проект расположен на площади в 185,5 гектаров, предлагает панорамный вид на Рас-эль-Хор и охватывает более 39 миллионов квадратных метров площади. Удобства: Кинозал Игровая комната Детская игровая площадка Тренажерный зал Студия й…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Milos
Жилой комплекс Milos
Жилой комплекс Milos
Жилой комплекс Milos
Жилой комплекс Milos
Показать все Жилой комплекс Milos
Жилой комплекс Milos
Дубай, ОАЭ
от
$232,877
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 13
Шикарные апартаменты в современном проекте Milos в районе Dubai Land! Апартаменты с меблированной кухней! Прекрасный вариант для жизни, перепродажи и сдачи в аренду! Поблизости находятся ключевые достопримечательности Дубая! Рассрочка без %! Удобства: круглосуточная охрана, клубный дом, г…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Weybridge Gardens 4
Жилой комплекс Weybridge Gardens 4
Жилой комплекс Weybridge Gardens 4
Жилой комплекс Weybridge Gardens 4
Жилой комплекс Weybridge Gardens 4
Показать все Жилой комплекс Weybridge Gardens 4
Жилой комплекс Weybridge Gardens 4
Дубай, ОАЭ
от
$188,081
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 15
Площадь 51–1 798 м²
5 объектов недвижимости 5
Weybridge Gardens 4 преобразует роскошную жизнь в Дубае с его лепестковым дизайном, сочетающим органическую элегантность с современным богатством. Вдохновленный знаменитыми горячими источниками Тосканы, он имеет бесконечный небесный пляж, каскадные джакузи и удобства мирового класса, предлаг…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
70.0
224,903
Квартира 2 комнаты
112.4
53,797
Квартира 3 комнаты
132.8
540,300
Квартира 4 комнаты
1 798.0
612,391
Студия
50.5
188,106
Агентство
Easy Life Property
Оставить заявку
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты в новом высотном жилом комплексе Ananda Residences с бассейном и спортивными площадками, Motor City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты в новом высотном жилом комплексе Ananda Residences с бассейном и спортивными площадками, Motor City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты в новом высотном жилом комплексе Ananda Residences с бассейном и спортивными площадками, Motor City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты в новом высотном жилом комплексе Ananda Residences с бассейном и спортивными площадками, Motor City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты в новом высотном жилом комплексе Ananda Residences с бассейном и спортивными площадками, Motor City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты в новом высотном жилом комплексе Ananda Residences с бассейном и спортивными площадками, Motor City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты в новом высотном жилом комплексе Ananda Residences с бассейном и спортивными площадками, Motor City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$860,492
Ananda Residences — новый жилой проект, созданный для тех, кто ценит гармонию комфорта, стиля и активного образа жизни. Расположенный в динамично развивающемся районе Motor City, этот проект идеально подойдет как для жизни, так и для инвестиций. Здесь сочетаются спокойствие уютного жилого ко…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс New zone Dubai West! Top location directly on the sea! Newly built apartments Siniya Island.
Жилой комплекс New zone Dubai West! Top location directly on the sea! Newly built apartments Siniya Island.
Жилой комплекс New zone Dubai West! Top location directly on the sea! Newly built apartments Siniya Island.
Жилой комплекс New zone Dubai West! Top location directly on the sea! Newly built apartments Siniya Island.
Жилой комплекс New zone Dubai West! Top location directly on the sea! Newly built apartments Siniya Island.
Показать все Жилой комплекс New zone Dubai West! Top location directly on the sea! Newly built apartments Siniya Island.
Жилой комплекс New zone Dubai West! Top location directly on the sea! Newly built apartments Siniya Island.
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
от
$368,206
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Остров Собха Синия – Ультра-Люксовый остров ОАЭ от Sobha Realty.Эксклюзивные пляжные виллы и резиденции на природном острове Умм-эль-Кувейн - Смешивание первозданной природы, оздоровительного и высокого уровня жизни.Уединенный остров, соединенный с городомРасположен на острове Аль-Синия, все…
Агентство
Grupo WAME Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Vivanti Residences с отличной инфраструктурой в районе Джумейра Вилладж Серкл, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Vivanti Residences с отличной инфраструктурой в районе Джумейра Вилладж Серкл, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Vivanti Residences с отличной инфраструктурой в районе Джумейра Вилладж Серкл, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Vivanti Residences с отличной инфраструктурой в районе Джумейра Вилладж Серкл, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Vivanti Residences с отличной инфраструктурой в районе Джумейра Вилладж Серкл, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс Vivanti Residences с отличной инфраструктурой в районе Джумейра Вилладж Серкл, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Vivanti Residences с отличной инфраструктурой в районе Джумейра Вилладж Серкл, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$186,617
Meteora Vivanti Residences — это жилой комплекс в районе Jumeirah Village Circle, разработанный застройщиком Meteora с акцентом на минимализм, комфорт и современные стандарты городской жизни. Архитектура здания отличается лаконичными формами, просторными планировками и панорамным остеклением…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Dubai Wharf
Жилой комплекс Dubai Wharf
Жилой комплекс Dubai Wharf
Жилой комплекс Dubai Wharf
Жилой комплекс Dubai Wharf
Жилой комплекс Dubai Wharf
Дубай, ОАЭ
от
$624,110
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
Площадь 136 м²
1 объект недвижимости 1
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с гарантией доходности в недвижимость ОАЭ! - Гарантированный доход от сдачи в аренду в среднем 11%. - Благоприятный налоговый климат 0% на владение и сдачу в аренду. - Защита инвесторов со стороны надзорных органов RERA и DLD. - Помощь…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
136.0
624,110
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Новый комплекс Al Serh Residences 11 с садами, бассейном и подземной парковкой рядом с международной школой, JVC, Дубай, ОАЖ
Жилой комплекс Новый комплекс Al Serh Residences 11 с садами, бассейном и подземной парковкой рядом с международной школой, JVC, Дубай, ОАЖ
Жилой комплекс Новый комплекс Al Serh Residences 11 с садами, бассейном и подземной парковкой рядом с международной школой, JVC, Дубай, ОАЖ
Жилой комплекс Новый комплекс Al Serh Residences 11 с садами, бассейном и подземной парковкой рядом с международной школой, JVC, Дубай, ОАЖ
Жилой комплекс Новый комплекс Al Serh Residences 11 с садами, бассейном и подземной парковкой рядом с международной школой, JVC, Дубай, ОАЖ
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс Al Serh Residences 11 с садами, бассейном и подземной парковкой рядом с международной школой, JVC, Дубай, ОАЖ
Жилой комплекс Новый комплекс Al Serh Residences 11 с садами, бассейном и подземной парковкой рядом с международной школой, JVC, Дубай, ОАЖ
Дубай, ОАЭ
от
$218,578
Расположенный в самом сердце одного из самых престижных районов Дубая, JVC, жилой комплекс Al Serh Residences 11 представляет собой уникальное сочетание изысканного дизайна и современной архитектуры. Просторные апартаменты отличаются тщательно продуманной планировкой, высокими потолками и па…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Binghatti Hillside
Жилой комплекс Binghatti Hillside
Жилой комплекс Binghatti Hillside
Жилой комплекс Binghatti Hillside
Жилой комплекс Binghatti Hillside
Показать все Жилой комплекс Binghatti Hillside
Жилой комплекс Binghatti Hillside
Дубай, ОАЭ
от
$212,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Binghatti Hillside — это 21-этажный жилой комплекс от застройщика Binghatti Developers, расположенный в районе Dubai Science Park. Архитектура здания вдохновлена природными холмами, с плавными линиями и современным дизайном, выделяющимся на фоне окружающей застройки. Благодаря удобному распо…
Агентство
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Языки общения
English, Русский, Українська
Жилой комплекс Golf Gate 2
Жилой комплекс Golf Gate 2
Жилой комплекс Golf Gate 2
Жилой комплекс Golf Gate 2
Жилой комплекс Golf Gate 2
Показать все Жилой комплекс Golf Gate 2
Жилой комплекс Golf Gate 2
Дубай, ОАЭ
от
$294,247
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 29
Апартаменты в новом комплексе Golf Gate 2 в востребованном районе Damac Hills! Пpeкраcнaя кваpтира для жизни, инвестиций и cдачу в aренду! Окупаемость инвестиций - 5,5-6%! Предоставим каталог инвестора! Инфраструктура: три подиумных бассейна, современный тренажерный зал с сауной и парной,…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Новый комплекс вилл Montura 2 с полями для поло, клубным домом и конюшнями, Grand Polo Phase 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл Montura 2 с полями для поло, клубным домом и конюшнями, Grand Polo Phase 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл Montura 2 с полями для поло, клубным домом и конюшнями, Grand Polo Phase 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл Montura 2 с полями для поло, клубным домом и конюшнями, Grand Polo Phase 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл Montura 2 с полями для поло, клубным домом и конюшнями, Grand Polo Phase 1, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл Montura 2 с полями для поло, клубным домом и конюшнями, Grand Polo Phase 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл Montura 2 с полями для поло, клубным домом и конюшнями, Grand Polo Phase 1, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,49 млн
Добро пожаловать в Montura — эксклюзивный жилой проект в самом сердце Grand Polo Club & Resort, где величие конного наследия переплетается с современным стилем жизни. Проект создает уникальную среду, в которой природа, эстетика и комфорт образуют гармоничное целое. Здесь царит атмосфера благ…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Великолепный жилой комплекс Volna на берегу канала в районе Jaddaf Waterfront, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Великолепный жилой комплекс Volna на берегу канала в районе Jaddaf Waterfront, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$273,771
Эксклюзивные студии и апартаменты с 1–3 спальнями в уникальном проекте с панорамными видами на набережную. Просторные планировки на 30% больше стандартных, потолки до 5,5 метров, элегантный дизайн и премиальная отделка создают атмосферу роскоши и комфорта. Каждый квадратный метр продуман до …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Binghatti crescent
Многоквартирный жилой дом Binghatti crescent
Многоквартирный жилой дом Binghatti crescent
Многоквартирный жилой дом Binghatti crescent
Многоквартирный жилой дом Binghatti crescent
Многоквартирный жилой дом Binghatti crescent
Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
Год сдачи 2023
Количество этажей 5
КВАРТИРА ЛЮКСА | ПРЕМЬЕРНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ Binghatti Crescent, расположенный в JVC, Дубай, представляет собой новый жилой комплекс известных разработчиков Binghatti, предлагающий роскошный выбор квартир с 1, 2 и 3 спальнями. Эксклюзивная разработка класса предлагает фирменный цветовой тон раз…
Агентство
MSM OVERSEAS REAL ESTATE BROKER
Оставить заявку
Жилой комплекс на острове Bluewaters
Жилой комплекс на острове Bluewaters
Жилой комплекс на острове Bluewaters
Жилой комплекс на острове Bluewaters
Жилой комплекс на острове Bluewaters
Показать все Жилой комплекс на острове Bluewaters
Жилой комплекс на острове Bluewaters
Дубай, ОАЭ
от
$1,77 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Площадь 104–870 м²
16 объектов недвижимости 16
Остров Bluewaters: Драгоценная жемчужина ультра-роскошного образа жизни в Дубае Остров Bluewaters является воплощением амбиций Дубая создать уникальное место для жизни. Этот легендарный остров, созданный для взыскательных людей, которые требуют только лучшего, объединяет архитектурное сов…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
104.0 – 107.0
1,74 млн – 1,85 млн
Квартира 2 комнаты
136.0 – 190.0
2,53 млн – 2,91 млн
Квартира 3 комнаты
175.0 – 200.0
3,24 млн – 4,22 млн
Квартира 4 комнаты
230.0 – 870.0
5,34 млн – 25,10 млн
Таунхаус
620.0
11,53 млн
Агентство
Luxe Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Sobha One with private golf course
Жилой комплекс Sobha One with private golf course
Жилой комплекс Sobha One with private golf course
Жилой комплекс Sobha One with private golf course
Жилой комплекс Sobha One with private golf course
Показать все Жилой комплекс Sobha One with private golf course
Жилой комплекс Sobha One with private golf course
Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
Изысканный гобелен на линии горизонта Возвышаясь на 30 этажей и достигая высоты 65 этажей, этот жилой комплекс расположен рядом с дорогой Ras Al Khor Road и выходит на Dubai Creek с панорамным видом на Burj Khalifa, Creek Tower на северо-востоке и Downtown на западе. The Ultimate Golf Li…
Застройщик
Sobha Realty
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс вилл Siniya Island с собственным пляжем и полем для гольфа, Al Seanneeah, Umm Al Quwain, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл Siniya Island с собственным пляжем и полем для гольфа, Al Seanneeah, Umm Al Quwain, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл Siniya Island с собственным пляжем и полем для гольфа, Al Seanneeah, Umm Al Quwain, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл Siniya Island с собственным пляжем и полем для гольфа, Al Seanneeah, Umm Al Quwain, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл Siniya Island с собственным пляжем и полем для гольфа, Al Seanneeah, Umm Al Quwain, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл Siniya Island с собственным пляжем и полем для гольфа, Al Seanneeah, Umm Al Quwain, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл Siniya Island с собственным пляжем и полем для гольфа, Al Seanneeah, Umm Al Quwain, Дубай, ОАЭ
Al Hiyar, ОАЭ
от
$2,87 млн
Siniya Island Villas на острове Sobha Siniya Island – это место, где слияние первозданной природы и роскоши создает непревзойденную атмосферу уюта и комфорта. Представьте, как вы нежитесь на солнце, чувствуете теплый песок под ногами и погружаетесь в кристально чистые лазурные воды, которые …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Floarea Grande с отличными удобствами в районе Арджан-Дубайленд, ОАЭ
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Floarea Grande с отличными удобствами в районе Арджан-Дубайленд, ОАЭ
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Floarea Grande с отличными удобствами в районе Арджан-Дубайленд, ОАЭ
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Floarea Grande с отличными удобствами в районе Арджан-Дубайленд, ОАЭ
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Floarea Grande с отличными удобствами в районе Арджан-Дубайленд, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс Floarea Grande с отличными удобствами в районе Арджан-Дубайленд, ОАЭ
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Floarea Grande с отличными удобствами в районе Арджан-Дубайленд, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$181,471
Добро пожаловать в Floareá Grandé – жилой проект, который воплощает высочайшие стандарты качества, инновационный дизайн и непревзойденный комфорт. Расположенный в престижном районе Arjan, он предлагает безупречное сочетание современной архитектуры, продуманных интерьеров и первоклассных удоб…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции Regent Residences Dubai Sankari Place с бассейнами, спа и 5-звёздочным обслуживанием, Business Bay, Дубай
Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции Regent Residences Dubai Sankari Place с бассейнами, спа и 5-звёздочным обслуживанием, Business Bay, Дубай
Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции Regent Residences Dubai Sankari Place с бассейнами, спа и 5-звёздочным обслуживанием, Business Bay, Дубай
Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции Regent Residences Dubai Sankari Place с бассейнами, спа и 5-звёздочным обслуживанием, Business Bay, Дубай
Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции Regent Residences Dubai Sankari Place с бассейнами, спа и 5-звёздочным обслуживанием, Business Bay, Дубай
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции Regent Residences Dubai Sankari Place с бассейнами, спа и 5-звёздочным обслуживанием, Business Bay, Дубай
Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции Regent Residences Dubai Sankari Place с бассейнами, спа и 5-звёздочным обслуживанием, Business Bay, Дубай
Дубай, ОАЭ
от
$10,56 млн
Добро пожаловать в эксклюзивный жилой комплекс, созданный по проекту всемирно известных архитекторов Foster + Partners и оформленный по проекту талантливого дизайнера Portia Fox. Здесь, в самом сердце Business Bay, вас ждут 2 величественные башни, в каждой из которых расположено 31-32 кварти…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция South Living Luxury с бассейнами и зеленой зоной рядом с аэропортом, Dubai South, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция South Living Luxury с бассейнами и зеленой зоной рядом с аэропортом, Dubai South, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция South Living Luxury с бассейнами и зеленой зоной рядом с аэропортом, Dubai South, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция South Living Luxury с бассейнами и зеленой зоной рядом с аэропортом, Dubai South, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция South Living Luxury с бассейнами и зеленой зоной рядом с аэропортом, Dubai South, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция South Living Luxury с бассейнами и зеленой зоной рядом с аэропортом, Dubai South, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция South Living Luxury с бассейнами и зеленой зоной рядом с аэропортом, Dubai South, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$298,721
Предлагаются просторные апартаменты Резиденция располагает тренажерным залом, зонами для йоги и медитации, библиотекой, сауной, многофункциональным залом, бассейнами, детской площадкой, зеленой зоной, зоной отдыха и зоной барбекю. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в п…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс вилл и таунхаусов с полем для гольфа Terra Golf Collection, Jumeirah Golf Estates, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл и таунхаусов с полем для гольфа Terra Golf Collection, Jumeirah Golf Estates, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл и таунхаусов с полем для гольфа Terra Golf Collection, Jumeirah Golf Estates, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл и таунхаусов с полем для гольфа Terra Golf Collection, Jumeirah Golf Estates, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл и таунхаусов с полем для гольфа Terra Golf Collection, Jumeirah Golf Estates, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл и таунхаусов с полем для гольфа Terra Golf Collection, Jumeirah Golf Estates, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл и таунхаусов с полем для гольфа Terra Golf Collection, Jumeirah Golf Estates, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$5,79 млн
Предлагаются современные функциональные виллы с бассейнами, тренажерными залами, кинотеатрами, террасами и зонами отдыха, панорамными видами на поле для гольфа. Резиденция располагает полем для гольфа. Окончание строительства - 4 квартал 2026 года. Расположение и объекты поблизости Бурдж-а…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Porto Playa
Жилой комплекс Porto Playa
Жилой комплекс Porto Playa
Жилой комплекс Porto Playa
Жилой комплекс Porto Playa
Показать все Жилой комплекс Porto Playa
Жилой комплекс Porto Playa
Mina Al arab, ОАЭ
от
$562,967
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Апартаменты с видом на набережную и Персидский залив! Доходность - 6% в $! Частный пляж! Пpeкраcнaя кваpтира для жизни и инвестиций! Полностью оборудованная кухня! Новом премиальный комплекс Porto Playa расположен в Ras al Khaimah. Удобства: специальный фитнес-центр, клубный дом, бассе…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Дубае, Джумейра Вилладж Триангл в рассрочку на 5 лет
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Дубае, Джумейра Вилладж Триангл в рассрочку на 5 лет
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Дубае, Джумейра Вилладж Триангл в рассрочку на 5 лет
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Дубае, Джумейра Вилладж Триангл в рассрочку на 5 лет
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Дубае, Джумейра Вилладж Триангл в рассрочку на 5 лет
Показать все Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Дубае, Джумейра Вилладж Триангл в рассрочку на 5 лет
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в Дубае, Джумейра Вилладж Триангл в рассрочку на 5 лет
Дубай, ОАЭ
от
$468,723
Год сдачи 2027
Количество этажей 26
Полностью меблированные апартаменты с планом оплаты после сдачи в Jumeirah Village Triangle Джумейра Вилладж Триангл (Jumeirah Village Triangle – JVT) – это оживленный район в Дубае, который сочетает в себе городской комфорт и атмосферу уюта. С его современной архитектурой, зелеными насажден…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Pad
Жилой комплекс Pad
Жилой комплекс Pad
Жилой комплекс Pad
Жилой комплекс Pad
Показать все Жилой комплекс Pad
Жилой комплекс Pad
Дубай, ОАЭ
от
$483,014
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 24
Площадь 61–121 м²
2 объекта недвижимости 2
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. The Pad - новый жилой комплекс, наклоненный под углом 6,5 градусов и окруженный светодиодным освещением, шикарный и утонченный Pad является вершиной супер-гламурной жизни в многокварти…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
61.0 – 121.0
483,014 – 972,055
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Enqlave by Aqasa
Жилой комплекс Enqlave by Aqasa
Жилой комплекс Enqlave by Aqasa
Жилой комплекс Enqlave by Aqasa
Жилой комплекс Enqlave by Aqasa
Показать все Жилой комплекс Enqlave by Aqasa
Жилой комплекс Enqlave by Aqasa
Дубай, ОАЭ
от
$268,493
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 10
Апартаменты в элитном комплексе Enqlave by Aqasa в районе Jebel Ali Village! Прекрасный панорамный вид! Развитая инфраструктура для комфортной жизни! Прекрасный вариант для жизни и инвестиций! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! Удобства: бассейн, беговая дор…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Sapphire
Жилой комплекс Sapphire
Жилой комплекс Sapphire
Жилой комплекс Sapphire
Жилой комплекс Sapphire
Показать все Жилой комплекс Sapphire
Жилой комплекс Sapphire
Business Bay, ОАЭ
от
$590,411
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 57
Апартаменты в престижном жилом комплексе Sapphire! Прекрасные апартаменты для жизни и инвестиций! Доходность - от 10% в $! Удобства: современные бассейны, полностью оборудованный тренажерный зал, детская игровая площадка, места для барбекю и рестораны на территории комплекса и многое друг…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Parkway
Жилой комплекс Parkway
Жилой комплекс Parkway
Жилой комплекс Parkway
Жилой комплекс Parkway
Показать все Жилой комплекс Parkway
Жилой комплекс Parkway
Дубай, ОАЭ
от
$418,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 33
Шикарные апартаменты в новом проекте Parkway в районе Bukadra! Захватывающий вид на кристальную лагуну! В окружении пышной зелени! Престижный район! Отличный вариант для жизни и инвестиций! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! Удобства: детский бассейн, детска…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Новый проект Avana Residences с бассейном, детской зоной приключений и смотровыми площадками, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый проект Avana Residences с бассейном, детской зоной приключений и смотровыми площадками, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый проект Avana Residences с бассейном, детской зоной приключений и смотровыми площадками, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый проект Avana Residences с бассейном, детской зоной приключений и смотровыми площадками, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый проект Avana Residences с бассейном, детской зоной приключений и смотровыми площадками, JVC, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новый проект Avana Residences с бассейном, детской зоной приключений и смотровыми площадками, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый проект Avana Residences с бассейном, детской зоной приключений и смотровыми площадками, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$200,430
Avana Residences — это новый жилой комплекс, расположенный в престижном районе Jumeirah Village Circle (JVC) в Дубае. Архитектура проекта вдохновлена спокойствием морской глади и выполнена с акцентом на плавные формы, панорамное остекление и мягкие природные оттенки. Проект ориентирован на с…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Mercedes Benz Places by Binghatti
Многоквартирный жилой дом Mercedes Benz Places by Binghatti
Многоквартирный жилой дом Mercedes Benz Places by Binghatti
Многоквартирный жилой дом Mercedes Benz Places by Binghatti
Многоквартирный жилой дом Mercedes Benz Places by Binghatti
Показать все Многоквартирный жилой дом Mercedes Benz Places by Binghatti
Многоквартирный жилой дом Mercedes Benz Places by Binghatti
Дубай, ОАЭ
от
$3,13 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 66
Мы рады предложить эти фантастические ультра-роскошные пентхаусы, созданные известным и отмеченным наградами застройщиком Binghatti в сотрудничестве со знаменитым немецким производителем автомобилей Mercedes-Benz в эксклюзивном районе Даунтаун. Пентхаусы являются частью долгожданного ультра…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Жилой комплекс Binghatti Skyblade – Iconic Luxury Living in Downtown Dubai.
Жилой комплекс Binghatti Skyblade – Iconic Luxury Living in Downtown Dubai.
Жилой комплекс Binghatti Skyblade – Iconic Luxury Living in Downtown Dubai.
Жилой комплекс Binghatti Skyblade – Iconic Luxury Living in Downtown Dubai.
Жилой комплекс Binghatti Skyblade – Iconic Luxury Living in Downtown Dubai.
Показать все Жилой комплекс Binghatti Skyblade – Iconic Luxury Living in Downtown Dubai.
Жилой комплекс Binghatti Skyblade – Iconic Luxury Living in Downtown Dubai.
Дубай, ОАЭ
от
$458,151
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 60
Binghatti Skyblade – Iconic Luxury Living in Downtown Dubai. An architectural masterpiece rising on Mohamed Bin Rashid Boulevard, just steps from Burj Khalifa and Dubai Mall. With over 60 storeys, Binghatti Skyblade sets a new standard for luxury high-rise living in the heart of Dubai. …
Агентство
Grupo WAME Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Beverly Residence 2
Жилой комплекс Beverly Residence 2
Жилой комплекс Beverly Residence 2
Жилой комплекс Beverly Residence 2
Жилой комплекс Beverly Residence 2
Показать все Жилой комплекс Beverly Residence 2
Жилой комплекс Beverly Residence 2
Дубай, ОАЭ
от
$273,973
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Апартаменты в инвестиционно-привлекательном проекте Beverly Residence 2! Полностью меблированная кухня и оборудованная итальянской техникой! Беспроцентная рассрочка! Прекрасно подойдет для жизни, инвестиций или сдачи в аренду! Год сдачи: 4 кв. 2024 Удобства: бассейн, барбекю и тренажёр…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Многоквартирный жилой дом Empire Estates by Versace
Многоквартирный жилой дом Empire Estates by Versace
Многоквартирный жилой дом Empire Estates by Versace
Многоквартирный жилой дом Empire Estates by Versace
Многоквартирный жилой дом Empire Estates by Versace
Показать все Многоквартирный жилой дом Empire Estates by Versace
Многоквартирный жилой дом Empire Estates by Versace
Дубай, ОАЭ
от
$568,152
Год сдачи 2026
Ощутите очарование компактного оазиса мечты в пределах однокомнатной квартиры. Эта кухонная зона сочетает в себе функциональность и эстетику. Ваша ванная комната по-новому определяет элегантность и роскошь. Благодаря элегантному дизайну, современной мебели и безупречному вниманию к деталям…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция у воды Liv Waterside с бассейнами и спа-центром, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция у воды Liv Waterside с бассейнами и спа-центром, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция у воды Liv Waterside с бассейнами и спа-центром, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция у воды Liv Waterside с бассейнами и спа-центром, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция у воды Liv Waterside с бассейнами и спа-центром, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция у воды Liv Waterside с бассейнами и спа-центром, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция у воды Liv Waterside с бассейнами и спа-центром, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$3,17 млн
Предлагаются светлые апартаменты, виллы и таунхаусы с видами на побережье. Каждая вилла оборудована лифтом. Резиденция располагает круглосуточной охраной, конференц-залами, детской игровой комнатой, бильярдной, садами, кафе и зоной отдыха, кинотеатром, залом для мероприятий, спа-центром с фи…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Апартаменты в жилом комплексе Verano в озелененном районе Dubai Studio City
Жилой комплекс Апартаменты в жилом комплексе Verano в озелененном районе Dubai Studio City
Жилой комплекс Апартаменты в жилом комплексе Verano в озелененном районе Dubai Studio City
Жилой комплекс Апартаменты в жилом комплексе Verano в озелененном районе Dubai Studio City
Жилой комплекс Апартаменты в жилом комплексе Verano в озелененном районе Dubai Studio City
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в жилом комплексе Verano в озелененном районе Dubai Studio City
Жилой комплекс Апартаменты в жилом комплексе Verano в озелененном районе Dubai Studio City
Дубай, ОАЭ
от
$179,718
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 7
Апартаменты в жилом комплексе Verano в озелененном районе Dubai Studio City! Полностью оборудованная кухня! Развитая инфраструктура! У комплекса удобная транспортная доступность! Прекрасный вариант для жизни и инвестиций! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! У…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Новая резиденция Adeba с бассейном и спа-центром недалеко от аэропорта, Al Jaddaf, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Adeba с бассейном и спа-центром недалеко от аэропорта, Al Jaddaf, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Adeba с бассейном и спа-центром недалеко от аэропорта, Al Jaddaf, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Adeba с бассейном и спа-центром недалеко от аэропорта, Al Jaddaf, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Adeba с бассейном и спа-центром недалеко от аэропорта, Al Jaddaf, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Adeba с бассейном и спа-центром недалеко от аэропорта, Al Jaddaf, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Adeba с бассейном и спа-центром недалеко от аэропорта, Al Jaddaf, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$286,767
Резиденция располагает бассейном, детской площадкой, беговыми дорожками и зоной для йоги, зоной барбекю, сауной и парной, спа-центром. Окончание строительства - 2 квартал 2025 года. Удобства и оснащение в доме В цену входит - встроенная кухня, бытовая техника, вся сантехника и фурнитура в в…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция Serenia District West с бассейном, спа-центром и парками, Jumeirah Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Serenia District West с бассейном, спа-центром и парками, Jumeirah Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Serenia District West с бассейном, спа-центром и парками, Jumeirah Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$606,979
Serenia District West – это не просто жилой комплекс, а настоящий архитектурный шедевр, созданный Palma Holding для тех, кто ценит стиль, комфорт и безупречное качество жизни. К приобретению предлагаются просторные апартаменты с 1-3 спальнями. Здесь каждый уголок продуман до мельчайших детал…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс The Orchard Place Tower C
Жилой комплекс The Orchard Place Tower C
Жилой комплекс The Orchard Place Tower C
Жилой комплекс The Orchard Place Tower C
Жилой комплекс The Orchard Place Tower C
Показать все Жилой комплекс The Orchard Place Tower C
Жилой комплекс The Orchard Place Tower C
Дубай, ОАЭ
от
$340,570
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 20
Шикарные апартаменты в новом проекте The Orchard Place Tower C в районе Jumeirah Village Circle (JVC)! В центре современной жизни! Поблизости есть все необходимое для комфортной жизни! Прекрасно подойдет для жизни с семьей и инвестиций! Спокойное место в центре шумного города! Апартаменты…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Многоквартирный жилой дом Vista
Многоквартирный жилой дом Vista
Многоквартирный жилой дом Vista
Многоквартирный жилой дом Vista
Многоквартирный жилой дом Vista
Показать все Многоквартирный жилой дом Vista
Многоквартирный жилой дом Vista
Дубай, ОАЭ
от
$205,479
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 8
Площадь 39 м²
1 объект недвижимости 1
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не облагается налогом на владение недвижимостью и сдачей в аренду; - Недвижимость растет в цене на 5-7% в год; - Беспроцентная рассрочка до 3-5 лет; - Лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Сильн…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс A Masterpiece in Dubai Maritime City, walking distance to the water. Omniyat / Talea
Жилой комплекс A Masterpiece in Dubai Maritime City, walking distance to the water. Omniyat / Talea
Жилой комплекс A Masterpiece in Dubai Maritime City, walking distance to the water. Omniyat / Talea
Жилой комплекс A Masterpiece in Dubai Maritime City, walking distance to the water. Omniyat / Talea
Жилой комплекс A Masterpiece in Dubai Maritime City, walking distance to the water. Omniyat / Talea
Показать все Жилой комплекс A Masterpiece in Dubai Maritime City, walking distance to the water. Omniyat / Talea
Жилой комплекс A Masterpiece in Dubai Maritime City, walking distance to the water. Omniyat / Talea
Дубай, ОАЭ
от
$613,919
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Talea by Omniyat - Шедевр в морском городе Дубая.Ультра роскошные резиденции, созданные с архитектурной чистотой.1-4 Спальни Sky Residences & Penthouses | Завершение: Q1 2029🏙️ Обзор проектаTalea by Omniyat - это знаковая башня на набережной, расположенная прямо в морском городе Дубая, предл…
Агентство
Grupo WAME Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Резиденция Miami 2 с бассейнами и зеленой зоной рядом с Дубай Марина, район Jumeriah Village Triangle, Dubai, UAE
Жилой комплекс Резиденция Miami 2 с бассейнами и зеленой зоной рядом с Дубай Марина, район Jumeriah Village Triangle, Dubai, UAE
Жилой комплекс Резиденция Miami 2 с бассейнами и зеленой зоной рядом с Дубай Марина, район Jumeriah Village Triangle, Dubai, UAE
Жилой комплекс Резиденция Miami 2 с бассейнами и зеленой зоной рядом с Дубай Марина, район Jumeriah Village Triangle, Dubai, UAE
Жилой комплекс Резиденция Miami 2 с бассейнами и зеленой зоной рядом с Дубай Марина, район Jumeriah Village Triangle, Dubai, UAE
Показать все Жилой комплекс Резиденция Miami 2 с бассейнами и зеленой зоной рядом с Дубай Марина, район Jumeriah Village Triangle, Dubai, UAE
Жилой комплекс Резиденция Miami 2 с бассейнами и зеленой зоной рядом с Дубай Марина, район Jumeriah Village Triangle, Dubai, UAE
Дубай, ОАЭ
от
$332,793
Предлагаются новые студии и апартаменты в собственными бассейнами. Резиденция украшена великолепными каскадными водными украшениями и располагает тренажерными залами, сауной и парной, детской площадкой, парковкой, оздоровительным центром, бассейнами и джакузи, зоной барбекю, кинотеатром на о…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Ocean Star
Жилой комплекс Ocean Star
Жилой комплекс Ocean Star
Жилой комплекс Ocean Star
Жилой комплекс Ocean Star
Показать все Жилой комплекс Ocean Star
Жилой комплекс Ocean Star
Дубай, ОАЭ
от
$465,753
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 6
Новый жилой комплекс Ocean Star в Rashid Yachts & Marina! Апартаменты для жизни, перепродажи и сдачи в аренду! Доходность - от 10% в $! Предоставим каталог инвестора! Беспроцентная рассрочка! Срок сдачи - 3 кв. 2028 г. Инфраструктура: сады, тренажерный зал, детская игровая площадка, 50…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Q Gardens Aliya
Жилой комплекс Q Gardens Aliya
Жилой комплекс Q Gardens Aliya
Жилой комплекс Q Gardens Aliya
Жилой комплекс Q Gardens Aliya
Показать все Жилой комплекс Q Gardens Aliya
Жилой комплекс Q Gardens Aliya
Дубай, ОАЭ
от
$147,604
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 27
Апартаменты в новом проекте Q Gardens Aliya в районе Jumeirah Village Circle! Топ-локация! Полностью меблированная кухня! Множество удобств для комфортной жизни! Для семейной жизни, перепродажи и сдачи в аренду! Скоро появится станция метро! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или р…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Новая резиденция Ellison с бассейном рядом с парками и первоклассной инфраструктурой, Town Square, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Ellison с бассейном рядом с парками и первоклассной инфраструктурой, Town Square, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Ellison с бассейном рядом с парками и первоклассной инфраструктурой, Town Square, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$384,850
Добро пожаловать в Ellison — жилой проект, который переосмысливает комфортную городскую жизнь и предлагает идеальный баланс между динамичной атмосферой мегаполиса и уединенной природной средой. Комплекс расположен в самом сердце Town Square, в окружении зеленых парков, прогулочных бульваров …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Haya on the Park
Жилой комплекс Haya on the Park
Жилой комплекс Haya on the Park
Жилой комплекс Haya on the Park
Жилой комплекс Haya on the Park
Показать все Жилой комплекс Haya on the Park
Жилой комплекс Haya on the Park
Дубай, ОАЭ
от
$230,380
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 13
Апартаменты в современном проекте Haya on the Park в динамичном районе Town Square Dubai! Потрясающий вид на центральный парк! Апартаменты включают полностью оборудованные кухни и минимум один балкон! Множество удобств для отдыха и развлечений! Удобный план платежей! Подберем жилье с выгодно…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Mercedes Benz Places by Binghatti
Жилой комплекс Mercedes Benz Places by Binghatti
Жилой комплекс Mercedes Benz Places by Binghatti
Жилой комплекс Mercedes Benz Places by Binghatti
Жилой комплекс Mercedes Benz Places by Binghatti
Показать все Жилой комплекс Mercedes Benz Places by Binghatti
Жилой комплекс Mercedes Benz Places by Binghatti
Дубай, ОАЭ
от
$2,77 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 54
Mercedes Benz Places by Binghatti - это изысканный жилой комплекс, расположенный в оживленном центре Дубая. Этот роскошный жилой дом является результатом сотрудничества между известным девелопером недвижимости Binghatti и уважаемым брендом автомобилей класса люкс Mercedes-Benz. Величественно…
Агентство
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com