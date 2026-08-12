Квартиры в жилых комплексах в ОАЭ: особенности и преимущества апартаментов премиум-класса

ОАЭ — одна из самых привлекательных стран для инвестиций в недвижимость. Купить здесь квартиру — значит стать владельцем жилья в перспективном и богатом государстве с огромным потоком туристов и стабильной политической ситуацией. В числе главных плюсов — отсутствие налогов на покупку и продажу недвижимости.

В какое жилье в ОАЭ стоит инвестировать?

Наиболее ликвидной недвижимостью в стране являются апартаменты в новых жилых комплексах. Высокий спрос на них наблюдается во всех крупных городах. Новостройки в ОАЭ привлекают роскошными просторными апартаментами, панорамным видом из окна и отменным качеством строительства.

Еще одно преимущество здешних ЖК — высокий уровень обслуживания. При покупке квартиры в расположении владельцев также бассейны, фитнес-залы, рестораны и другие удобства, которые часто предусмотрены на первых этажах новостроек. По степени комфорта уровень сервиса в ОАЭ считается одним из лучших в мире.

В каком городе стоит покупать недвижимость?

При выборе жилья в новостройках в ОАЭ стоит обратить внимание на Дубай. Это самый крупный и развитый в инфраструктурном плане город в эмирате. Здесь сосредоточены филиалы крупных компаний, есть множество роскошных торговых центров, работают лучшие во всей Азии рестораны и ночные клубы.

Приобретая жилье в новостройках в Дубае, покупатели также получают:

возможность зарабатывать на сдаче квартиры в аренду туристам (Дубай входит в ТОП-10 самых посещаемых городов планеты);

проживание в местности с благоприятным мягким климатом;

регулярный отдых на берегу Персидского залива;

возможность получить местный ВНЖ при покупке жилья от 1,35 млн. долларов.

К числу преимуществ проживания в Дубае стоит также отнести полную безопасность для иностранцев. Объединенные Арабские Эмираты — одна из самых спокойных и миролюбивых стран, где не происходят никакие политические волнения, а за любые правонарушения предусмотрены серьезные наказания. Поэтому местные жители чувствуют себя комфортно в любое время суток.

Новостройки в Дубае: стоимость апартаментов

Цены на квартиры в местных комплексах разнятся. К примеру, на платформе Realting.com за один кв. метр жилья премиум-класса владельцы просят от 2000 до 3000 евро. Апартаменты на окраинах с обычным ремонтом могут оцениваться дешевле — в 700-1000 евро за «квадрат».

Для получения дохода с недвижимости лучше инвестировать в новостройки, расположенные в центре мегаполиса или у Персидского залива. Такие жилые комплексы в Дубае традиционно привлекают туристов, которые снимают здесь апартаменты на короткий и длительный срок.