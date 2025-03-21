Жилой комплекс Golf Club, это уникальное архитектурное сооружение, состоящее из 5 блоков. Проект находится в районе MBR City, в непосредственной близости от автомагистрали Ras Al Khor, позволяющей быстро добраться до любых районов Дубая за 15- 20 минут. Отличительной чертой комплекса является поле для гольфа (18 лунок) мирового класса, а также небесные сады, спроектированные по индивидуальному заказу, которые создадут особое пространство для отдыха.
В комплексе представлены апартаменты:
Кроме того в комплексе есть дуплексы, оборудованные индивидуальными лифтами:
Инфраструктура комплекса:
MBR City является одним из крупнейших многофункциональных районов в Дубае. Также он является одним из самых молодых проектов в эмирате, поскольку его строительство началось в 2012 году. Полная реализация района запланирована на 2030 год, при этом его общая площадь составляет 108 км2. На данный момент в MBR City уже довольно хорошо развита социальная инфраструктура: детские сады, международные школы, университеты и медицинские клиники. Мастер-план развития района, включает в себя строительство самого большого торгового центра в мире, отелей, спортивных центров, клиник, а также станции метро.
В MBR City расположена 7-километровая лагуна, которая является самой большой по протяженности в мире рукотворной лагуной с кристально чистой водой и песчаными пляжами. Этот район также знаменит своим крупнейшим в мире искусственным пляжем с 14-километровыми набережными. Более того, в MBR City есть велотрасса (8.3 км), поле для гольфа, ипподром и заповедник.