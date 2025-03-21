Жилой комплекс Golf Club, это уникальное архитектурное сооружение, состоящее из 5 блоков. Проект находится в районе MBR City, в непосредственной близости от автомагистрали Ras Al Khor, позволяющей быстро добраться до любых районов Дубая за 15- 20 минут. Отличительной чертой комплекса является поле для гольфа (18 лунок) мирового класса, а также небесные сады, спроектированные по индивидуальному заказу, которые создадут особое пространство для отдыха.

В комплексе представлены апартаменты:

1 спальня от 67 м2

2 спальни от 94 м2

3 спальни от 174 м2

4 спальни от 206 м2

Кроме того в комплексе есть дуплексы, оборудованные индивидуальными лифтами:

Дуплекс с 4 спальнями от 277 м2

Дуплекс с 5 спальнями от 346 м2

Инфраструктура комплекса:

Тренажерный зал

Бассейн

Поле для гольфа

Гольф клуб

Рекреационные зоны

Терраса

Зона барбекю

Зоны для йоги

Детская игровая площадка

Кафе и рестораны

MBR City является одним из крупнейших многофункциональных районов в Дубае. Также он является одним из самых молодых проектов в эмирате, поскольку его строительство началось в 2012 году. Полная реализация района запланирована на 2030 год, при этом его общая площадь составляет 108 км2. На данный момент в MBR City уже довольно хорошо развита социальная инфраструктура: детские сады, международные школы, университеты и медицинские клиники. Мастер-план развития района, включает в себя строительство самого большого торгового центра в мире, отелей, спортивных центров, клиник, а также станции метро.

В MBR City расположена 7-километровая лагуна, которая является самой большой по протяженности в мире рукотворной лагуной с кристально чистой водой и песчаными пляжами. Этот район также знаменит своим крупнейшим в мире искусственным пляжем с 14-километровыми набережными. Более того, в MBR City есть велотрасса (8.3 км), поле для гольфа, ипподром и заповедник.