  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Дубай
  4. Квартира в новостройке Lyvia by Palace - Emaar

Квартира в новостройке Lyvia by Palace - Emaar

Дубай, ОАЭ
от
$580,245
НДС
;
Premium Premium
20 1
Оставить заявку
ID: 32694
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 22.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

О комплексе

Lyvia by Palace — Emaar, Dubai Creek Harbour

Жизнь у воды, отточенная дизайном. Lyvia приносит фирменную элегантность Palace в Dubai Creek Harbour: спокойные, залитые светом интерьеры, плавная архитектура и бесшовные пространства indoor-outdoor. Выбирайте апартаменты 1–3 спальни и таунхаусы с 3 спальнями, ориентированные на панорамные виды лагуны и горизонта, среди озеленённых променада и велнес-удобств. В нескольких минутах от Creek Marina и Ras Al Khor, Lyvia сочетает близость к природе и удобства города — создано для комфорта, приватности и долгосрочной ценности. Зарегистрируйте интерес уже сегодня.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки

Видеообзор многоквартирный жилой дом Lyvia by Palace - Emaar

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Weybridge Gardens 2
Дубай, ОАЭ
от
$123,288
Жилой комплекс Новый высотный жилой комплекс Trump Int Hotel & Tower с закрытым клубом, ресторанами и инфинити-бассейном на крыше, Al Wasl, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,09 млн
Жилой комплекс Современная резиденция Loreto с садами и рестораном рядом с гольф-клубом, Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$848,253
Жилой комплекс Danube&Aston Martin
Дубай, ОАЭ
от
$260,000
Многоквартирный жилой дом Квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой после сдачи проекта
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$545,430
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Lyvia by Palace - Emaar
Дубай, ОАЭ
от
$580,245
НДС
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс One Park Square
Жилой комплекс One Park Square
Жилой комплекс One Park Square
Жилой комплекс One Park Square
Жилой комплекс One Park Square
Показать все Жилой комплекс One Park Square
Жилой комплекс One Park Square
Дубай, ОАЭ
от
$197,386
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 24
Одна парковая площадь черпает свою сущность из безмятежного потока природы, захватывая нежное движение воды и вечную красоту пустыни. Архитектура течет изящно, с гладкими линиями и изысканной отделкой, которые отражают элегантность природных ландшафтов. Наполненные органическими элементами, …
Агентство
Easy Life Property
Оставить заявку
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты в новой резиденции Sensia с панорамными видами, бассейнами и коворкингами, Port Rashid, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты в новой резиденции Sensia с панорамными видами, бассейнами и коворкингами, Port Rashid, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты в новой резиденции Sensia с панорамными видами, бассейнами и коворкингами, Port Rashid, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты в новой резиденции Sensia с панорамными видами, бассейнами и коворкингами, Port Rashid, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты в новой резиденции Sensia с панорамными видами, бассейнами и коворкингами, Port Rashid, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты в новой резиденции Sensia с панорамными видами, бассейнами и коворкингами, Port Rashid, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты в новой резиденции Sensia с панорамными видами, бассейнами и коворкингами, Port Rashid, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$4,06 млн
Эксклюзивный проект SENSIA предлагает к приобретению 275 резиденций, среди которых апартаменты с 1-3 спальнями, дуплексы и изысканный пентхаус с приватным бассейном-инфинити, панорамным садом и просторной террасой, откуда открывается впечатляющий 360-градусный вид на залив, яхт-клубы и сверк…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Меблированные апартаменты в новой резиденции Upside с бассейном и конференц-залами, в современном районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Меблированные апартаменты в новой резиденции Upside с бассейном и конференц-залами, в современном районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Меблированные апартаменты в новой резиденции Upside с бассейном и конференц-залами, в современном районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Меблированные апартаменты в новой резиденции Upside с бассейном и конференц-залами, в современном районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Меблированные апартаменты в новой резиденции Upside с бассейном и конференц-залами, в современном районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Меблированные апартаменты в новой резиденции Upside с бассейном и конференц-залами, в современном районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Меблированные апартаменты в новой резиденции Upside с бассейном и конференц-залами, в современном районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$488,316
Предлагаются качественные апартаменты с просторными балконами и панорамным видом на город и канал. Резиденция располагает круглосуточной охраной, магазинами, тренажерным залом, коворгингом, конференц-залами, зонами отдыха, ухоженным садом, бассейном, спортивной площадкой, игровой комнатой. О…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации