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Жилой комплекс

Дубай, ОАЭ
от
$434,165
BTC
5.1643062
ETH
270.6833698
USDT
429 252.2084740
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
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ID: 14321
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    65

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ

О комплексе

Жилой комплекс Golf Club, это уникальное архитектурное сооружение, состоящее из 5 блоков. Проект находится в районе MBR City, в непосредственной близости от автомагистрали Ras Al Khor, позволяющей быстро добраться до любых районов Дубая за 15- 20 минут. Отличительной чертой комплекса является поле для гольфа (18 лунок) мирового класса, а также небесные сады, спроектированные по индивидуальному заказу, которые создадут особое пространство для отдыха.

 

В комплексе представлены апартаменты:

  • 1 спальня от 67 м2    
  • 2 спальни от 94 м2      
  • 3 спальни от 174 м2      
  • 4 спальни от 206 м2     

 

Кроме того в комплексе есть дуплексы, оборудованные индивидуальными лифтами:

  • Дуплекс с 4 спальнями от 277 м2
  • Дуплекс с 5 спальнями от 346 м2

 

Инфраструктура комплекса:

  • Тренажерный зал
  • Бассейн
  • Поле для гольфа
  • Гольф клуб
  • Рекреационные зоны
  • Терраса
  • Зона барбекю
  • Зоны для йоги
  • Детская игровая площадка
  • Кафе и рестораны

 

MBR City является одним из крупнейших многофункциональных районов в Дубае. Также он является одним из самых молодых проектов в эмирате, поскольку его строительство началось в 2012 году. Полная реализация района запланирована на 2030 год, при этом его общая площадь составляет 108 км2. На данный момент в MBR City уже довольно хорошо развита социальная инфраструктура: детские сады, международные школы, университеты и медицинские клиники. Мастер-план развития района, включает в себя строительство самого большого торгового центра в мире, отелей, спортивных центров, клиник, а также станции метро.

В MBR City расположена 7-километровая лагуна, которая является самой большой по протяженности в мире рукотворной лагуной с кристально чистой водой и песчаными пляжами. Этот район также знаменит своим крупнейшим в мире искусственным пляжем с 14-километровыми набережными. Более того, в MBR City есть велотрасса (8.3 км), поле для гольфа, ипподром и заповедник.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 67.3 – 86.3
Цена за м², USD 6,446 – 6,972
Цена квартиры, USD 434,480 – 601,710
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 129.4
Цена за м², USD 6,154 – 6,418
Цена квартиры, USD 796,353 – 830,482
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 174.7 – 294.8
Цена за м², USD 5,860 – 6,303
Цена квартиры, USD 1,10 млн – 1,76 млн
Квартиры 4 комнаты
Площадь, м² 211.6 – 311.4
Цена за м², USD 5,948 – 7,035
Цена квартиры, USD 1,26 млн – 2,19 млн
Квартиры 5 комнат
Площадь, м² 346.1 – 450.1
Цена за м², USD 7,033 – 7,034
Цена квартиры, USD 2,43 млн – 3,17 млн

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс
Дубай, ОАЭ
от
$434,165
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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