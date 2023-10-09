Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилая
  4. Дома

Дома с видом на море в ОАЭ

Дубай
451
Sharjah Emirate
101
Абу-Даби (Эмират)
48
Абу-Даби
41
Рас-эль-Хайма
20
Аш-Шарджа
17
Umm al-Quwain
4
Deira
3
Показать больше
56 объектов найдено
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Таунхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Таунхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Таунхаус с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Таунхаус с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
Цена по запросу
Таунхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Таунхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Таунхаус с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Таунхаус с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
Цена по запросу
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 271 м²
Количество этажей 2
South Bay — современный жилой комплекс, расположенный в Dubai South, стремительно развивающе…
€5,00 млн
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 040 м²
Количество этажей 2
South Bay — современный жилой комплекс, расположенный в Dubai South, стремительно развивающе…
€3,25 млн
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 426 м²
Количество этажей 2
South Bay — современный жилой комплекс, расположенный в Dubai South, стремительно развивающе…
€892,000
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 352 м²
Количество этажей 2
South Bay — современный жилой комплекс, расположенный в Dubai South, стремительно развивающе…
€800,000
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 м²
Количество этажей 2
Sobha reserve | Роскошный I Новый запуск AG Luxury Properties L.L.C с гордостью представл…
€1,24 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 0 м²
Количество этажей 2
Sobha reserve | Роскошный I Новый запуск AG Luxury Properties L.L.C с гордостью представл…
€1,24 млн
Дом 2 спальни с балконом, с видом на море, на первой береговой линии в ОАЭ, ОАЭ
Дом 2 спальни с балконом, с видом на море, на первой береговой линии
ОАЭ, ОАЭ
Количество спален 2
Площадь 229 м²
Danah Bay — флагманский проект от ведущего инвестиционного холдинга ОАЭ Dubai Investments, …
€655,000
Дом 7 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Дубай, ОАЭ
Дом 7 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Дубай, ОАЭ
Комнаты 12
Площадь 3 069 м²
Самая роскошная вилла в Ла-Мер Ультра-роскошный особняк с 7 спальнями в Ла-Мер с захватываю…
€82,18 млн
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Ras, ОАЭ
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Ras, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 799 м²
Биза на 12 лет Бизнес-лицензия на 12 лет Испытайте эксклюзивную жизня на страуве в сальмоц…
€1,75 млн
Дом 5 спален с балконом, с лифтом, с видом на море в Дубай, ОАЭ
Дом 5 спален с балконом, с лифтом, с видом на море
Дубай, ОАЭ
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 8 750 м²
Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает роскошные апартаменты с 5 спальнями, рас…
€8,43 млн
Дом 3 спальни с видом на море, с террасой, с тренажерным залом в Дубай, ОАЭ
Дом 3 спальни с видом на море, с террасой, с тренажерным залом
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Площадь 729 м²
Вилла расположена в District 11 района Mohammed Bin Rashid City, является мастер-комьюнити о…
€4,34 млн
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Дубай, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Количество этажей 2
GATEWAY 2 Роскошная жизнь на берегу моря в Рас-эль-Хайме (ОАЭ) Gateway Residences - это …
€605,063
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Комнаты 5
Площадь 455 м²
Количество этажей 3
Детали проекта: Cтоимость: 1 640 000 EUR Площадь: 455 кв.м. Количество спален: 4 План оп…
€1,64 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Комнаты 4
Площадь 239 м²
Количество этажей 3
Детали проекта: Стоимость: 517,920 EUR Площадь: 239 кв.м. Количество спален: 3 План опла…
€517,920
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 625 м²
Количество этажей 2
Al Zeina - это новейшая разработка смешанного - в одном из престижных мест Абу-Даби, на пляж…
€1,43 млн
Вилла 6 спален с балконом, с видом на море, с гаражом в ОАЭ, ОАЭ
Вилла 6 спален с балконом, с видом на море, с гаражом
ОАЭ, ОАЭ
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 874 м²
Количество этажей 2
Пляжный участок на острове Саадият с розничными магазинами по соседству облегчает жизнь. Инв…
€15,43 млн
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 720 м²
Количество этажей 3
Поистине уникальная угловая недвижимость, обеспечивающая конфиденциальность, но с удивительн…
€2,07 млн
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в ОАЭ, ОАЭ
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
ОАЭ, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 526 м²
Количество этажей 2
Вложите свои деньги в эту изысканную виллу, где роскошь окружает сверху донизу. В этом доме …
€3,00 млн
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
Это Noya Viva. Новое сообщество на острове Яс, которое может предложить еще больше. Больше у…
€685,820
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 068 м²
Количество этажей 2
Комплекс представляет собой возвышенное сообщество и многофункциональный проект, расположенн…
€2,99 млн
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 9
Количество этажей 3
Комплекс представляет собой возвышенное сообщество и многофункциональный проект, расположенн…
€4,05 млн
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 163 м²
Количество этажей 2
Комплекс представляет собой возвышенное сообщество и многофункциональный проект, расположенн…
€3,01 млн
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в ОАЭ, ОАЭ
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
ОАЭ, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 746 м²
Количество этажей 2
Недвижимость на берегу моря на острове Саадият с розничными предприятиями по соседству делае…
€6,15 млн
Дом с балконом, с мебелью, с лифтом в Дубай, ОАЭ
Дом с балконом, с мебелью, с лифтом
Дубай, ОАЭ
Площадь 2 044 м²
Столовые:а) Большая формальная столовая, первый этаж с подобранной книгой и ldquo; Calacatta…
€28,51 млн
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 166 м²
Количество этажей 1
3-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА В СЕМЕЙНОМ РАЙОНЕ DAMAC HILLS 2 DAMAC Hills 2 — это полностью автономное…
€336,755

Типы недвижимости в ОАЭ

виллы
особняки
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в ОАЭ

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти