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451
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56 объектов найдено
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Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
8
7
1 271 м²
2
South Bay — современный жилой комплекс, расположенный в Dubai South, стремительно развивающе…
€5,00 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
7
6
1 040 м²
2
South Bay — современный жилой комплекс, расположенный в Dubai South, стремительно развивающе…
€3,25 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
6
5
426 м²
2
South Bay — современный жилой комплекс, расположенный в Dubai South, стремительно развивающе…
€892,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
5
4
352 м²
2
South Bay — современный жилой комплекс, расположенный в Dubai South, стремительно развивающе…
€800,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
7
5
1 м²
2
Sobha reserve | Роскошный I Новый запуск AG Luxury Properties L.L.C с гордостью представл…
€1,24 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
6
4
0 м²
2
Sobha reserve | Роскошный I Новый запуск AG Luxury Properties L.L.C с гордостью представл…
€1,24 млн
Рекомендовать
Дом 2 спальни с балконом, с видом на море, на первой береговой линии
ОАЭ, ОАЭ
2
229 м²
Danah Bay — флагманский проект от ведущего инвестиционного холдинга ОАЭ Dubai Investments, …
€655,000
Рекомендовать
Дом 7 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Дубай, ОАЭ
12
3 069 м²
Самая роскошная вилла в Ла-Мер Ультра-роскошный особняк с 7 спальнями в Ла-Мер с захватываю…
€82,18 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Ras, ОАЭ
5
5
799 м²
Биза на 12 лет Бизнес-лицензия на 12 лет Испытайте эксклюзивную жизня на страуве в сальмоц…
€1,75 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с балконом, с лифтом, с видом на море
Дубай, ОАЭ
6
6
8 750 м²
Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает роскошные апартаменты с 5 спальнями, рас…
€8,43 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с видом на море, с террасой, с тренажерным залом
Дубай, ОАЭ
4
729 м²
Вилла расположена в District 11 района Mohammed Bin Rashid City, является мастер-комьюнити о…
€4,34 млн
4
1
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Дубай, ОАЭ
5
3
212 м²
2
GATEWAY 2 Роскошная жизнь на берегу моря в Рас-эль-Хайме (ОАЭ) Gateway Residences - это …
€605,063
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
5
455 м²
3
Детали проекта: Cтоимость: 1 640 000 EUR Площадь: 455 кв.м. Количество спален: 4 План оп…
€1,64 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
4
239 м²
3
Детали проекта: Стоимость: 517,920 EUR Площадь: 239 кв.м. Количество спален: 3 План опла…
€517,920
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Абу-Даби, ОАЭ
5
5
625 м²
2
Al Zeina - это новейшая разработка смешанного - в одном из престижных мест Абу-Даби, на пляж…
€1,43 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с балконом, с видом на море, с гаражом
ОАЭ, ОАЭ
7
8
1 874 м²
2
Пляжный участок на острове Саадият с розничными магазинами по соседству облегчает жизнь. Инв…
€15,43 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Абу-Даби, ОАЭ
7
7
720 м²
3
Поистине уникальная угловая недвижимость, обеспечивающая конфиденциальность, но с удивительн…
€2,07 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
ОАЭ, ОАЭ
5
6
526 м²
2
Вложите свои деньги в эту изысканную виллу, где роскошь окружает сверху донизу. В этом доме …
€3,00 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Абу-Даби, ОАЭ
4
5
2
Это Noya Viva. Новое сообщество на острове Яс, которое может предложить еще больше. Больше у…
€685,820
Рекомендовать
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Абу-Даби, ОАЭ
5
10
1 068 м²
2
Комплекс представляет собой возвышенное сообщество и многофункциональный проект, расположенн…
€2,99 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Абу-Даби, ОАЭ
6
9
3
Комплекс представляет собой возвышенное сообщество и многофункциональный проект, расположенн…
€4,05 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Абу-Даби, ОАЭ
5
8
1 163 м²
2
Комплекс представляет собой возвышенное сообщество и многофункциональный проект, расположенн…
€3,01 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
ОАЭ, ОАЭ
5
8
746 м²
2
Недвижимость на берегу моря на острове Саадият с розничными предприятиями по соседству делае…
€6,15 млн
Рекомендовать
Дом с балконом, с мебелью, с лифтом
Дубай, ОАЭ
2 044 м²
Столовые:а) Большая формальная столовая, первый этаж с подобранной книгой и ldquo; Calacatta…
€28,51 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
4
3
166 м²
1
3-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА В СЕМЕЙНОМ РАЙОНЕ DAMAC HILLS 2 DAMAC Hills 2 — это полностью автономное…
€336,755
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