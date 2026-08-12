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Дома с видом на море в ОАЭ

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Дубай
146
Абу-Даби
135
Рас-эль-Хайма
4
Умм-эль-Кайвайн
14
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85 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Вилла 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 310 м²
Премиальный комплекс Burj Binghatti Jacob & Co Residences! Доходность от 10%! Выгодная инвес…
$2,28 млн
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Дуплекс 4 комнаты в ОАЭ
Дуплекс 4 комнаты
ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 268 м²
Количество этажей 16
Роскошные современные квартиры на побережье в Мина-Аль-Араб Жилой комплекс расположен на поб…
$1,88 млн
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Дуплекс 5 комнат в ОАЭ
Дуплекс 5 комнат
ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 304 м²
Количество этажей 11
Роскошные квартиры с рассрочкой на 24 месяца после сдачи на Дубай Айлендс Проект, состоящих …
$4,92 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Дуплекс 3 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Количество этажей 14
Квартиры на продажу в Рас-эль-Хайме в проекте с ледовой концепцией Пляжный район (The Beach …
$990,667
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Вилла 7 комнат в ОАЭ
Вилла 7 комнат
ОАЭ
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 450 м²
Этаж 1/3
Роскошные виллы в рассрочку на острове Синия в Умм-аль-Кувейне Остров Собха Синия (Sobha Sin…
$7,54 млн
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Вилла 3 комнаты в ОАЭ
Вилла 3 комнаты
ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 371 м²
Этаж 1/3
Плавучие виллы в уникальном проекте Дубая на архипелаге Мир Острова Мир (The World Islands) …
$6,02 млн
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Дуплекс 5 комнат в Business Bay, ОАЭ
Дуплекс 5 комнат
Business Bay, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 636 м²
Количество этажей 16
Премиальные квартиры в Дубае на побережье Дубайского водного канала Этот престижный жилой ко…
$8,96 млн
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Дуплекс 4 комнаты в ОАЭ
Дуплекс 4 комнаты
ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 187 м²
Этаж 3/9
Эксклюзивные квартиры на набережной с рассрочкой платежа на острове Синия в Умм-аль-Кувейне …
$1,44 млн
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Вилла 4 комнаты в Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 2
На данный жилой комплекс идет сбор EOI!Вилла в новом жилом комплексе Jacob & Co в районе Al …
$2,10 млн
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Дуплекс 4 комнаты в ОАЭ
Дуплекс 4 комнаты
ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 131 м²
Этаж 1/9
Современные квартиры с рассрочкой платежа у моря на острове Синия Остров Синия, расположенны…
$1,51 млн
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Вилла 4 комнаты в Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
На данный жилой комплекс идет сбор EOI!Вилла в новом жилом комплексе Jacob & Co в районе Al …
$1,63 млн
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Особняк 10 комнат в ОАЭ
Особняк 10 комнат
ОАЭ
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 2 600 м²
Этаж 1/6
Отдельный дом по особому проекту на острове Швеция на Архипелаге Мир (The World Islands) Ост…
$34,19 млн
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Дуплекс 5 комнат в ОАЭ
Дуплекс 5 комнат
ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 251 м²
Роскошные квартиры с видом на море на островах Дубай Айлендс Расположенный на престижных ост…
$2,61 млн
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Дуплекс 3 комнаты в ОАЭ
Дуплекс 3 комнаты
ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Количество этажей 9
Двухуровневая квартира на первой береговой линии на острове Синия, Умм-аль-Кувейн Откройте д…
$984,894
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Вилла 5 комнат в ОАЭ
Вилла 5 комнат
ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 535 м²
Этаж 1/3
Роскошные виллы в рассрочку на острове Синия в Умм-аль-Кувейне Остров Собха Синия (Sobha Sin…
$3,16 млн
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Дуплекс 4 комнаты в ОАЭ
Дуплекс 4 комнаты
ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 440 м²
Количество этажей 13
Брендовые квартиры у воды под управлением Anantara в Мина Аль-Араб, Рас-эль-Хайма Жилой комп…
$4,01 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Дуплекс 3 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Этаж 1/12
Квартиры на берегу моря с рассрочкой платежа в Рас-эль-Хайме на острове Аль-Марджан Роскошны…
$1,13 млн
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Дуплекс 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 310 м²
Этаж 100/100
Роскошные квартиры с возможностью рассрочки в Дубае Роскошный проект с видом на море в Дубай…
$34,47 млн
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Вилла 5 комнат в Zayed City, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Zayed City, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 305 м²
Количество этажей 3
Роскошные виллы и таунхаусы на берегу моря в рассрочку в Абу-Даби Гантут — престижный прибре…
$2,15 млн
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Дуплекс 7 комнат в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 7 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 733 м²
Этаж 13/18
Апартаменты в стиле Cavalli с персональными бассейнами в Дубае, Аль-Сафа Аль-Сафа (Al Safa) …
$11,31 млн
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Дуплекс 4 комнаты в ОАЭ
Дуплекс 4 комнаты
ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 187 м²
Этаж 3/9
Эксклюзивные апартаменты на берегу моря с рассрочкой платежа на острове Синия, Умм-аль-Кувей…
$1,43 млн
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Дуплекс 5 комнат в Абу-Даби, ОАЭ
Дуплекс 5 комнат
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 279 м²
Этаж 11/13
Роскошные апартаменты на первом острове под брендом Brabus Brabus Island расположен в прести…
$5,11 млн
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Дуплекс 3 комнаты в ОАЭ
Дуплекс 3 комнаты
ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 363 м²
Количество этажей 14
Эксклюзивные прибрежные квартиры на престижном острове Хаят Остров Хаят, расположенный в рай…
$2,58 млн
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Вилла 4 комнаты в Zayed City, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Zayed City, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 243 м²
Количество этажей 3
Роскошные виллы и таунхаусы на берегу моря в рассрочку в Абу-Даби Гантут — престижный прибре…
$1,84 млн
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Вилла 4 комнаты в Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 414 м²
Количество этажей 2
На данный жилой комплекс идет сбор EOI!Вилла в новом жилом комплексе Jacob & Co в районе Al …
$3,00 млн
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Вилла 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 306 м²
Премиальный комплекс Burj Binghatti Jacob & Co Residences! Доходность от 10%! Выгодная инвес…
$3,84 млн
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Вилла 5 комнат в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 274 м²
Количество этажей 2
Manchester City Residence: lifestyle-недвижимость в сердце Yas Island, Abu Dhabi!Manchester …
$1,61 млн
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DDA Real Estate
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Дуплекс 4 комнаты в ОАЭ
Дуплекс 4 комнаты
ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 187 м²
Этаж 2/9
Квартиры на берегу моря с рассрочкой платежа на острове Синия Остров Синия, расположенный в …
$1,36 млн
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Дуплекс 4 комнаты в ОАЭ
Дуплекс 4 комнаты
ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 258 м²
Количество этажей 18
Квартиры на берегу канала в курортном стиле в Мина-аль-Араб Этот исключительный прибрежный к…
$1,49 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Количество этажей 2
Manchester City Residence: lifestyle-недвижимость в сердце Yas Island, Abu Dhabi!Manchester …
$1,19 млн
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