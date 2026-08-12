Новостройки в ОАЭ

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Резиденция Stamn YUNI
Резиденция Stamn YUNI
Резиденция Stamn YUNI
Резиденция Stamn YUNI
Резиденция Stamn YUNI
Показать все Резиденция Stamn YUNI
Резиденция Stamn YUNI
Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
Год сдачи 2027
Количество этажей 13
Площадь 57–78 м²
13 объектов недвижимости 13
STAMN YUNI находится в новом центре Дубая - Jumeirah Garden City. Расположенный между живописным пляжем Джумейра и небоскребами Sheikh Zayed Road (E11), этот проект находится прямо на пороге Музея будущего, Dubai Mall, финансового центра DIFC и Всемирного торгового центра. Это также легкая п…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
57.2 – 78.2
399,172 – 464,391
Застройщик
Stamn
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Застройщик
Stamn
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Многоквартирный жилой дом Q GARDENS LOFTS
Многоквартирный жилой дом Q GARDENS LOFTS
Многоквартирный жилой дом Q GARDENS LOFTS
Многоквартирный жилой дом Q GARDENS LOFTS
Многоквартирный жилой дом Q GARDENS LOFTS
Многоквартирный жилой дом Q GARDENS LOFTS
Дубай, ОАЭ
от
$117,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 22
Новый запуск Q-Gardens-Lofts - разработчики AYS в Jumeirah Village Circle, расположенном рядом с отелем FIVE JVC Всего единиц: 191 B + G + 5P + 17 + R ✅ Исследования  ✅ 1BED + прачечная или учеба ✅ 2BED + прачечная + Исследование ✅ 2BED Duplex + прачечная + кабинет или Maid / 2 …
Застройщик
AYS PROPERTY DEVELOPMENT
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Многоквартирный жилой дом Orla Infinity by Omniyat
Многоквартирный жилой дом Orla Infinity by Omniyat
Многоквартирный жилой дом Orla Infinity by Omniyat
Многоквартирный жилой дом Orla Infinity by Omniyat
Многоквартирный жилой дом Orla Infinity by Omniyat
Показать все Многоквартирный жилой дом Orla Infinity by Omniyat
Многоквартирный жилой дом Orla Infinity by Omniyat
Дубай, ОАЭ
от
$24,95 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 13
Мы рады предложить этот великолепный ультра-роскошный пентхаус на 9-м этаже с видом на море, состоящий из 4 двухуровневых спален, частного бассейна и четырех парковочных мест. Престижный объект расположен в жилом комплексе «Орла Инфинити». и создан разработчиком Ultra Premium "Omniyat" в сот…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
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TekceTekce
Многоквартирный жилой дом Современные апартаменты с видом на город в Дубае, Мейдан
Многоквартирный жилой дом Современные апартаменты с видом на город в Дубае, Мейдан
Многоквартирный жилой дом Современные апартаменты с видом на город в Дубае, Мейдан
Многоквартирный жилой дом Современные апартаменты с видом на город в Дубае, Мейдан
Многоквартирный жилой дом Современные апартаменты с видом на город в Дубае, Мейдан
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Многоквартирный жилой дом Современные апартаменты с видом на город в Дубае, Мейдан
Дубай, ОАЭ
от
$504,571
Год сдачи 2028
Количество этажей 69
Апартаменты с видом на город в Дубае, Мейдан, с рассрочкой платежа Мейдан (Meydan) в Дубае — престижный и стремительно развивающийся район, который славится роскошным образом жизни, современной инфраструктурой и активным городским ритмом. Здесь расположен знаменитый ипподром Meydan, где прох…
Агентство
TEKCE Real Estate
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Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с видом на город Дубае, JVT, в рассрочку
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с видом на город Дубае, JVT, в рассрочку
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с видом на город Дубае, JVT, в рассрочку
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с видом на город Дубае, JVT, в рассрочку
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с видом на город Дубае, JVT, в рассрочку
Показать все Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с видом на город Дубае, JVT, в рассрочку
Многоквартирный жилой дом Стильные квартиры с видом на город Дубае, JVT, в рассрочку
Дубай, ОАЭ
от
$827,865
Год сдачи 2028
Количество этажей 20
Современные квартиры с гибкой рассрочкой платежа в Джумейра Вилладж Триангл Джумейра Вилладж Триангл (Jumeirah Village Triangle – JVT) — это спокойный и семейный район Дубая, отличающийся продуманной планировкой, зелеными парками и современной инфраструктурой. Удобно расположенный между шосс…
Агентство
TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Резиденция премиум класса The Legends с гольф-клубом рядом с автодромом и торговыми центрами, район Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Резиденция премиум класса The Legends с гольф-клубом рядом с автодромом и торговыми центрами, район Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Резиденция премиум класса The Legends с гольф-клубом рядом с автодромом и торговыми центрами, район Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Резиденция премиум класса The Legends с гольф-клубом рядом с автодромом и торговыми центрами, район Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Резиденция премиум класса The Legends с гольф-клубом рядом с автодромом и торговыми центрами, район Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Резиденция премиум класса The Legends с гольф-клубом рядом с автодромом и торговыми центрами, район Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Резиденция премиум класса The Legends с гольф-клубом рядом с автодромом и торговыми центрами, район Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$902,801
Предлагаются новые элитные таунхаусы с видом на поле для гольфа. Резиденция располагает гольф-клубом, пляжем и бассейнами, детскими площадками, контактным зоопарком и конно-спортивным комплексом, зелеными зонами, спортивными площадками, супермаркетом, медицинским центром, школой. Окончание с…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и живописными видами Chevalia Fields рядом с международным аэропортом, Grand Polo Phase 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и живописными видами Chevalia Fields рядом с международным аэропортом, Grand Polo Phase 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и живописными видами Chevalia Fields рядом с международным аэропортом, Grand Polo Phase 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и живописными видами Chevalia Fields рядом с международным аэропортом, Grand Polo Phase 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и живописными видами Chevalia Fields рядом с международным аэропортом, Grand Polo Phase 1, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и живописными видами Chevalia Fields рядом с международным аэропортом, Grand Polo Phase 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и живописными видами Chevalia Fields рядом с международным аэропортом, Grand Polo Phase 1, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,99 млн
Добро пожаловать в Chevalia Fields — уникальный жилой проект, в котором элегантность конного наследия сочетается с современным комфортом и эстетикой высокой архитектуры. Изысканный комплекс — не просто место проживания, а воплощение философии жизни, в которой природа, благородство и изяществ…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Wellington Ocean
Жилой комплекс Wellington Ocean
Жилой комплекс Wellington Ocean
Жилой комплекс Wellington Ocean
Жилой комплекс Wellington Ocean
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Жилой комплекс Wellington Ocean
Дубай, ОАЭ
от
$264,381
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 9
Wellington Ocean — современный прибрежный жилой комплекс на Dubai Islands с эстетикой минимализма и продуманной инфраструктурой. Wellington Ocean — это новый жилой комплекс премиального уровня от Wellington Developments, который формирует современный формат жизни у моря. Преимущества W…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Жилой комплекс Expo Valley с виллами и таунхаусами, в экологически чистом районе, рядом с достопримечательностями Expo City Dubai, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Expo Valley с виллами и таунхаусами, в экологически чистом районе, рядом с достопримечательностями Expo City Dubai, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Expo Valley с виллами и таунхаусами, в экологически чистом районе, рядом с достопримечательностями Expo City Dubai, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Expo Valley с виллами и таунхаусами, в экологически чистом районе, рядом с достопримечательностями Expo City Dubai, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Expo Valley с виллами и таунхаусами, в экологически чистом районе, рядом с достопримечательностями Expo City Dubai, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс Expo Valley с виллами и таунхаусами, в экологически чистом районе, рядом с достопримечательностями Expo City Dubai, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Expo Valley с виллами и таунхаусами, в экологически чистом районе, рядом с достопримечательностями Expo City Dubai, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$922,867
Проект Expo Valley включает более 300 таунхаусов и вилл. Сообщество также включает образовательные и оздоровительные центры, достопримечательности Expo City Dubai. В сообществе есть eco-friendly удобства, такие как озеро, природный заповедник, фермерское хозяйство. В таунхаусах и виллах есть…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция South Square с бассейнами, оздоровительным центром и коворкингом, Dubai South, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция South Square с бассейнами, оздоровительным центром и коворкингом, Dubai South, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция South Square с бассейнами, оздоровительным центром и коворкингом, Dubai South, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция South Square с бассейнами, оздоровительным центром и коворкингом, Dubai South, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция South Square с бассейнами, оздоровительным центром и коворкингом, Dubai South, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция South Square с бассейнами, оздоровительным центром и коворкингом, Dubai South, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция South Square с бассейнами, оздоровительным центром и коворкингом, Dubai South, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$491,636
South Square — уникальный жилой комплекс, настоящее воплощением гармонии, комфорта и современного стиля жизни. Проект создан для тех, кто ценит спокойствие и желает жить в окружении природы. Жилой комплекс предлагает просторные и элегантно спроектированные апартаменты с 1-3 спальнями и с пре…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Guzel Tower с бассейном и спа, JVT, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Guzel Tower с бассейном и спа, JVT, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Guzel Tower с бассейном и спа, JVT, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Guzel Tower с бассейном и спа, JVT, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Guzel Tower с бассейном и спа, JVT, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Guzel Tower с бассейном и спа, JVT, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Guzel Tower с бассейном и спа, JVT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$193,894
Güzel Towers — проект, расположенный в самом сердце района Jumeirah Village Triangle в Дубае. Этот уникальный жилой комплекс представляет собой две величественные высотные башни. Современная архитектура в сочетании с утонченным дизайном и гармонией природы создают идеальное пространство для …
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TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция Lagoons Nice с пляжем, бассейнами и спа недалеко от автодрома и Пальмы Джумейра, район Damac Lagoons, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Lagoons Nice с пляжем, бассейнами и спа недалеко от автодрома и Пальмы Джумейра, район Damac Lagoons, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Lagoons Nice с пляжем, бассейнами и спа недалеко от автодрома и Пальмы Джумейра, район Damac Lagoons, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Lagoons Nice с пляжем, бассейнами и спа недалеко от автодрома и Пальмы Джумейра, район Damac Lagoons, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Lagoons Nice с пляжем, бассейнами и спа недалеко от автодрома и Пальмы Джумейра, район Damac Lagoons, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция Lagoons Nice с пляжем, бассейнами и спа недалеко от автодрома и Пальмы Джумейра, район Damac Lagoons, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Lagoons Nice с пляжем, бассейнами и спа недалеко от автодрома и Пальмы Джумейра, район Damac Lagoons, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$811,951
Предлагаются меблированные виллы и таунхаусы с различными планировками. Резиденция в французском стиле является одной из восьми частей большого жилого комплекса. Здесь вы найдете кафе и ресторан, пляж и лагуну, зеленые зоны и зоны отдыха, кинотеатр под открытым небом, детские площадки, велос…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Эксклюзивная резиденция One на берегу моря, в престижном районе Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Эксклюзивная резиденция One на берегу моря, в престижном районе Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Эксклюзивная резиденция One на берегу моря, в престижном районе Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Эксклюзивная резиденция One на берегу моря, в престижном районе Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Эксклюзивная резиденция One на берегу моря, в престижном районе Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Эксклюзивная резиденция One на берегу моря, в престижном районе Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Эксклюзивная резиденция One на берегу моря, в престижном районе Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$19,22 млн
Предлагаются апартаменты с большими террасами и панорамными видами на море. Резиденция располагает спа-центром, тренажерным залом, кинотеатром, тремя бассейном, системой безопасности, подземной парковкой, причалом, зоной барбекю и обеденной зоной на открытом воздухе, конференц-залами. Удобс…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новый комплекс Floarea Skies с бассейнами, садом и полем для мини-гольфа, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс Floarea Skies с бассейнами, садом и полем для мини-гольфа, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс Floarea Skies с бассейнами, садом и полем для мини-гольфа, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс Floarea Skies с бассейнами, садом и полем для мини-гольфа, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс Floarea Skies с бассейнами, садом и полем для мини-гольфа, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс Floarea Skies с бассейнами, садом и полем для мини-гольфа, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс Floarea Skies с бассейнами, садом и полем для мини-гольфа, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$293,603
Floarea Skies — новый жилой проект премиум-класса в сердце района Jumeirah Village Circle (JVC), District 10, одного из самых перспективных и уютных районов Дубая. Этот архитектурный шедевр от Mashriq Elite Developments, компании с безупречной репутацией и высоким стандартом качества, предст…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Брендированный жилой комплекс Chelsea Residences с пляжным клубом и мариной в Дубай Маритайм Сити, ОАЭ
Жилой комплекс Брендированный жилой комплекс Chelsea Residences с пляжным клубом и мариной в Дубай Маритайм Сити, ОАЭ
Жилой комплекс Брендированный жилой комплекс Chelsea Residences с пляжным клубом и мариной в Дубай Маритайм Сити, ОАЭ
Жилой комплекс Брендированный жилой комплекс Chelsea Residences с пляжным клубом и мариной в Дубай Маритайм Сити, ОАЭ
Жилой комплекс Брендированный жилой комплекс Chelsea Residences с пляжным клубом и мариной в Дубай Маритайм Сити, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Брендированный жилой комплекс Chelsea Residences с пляжным клубом и мариной в Дубай Маритайм Сити, ОАЭ
Жилой комплекс Брендированный жилой комплекс Chelsea Residences с пляжным клубом и мариной в Дубай Маритайм Сити, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$761,093
Chelsea Residences — жилой проект, в котором роскошь, спортивный дух и природа сливаются в единое гармоничное пространство. Шесть впечатляющих башен, архитектурный образ которых навеян красотой коралловых рифов и динамикой подводного мира, воплощают в себе энергетику знаменитого футбольного …
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TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря Seahaven с гаванью и пляжами, Dubai Harbour, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря Seahaven с гаванью и пляжами, Dubai Harbour, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря Seahaven с гаванью и пляжами, Dubai Harbour, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря Seahaven с гаванью и пляжами, Dubai Harbour, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря Seahaven с гаванью и пляжами, Dubai Harbour, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря Seahaven с гаванью и пляжами, Dubai Harbour, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря Seahaven с гаванью и пляжами, Dubai Harbour, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,63 млн
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на город, океан и канал. Резиденция располагает инфинити-бассейном, гаванью, торговым центром, пляжами, ресторанами, тренажерным залом, сауной и парной, кинотеатром под открытым небом, зоной барбекю, консьерж-сервисом. Окончание строительства - дек…
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TRANIO
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Жилой комплекс Высотная резиденция Palm Beach Tower от Nakheel, с прямым выходом на пляж рядом с Дубай Марина и Бурдж Халифа, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотная резиденция Palm Beach Tower от Nakheel, с прямым выходом на пляж рядом с Дубай Марина и Бурдж Халифа, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотная резиденция Palm Beach Tower от Nakheel, с прямым выходом на пляж рядом с Дубай Марина и Бурдж Халифа, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотная резиденция Palm Beach Tower от Nakheel, с прямым выходом на пляж рядом с Дубай Марина и Бурдж Халифа, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотная резиденция Palm Beach Tower от Nakheel, с прямым выходом на пляж рядом с Дубай Марина и Бурдж Халифа, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Высотная резиденция Palm Beach Tower от Nakheel, с прямым выходом на пляж рядом с Дубай Марина и Бурдж Халифа, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотная резиденция Palm Beach Tower от Nakheel, с прямым выходом на пляж рядом с Дубай Марина и Бурдж Халифа, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$16,47 млн
Предлагаются просторные новые апартаменты и пентхаусы с панорамным видом. Резиденция располагает тренажерным залом, детскими и спортивными площадками, студией йоги, спа-зоной, открытым инфинити-бассейном, собственным выходом на пляж, парком и набережной, причалом, зоной отдыха, кафе. Окончан…
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Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция One by Preston с инфинити-бассейном и зонами отдыха рядом с Даунтаун Дубай, Dubai South, ОАЭ
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция One by Preston с инфинити-бассейном и зонами отдыха рядом с Даунтаун Дубай, Dubai South, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$169,499
One by Preston — престижный комплекс, расположенный в сердце района Dubai South, где формируются масштабные бизнес-кварталы нового поколения. Каждая из 56 эксклюзивных резиденций в малоэтажном проекте создает атмосферу приватности, обеспечивая не только комфортную жизнь, но и уверенный рост …
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TRANIO
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Многоквартирный жилой дом with premium quality right next to the crystal lagoon
Многоквартирный жилой дом with premium quality right next to the crystal lagoon
Многоквартирный жилой дом with premium quality right next to the crystal lagoon
Многоквартирный жилой дом with premium quality right next to the crystal lagoon
Многоквартирный жилой дом with premium quality right next to the crystal lagoon
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Многоквартирный жилой дом with premium quality right next to the crystal lagoon
Дубай, ОАЭ
от
$596,391
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 23
Премиальные квартиры с высокой отделкой.Проект расположен на хрустальной лагуне с выходом на пляж.Через дорогу находится заповедник дикой природы Рас-эль-Хор.В 5-10 минутах езды от Business Bay и Downtown Dubai.Удобства мирового класса для комфортного образа жизни.Доступный план оплаты до да…
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Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственными бассейнами Samana Avenue, Dubailand, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственными бассейнами Samana Avenue, Dubailand, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственными бассейнами Samana Avenue, Dubailand, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственными бассейнами Samana Avenue, Dubailand, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственными бассейнами Samana Avenue, Dubailand, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственными бассейнами Samana Avenue, Dubailand, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственными бассейнами Samana Avenue, Dubailand, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$444,323
Samana Avenue – великолепный 18-этажный жилой комплекс, где каждая квартира олицетворяет гармонию современного дизайна и передовых технологий. Здесь вы найдете уютные студии и современные апартаменты с 1-2 спальнями, площадью от 40 м2. Кулинарные мечты становятся реальностью в полу-меблирова…
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TRANIO
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Жилой комплекс Современная резиденция Fern City Walk с развитой инфраструктурой рядом с достопримечательностями, в престижном районе Al Wasl, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Современная резиденция Fern City Walk с развитой инфраструктурой рядом с достопримечательностями, в престижном районе Al Wasl, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Современная резиденция Fern City Walk с развитой инфраструктурой рядом с достопримечательностями, в престижном районе Al Wasl, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Современная резиденция Fern City Walk с развитой инфраструктурой рядом с достопримечательностями, в престижном районе Al Wasl, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Современная резиденция Fern City Walk с развитой инфраструктурой рядом с достопримечательностями, в престижном районе Al Wasl, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Современная резиденция Fern City Walk с развитой инфраструктурой рядом с достопримечательностями, в престижном районе Al Wasl, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Современная резиденция Fern City Walk с развитой инфраструктурой рядом с достопримечательностями, в престижном районе Al Wasl, Дубай, ОАЭ
Business Bay, ОАЭ
от
$782,081
Предлагаются просторные апартаменты с различными планировками (двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры и 2 эксклюзивных пентхауса). Резиденция располагает собственным ухоженным парком и панорамным видом на Центральный парк, теннисными кортами и бассейнами, фитнес-залом, спа-центром, парковк…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новый комплекс Vitalia Palm Jumeirah Residences с бассейном, тренажерным залом и ресторанами, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс Vitalia Palm Jumeirah Residences с бассейном, тренажерным залом и ресторанами, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс Vitalia Palm Jumeirah Residences с бассейном, тренажерным залом и ресторанами, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс Vitalia Palm Jumeirah Residences с бассейном, тренажерным залом и ресторанами, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс Vitalia Palm Jumeirah Residences с бассейном, тренажерным залом и ресторанами, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс Vitalia Palm Jumeirah Residences с бассейном, тренажерным залом и ресторанами, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс Vitalia Palm Jumeirah Residences с бассейном, тренажерным залом и ресторанами, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$2,33 млн
Vitalia at Palm Jumeirah — роскошный десятиэтажный жилой проект, который подарит резидентам ощущение абсолютной роскоши, умиротворения и комфорта. Комплекс предлагает просторные, элегантные и грамотно спроектированные апартаменты, где каждый элемент продуман до мелочей. К приобретению доступ…
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Жилой комплекс Новый комплекс Lume Residence с бассейном, зонами для отдыха и мероприятий, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс Lume Residence с бассейном, зонами для отдыха и мероприятий, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс Lume Residence с бассейном, зонами для отдыха и мероприятий, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс Lume Residence с бассейном, зонами для отдыха и мероприятий, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс Lume Residence с бассейном, зонами для отдыха и мероприятий, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс Lume Residence с бассейном, зонами для отдыха и мероприятий, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс Lume Residence с бассейном, зонами для отдыха и мероприятий, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$256,437
Окунитесь в мир современного комфорта и элегантности с Lume Residence — 20-этажным жилым комплексом, расположенным в одном из самых динамично развивающихся районов Дубая — Jumeirah Village Circle (JVC). Проект сочетает в себе выгодную инвестицию, идеальное расположение и высокий уровень комф…
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Жилой комплекс Новая резиденция Q Gardens Loft с бассейном и кинотеатром в районе JVC, в центре Дубая, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Q Gardens Loft с бассейном и кинотеатром в районе JVC, в центре Дубая, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Q Gardens Loft с бассейном и кинотеатром в районе JVC, в центре Дубая, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Q Gardens Loft с бассейном и кинотеатром в районе JVC, в центре Дубая, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Q Gardens Loft с бассейном и кинотеатром в районе JVC, в центре Дубая, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция Q Gardens Loft с бассейном и кинотеатром в районе JVC, в центре Дубая, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Q Gardens Loft с бассейном и кинотеатром в районе JVC, в центре Дубая, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,04 млн
Резиденция располагает бассейном на крыше, зоной барбекю, кинотеатром, тренажерным залом, игровой комнатой, детской площадкой. Окончание строительства - 4 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Бытовая техника (газовая варочная панель, встроенная посудомоечная машина, холодильник/м…
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Жилой комплекс Новый высотный комплекс Milan Heights с инфинити-бассейнами и теннисными кортами, City of Arabia, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый высотный комплекс Milan Heights с инфинити-бассейнами и теннисными кортами, City of Arabia, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый высотный комплекс Milan Heights с инфинити-бассейнами и теннисными кортами, City of Arabia, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый высотный комплекс Milan Heights с инфинити-бассейнами и теннисными кортами, City of Arabia, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$164,678
Это уникальное сообщество предлагает коллекцию современных резиденций и объектов инфраструктуры, которые созданы, чтобы обеспечить жильцам непревзойденный уровень жизни, соответствующий потребностям городских жителей. Утонченный силуэт и эффектные фасады имеют едва уловимые оттенки Милана, р…
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Многоквартирный жилой дом Eltiera Heights in Jumeirah Islands
Многоквартирный жилой дом Eltiera Heights in Jumeirah Islands
Многоквартирный жилой дом Eltiera Heights in Jumeirah Islands
Дубай, ОАЭ
от
$500,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Площадь 69 м²
1 объект недвижимости 1
Eltiera Heights - это первая жилая застройка на островах Джумейра, известная своей тихой элегантностью и природным окружением. Восходящая с отчетливой архитектурной идентичностью, башня объединяет плавный дизайн, продуманную детализацию и образ жизни, основанный на балансе. Расположенный в с…
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Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции V1STARA House с бассейнами и клубом рядом с Dubai Marina в районе Al Furjan, Дубай
Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции V1STARA House с бассейнами и клубом рядом с Dubai Marina в районе Al Furjan, Дубай
Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции V1STARA House с бассейнами и клубом рядом с Dubai Marina в районе Al Furjan, Дубай
Дубай, ОАЭ
от
$428,752
V1STARA HOUSE — жилой комплекс, названный в честь санскритского слова "Vistara" (“безграничное пространство”), представляет собой современное здание, ориентированное на комфорт семейного проживания. Панорамные окна обеспечивают естественное освещение, а высота потолков составляет 3,1 метра. …
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Жилой комплекс Новый крупный комплекс Ghaf Woods (Capria) с бассейнами, ресторанами и лесной зоной, Ghaf Woods, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый крупный комплекс Ghaf Woods (Capria) с бассейнами, ресторанами и лесной зоной, Ghaf Woods, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый крупный комплекс Ghaf Woods (Capria) с бассейнами, ресторанами и лесной зоной, Ghaf Woods, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый крупный комплекс Ghaf Woods (Capria) с бассейнами, ресторанами и лесной зоной, Ghaf Woods, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый крупный комплекс Ghaf Woods (Capria) с бассейнами, ресторанами и лесной зоной, Ghaf Woods, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый крупный комплекс Ghaf Woods (Capria) с бассейнами, ресторанами и лесной зоной, Ghaf Woods, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$406,278
Ghaf Woods (Capria) by Majid Al Futtaim – это первое в Дубае лесное комьюнити с апартаментами, предлагающее уникальный стиль жизни в окружении природы. Проект объединяет 11 живописных кластеров, связанных сетью зелёных троп и парков, создавая гармоничное пространство для спокойствия и уедине…
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Жилой комплекс Новая резиденция Ritz Carlton Residences с бассейном и бизнес-центром рядом с Дубай Молл и Бурдж Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Ritz Carlton Residences с бассейном и бизнес-центром рядом с Дубай Молл и Бурдж Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Ritz Carlton Residences с бассейном и бизнес-центром рядом с Дубай Молл и Бурдж Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Ritz Carlton Residences с бассейном и бизнес-центром рядом с Дубай Молл и Бурдж Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Ritz Carlton Residences с бассейном и бизнес-центром рядом с Дубай Молл и Бурдж Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция Ritz Carlton Residences с бассейном и бизнес-центром рядом с Дубай Молл и Бурдж Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Ritz Carlton Residences с бассейном и бизнес-центром рядом с Дубай Молл и Бурдж Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$8,07 млн
Ritz-Carlton Residences — это олицетворение роскоши и непревзойденного сервиса, сочетающее в себе легендарное качество обслуживания и исключительный комфорт. Расположенные в престижном районе Business Bay, резиденции возвышаются на 18 этажей над спокойными водами Дубайского канала и предлага…
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Жилой комплекс Sunstone
Жилой комплекс Sunstone
Жилой комплекс Sunstone
Жилой комплекс Sunstone
Жилой комплекс Sunstone
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Жилой комплекс Sunstone
Абу-Даби, ОАЭ
от
$735,693
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 33
Sunstone by IMKAN — приморская элегантность и архитектурная гармония на Al Reem Island. Sunstone — эксклюзивный жилой комплекс от IMKAN Properties, расположенный в прибрежном районе Makers District на Al Reem Island. Проект создан для тех, кто ценит современный дизайн, природную эстетику …
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Проект Fiori — современный жилой комплекс
Жилой комплекс Проект Fiori — современный жилой комплекс
Жилой комплекс Проект Fiori — современный жилой комплекс
Жилой комплекс Проект Fiori — современный жилой комплекс
Жилой комплекс Проект Fiori — современный жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс Проект Fiori — современный жилой комплекс
Жилой комплекс Проект Fiori — современный жилой комплекс
Дубай, ОАЭ
от
$286,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Проект Fiori — это современный жилой комплекс, сочетающий в себе комфорт городской жизни и экологичность природы. Расположенный в живописном районе, Fiori предлагает своим жителям продуманное пространство с благоустроенными зелёными зонами и уникальной архитектурой, вдохновлённой гармонией ф…
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Pro Part Недвижимость L.L.C.
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Жилой комплекс Современный жилой комплекс Creek Views 2 рядом с торговыми центрами, магазинами и станцией метро, Al Jaddaf, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Современный жилой комплекс Creek Views 2 рядом с торговыми центрами, магазинами и станцией метро, Al Jaddaf, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Современный жилой комплекс Creek Views 2 рядом с торговыми центрами, магазинами и станцией метро, Al Jaddaf, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Современный жилой комплекс Creek Views 2 рядом с торговыми центрами, магазинами и станцией метро, Al Jaddaf, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Современный жилой комплекс Creek Views 2 рядом с торговыми центрами, магазинами и станцией метро, Al Jaddaf, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Современный жилой комплекс Creek Views 2 рядом с торговыми центрами, магазинами и станцией метро, Al Jaddaf, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Современный жилой комплекс Creek Views 2 рядом с торговыми центрами, магазинами и станцией метро, Al Jaddaf, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$879,363
В комплексе 587 апартаментов, включая 116 студий, 436 двухкомнатных и 35 трехкомнатных квартир. Все апартаменты имеют элегантную отделку и современный интерьер. Есть возможность получить скидку 5-28%. План оплаты: 30/70 ‌3% - бронирование ‌7% + 4% DLD + 1408$ - в течение 14 дней ‌5% - в теч…
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Жилой комплекс Жилой комплекс Golf Town с полем для гольфа, теннисными кортами и бассейном, DAMAC Hills, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Golf Town с полем для гольфа, теннисными кортами и бассейном, DAMAC Hills, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Golf Town с полем для гольфа, теннисными кортами и бассейном, DAMAC Hills, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Golf Town с полем для гольфа, теннисными кортами и бассейном, DAMAC Hills, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Golf Town с полем для гольфа, теннисными кортами и бассейном, DAMAC Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$170,359
Жилой комплекс с одним из лучших полей для гольфа и удобствами для жителей. Первый в своем роде на Ближнем Востоке Международный гольф-клуб представляет собой захватывающее ландшафтное поле для гольфа на 18 лунок, разработанное архитектором поля Олимпийских игр 2016 года Гилом Хансом. В экск…
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Многоквартирный жилой дом SYMPHONY - NEW LEVEL OF LUXURY
Многоквартирный жилой дом SYMPHONY - NEW LEVEL OF LUXURY
Многоквартирный жилой дом SYMPHONY - NEW LEVEL OF LUXURY
Дубай, ОАЭ
от
$550,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Люксури не полагается. Это запрещено. Разработанная всемирно известными архитекторами Заха Хадид, Симфония представляет собой редкий диалог между формой и чувством
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Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственными бассейнами Sky Views в развитом районе IMPZ (Dubai Production City), Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственными бассейнами Sky Views в развитом районе IMPZ (Dubai Production City), Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственными бассейнами Sky Views в развитом районе IMPZ (Dubai Production City), Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственными бассейнами Sky Views в развитом районе IMPZ (Dubai Production City), Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственными бассейнами Sky Views в развитом районе IMPZ (Dubai Production City), Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственными бассейнами Sky Views в развитом районе IMPZ (Dubai Production City), Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственными бассейнами Sky Views в развитом районе IMPZ (Dubai Production City), Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$186,617
21-этажный жилой комплекс предлагает к приобретению уютные студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Каждая квартира в проекте продумана до мелочей: частичная меблировка, встроенная кухонная техника, система "умный дом" и гардеробные шкафы, чтобы создать атмосферу комфорта, гармонии и приватност…
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Жилой комплекс Новые апартаменты с собственными бассейнами и панорамными видами в резиденции Golf Views, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новые апартаменты с собственными бассейнами и панорамными видами в резиденции Golf Views, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новые апартаменты с собственными бассейнами и панорамными видами в резиденции Golf Views, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новые апартаменты с собственными бассейнами и панорамными видами в резиденции Golf Views, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новые апартаменты с собственными бассейнами и панорамными видами в резиденции Golf Views, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новые апартаменты с собственными бассейнами и панорамными видами в резиденции Golf Views, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$494,124
Предлагаются апартаменты с собственными бассейнами. Резиденция располагает садом на крыше, фитнес-центром, кинотеатром под открытым небом, детской площадкой, бассейном, зоной барбекю, мини полем для гольфа. Окончание строительства - 4 квартал 2026 года. Удобства и оснащение в доме Кухонная…
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Жилой комплекс Новая высотная резиденция Claydon House с тремя бассейнами, лагуной и набережной, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Claydon House с тремя бассейнами, лагуной и набережной, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Claydon House с тремя бассейнами, лагуной и набережной, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Claydon House с тремя бассейнами, лагуной и набережной, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Claydon House с тремя бассейнами, лагуной и набережной, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая высотная резиденция Claydon House с тремя бассейнами, лагуной и набережной, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Claydon House с тремя бассейнами, лагуной и набережной, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,54 млн
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на город и парковочными местами. Резиденция располагает 2-километровой лагуной и ухоженной набережной, зонами отдыха, библиотекой и коворкингом, парковкой, тремя бассейнами, фитнес-центром, детской площадкой и игровой комнатой, студией йоги, сауной…
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Жилой комплекс Пентхаусы в новой резиденции у воды Villa del Divos с бассейнами и пляжным клубом, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Пентхаусы в новой резиденции у воды Villa del Divos с бассейнами и пляжным клубом, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Пентхаусы в новой резиденции у воды Villa del Divos с бассейнами и пляжным клубом, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Пентхаусы в новой резиденции у воды Villa del Divos с бассейнами и пляжным клубом, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Пентхаусы в новой резиденции у воды Villa del Divos с бассейнами и пляжным клубом, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Пентхаусы в новой резиденции у воды Villa del Divos с бассейнами и пляжным клубом, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Пентхаусы в новой резиденции у воды Villa del Divos с бассейнами и пляжным клубом, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$7,85 млн
Эксклюзивный жилой комплекс расположен в одной из самых престижных локаций Dubai Island. Проект предлагает вам редкую возможность стать владельцем резиденции на первой береговой линии, где великолепный дизайн сочетается с уединением и природной гармонией. Villa del DIVOS – это воплощение сов…
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Жилой комплекс Новая высотная резиденция The Edge с бассейнами и панорамным видом рядом с достопримечательностями, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция The Edge с бассейнами и панорамным видом рядом с достопримечательностями, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция The Edge с бассейнами и панорамным видом рядом с достопримечательностями, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция The Edge с бассейнами и панорамным видом рядом с достопримечательностями, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция The Edge с бассейнами и панорамным видом рядом с достопримечательностями, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая высотная резиденция The Edge с бассейнами и панорамным видом рядом с достопримечательностями, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция The Edge с бассейнами и панорамным видом рядом с достопримечательностями, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Business Bay, ОАЭ
от
$378,746
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на город. Резиденция располагает большой зоной отдыха и зелеными зонами, тренажерными залами, бассейнами, баскетбольной площадкой, зоной для йоги, зоной барбекю, детской площадкой. Окончание строительства - октябрь 2026 года. Расположение и объект…
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Многоквартирный жилой дом Эксклюзивные квартиры с видом на Бурдж-Халифа в Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Эксклюзивные квартиры с видом на Бурдж-Халифа в Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Эксклюзивные квартиры с видом на Бурдж-Халифа в Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Эксклюзивные квартиры с видом на Бурдж-Халифа в Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Эксклюзивные квартиры с видом на Бурдж-Халифа в Бизнес-Бэй
Показать все Многоквартирный жилой дом Эксклюзивные квартиры с видом на Бурдж-Халифа в Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Эксклюзивные квартиры с видом на Бурдж-Халифа в Бизнес-Бэй
Дубай, ОАЭ
от
$555,374
Год сдачи 2027
Количество этажей 25
Квартиры в рассрочку в Дубае, Бизнес-Бэй, в комплексе с водной тематикой Бизнес-Бэй (Business Bay) — это один из самых динамичных и стремительно развивающихся районов Дубая, расположенный в самом сердце города. Он славится своей современной архитектурой, стильными небоскрёбами и выгодным рас…
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TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Жилой комплекс Urban Oasis от итальянского дизайнера, на берегу водного канала, с видом на город, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Urban Oasis от итальянского дизайнера, на берегу водного канала, с видом на город, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Urban Oasis от итальянского дизайнера, на берегу водного канала, с видом на город, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Urban Oasis от итальянского дизайнера, на берегу водного канала, с видом на город, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Urban Oasis от итальянского дизайнера, на берегу водного канала, с видом на город, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс Urban Oasis от итальянского дизайнера, на берегу водного канала, с видом на город, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Urban Oasis от итальянского дизайнера, на берегу водного канала, с видом на город, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$3,82 млн
Жилой комплекс на берегу водного канала Dubai Canal. Спроектирован застройщиком из Саудовской Аравии и итальянским дизайнерской компанией Missoni. Это второе в мире здание с интерьерами от этого дизайнера, первое находится в Майами. Здание будет оформлено с элементами моды и искусства по ана…
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Жилой комплекс Полностью меблированные апартаменты в самом сердце самого быстрорастущего района Дубая, DLRC
Жилой комплекс Полностью меблированные апартаменты в самом сердце самого быстрорастущего района Дубая, DLRC
Жилой комплекс Полностью меблированные апартаменты в самом сердце самого быстрорастущего района Дубая, DLRC
Жилой комплекс Полностью меблированные апартаменты в самом сердце самого быстрорастущего района Дубая, DLRC
Жилой комплекс Полностью меблированные апартаменты в самом сердце самого быстрорастущего района Дубая, DLRC
Показать все Жилой комплекс Полностью меблированные апартаменты в самом сердце самого быстрорастущего района Дубая, DLRC
Жилой комплекс Полностью меблированные апартаменты в самом сердце самого быстрорастущего района Дубая, DLRC
Дубай, ОАЭ
от
$163,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Seraph в Dubai Land - отличная возможность приобрести полностью меблированные апартаменты в самом сердце самого быстрорастущего района Дубая, DLRC. Каждый дом, спроектированный для современной жизни, оснащен высококачественной бытовой техникой Bosch, стильным интерьером и отделкой "под ключ"…
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Pro Part Недвижимость L.L.C.
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Жилой комплекс Новая резиденция Aria Heights с бассейнами и ресторанами в престижном районе JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Aria Heights с бассейнами и ресторанами в престижном районе JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Aria Heights с бассейнами и ресторанами в престижном районе JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Aria Heights с бассейнами и ресторанами в престижном районе JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Aria Heights с бассейнами и ресторанами в престижном районе JVC, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция Aria Heights с бассейнами и ресторанами в престижном районе JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Aria Heights с бассейнами и ресторанами в престижном районе JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$373,745
Aria Heights от Seven Tides — это современная 16-этажная башня, расположенная в самом сердце одного из самых популярных районов Дубая — JVC (Jumeirah Village Circle). Проект включает 169 роскошных резиденций, предлагающих разнообразие планировок, от уютных студий до просторных трёхспальных к…
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Жилой комплекс Новый комплекс элитных вилл Fairway Villas с полем для гольфа и ресторанами, Emaar South, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс элитных вилл Fairway Villas с полем для гольфа и ресторанами, Emaar South, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс элитных вилл Fairway Villas с полем для гольфа и ресторанами, Emaar South, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс элитных вилл Fairway Villas с полем для гольфа и ресторанами, Emaar South, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс элитных вилл Fairway Villas с полем для гольфа и ресторанами, Emaar South, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс элитных вилл Fairway Villas с полем для гольфа и ресторанами, Emaar South, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс элитных вилл Fairway Villas с полем для гольфа и ресторанами, Emaar South, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$954,338
Резиденция располагает бассейном, полем для гольфа, спа-центром, зоной для занятий йогой, детской площадкой, клубом, парком, ресторанами и кафе. Окончание строительства - 3 квартал 2026 года. Расположение и объекты поблизости Аэропорт - 5 минут езды Даунтаун Дубай - 35 минут Экспо 2020 - 15 минут
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Жилой комплекс Новая резиденция Rixos Beach Residences — Phase 2 с бассейнами на берегу моря, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Rixos Beach Residences — Phase 2 с бассейнами на берегу моря, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Rixos Beach Residences — Phase 2 с бассейнами на берегу моря, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Rixos Beach Residences — Phase 2 с бассейнами на берегу моря, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Rixos Beach Residences — Phase 2 с бассейнами на берегу моря, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Новая резиденция Rixos Beach Residences — Phase 2 с бассейнами на берегу моря, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Deira, ОАЭ
от
$2,33 млн
Предлагаются элитные апартаменты с панорамными видами, балконами, террасами и садами. Некоторые апартаменты имеют собственные бассейны. Резиденция располагает бассейнами, спа, тренажерным залом, консьерж-сервисом, кинотеатром, детской площадкой, кафе и зоной отдыха, игровой комнатой. Окончан…
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TRANIO
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Вилла Вилла Премиум класса в Дубае
Вилла Вилла Премиум класса в Дубае
Вилла Вилла Премиум класса в Дубае
Вилла Вилла Премиум класса в Дубае
Вилла Вилла Премиум класса в Дубае
Показать все Вилла Вилла Премиум класса в Дубае
Вилла Вилла Премиум класса в Дубае
Дубай, ОАЭ
от
$3,70 млн
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2030
Приобретите свою частную виллу премиум-класса в Дубае. Сообщество премиум-класса со всеми удобствами для комфортного образа жизни. Прекрасная инфраструктура и зеленые зоны в сообществе. Доступны отдельные виллы с 4,5,6 спальнями. Также доступна беспроцентная рассрочка до завершения строительства.
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Жилой комплекс Элитная высотная резиденция на берегу моря Harbour Lights с собственным пляжем и бассейном, Maritime City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Элитная высотная резиденция на берегу моря Harbour Lights с собственным пляжем и бассейном, Maritime City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Элитная высотная резиденция на берегу моря Harbour Lights с собственным пляжем и бассейном, Maritime City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Элитная высотная резиденция на берегу моря Harbour Lights с собственным пляжем и бассейном, Maritime City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Элитная высотная резиденция на берегу моря Harbour Lights с собственным пляжем и бассейном, Maritime City, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Элитная высотная резиденция на берегу моря Harbour Lights с собственным пляжем и бассейном, Maritime City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Элитная высотная резиденция на берегу моря Harbour Lights с собственным пляжем и бассейном, Maritime City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,81 млн
Предлагаются просторные апартаменты с панорамными видами. Резиденция располагает собственным пляжем, бассейном, фитнес-центром, студией йоги и пилатеса, ухоженным садом, кафе, зоной отдыха, зоной барбекю, детской площадкой. Окончание строительства - 2 квартал 2027 года. Расположение и объек…
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TRANIO
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Жилой комплекс Полностью меблированные апартаменты в новом комплексе Aspirz, Дубай Спортс Сити, ОАЭ
Жилой комплекс Полностью меблированные апартаменты в новом комплексе Aspirz, Дубай Спортс Сити, ОАЭ
Жилой комплекс Полностью меблированные апартаменты в новом комплексе Aspirz, Дубай Спортс Сити, ОАЭ
Жилой комплекс Полностью меблированные апартаменты в новом комплексе Aspirz, Дубай Спортс Сити, ОАЭ
Жилой комплекс Полностью меблированные апартаменты в новом комплексе Aspirz, Дубай Спортс Сити, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Полностью меблированные апартаменты в новом комплексе Aspirz, Дубай Спортс Сити, ОАЭ
Жилой комплекс Полностью меблированные апартаменты в новом комплексе Aspirz, Дубай Спортс Сити, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$232,120
Представляем уникальную возможность стать владельцем жилой недвижимости в одном из самых динамичных и престижных районов Дубая. Проект Aspirz — настоящее воплощение современной концепции городского образа жизни, объединяющей в себе жилые апартаменты и офисные пространства, что делает его иде…
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TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой платежа
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой платежа
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой платежа
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой платежа
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой платежа
Показать все Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой платежа
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры на острове Аль-Марджан с рассрочкой платежа
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$706,630
Год сдачи 2026
Квартиры на берегу моря с рассрочкой на 5 лет с постоплатой на острове Аль-Марджан Этот прибрежный проект расположен на живописном берегу острова Аль-Марджан — известного искусственного архипелага в Рас-эль-Хайме. Он предлагает уникальный образ жизни рядом с кристально чистой водой и развлеч…
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TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс The Royal Yacht
Жилой комплекс The Royal Yacht
Жилой комплекс The Royal Yacht
Жилой комплекс The Royal Yacht
Жилой комплекс The Royal Yacht
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Жилой комплекс The Royal Yacht
Дубай, ОАЭ
от
$476,514
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 7
The Royal Yacht — дизайнерский апарт-отель в стиле современной яхты в престижном районе Dubai Internet City. The Royal Yacht — новый апарт-отель от Palladium Prime Real Estate Development, расположенный в одном из самых востребованных деловых кластеров Дубая — Dubai Internet City. Удоб…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Vega с бассейнами и террасами, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Vega с бассейнами и террасами, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Vega с бассейнами и террасами, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Vega с бассейнами и террасами, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Vega с бассейнами и террасами, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Vega с бассейнами и террасами, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Vega с бассейнами и террасами, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$241,729
Vega by Acube Developments — это элегантный жилой комплекс, расположенный в районе Dubai Sports City, вдохновленный ярчайшей звездой Лиры. Проект представляет собой идеальное сочетание современных архитектурных решений и космической тематики, предлагая стильные квартиры с дизайнерской отделк…
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TRANIO
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Жилой комплекс Pelagia: жизнь с видом на море на острове Al Marjan Island.
Жилой комплекс Pelagia: жизнь с видом на море на острове Al Marjan Island.
Жилой комплекс Pelagia: жизнь с видом на море на острове Al Marjan Island.
Жилой комплекс Pelagia: жизнь с видом на море на острове Al Marjan Island.
Жилой комплекс Pelagia: жизнь с видом на море на острове Al Marjan Island.
Показать все Жилой комплекс Pelagia: жизнь с видом на море на острове Al Marjan Island.
Жилой комплекс Pelagia: жизнь с видом на море на острове Al Marjan Island.
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$626,276
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Pelagia: жизнь с видом на море на острове Al Marjan Island Pelagia - архитектурный шедевр, расположенный на Al Marjan Island. Здание будет иметь уникальный дизайн, вдохновленный завораживающей красотой океана — изящные балконы с плавными линиями напоминают о ритмичном движении волн. Кл…
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Smart Home
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Многоквартирный жилой дом DAMAC Chelsea Residences
Многоквартирный жилой дом DAMAC Chelsea Residences
Многоквартирный жилой дом DAMAC Chelsea Residences
Многоквартирный жилой дом DAMAC Chelsea Residences
Дубай, ОАЭ
от
$600,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
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PSI Real Estate LLC
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Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Maimoon Gardens с бассейном, водопадом и спортивными площадками, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Maimoon Gardens с бассейном, водопадом и спортивными площадками, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Maimoon Gardens с бассейном, водопадом и спортивными площадками, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Maimoon Gardens с бассейном, водопадом и спортивными площадками, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Maimoon Gardens с бассейном, водопадом и спортивными площадками, JVC, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Maimoon Gardens с бассейном, водопадом и спортивными площадками, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Maimoon Gardens с бассейном, водопадом и спортивными площадками, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$406,278
Maimoon Gardens — это жилой комплекс класса премиум от Fakhruddin Properties, расположенный в районе Jumeirah Village Circle (JVC) в Дубае. Проект состоит из двух высотных башен и предлагает студии, а также апартаменты с одной, двумя и тремя спальнями. Комплекс ориентирован на тех, кто ищет …
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TRANIO
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс Camden с доступом к широкому спектру услуг и удобств, район Town Square, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Camden с доступом к широкому спектру услуг и удобств, район Town Square, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Camden с доступом к широкому спектру услуг и удобств, район Town Square, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Camden с доступом к широкому спектру услуг и удобств, район Town Square, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$308,771
Camden — это новое воплощение современной жизни в самом сердце динамичного района Town Square. Всего в нескольких шагах раскинулась зеленая гладь главного парка, где по утрам слышны пение птиц и смех детей, а по вечерам — мерцают огни уютных кафе. Сам комплекс встречает вас лаконичной архите…
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TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с рассрочкой на острове Аль-Марджан
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с рассрочкой на острове Аль-Марджан
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с рассрочкой на острове Аль-Марджан
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с рассрочкой на острове Аль-Марджан
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с рассрочкой на острове Аль-Марджан
Показать все Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с рассрочкой на острове Аль-Марджан
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с рассрочкой на острове Аль-Марджан
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$698,547
Год сдачи 2028
Количество этажей 10
Квартиры с рассрочкой платежа от бренда Gianfranco Ferré на острове Аль-Марджан в Рас-эль-Хайме Остров Аль-Марджан — потрясающий искусственный архипелаг в Рас-эль-Хайме, расположенный в Персидском заливе. Он представляет собой идеальное сочетание отдыха, роскоши и высокого стиля жизни. Архип…
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TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс PASSO by Beyond – Ultra Luxury Residences on Palm Jumeirah
Жилой комплекс PASSO by Beyond – Ultra Luxury Residences on Palm Jumeirah
Жилой комплекс PASSO by Beyond – Ultra Luxury Residences on Palm Jumeirah
Жилой комплекс PASSO by Beyond – Ultra Luxury Residences on Palm Jumeirah
Жилой комплекс PASSO by Beyond – Ultra Luxury Residences on Palm Jumeirah
Показать все Жилой комплекс PASSO by Beyond – Ultra Luxury Residences on Palm Jumeirah
Жилой комплекс PASSO by Beyond – Ultra Luxury Residences on Palm Jumeirah
Дубай, ОАЭ
от
$1,12 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
PASSO by Beyond - Ultra Luxury Residences на Palm JumeirahНовая достопримечательность архитектурной элегантности и приморской жизни.Основные моменты проектаPASSO by Beyond, разработанная ультра-премиальным брендом Omniyat, переопределяет пляжную набережную, живущую в Западном полумесяце Palm…
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Grupo WAME Real Estate
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Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на автодром в Дубай Мотор Сити
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на автодром в Дубай Мотор Сити
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на автодром в Дубай Мотор Сити
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на автодром в Дубай Мотор Сити
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на автодром в Дубай Мотор Сити
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на автодром в Дубай Мотор Сити
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на автодром в Дубай Мотор Сити
Дубай, ОАЭ
от
$625,806
Год сдачи 2027
Количество этажей 29
Квартиры премиум-класса с рассрочкой платежа в Дубай Мотор Сити Дубай Мотор Сити (Dubai Motor City) — это оживленный район, который идеально сочетает наследие автоспорта с современным городским стилем жизни. Здесь, рядом со знаменитым Дубайским автодромом, можно наслаждаться не только захват…
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TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Элитный комплекс меблированных апартаментов Kempinski Residences с 5-звездочным отелем и собственным пляжем, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Элитный комплекс меблированных апартаментов Kempinski Residences с 5-звездочным отелем и собственным пляжем, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Элитный комплекс меблированных апартаментов Kempinski Residences с 5-звездочным отелем и собственным пляжем, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Элитный комплекс меблированных апартаментов Kempinski Residences с 5-звездочным отелем и собственным пляжем, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Элитный комплекс меблированных апартаментов Kempinski Residences с 5-звездочным отелем и собственным пляжем, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Элитный комплекс меблированных апартаментов Kempinski Residences с 5-звездочным отелем и собственным пляжем, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,31 млн
Резиденция располагает 5-звездочным отелем, круглосуточной охраной и консьерж-сервисом, парковкой, собственным пляжем, бассейнами, фитнес-центром, конференц-залами, спа-центром, рестораном, садами. Расположение и объекты поблизости Международный аэропорт Дубай - 30 минут Дубай Марина - 10 …
Агентство
TRANIO
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Жилой квартал Роскошный жилой проект Riverside Views Apartments
Жилой квартал Роскошный жилой проект Riverside Views Apartments
Жилой квартал Роскошный жилой проект Riverside Views Apartments
Жилой квартал Роскошный жилой проект Riverside Views Apartments
Жилой квартал Роскошный жилой проект Riverside Views Apartments
Показать все Жилой квартал Роскошный жилой проект Riverside Views Apartments
Жилой квартал Роскошный жилой проект Riverside Views Apartments
Дубай, ОАЭ
от
$205,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Представляем вашему вниманию роскошный жилой проект Riverside Views Apartments, расположенный в Дубае с множеством удобств. Для поддержания здоровья и активности в апартаментах Riverside Views предусмотрены такие уникальные удобства, как шахматная площадка Opal Chess Haven, станции для за…
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Pro Part Недвижимость L.L.C.
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Многоквартирный жилой дом Апартаменты в 110-этажной высотке DWTN Residences в Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в 110-этажной высотке DWTN Residences в Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в 110-этажной высотке DWTN Residences в Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в 110-этажной высотке DWTN Residences в Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в 110-этажной высотке DWTN Residences в Бизнес-Бэй
Показать все Многоквартирный жилой дом Апартаменты в 110-этажной высотке DWTN Residences в Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в 110-этажной высотке DWTN Residences в Бизнес-Бэй
Дубай, ОАЭ
от
$618,878
Год сдачи 2029
Количество этажей 100
Апартаменты в 110-этажной высотке DWTN Residences в Дубае, Бизнес-Бэй, с оплатой в рассрочку Проект DWTN Residences расположен в самом сердце Дубая — в стратегическом «золотом треугольнике» между Sheikh Zayed Road, Downtown Dubai и Business Bay. Этот впечатляющий проект открывает панорамные …
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TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Новая резиденция Skyvue Volair с бассейном и спа рядом с Downtown Dubai и международным аэропортом, Sobha Hartland II, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Skyvue Volair с бассейном и спа рядом с Downtown Dubai и международным аэропортом, Sobha Hartland II, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Skyvue Volair с бассейном и спа рядом с Downtown Dubai и международным аэропортом, Sobha Hartland II, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Skyvue Volair с бассейном и спа рядом с Downtown Dubai и международным аэропортом, Sobha Hartland II, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Skyvue Volair с бассейном и спа рядом с Downtown Dubai и международным аэропортом, Sobha Hartland II, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция Skyvue Volair с бассейном и спа рядом с Downtown Dubai и международным аэропортом, Sobha Hartland II, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Skyvue Volair с бассейном и спа рядом с Downtown Dubai и международным аэропортом, Sobha Hartland II, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$493,910
Skyvue Solair — это уникальное воплощение элегантности и роскоши, расположенное в одном из самых престижных районов Дубая — Sobha Hartland II. Архитектурный шедевр, сочетающий современный стиль и продуманное планирование, предлагает своим резидентам не только высочайший уровень комфорта, но …
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Элитный жилой комплекс PAGANI Tower с уникальным дизайном и видом на водный канал и небоскреб Бурдж-Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Элитный жилой комплекс PAGANI Tower с уникальным дизайном и видом на водный канал и небоскреб Бурдж-Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Элитный жилой комплекс PAGANI Tower с уникальным дизайном и видом на водный канал и небоскреб Бурдж-Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Элитный жилой комплекс PAGANI Tower с уникальным дизайном и видом на водный канал и небоскреб Бурдж-Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Элитный жилой комплекс PAGANI Tower с уникальным дизайном и видом на водный канал и небоскреб Бурдж-Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Элитный жилой комплекс PAGANI Tower с уникальным дизайном и видом на водный канал и небоскреб Бурдж-Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Элитный жилой комплекс PAGANI Tower с уникальным дизайном и видом на водный канал и небоскреб Бурдж-Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$2,84 млн
Проект – это жилое здание в центре Дубая, спроектированное Horacio Pagani. Жилой комплекс в виде уникальной башни с необычным дизайном: извилистые изгибы и стеклянная сфера наверху здания. Выгодная локация здания позволяет наслаждаться лучшими панорамными видами Дубая. На юго-восточной сторо…
Агентство
TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на автодром в Дубай Мотор Сити
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на автодром в Дубай Мотор Сити
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на автодром в Дубай Мотор Сити
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на автодром в Дубай Мотор Сити
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на автодром в Дубай Мотор Сити
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на автодром в Дубай Мотор Сити
Многоквартирный жилой дом Квартиры с видом на автодром в Дубай Мотор Сити
Дубай, ОАЭ
от
$446,839
Год сдачи 2027
Количество этажей 29
Квартиры премиум-класса с рассрочкой платежа в Дубай Мотор Сити Дубай Мотор Сити (Dubai Motor City) — это оживленный район, который идеально сочетает наследие автоспорта с современным городским стилем жизни. Здесь, рядом со знаменитым Дубайским автодромом, можно наслаждаться не только захват…
Агентство
TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Новая резиденция Water Way с бассейнами и парками рядом с Downtown Dubai, Meydan, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Water Way с бассейнами и парками рядом с Downtown Dubai, Meydan, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Water Way с бассейнами и парками рядом с Downtown Dubai, Meydan, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Water Way с бассейнами и парками рядом с Downtown Dubai, Meydan, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Water Way с бассейнами и парками рядом с Downtown Dubai, Meydan, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция Water Way с бассейнами и парками рядом с Downtown Dubai, Meydan, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Water Way с бассейнами и парками рядом с Downtown Dubai, Meydan, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$602,636
Предлагаются высококачественные апартаменты с живописными видами на город, Дубай-Крик, Бурдж Халифа, канал и лагуну. Резиденция располагает тренажерным залом, бассейнами, спортивными площадками, парками и зонами отдыха. Окончание строительства - 4 квартал 2026 года. Удобства и оснащение в д…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Высокий доход от аренды. ROI 8-12%
Жилой комплекс Высокий доход от аренды. ROI 8-12%
Жилой комплекс Высокий доход от аренды. ROI 8-12%
Жилой комплекс Высокий доход от аренды. ROI 8-12%
Жилой комплекс Высокий доход от аренды. ROI 8-12%
Показать все Жилой комплекс Высокий доход от аренды. ROI 8-12%
Жилой комплекс Высокий доход от аренды. ROI 8-12%
Дубай, ОАЭ
от
$210,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Pearl House 4 в JVC - это новейшее жилое дополнение от Imtiaz Developments, предлагающее премиальную коллекцию апартаментов в Дубае. Эта изысканная разработка отличается элегантным и современным дизайном, в котором органично сочетаются эстетика и функциональность. Он может похвастаться впеча…
Агентство
Pro Part Недвижимость L.L.C.
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Жилой комплекс Новая резиденция Peace Lagoons с бассейнами, аквапарком и спа-центром, Al Wadi, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Peace Lagoons с бассейнами, аквапарком и спа-центром, Al Wadi, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Peace Lagoons с бассейнами, аквапарком и спа-центром, Al Wadi, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Peace Lagoons с бассейнами, аквапарком и спа-центром, Al Wadi, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Peace Lagoons с бассейнами, аквапарком и спа-центром, Al Wadi, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция Peace Lagoons с бассейнами, аквапарком и спа-центром, Al Wadi, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Peace Lagoons с бассейнами, аквапарком и спа-центром, Al Wadi, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$210,216
Проект Peace Lagoons - роскошный жилой комплекс со студиями и апартаментами с 1-2 спальнями. Комплекс расположен среди большого количества зеленых насаждений и мерцающих лагун, и представляет собой безмятежный оазис вдали от шума и суеты города. Жители имеют доступ ко множеству удобств миров…
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TRANIO
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Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции Ivory с бассейнами и полем для мини-гольфа в районе Al Jaddaf, Дубай
Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции Ivory с бассейнами и полем для мини-гольфа в районе Al Jaddaf, Дубай
Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции Ivory с бассейнами и полем для мини-гольфа в районе Al Jaddaf, Дубай
Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции Ivory с бассейнами и полем для мини-гольфа в районе Al Jaddaf, Дубай
Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции Ivory с бассейнами и полем для мини-гольфа в районе Al Jaddaf, Дубай
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции Ivory с бассейнами и полем для мини-гольфа в районе Al Jaddaf, Дубай
Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции Ivory с бассейнами и полем для мини-гольфа в районе Al Jaddaf, Дубай
Дубай, ОАЭ
от
$782,084
Ivory — 25-этажный жилой комплекс, который включает в себя 331 резиденции: студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Дизайн квартир сочетает в себе высококачественные архитектурные решения и природные материалы, что создает идеальный баланс между элегантностью и уютом. Большие окна наполняют каж…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Малоэтажная резиденция Vista в центре престижного жилого района Dubai Studio City, ОАЭ
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция Vista в центре престижного жилого района Dubai Studio City, ОАЭ
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция Vista в центре престижного жилого района Dubai Studio City, ОАЭ
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция Vista в центре престижного жилого района Dubai Studio City, ОАЭ
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция Vista в центре престижного жилого района Dubai Studio City, ОАЭ
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Жилой комплекс Малоэтажная резиденция Vista в центре престижного жилого района Dubai Studio City, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$408,429
Резиденция располагает бассейнами для детей и взрослых, деткой площадкой, зоной барбекю и зоной для занятий йогой, ухоженным садом. Окончание строительства - сентябрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме В цену входит - встроенная кухня, бытовая техника, вся сантехника и фурнитура в ванно…
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Жилой комплекс Island
Жилой комплекс Island
Жилой комплекс Island
Жилой комплекс Island
Жилой комплекс Island
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Жилой комплекс Island
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
от
$301,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Площадь 48–1 035 м²
6 объектов недвижимости 6
Проект Ultra-Luxury класса расположен на острове естественного происхождения, омываемый водами арабского залива и может похвастаться разнообразным ландшафтом - от белоснежных песчаных пляжей, до заповедников с густыми манговыми деревьями, в которых обитают газели, фламинго, редкие виды череп…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
47.5
301,500
Квартира 2 комнаты
51.3
383,000
Вилла
447.9 – 1 035.0
2,89 млн – 6,36 млн
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Geo Estate
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Жилой комплекс EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai
Жилой комплекс EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai
Жилой комплекс EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai
Жилой комплекс EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai
Жилой комплекс EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai
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Жилой комплекс EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai
Аджман, ОАЭ
от
$311,965
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai.Обзор проекта:EVERGR1N HOUSE by Object 1 переопределяет современную, устойчивую жизнь в Дубае.Расположенный в самом сердце Jumeirah Garden City, этот 8-этажный бутик имеет 219 резиденций - от элегантных студий до …
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Grupo WAME Real Estate
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Жилой комплекс Новая высотная резиденция Oceanz с бассейном, спа-центром и бизнес-центром, Maritime City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Oceanz с бассейном, спа-центром и бизнес-центром, Maritime City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Oceanz с бассейном, спа-центром и бизнес-центром, Maritime City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Oceanz с бассейном, спа-центром и бизнес-центром, Maritime City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Oceanz с бассейном, спа-центром и бизнес-центром, Maritime City, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая высотная резиденция Oceanz с бассейном, спа-центром и бизнес-центром, Maritime City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Oceanz с бассейном, спа-центром и бизнес-центром, Maritime City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$736,690
Предлагаются меблированные апартаменты с панорамным видом на океан. Резиденция располагает кафе, библиотекой, бизнес-центром, кинотеатром, инфинити-бассейном, тренажерным залом, зоной барбекю, джакузи, детской площадкой, баскетбольной площадкой и беговой дорожкой, спа-центром, зоной отдыха. …
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TRANIO
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Жилой комплекс Новая высотная резиденция Damac Casa с бассейнами и садами, Dubai Media city, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Damac Casa с бассейнами и садами, Dubai Media city, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Damac Casa с бассейнами и садами, Dubai Media city, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Damac Casa с бассейнами и садами, Dubai Media city, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Damac Casa с бассейнами и садами, Dubai Media city, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Damac Casa с бассейнами и садами, Dubai Media city, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$821,494
Резиденция располагает спортивными площадками и зонами отдыха, детской площадкой, бассейнами, ухоженными садами. Окончание строительства - 2028 год. Расположение и объекты поблизости Бурдж Халифа - 20 минут Дубай Марина - 10 минут Международный аэропорт Дубай - 30 минут Аквапарк - 15 минут…
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Многоквартирный жилой дом Quattro Del Mar
Многоквартирный жилой дом Quattro Del Mar
Многоквартирный жилой дом Quattro Del Mar
Многоквартирный жилой дом Quattro Del Mar
Многоквартирный жилой дом Quattro Del Mar
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Многоквартирный жилой дом Quattro Del Mar
Mina Al arab, ОАЭ
от
$300,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Магистр урбанистической архитектуры и естественной гармонииОт шикарных однокомнатных апартаментов до роскошных трехкомнатных дуплексов, каждая резиденция воплощает симфонию изысканности и современной жизни. Здесь панорамные окна не только обрамляют безмятежную лагуну, но и приносят яркую ост…
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PSI Real Estate LLC
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Жилой комплекс Новый комплекс Havelock Residences с бассейнами в зеленом районе Jebel Ali Village (Discovery Gardens), Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс Havelock Residences с бассейнами в зеленом районе Jebel Ali Village (Discovery Gardens), Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс Havelock Residences с бассейнами в зеленом районе Jebel Ali Village (Discovery Gardens), Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс Havelock Residences с бассейнами в зеленом районе Jebel Ali Village (Discovery Gardens), Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс Havelock Residences с бассейнами в зеленом районе Jebel Ali Village (Discovery Gardens), Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс Havelock Residences с бассейнами в зеленом районе Jebel Ali Village (Discovery Gardens), Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс Havelock Residences с бассейнами в зеленом районе Jebel Ali Village (Discovery Gardens), Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$189,596
Havelock Residences — новый жилой проект, воплощение современного стиля жизни в самом сердце одного из самых развитых и зелёных районов Дубая — Jebel Ali Village (Discovery Gardens). К приобретению доступны студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Внутренние пространства продуманы до мелочей — …
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Жилой комплекс Новая резиденция The S с бассейнами рядом с полем для гольфа и Дубай Марина, Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция The S с бассейнами рядом с полем для гольфа и Дубай Марина, Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция The S с бассейнами рядом с полем для гольфа и Дубай Марина, Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция The S с бассейнами рядом с полем для гольфа и Дубай Марина, Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция The S с бассейнами рядом с полем для гольфа и Дубай Марина, Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция The S с бассейнами рядом с полем для гольфа и Дубай Марина, Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция The S с бассейнами рядом с полем для гольфа и Дубай Марина, Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$27,09 млн
The S Tower — эксклюзивный жилой проект. Здание высотой 230 метров, расположенное в динамичном районе, вскоре станет настоящим символом стиля и изысканности. Просторные квартиры с продуманным дизайном и современными интерьерами, полностью оборудованные спортивные залы и бассейны—всё для ваше…
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Жилой комплекс Престижный жилой комплекс рядом с парком в районе Dubai Science Park, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс рядом с парком в районе Dubai Science Park, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс рядом с парком в районе Dubai Science Park, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс рядом с парком в районе Dubai Science Park, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс рядом с парком в районе Dubai Science Park, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Престижный жилой комплекс рядом с парком в районе Dubai Science Park, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Престижный жилой комплекс рядом с парком в районе Dubai Science Park, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$235,283
11 Hills Park от TownX — это престижный жилой комплекс, который поднимет ваш уровень жизни в Дубае на новые высоты. Расположенный в экологически чистой и зелёной зоне, в окружении парков и живописных ландшафтов, проект создаёт уникальную атмосферу комфорта в самом центре динамичного города. …
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TRANIO
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Жилой комплекс Престижный комплекс таунхаусов May недалеко от центра города, Arabian Ranches III, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Престижный комплекс таунхаусов May недалеко от центра города, Arabian Ranches III, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Престижный комплекс таунхаусов May недалеко от центра города, Arabian Ranches III, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Престижный комплекс таунхаусов May недалеко от центра города, Arabian Ranches III, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Престижный комплекс таунхаусов May недалеко от центра города, Arabian Ranches III, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Престижный комплекс таунхаусов May недалеко от центра города, Arabian Ranches III, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Престижный комплекс таунхаусов May недалеко от центра города, Arabian Ranches III, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$730,811
Резиденция располагает круглосуточной охраной, зеленой зоной, бассейнами, детской площадкой, тренажерным залом. Расположение и объекты поблизости Даунтаун Дубай - 20 минут Дубай Марина - 20 минут Аэропорт - 30 минут
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Жилой комплекс The World’s First Comprehensive Wellness Resort
Жилой комплекс The World’s First Comprehensive Wellness Resort
Жилой комплекс The World’s First Comprehensive Wellness Resort
Жилой комплекс The World’s First Comprehensive Wellness Resort
Жилой комплекс The World’s First Comprehensive Wellness Resort
Показать все Жилой комплекс The World’s First Comprehensive Wellness Resort
Жилой комплекс The World’s First Comprehensive Wellness Resort
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
от
$200,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 14
1 объект недвижимости 1
Сочетая роскошную жизнь с гармонией природы, первый в мире интегративный оздоровительный курорт, предлагающий апартаменты с видом на море, бассейны на крыше, сочные сады и лагуны. Добро пожаловать в новую жизнь
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Umed properties
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Агентство
Umed properties
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс Skyrise с пляжем, бассейнами и полем для гольфа рядом с Бурдж Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Skyrise с пляжем, бассейнами и полем для гольфа рядом с Бурдж Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Skyrise с пляжем, бассейнами и полем для гольфа рядом с Бурдж Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Skyrise с пляжем, бассейнами и полем для гольфа рядом с Бурдж Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Skyrise с пляжем, бассейнами и полем для гольфа рядом с Бурдж Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс Skyrise с пляжем, бассейнами и полем для гольфа рядом с Бурдж Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Skyrise с пляжем, бассейнами и полем для гольфа рядом с Бурдж Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$369,035
Binghatti Skyrise — жилой комплекс, который предлагает жителям не просто квартиры, а целый образ жизни, наполненный комфортом и стилем. Вдохновленный современными трендами, проект гармонично сочетает в себе элегантность и утонченность. Просторные студии и квартиры с панорамными окнами обеспе…
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TRANIO
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Многоквартирный жилой дом Эксклюзивные квартиры у моря на Пальме Джумейра в Дубае
Многоквартирный жилой дом Эксклюзивные квартиры у моря на Пальме Джумейра в Дубае
Многоквартирный жилой дом Эксклюзивные квартиры у моря на Пальме Джумейра в Дубае
Многоквартирный жилой дом Эксклюзивные квартиры у моря на Пальме Джумейра в Дубае
Многоквартирный жилой дом Эксклюзивные квартиры у моря на Пальме Джумейра в Дубае
Показать все Многоквартирный жилой дом Эксклюзивные квартиры у моря на Пальме Джумейра в Дубае
Многоквартирный жилой дом Эксклюзивные квартиры у моря на Пальме Джумейра в Дубае
Дубай, ОАЭ
от
$1,22 млн
Год сдачи 2029
Количество этажей 15
Эксклюзивные квартиры у моря в самом центре Пальмы Джумейра Пальма Джумейра (Palm Jumeirah) — один из самых престижных районов Дубая, расположенный прямо на побережье. Это идеальное место для жизни у моря с быстрым доступом к знаковым локациям города. Всего в нескольких минутах — Dubai Marin…
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TEKCE Real Estate
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Жилой комплекс Элитный пентхаус с собственным бассейном и панорамным садом в новой резиденции Sensia с зонами отдыха и коворкингами, Port Rashid, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Элитный пентхаус с собственным бассейном и панорамным садом в новой резиденции Sensia с зонами отдыха и коворкингами, Port Rashid, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Элитный пентхаус с собственным бассейном и панорамным садом в новой резиденции Sensia с зонами отдыха и коворкингами, Port Rashid, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Элитный пентхаус с собственным бассейном и панорамным садом в новой резиденции Sensia с зонами отдыха и коворкингами, Port Rashid, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Элитный пентхаус с собственным бассейном и панорамным садом в новой резиденции Sensia с зонами отдыха и коворкингами, Port Rashid, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Элитный пентхаус с собственным бассейном и панорамным садом в новой резиденции Sensia с зонами отдыха и коворкингами, Port Rashid, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Элитный пентхаус с собственным бассейном и панорамным садом в новой резиденции Sensia с зонами отдыха и коворкингами, Port Rashid, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$13,54 млн
Эксклюзивный проект SENSIA предлагает к приобретению 275 резиденций, среди которых апартаменты с 1-3 спальнями, дуплексы и изысканный пентхаус с приватным бассейном-инфинити, панорамным садом и просторной террасой, откуда открывается впечатляющий 360-градусный вид на залив, яхт-клубы и сверк…
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TRANIO
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Жилой комплекс Жилой комплекс Maya 3 с бассейном в самом сердце Dubailand Residence Complex, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Maya 3 с бассейном в самом сердце Dubailand Residence Complex, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Maya 3 с бассейном в самом сердце Dubailand Residence Complex, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Maya 3 с бассейном в самом сердце Dubailand Residence Complex, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Maya 3 с бассейном в самом сердце Dubailand Residence Complex, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$439,192
Откройте для себя Maya 3 – новый жилой проект в самом сердце Dubailand, одного из самых динамично развивающихся районов Дубая. Этот комплекс предлагает идеальный баланс между комфортом городской жизни и уединением в окружении природы. Район известен своей семейной атмосферой, обилием зеленых…
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Жилой комплекс Новая резиденция Four Seasons с бассейнами и оздоровительным центром, DIFC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Four Seasons с бассейнами и оздоровительным центром, DIFC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Four Seasons с бассейнами и оздоровительным центром, DIFC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Four Seasons с бассейнами и оздоровительным центром, DIFC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Four Seasons с бассейнами и оздоровительным центром, DIFC, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция Four Seasons с бассейнами и оздоровительным центром, DIFC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Four Seasons с бассейнами и оздоровительным центром, DIFC, Дубай, ОАЭ
Dubai International Financial Centre, ОАЭ
от
$6,20 млн
Four Seasons Private Residences DIFC by H&H Development — это вершина роскоши, расположенная в динамичном центре Дубая, районе DIFC. Проект включает эксклюзивные резиденции и пентхаусы, которые создают уникальное пространство для жизни и работы. Архитектура от выдающегося британского мастера…
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Жилой комплекс Новый комплекс Bay Grove Residences с выходом на пляж в современном и живописном районе Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс Bay Grove Residences с выходом на пляж в современном и живописном районе Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс Bay Grove Residences с выходом на пляж в современном и живописном районе Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс Bay Grove Residences с выходом на пляж в современном и живописном районе Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс Bay Grove Residences с выходом на пляж в современном и живописном районе Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс Bay Grove Residences с выходом на пляж в современном и живописном районе Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс Bay Grove Residences с выходом на пляж в современном и живописном районе Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,34 млн
Bay Grove Residences — уникальный жилой проект, который подарит вам непревзойденный стиль жизни у самого моря. Здесь каждый найдет что-то для себя: от спокойных прогулок вдоль воды до захватывающих водных видов спорта. Элегантные квартиры, расположенные в четырех жилых зданиях, предлагают ва…
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Многоквартирный жилой дом Binghatti Aquarise
Многоквартирный жилой дом Binghatti Aquarise
Многоквартирный жилой дом Binghatti Aquarise
Многоквартирный жилой дом Binghatti Aquarise
Многоквартирный жилой дом Binghatti Aquarise
Показать все Многоквартирный жилой дом Binghatti Aquarise
Многоквартирный жилой дом Binghatti Aquarise
Дубай, ОАЭ
от
$275,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
ЭЛИКСИРНЫЙ РЕШЕНИЕДля небаСимфония из стекла и света отражает меняющуюся палитру неба Дубая, постоянно меняющуюся и вдохновляющую. Родившаяся из дальновидного духа Бингхатти, архитектура выходит за пределы формы и становится искусством. Эксклюзивная коллекция резиденций, созданных для тех, к…
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PSI Real Estate LLC
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Жилой комплекс Новая резиденция у воды Aya с бассейнами, коворкингами и собственным пляжем, Umm Al Quwain, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция у воды Aya с бассейнами, коворкингами и собственным пляжем, Umm Al Quwain, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция у воды Aya с бассейнами, коворкингами и собственным пляжем, Umm Al Quwain, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция у воды Aya с бассейнами, коворкингами и собственным пляжем, Umm Al Quwain, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция у воды Aya с бассейнами, коворкингами и собственным пляжем, Umm Al Quwain, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция у воды Aya с бассейнами, коворкингами и собственным пляжем, Umm Al Quwain, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция у воды Aya с бассейнами, коворкингами и собственным пляжем, Umm Al Quwain, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$301,323
Deyaar представляет AYA – роскошный прибрежный жилой комплекс в Умм-аль-Кайвайн. Три элегантные башни создают архитектурный шедевр и предлагает уединенную и вдохновляющую атмосферу. Комплекс включает в себя 442 тщательно спроектированные резиденции, которые обеспечивают своим владельцам непр…
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Многоквартирный жилой дом Brabus Island
Многоквартирный жилой дом Brabus Island
Многоквартирный жилой дом Brabus Island
Многоквартирный жилой дом Brabus Island
Многоквартирный жилой дом Brabus Island
Абу-Даби, ОАЭ
от
$800,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 12
Стратегически расположенный на пляже Аль-Раха, Абу-Даби; престижная набережная вдоль восточного побережья Персидского залива. Это отличное место гарантирует жителям легкий доступ к центру города Абу-Даби и основным транспортным маршрутам, ведущим в Дубай. Этот элитный жилой комплекс имеет че…
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PSI Real Estate LLC
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл Chevalia Estate с бассейнами, конюшнями и клубным домом рядом с международным аэропортом, Grand Polo Phase 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл Chevalia Estate с бассейнами, конюшнями и клубным домом рядом с международным аэропортом, Grand Polo Phase 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл Chevalia Estate с бассейнами, конюшнями и клубным домом рядом с международным аэропортом, Grand Polo Phase 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл Chevalia Estate с бассейнами, конюшнями и клубным домом рядом с международным аэропортом, Grand Polo Phase 1, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$2,44 млн
Представьте себе место, где величие конного спорта гармонично сочетается с современным комфортом, где пейзажи напоминают живописные полотна, а каждое утро начинается с вдохновляющих видов на зелёные поля. Добро пожаловать в Chevalia Estate — уникальный жилой проект, сочетающий роскошь, приро…
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Жилой комплекс Новый комплекс Oak Yard Residences с бассейном, коворкингом и детской игровой зоной, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс Oak Yard Residences с бассейном, коворкингом и детской игровой зоной, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс Oak Yard Residences с бассейном, коворкингом и детской игровой зоной, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс Oak Yard Residences с бассейном, коворкингом и детской игровой зоной, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс Oak Yard Residences с бассейном, коворкингом и детской игровой зоной, JVC, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс Oak Yard Residences с бассейном, коворкингом и детской игровой зоной, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс Oak Yard Residences с бассейном, коворкингом и детской игровой зоной, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$377,968
Oak Yard Residences by One Yard — это уникальный жилой комплекс, в котором природа и технологии сливаются воедино, создавая пространство для комфортной и гармоничной жизни. Архитектура проекта вдохновлена естественной средой: в отделке фасадов и интерьеров используются натуральные материалы,…
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Жилой комплекс Al Haseen Residences 6
Жилой комплекс Al Haseen Residences 6
Жилой комплекс Al Haseen Residences 6
Жилой комплекс Al Haseen Residences 6
Жилой комплекс Al Haseen Residences 6
Жилой комплекс Al Haseen Residences 6
Жилой комплекс Al Haseen Residences 6
Дубай, ОАЭ
от
$181,770
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 9
Al Haseen Residences 6 — комфортное городское проживание, функциональная архитектура и развитая инфраструктура от Dugasta Properties. Al Haseen Residences 6 — новый современный жилой комплекс от Dugasta Properties, расположенный в стратегически важном районе Dubai Industrial City, рядом с…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой квартал Премиальная недвижимость
Жилой квартал Премиальная недвижимость
Жилой квартал Премиальная недвижимость
Жилой квартал Премиальная недвижимость
Жилой квартал Премиальная недвижимость
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Жилой квартал Премиальная недвижимость
Ghantout, ОАЭ
от
$465,753
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana — это новый эксклюзивный жилой комплекс, который будет построен в Абу-Даби. Ведущий застройщик Ohana Development реализует этот проект в сотрудничестве с всемирно известным брендом ювелирных украшений класса люкс Jacob & Co. В комплексе представлена впе…
Агентство
Pro Part Недвижимость L.L.C.
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс Rove Dubai Marina с бассейнами и зонами для отдыха и коворкинга в самом сердце района Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Rove Dubai Marina с бассейнами и зонами для отдыха и коворкинга в самом сердце района Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Rove Dubai Marina с бассейнами и зонами для отдыха и коворкинга в самом сердце района Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Rove Dubai Marina с бассейнами и зонами для отдыха и коворкинга в самом сердце района Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Rove Dubai Marina с бассейнами и зонами для отдыха и коворкинга в самом сердце района Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс Rove Dubai Marina с бассейнами и зонами для отдыха и коворкинга в самом сердце района Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Rove Dubai Marina с бассейнами и зонами для отдыха и коворкинга в самом сердце района Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,12 млн
Rove Dubai Marina от IRTH Group — это уникальный проект, который воплощает в себе сочетание изысканного стиля и комфорта прибрежной жизни. Разработанный в партнерстве с известным брендом Rove Hotels, он предлагает вам не просто жилье, а полноценный образ жизни в самом сердце Дубай-Марины — о…
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Жилой комплекс Премиум апартаменты у моря
Жилой комплекс Премиум апартаменты у моря
Жилой комплекс Премиум апартаменты у моря
Жилой комплекс Премиум апартаменты у моря
Жилой комплекс Премиум апартаменты у моря
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Жилой комплекс Премиум апартаменты у моря
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
от
$328,767
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Премиум апартаменты у моря с выходом на пляж. Качественная отделка, встроенные шкафы, оборудованная кухня и санузел. Имеется больше 35 штук удобств для комфортного проживания жителей. Инфинити бассейн на крыше здания, бассейн для детей, полностью оборудованный тренажерный зал, детские игр…
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс Damac Riverside Views с рестораном и спа-центром на воде, Dubailand, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Damac Riverside Views с рестораном и спа-центром на воде, Dubailand, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Damac Riverside Views с рестораном и спа-центром на воде, Dubailand, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Damac Riverside Views с рестораном и спа-центром на воде, Dubailand, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$478,325
Damac Riverside Views — это уникальный жилой комплекс, расположенный в динамичном центре Дубая, который соединяет природную гармонию с городской роскошью. Проект предлагает жилье в окружении живописных водных зон, ресторанов на воде и зеленых ферм, создавая атмосферу покоя и уединения, в то …
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Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов Riverside со спа-центром, зонами для мероприятий и детским парком приключений, Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов Riverside со спа-центром, зонами для мероприятий и детским парком приключений, Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов Riverside со спа-центром, зонами для мероприятий и детским парком приключений, Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов Riverside со спа-центром, зонами для мероприятий и детским парком приключений, Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов Riverside со спа-центром, зонами для мероприятий и детским парком приключений, Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов Riverside со спа-центром, зонами для мероприятий и детским парком приключений, Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,09 млн
Riverside от DAMAC Properties представляет собой таунхаусы с уникальным дизайном, вдохновленным роскошью известных мегаполисов. Насладитесь беззаботной жизнью в элитных резиденциях Riverside от DAMAC Properties, расположенных в Dubai Investments Park. В этом проекте представлены 1,900 таунха…
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Жилой комплекс Высотная резиденция Five Luxe с отелем, ресторанами и бассейнами на первой линии у моря, JBR, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотная резиденция Five Luxe с отелем, ресторанами и бассейнами на первой линии у моря, JBR, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотная резиденция Five Luxe с отелем, ресторанами и бассейнами на первой линии у моря, JBR, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотная резиденция Five Luxe с отелем, ресторанами и бассейнами на первой линии у моря, JBR, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотная резиденция Five Luxe с отелем, ресторанами и бассейнами на первой линии у моря, JBR, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Высотная резиденция Five Luxe с отелем, ресторанами и бассейнами на первой линии у моря, JBR, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотная резиденция Five Luxe с отелем, ресторанами и бассейнами на первой линии у моря, JBR, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,38 млн
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на море. Резиденция располагает ресторанами и барами, бассейнами и спа-зоной, тренажерным залом, теннисными кортами, отелем, собственным пляжем, консьерж-сервисом. Окончание строительства - сентябрь 2023 года. Преимущества Гарантированный доход 7%…
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Жилой комплекс Новая резиденция Ellington Cove с прямым выходом на пляж, яхт-клубом и спа, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Ellington Cove с прямым выходом на пляж, яхт-клубом и спа, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Ellington Cove с прямым выходом на пляж, яхт-клубом и спа, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Ellington Cove с прямым выходом на пляж, яхт-клубом и спа, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Ellington Cove с прямым выходом на пляж, яхт-клубом и спа, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция Ellington Cove с прямым выходом на пляж, яхт-клубом и спа, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Ellington Cove с прямым выходом на пляж, яхт-клубом и спа, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,13 млн
Ellington Cove by Ellington — это уникальный жилой комплекс, который сочетает в себе роскошь и умиротворение, предлагая своим жителям исключительный стиль жизни на самом берегу моря. В проекте представлены студии, апартаменты и пентхаусы с высококачественной отделкой и современным дизайном, …
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл Nineteen Riviera Lagoon с бассейнами и подземными гаражами, Nad Al Sheba, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл Nineteen Riviera Lagoon с бассейнами и подземными гаражами, Nad Al Sheba, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл Nineteen Riviera Lagoon с бассейнами и подземными гаражами, Nad Al Sheba, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл Nineteen Riviera Lagoon с бассейнами и подземными гаражами, Nad Al Sheba, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл Nineteen Riviera Lagoon с бассейнами и подземными гаражами, Nad Al Sheba, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл Nineteen Riviera Lagoon с бассейнами и подземными гаражами, Nad Al Sheba, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл Nineteen Riviera Lagoon с бассейнами и подземными гаражами, Nad Al Sheba, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$9,59 млн
Nineteen Riviera Lagoon – уникальный жилой проект, роскошный кластер вилл, расположенный в самом сердце одного из самых престижных районов города. Представьте себе идеальное место, где роскошь встречается с безмятежностью, а комфорт с элегантностью. Каждая вилла спроектирована с особым изыск…
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Жилой комплекс Изысканный жилой комплекс Ghost by Binghatti с современной инфраструктурой в районе Аль Джаддаф, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Изысканный жилой комплекс Ghost by Binghatti с современной инфраструктурой в районе Аль Джаддаф, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Изысканный жилой комплекс Ghost by Binghatti с современной инфраструктурой в районе Аль Джаддаф, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Изысканный жилой комплекс Ghost by Binghatti с современной инфраструктурой в районе Аль Джаддаф, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Изысканный жилой комплекс Ghost by Binghatti с современной инфраструктурой в районе Аль Джаддаф, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$314,865
Ghost — жилой комплекс, который воплощает в себе архитектурное мастерство и функциональный дизайн. К приобретению доступны студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Каждая резиденция отличается просторными планировками, а интерьеры обеспечивают элегантность в каждом уголке вашего дома. Среди мно…
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Квартиры в жилых комплексах в ОАЭ: особенности и преимущества апартаментов премиум-класса

ОАЭ — одна из самых привлекательных стран для инвестиций в недвижимость. Купить здесь квартиру — значит стать владельцем жилья в перспективном и богатом государстве с огромным потоком туристов и стабильной политической ситуацией. В числе главных плюсов — отсутствие налогов на покупку и продажу недвижимости.

В какое жилье в ОАЭ стоит инвестировать?

Наиболее ликвидной недвижимостью в стране являются апартаменты в новых жилых комплексах. Высокий спрос на них наблюдается во всех крупных городах. Новостройки в ОАЭ привлекают роскошными просторными апартаментами, панорамным видом из окна и отменным качеством строительства.

Еще одно преимущество здешних ЖК — высокий уровень обслуживания. При покупке квартиры в расположении владельцев также бассейны, фитнес-залы, рестораны и другие удобства, которые часто предусмотрены на первых этажах новостроек. По степени комфорта уровень сервиса в ОАЭ считается одним из лучших в мире.

В каком городе стоит покупать недвижимость?

При выборе жилья в новостройках в ОАЭ стоит обратить внимание на Дубай. Это самый крупный и развитый в инфраструктурном плане город в эмирате. Здесь сосредоточены филиалы крупных компаний, есть множество роскошных торговых центров, работают лучшие во всей Азии рестораны и ночные клубы.

Приобретая жилье в новостройках в Дубае, покупатели также получают:

  • возможность зарабатывать на сдаче квартиры в аренду туристам (Дубай входит в ТОП-10 самых посещаемых городов планеты);
  • проживание в местности с благоприятным мягким климатом;
  • регулярный отдых на берегу Персидского залива;
  • возможность получить местный ВНЖ при покупке жилья от 1,35 млн. долларов.

К числу преимуществ проживания в Дубае стоит также отнести полную безопасность для иностранцев. Объединенные Арабские Эмираты — одна из самых спокойных и миролюбивых стран, где не происходят никакие политические волнения, а за любые правонарушения предусмотрены серьезные наказания. Поэтому местные жители чувствуют себя комфортно в любое время суток.

Новостройки в Дубае: стоимость апартаментов

Цены на квартиры в местных комплексах разнятся. К примеру, на платформе Realting.com за один кв. метр жилья премиум-класса владельцы просят от 2000 до 3000 евро. Апартаменты на окраинах с обычным ремонтом могут оцениваться дешевле — в 700-1000 евро за «квадрат».

Для получения дохода с недвижимости лучше инвестировать в новостройки, расположенные в центре мегаполиса или у Персидского залива. Такие жилые комплексы в Дубае традиционно привлекают туристов, которые снимают здесь апартаменты на короткий и длительный срок.

Полезные материалы по покупке новостроек в ОАЭ

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Новостройки сильно дороже «вторички». Итоги десятилетия на рынке недвижимости Дубая. Аналитика от REALTING
Где купить квартиру в Дубае, чтобы выгоднее сдать ее в аренду? Свежие данные ROI по районам Дубая. Аналитика от REALTING
Где купить квартиру в Дубае, чтобы выгоднее сдать ее в аренду? Свежие данные ROI по районам Дубая. Аналитика от REALTING
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Порядок наследования недвижимости и имущества в ОАЭ
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Особенности покупки недвижимости в Дубае и других эмиратах

Часто задаваемые вопросы о новостройках ОАЭ

В чем заключаются плюсы приобретения нового жилья в ОАЭ?

Наиболее значимыми среди преимуществ покупки новостройки в этой стране являются:
  • Инвестиционная перспективность.
  • Высокая доходность: сдача в аренду квартиры в новостройках ОАЭ приносит до 9,7% годовых.
  • Возможность получения Золотой визы сроком на 10 лет (при вложении около 545 тыс. евро).

    В каких районах чаще всего покупают новостройки?

    Самые популярные жилые комплексы в ОАЭ находятся в таких районах Дубая, как Бизнес Бэй, Дубай Марина, Джумейра, Дубай Крик. В Абу-Даби иностранцы предпочитают Корниш, о-ва Яс и Саадият.

    Что входит в пакет документов, необходимых для приобретения жилья в ОАЭ?

    Потенциальный покупатель должен предъявить загранпаспорт с визой, актуальный номер мобильного, e-mail, фактический адрес в ОАЭ. В случае удаленной покупки нужна доверенность.

    Сколько стоит 1 кв.м в новых ЖК в ОАЭ?

    Дешевле всего обойдется недвижимость в ОАЭ от застройщика на стадии строительства: за 1 кв.м просят в среднем 5451 евро.
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