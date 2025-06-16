Квартира в новостройке Lyvia by Palace - Emaar

Lyvia by Palace — Emaar, Dubai Creek Harbour

Жизнь у воды, отточенная дизайном. Lyvia приносит фирменную элегантность Palace в Dubai Creek Harbour: спокойные, залитые светом интерьеры, плавная архитектура и бесшовные пространства indoor-outdoor. Выбирайте апартаменты 1–3 спальни и таунхаусы с 3 спальнями, ориентированные на панорамные виды лагуны и горизонта, среди озеленённых променада и велнес-удобств. В нескольких минутах от Creek Marina и Ras Al Khor, Lyvia сочетает близость к природе и удобства города — создано для комфорта, приватности и долгосрочной ценности. Зарегистрируйте интерес уже сегодня.