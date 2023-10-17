Новостройки в ОАЭ

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Продажа новостроек в ОАЭ

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Многоквартирный жилой дом Seahaven Tower A
Многоквартирный жилой дом Seahaven Tower A
Дубай, ОАЭ
от
€822,818
Сдача в: 2026
Агентство: AG LUXURY PROPERTIES LLC
Застройщик: Sobha Realty
Seahaven Tower A | Beach | Spacious | Luxury Dubai Harbour, Dubai, United Arab Emirates Description Starting Price: 3,189,289 AED Payment Plan: 80% during construction 20% on completion
Многоквартирный жилой дом The Edge Apartments
Многоквартирный жилой дом The Edge Apartments
Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Агентство: fäm Properties
THE EDGE — новый комплекс, который станет достойным дополнением коллекции элитной недвижимости в Business Bay. Застройщиком выступает компания Select Group. Среди разработок девелопера множество коммерческих и многофункциональных проектов в ОАЭ, Саудовской Аравии, Великобритании и других государствах Европы. Планируется, что анонсированный жилой комплекс пополнит портфолио компании в 2026 году. Проект THE EDGE включает в себя две башни и просторный подиум с премиальными удобствами и развлечениями площадью более 5,600 кв. м. Здания отличаются особой современной архитектурой и ярким дизайном. Стратегическое расположение комплекса позволит жителям наслаждаться видами на Burj Khalifa, Dubai Canal и Business Bay. Коллекция недвижимости в THE EDGE представлена апартаментами с 1 и 2 спальнями площадью от 53 кв. м до 102 кв. м. Недвижимость различной конфигурации дополнена собственным балконом, встроенными шкафами и отдельными ванными комнатами. Концепция комплекса заключается в создании пространства для «умного релакса» будущих жителей. Высококлассный дизайн интерьеров будет выполнен в современном эклектичном стиле с использованием смелых контрастных цветов и брендовых деталей. По информации застройщика, на первый квартал 2023-го приобрести апартаменты с одной спальней в комплексе THE EDGE можно по цене от AED 1,108,000 (USD 302,000). Стоимость двуспальной резиденции начинается от AED 1,860,000 (USD 506,000). Резиденты комплекса смогут воспользоваться премиальными удобствами, включая инфинити-бассейн, собственный тренажерный зал в каждой башне, зону для занятий йогой, релакс-площадку, террасу у бассейна, площадки для барбекю, джакузи, спортивные площадки, тренажеры на открытом воздухе, беговые дорожки, пространство для коворкинга и мн. др. Также жителям комплекса будут доступны: просторный лаундж, утопленные кресла для отдыха на террасе у бассейна, корт для падел-тенниса и другие варианты удобств для роскошного отдыха. В непосредственной близости от проекта есть множество мест для отдыха и развлечений: рестораны, торговые центры, популярные достопримечательности и бутики.
Многоквартирный жилой дом Q GARDENS LOFTS
Многоквартирный жилой дом Q GARDENS LOFTS
Дубай, ОАЭ
от
€110,853
Сдача в: 2024
Застройщик: AYS PROPERTY DEVELOPMENT
Новый запуск Q-Gardens-Lofts - разработчики AYS в Jumeirah Village Circle, расположенном рядом с отелем FIVE JVC Всего единиц: 191 B + G + 5P + 17 + R ✅ Исследования  ✅ 1BED + прачечная или учеба ✅ 2BED + прачечная + Исследование ✅ 2BED Duplex + прачечная + кабинет или Maid / 2 варианты бассейна плуга + частный сад  ✅ 3BED Duplex + прачечная + исследование + плед ✅ 4BED Duplex + Laundy + Исследование + Горничный + Плунговый бассейн + частный сад — — — — — — Все подразделения полу меблированы  Кухня Итальянская техника  — — — — — — Есть вариант 3 года и 5 лет плана оплаты: -20% авансовый платеж  -1% ежемесячно  Завершение 2024 — — — — — — *ROOFTOP УДОБСТВА И УСЛУГИ* Крытый фитнес-центр ⁇ ♀️ Бесконечный бассейн на крыше и детский бассейн ⁇ ♀️ Крытая детская игровая площадка ’ Открытый барбекю и столовая 🍖 Кинотеатр 🎥 Игровая комната 🏓
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Многоквартирный жилой дом Samana Mykonos Apartments
Многоквартирный жилой дом Samana Mykonos Apartments
Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Агентство: fäm Properties
Проект нового поколения Samana Mykonos в Dubai Studio City был создан компанией Samana Developers и предлагает роскошные студии, апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями и бассейном. Этот частный комплекс с пейзажными бассейнами и зонами джакузи, выпущенный ограниченным тиражом, является примером высочайшего уровня роскоши и отдыха, который может предложить Дубай. Роскошный образ жизни в оживленном Дубае доступен для жителей премиум-класса благодаря этой фантастической инициативе, в результате которой Греция появится в Дубае. Замечательное расположение с первоклассными сетями и удобствами в центре города. Жители и окружающие жители могут наслаждаться по-настоящему красивым образом жизни в Dubai Studio City. У вас есть все, что вам нужно, чтобы наслаждаться жизнью благодаря исключительному удобству по соседству.
Многоквартирный жилой дом Sobha One Tower
Многоквартирный жилой дом Sobha One Tower
Дубай, ОАЭ
от
€309,685
Сдача в: 2025
Застройщик: Sobha Realty
Sobha One была построена на философии роскошного образа жизни и спокойной обстановки в лучшем месте в Дубае. Сообщество предоставляет пожизненную возможность купить роскошный дом у всемирно известного застройщика Sobha Realty. Каждый аспект этого сообщества был разработан с учетом современных требований покупателей жилья. Каждая функция в проекте была сосредоточена на современных и будущих потребностях. Sobha One Dubai состоит из 1250 единиц. С квартирами с 1-4 спальнями и дуплексом с 2-4 спальнями, в отличном месте на Ras Al Khor Road, Дубай.   План оплаты: 60% в стадии строительства и 40% в процессе завершения Дата завершения: декабрь 2026 Этот список напрямую от разработчика, покупателей и агентов приветствуются. 
Многоквартирный жилой дом Binghatti Onyx Apartments
Многоквартирный жилой дом Binghatti Onyx Apartments
Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Агентство: fäm Properties
Binghatti Onyx в JVC, Дубай — это новый проект высокого класса с великолепными апартаментами с 1 и 2 спальнями, построенный Binghatti Developers. Это чудо дизайна и эстетики. Предлагая единственный в своем роде образ жизни с уникальным доступом к самым популярным магазинам и кулинарным достопримечательностям. Эти элегантно построенные апартаменты гарантируют вершину совершенства в образе жизни, где ваши близкие испытают самый высокий уровень жизни. Защитите свою собственность в одном из самых известных районов города, где у вас будет доступ к сотням удобств и услуг. В то время как Jumeirah Village Circle — это вершина роскошной жизни, о которой вы даже не мечтали. Таким образом, вы можете найти жизненные благословения и удовольствия в его окружении.
Коттеджный поселок Paradise Hills
Коттеджный поселок Paradise Hills
Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
Сдача в: 2023
Агентство: fäm Properties
Master Paradise Hills, разработанный компанией Dubai Golf City (Dubai Holding), представляет собой оживленное сообщество со 170 элегантными виллами и таунхаусами, обладающими уникальными характеристиками, которые ставят их на первое место среди конкурентов с точки зрения качества, площади, дополнительных функций и ценности. конкурентоспособность, площадью 2 миллиона квадратных футов, всего в нескольких минутах от ключевых районов Дубая. Paradise Hills расположен на улице Шейха Зайда Бин Хамдана, недалеко от жизненно важных районов Дубая, и имеет превосходную сеть автомагистралей, которая соединяет город из конца в конец за считанные минуты. Удобства и расположение проекта: Розничные магазины и услуги доступны в общественном центре. Закрытый поселок с охраной на связи 24 часа в сутки, 7 дней в неделю Детские площадки Водные объекты и большие зеленые насаждения Беговые маршруты Многоцелевой зал здания, предназначенный для многочисленных мероприятий и функций, таких как свадьбы. Особенности вилл и таунхаусов: Ванная комната в комнате для прислуги Подсобное помещение и прачечная Комфортабельные спальни с ванными комнатами Комоды со сквозными дверями Кухни с большим количеством места Ванная комната для водителя (для вилл) Во всех квартирах (за исключением таунхаусов [G+1] с 3 и 4 спальнями) установлены современные умные лифты. Все таунхаусы и виллы имеют частные бассейны. Вилла Pent-Suites с частными террасами на крыше очень просторна. Высококачественная напольная плитка, мраморные столешницы и со вкусом оформленные интерьеры. Кухонная техника с немецким брендом Сантехника с немецкой этикеткой Окна с двойным остеклением Дополнительные комнаты для семейных встреч
Жилой комплекс ALTAI
Жилой комплекс ALTAI
Дубай, ОАЭ
от
€208,442
Сдача в: 2026
ALTAI TOWER Локация - JVT (Jumeirah Village Triangle) Окончание строительства - апрель 2026 год   Altai Tower , представляет собой захватывающий высотный жилой комплекс с рядом студий и квартир с 1 и 2 спальнями в оживленном районе  Дубая. Высокий фасад является свидетельством авангардного архитектурного великолепия. Сочетание стекла, стали и бетона излучает элегантность и изысканность, превращая его в настоящий архитектурный шедевр. Квартиры отличаются просторной планировкой, высококачественной отделкой и окнами от пола до потолка, из которых открывается захватывающий вид на город и окружающие пейзажи.   Удобства проекта: Беговая и пешеходная дорожка Тренажерный зал и клуб здоровья Зал для пилатеса и йоги Детская игровая площадка Бассейн Зона для барбекю Круглосуточная охрана и видеонаблюдение Доступность: JBR- 13 мин Palm Jumeirah - 19 мин Global Village - 20 мин Burj Khalifa - 23 мин Dubai Mall - 23 мин Emirates Mall - 17 мин   Доступные апартаменты:   Студии от 31 м2 от  (520 000 AED) 142 460 $ 1 Bed  от 53,8 м2 от  (768 000 AED) 210 400 $ 2 Bed от 95 м2 от (1 000 000 AED) 273 970 $   План оплаты платежей на 5 лет 80/20: 10% + 4% DLD (налог) - первоначальный взнос 70% - в течение строительства: по 1.7% - ежемесячно 10% через 4 месяца после брони 20% - рассрочка на 24 месяца после сдачи  (по 0.8% ежемесячно)  
Многоквартирный жилой дом Sobha One Tower D
Многоквартирный жилой дом Sobha One Tower D
Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
Сдача в: 2026
Агентство: fäm Properties
Застройщик: Sobha Realty
Sobha One от Sobha Realty — это новый жилой комплекс, в котором город и природа сливаются воедино, а работа находит баланс с игрой, чтобы стать «Единым». Уникальный проект расположен в Собха-Хартленде, одном из самых привлекательных мест в Дубае, и находится в непосредственной близости от центра Дубая и заповедника дикой природы Рас-Аль-Хор. Sobha One будет состоять из пяти соединенных между собой башен высотой от 30 до 66 этажей. Среди 2700 предлагаемых квартир есть квартиры с 1-4 спальнями, а также дуплексы с 2 и 4 спальнями. Прачечная / подсобное помещение будет входить в стандартную комплектацию всех объектов, а комната для прислуги будет присутствовать в 3+ единицах. В апартаментах Sobha One с 1,5 спальнями также есть кабинет. Из панорамных окон и балконов жильцы смогут насладиться видом на хрустальные лагуны, заповедник Рас-Аль-Хор, а также на 18-луночное поле для гольфа, которое займет территорию перед башнями и привлечет как новичков, так и новичков. и профессиональные игроки.
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, спортивными площадками, зелёными прогулочными зонами, рядом с пляжем, MBR City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, спортивными площадками, зелёными прогулочными зонами, рядом с пляжем, MBR City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€440,265
Агентство: TRANIO
Проект из 3-х жилых зданий рядом с морем, среди белоснежных песчаных пляжей. Более 60% территории комплекса занимают зелёные насаждения, а велосипедные и беговые дорожки - 8,4 км. В проекте широкий выбор недвижимости: элегантные апартаменты и пентхаусы с 1-4 спальнями, виллы, особняки. Удобства и оснащение в доме Подробнее об удобствах: просторные зелёные зоны, места отдыха на крыше с террасой, фитнес-центр, велосипедные и беговые дорожки, бассейн-инфинити, детский бассейн, неглубокий бассейн с шезлонгами и кабинками, лаунж-зоны, детские игровые площадки, спортивные площадки, охраняемая и закрытая территория. Расположение и объекты поблизости Комплекс в центре развитого района MBR City, District One. На поездку до важных районов эмирата потребуется не более 30 минут. За 5 минут можно добраться до отеля Meydan, за 12-20 минут - до отеля Burj Al Arab, Всемирного торгового центра Дубая, парка Safa Park, Международного аэропорта Дубая.
Жилой комплекс Жилой мегакомплекс с новым оперным театром и развитой инфраструктурой, рядом с лагунами и пляжем, Dubai South, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой мегакомплекс с новым оперным театром и развитой инфраструктурой, рядом с лагунами и пляжем, Dubai South, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€283,662
Агентство: TRANIO
Масштабный курортный проект в Дубае - огромное количество апартаментов и домов, а также новый оперный театр города. Комплекс назван Venice из-за концепции - жилые здания рядом с лагунами. В проекте также есть большая площадь с удобствами и коммерческими помещениями, лагуны с пляжами и набережная 18 км. Удобства и оснащение в доме Другие удобства проекта: кинозалы, торговые центры, бутики, кафе, рестораны, фуникулёр, культурный центр и новый оперный театр, больницы, международные школы. Расположение и объекты поблизости Комплекс расположен на юге Дубая, в непосредственной близости от станции метро и железнодорожной сети Etihad Rail. Также, за 5-7 минут езды можно добраться до международного аэропорта Аль-Мактум и новой автострады Emirates Road. За 15 минут езды можно добраться до Dubai Parks and Resorts, крупнейшего комплекса парков развлечений на Ближнем Востоке. За 25-30 минут - до района Dubai Marina, островов Palm Jebel Ali и ТЦ Mall of the Emirates.
Вилла Thoe developer COTE D’AZUR
Вилла Thoe developer COTE D’AZUR
Дубай, ОАЭ
от
€399,883
Сдача в: 2023
Агентство: AG LUXURY PROPERTIES LLC
РАЗРАБОТЧИК THOE - ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ «Сердце Европы» — это место, состоящее из 6 островов, расположенных на фоне Мировых островов в Дубае. *Сердце Европы предлагает :-* Для инвесторов: ✅*Гарантированная чистая рентабельность инвестиций в размере 8,33% (написано на SPA) в течение 12 лет* ✅Без платы за обслуживание и скрытых платежей. ✅14 дней бесплатного проживания в году   Ниже детали нашего проекта: *1. Отель ЛАЗУРНЫЙ ЛАЗУР* - Монако (дата завершения: декабрь 2022 г.) - Ницца (дата завершения: 3 квартал 2023 г.) - Канны (дата завершения: четвертый квартал 2023 г.) Сен-Тропе (дата завершения: четвертый квартал 2023 г.) Цена — от 1,55 миллиона до 12 миллионов. План оплаты: Первоначальный взнос: 40% Через 4 месяца: 20% Через 8 месяцев: 20% Через 12 месяцев: 20%
Жилой комплекс Жилой комплекс с меблированными апартаментами и спортивными площадками, рядом с шоссе Sheikh Zayed Road, Downtown Jabel Ali, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс с меблированными апартаментами и спортивными площадками, рядом с шоссе Sheikh Zayed Road, Downtown Jabel Ali, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€150,297
Агентство: TRANIO
В проекте есть широкий выбор апартаментов с различными планировками: меблированные студии и квартиры с 1-3 спальнями. Для жильцов также доступны различные удобства: магазины, лаунж-зоны, настольный теннис, баскетбольная площадка, беговые дорожки, коворкинг-центр и т.д. Комплекс расположен на главном шоссе Sheikh Zayed Road. Это обеспечивает лёгкое транспортное сообщение со всеми лучшими районами Дубая. Расположение и объекты поблизости Downtown Jabel Ali - развивающийся район Дубая. Здесь есть жилые помещения, а также прогулочные зоны отдыха с большим количеством зелёных парков и озер. В районе есть современная инфраструктура, включая небоскребы, отели и торговые центры. Удобное расположение района - вдоль современного шоссе Sheikh Zayed Road. За несколько минут можно добраться до лучших достопримечательностей и курортных зон Дубая.
Жилой комплекс Элитные апартаменты с видом на лагуны и центр города, рядом с пляжем, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Элитные апартаменты с видом на лагуны и центр города, рядом с пляжем, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€328,227
Агентство: TRANIO
Элитные апартаменты с 1 и 2 спальнями с непревзойдённым панорамным видом на лагуны и центр города. В некоторых апартаментах есть кабинет. Курортный образ жизни с прямым доступом к пляжу. Замечательный жилой комплекс, расположенный в самом сердце престижного района в Дубае. Элегантные квартиры и искусно созданная архитектура являются свидетельством инновационного дизайна и изысканной архитектуры. Резиденция расположена всего в 2 км от Дубай-Крик и в 3 км от Design District. Удобства и оснащение в доме Подробнее: сенсорный сад; дзен-сад; волновой бассейн; водные виды спорта; театр под открытым небом; газон с местами для сидения; водоем с кромкой пляжа. Расположение и объекты поблизости Sobha Hartland II — один из самых ожидаемых проектов Sobha, автономное сообщество площадью более 700 тысяч м² вблизи районов Downtown и Business Bay. Меньше 12 минут езды до Downtown Dubai, Burj Khalifa и крупнейшего торгового центра Dubai Mall. 8 минут до престижных международных школ Hartland International и North London Collegiate School. 16 минут до Международного аэропорта Дубая.
Жилой комплекс Azizi Plaza Hotel
Жилой комплекс Azizi Plaza Hotel
Дубай, ОАЭ
от
€793,973
Площадь 299 м²
1 объект 1
Агентство: DDA Real Estate
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с гарантией доходности в недвижимость ОАЭ! - Гарантированный доход от сдачи в аренду в среднем 11%. - Благоприятный налоговый климат 0% на владение и сдачу в аренду. - Защита инвесторов со стороны надзорных органов RERA и DLD. - Помощь в получении ВНЖ. - Наша компания является эксклюзивным партнером надежных застройщиков. - Качественные и честные услуги с заботой о клиенте. - Подбор самых ликвидных объектов. - Помощь с перепродажей и получением прибыли. Отельные апартаменты в готовом комплексе Azizi Plaza Hotel в районе Al Furjan! Апартаменты полностью меблированы! Особенности и инфраструктура: бассейн, детский бассейн, консьерж-сервис, услуги горничной, полностью оборудованный спортивный зал, спа-центр с сауной и хамамом, рестораны и магазины, детская игровая площадка, зона барбекю, парковка, круглосуточная охрана и видеонаблюдение. Расположение: Рядом находятся торговый центры Discovery Pavilion и Battuta Mall; Недалеко находится Dubai Marina и JBR Walk; До моря и пляжей - 6 км; До аэропорта Al Maktoum - 30 км. План оплаты: 100 % оплата Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!
Жилой комплекс Элитные виллы и таунхаусы в окружении озеленённых участков и парков, в тихом и спокойном районе Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Элитные виллы и таунхаусы в окружении озеленённых участков и парков, в тихом и спокойном районе Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€247,800
Агентство: TRANIO
Проект состоит из вилл и таунхаусов, окруженных многочисленными парками, зелеными насаждениями и общественными пространствами. Комплекс находится рядом с автомагистралью Umm Suqeim Street в районе Akoya, благодаря чему отсюда удобно добраться в любой район Дубая. Во всех домах есть оборудованные ванные комнаты, отдельный кабинет для работы и уютная гостиная. Экологически чистая среда, высокий уровень безопасности, просторные помещения и различные удобства обеспечат лучшие условия для отдыха детей и их родителей. Удобства и оснащение в доме Другие удобства проекта: кондиционеры, кинотеатр, студия йоги, детский сад, охрана, видеонаблюдение, магазин, волейбольная и баскетбольная площадки, клуб поло и конного спорта. Расположение и объекты поблизости Akoya O2 Oxygen Damac Shopping Mall - 3,6 км Школа - 3 км Банкомат - 3,6 км Бурдж-Халифа - 43,2 км Аптека - 3,6 км Аэропорт - 50 км Al Qudra Native Planting - 10 км Море - 33 км.
Вилла Sobha Hartland Estate 2
Вилла Sobha Hartland Estate 2
Дубай, ОАЭ
от
€5,78 млн
Сдача в: 2025
Застройщик: Sobha Realty
Испытайте роскошную жизнь во всей красе Дубая с Hartland 2 Villas - автономные виллы с 5 просторными спальнями! Это сообщество площадью около 8 миллионов кв. Футов, задуманное как городское сообщество в самом сердце лесного заповедника с выделенными зелеными насаждениями и открытыми площадками. включает в себя частные закрытые сообщества и большие лагуны, чтобы обеспечить вам чувство мира и спокойствия. 🔴 3 макета на 5 спальных мест, EOI 🔴 8500 кв. Футов. 🔴 Гольф-клуб. 🔴 Ограниченные единицы 🔴 Высокий спрос 🔴 Озеро Лагун 🔴 Лифты - Большая Терраса  🔴 Бассейны 🔴 Начальная цена 22 миллиона дирхамов Брокеры приветствуются, этот список из офиса разработчиков SOBHA!  
Многоквартирный жилой дом 1BR | Nobles Tower | Business Bay
Многоквартирный жилой дом 1BR | Nobles Tower | Business Bay
Дубай, ОАЭ
от
€416,000
Сдача в: 2024
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 1 спальней, расположенные в Business Bay, известной как Nobles Tower от Tiger Group Основные моменты; Первоклассные удобства и удобства Круглосуточная охрана Состояние инфраструктуры Легкий доступ и мобильность Семейные общественные помещения Удобства и удобства; 1 спальня 2 ванны меблированный BUA; 829 кв. Порошковая комната Прачечная Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Бассейн тренажерный зал Район барбекю Зеленое окружение Медицинский центр Детская игровая площадка Ресторан и Кафе Столовая и розничная торговля Супермаркет и Торговая зона Парки и Досуг Беговая дорожка, Велоспорт и Бег трусцой Спа и Сауна Общественный зал больница Спортивный корт Йога и Медитация Школы и институт Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Hayyan
Жилой комплекс Hayyan
Аш-Шарджа, ОАЭ
от
€503,324
Площадь 179–238 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Arim in Hayyan — новый жилой комплекс от Alef Group, одного из крупнейших застройщиков в ОАЭ и ведущей девелоперской компании в эмирате Шарджа. Район Арим будет сдан в три разных этапа и будет включать в себя в общей сложности 727 вилл, а первый этап комплекса Арим состоит из 268 вилл. Уникально созданный природный комплекс включает в себя роскошные виллы в Шардже с 4 и 5 спальнями, а также особняки с 6 спальнями, выставленные на продажу, площадью от 3 282 до 9 404 кв. футов. Недвижимость в комплексе Арим имеет дополнительные конструктивные особенности и отделку как для внутренних, так и для внешних пространств. Кухни во всех домах будут оборудованы встроенной бытовой техникой, дизайнерскими смесителями, встраиваемой кухонной раковиной и аксессуарами от качественных международных брендов. Инфраструктура: Жилой комплекс Арим расположен в поселке Хайян, который считается зеленым сердцем эмирата Шарджа. Такое стратегическое расположение обеспечивает жильцам Arim Villas легкий доступ к различным достопримечательностям района, в том числе к территории площадью 50 000 кв. футов. голубая лагуна под названием The Lakes, 80 000 кв. футов земельных участков для органических садов и 1 000 000 кв. футов. Центральный парк. Спортивная зона будет включать в себя площадки для футбола, тенниса, волейбола, баскетбола и паддл-тенниса, а также сетку для крикета площадью 100 000 кв. футов. Кроме того, любителям спорта понравятся беговые и велосипедные дорожки протяженностью 4 мили. Общая площадь комплекса «Хайян» составит 8,7 млн ​​кв. футов. На территории зеленого квартала будут общественный торговый центр, детский сад, мечеть, рестораны, розничные магазины, игровая зона, карманные парки и общественный клубный дом с видом на лагуну. Комплекс Арим в Хайяне расположен в районе Бараши, недалеко от Эмирейтс-роуд, по которой легко добраться до эмирата Дубай. Расположение: 08 минут - Национальный парк Шарджи; 10 минут - Торговый центр 06, Шарджа; 10 минут - Мечеть Шарджи; 15 минут - Университетский городок; 10 минут - Международный аэропорт Шарджи; 20 минут - Музей исламской цивилизации Шарджи; 15 минут - промышленная зона Шарджи; 20 минут - Международный аэропорт Дубая. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
Жилой комплекс Riviera AZURE
Жилой комплекс Riviera AZURE
Дубай, ОАЭ
от
€602,742
Площадь 61–653 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Azizi Riviera Azure — это новый проект в MBR City, Дубай, который предлагает жилые апартаменты, расположенные в самом сердце Дубая. Этот кондоминиум, оформленный в фирменной цветовой гамме Azizi Developer, представляет собой роскошный анклав для семейного проживания. Комплекс расположен в MBR City в Дубае, что обеспечивает жителей централизованной связью, где все легко доступно. Жизнь в MBR City включает в себя все необходимое, а также доступ к первоклассным услугам гостеприимства и образования. Инфраструктура: - детская игровая комната; - кафе; - прачечная; - кинотеатр; - зона отдыха; - СПА-центр; - фитнес-зал; - ландшафтный дизайн; - парковка; - бассейн. Расположение: Riviera Azure — это новая разработка в MBR City, Дубай. Участок предлагает легкий доступ с тремя входами и выходами Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, Al Khail Road, and Hessa Street. Получите доступ к торговым центрам Mall of the Emirates и Dubai Mall в пределах 10 минут от вашего родного города, а международный аэропорт Дубая и Аль-Мактум находятся в пределах 35 минут от сообщества. - Близко к школе; - Близко к детскому саду; - Отличное расположение дома; - Вид на город; - Красивый вид. Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Плюсы инвестирования: - Рентабельность инвестиций от 6%. - Резидентская виза сроком от 3 до 10 лет с правом продления. - Беспроцентная рассрочка. - Комиссия 0%. - Высокий спрос арендаторов. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Обеспечим безопасную сделку с застройщиком. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости. Звоните или пишите, ответим на все вопросы, касающиеся приобретения апартаментов!  
Многоквартирный жилой дом 1BR | Golf Grand | Emaar
Многоквартирный жилой дом 1BR | Golf Grand | Emaar
Дубай, ОАЭ
от
€349,000
Сдача в: 2026
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в поместье Dubai Hills, известном как Golf Grand от Emaar. Основные моменты; Развитие мирового класса с эксклюзивными услугами Прекрасные виды и достопримечательности, не выходя из дома Удобства в спорте, здоровье, игры, развлечения и отдых на ваших услугах Доступ к материку и городу ключевой известный пункт назначения Рядом с 18-луночным полем для гольфа Резиденции предлагают завораживающие виды на прилегающие районы Удобства и фасилиты; 1 спальня 1 ванна без мебели BUA; 891 кв. Прачечная Открытая кухня фойе Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Бассейн тренажерный зал Фитнес-центр Многоцелевой зал Ландшафтная подиумная палуба 24/7 Безопасность Крытые парковочные места Баскетбол и теннисный корт Столовая и розничная торговля Супермаркет и Торговая зона Медицинский центр Спортивный корт Беговая, беговая и велосипедная зона сад Детский парк Школа и Институт Cabanas Тропические Садовые Районы Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284  
Многоквартирный жилой дом 4BR | Cavalli Couture | Dubai Water Canal
Многоквартирный жилой дом 4BR | Cavalli Couture | Dubai Water Canal
Дубай, ОАЭ
от
€5,43 млн
Сдача в: 2025
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers is excited to offer an amazing 4 bedroom apartment, located in Cavalli Couture, Dubai Water Canal. Key Highlights; Brilliant locality connected with awesome places Luxury design indoor podium lagoon & lazy river at service Exclusive design limited edition residences with pool Natural elements & design making amazing exteriors Amenities & Facilities; 4 Bedroom 5 Bath Unfurnished BUA; 5,300 Sqft Store area Laundry Powder room Lift Walk-in-closet Show Kitchen Lobby, Lift & Waiting area Reception Swimming pool Gym Barbeque area Kid’s play area Beach Access Dining & Retail outlet Restaurant & Cafe Green surrounding Sports court Beach Volleyball Jogging, Running & Cycling track Water activity Fitness centre Spa & Sauna room Yoga & Meditation Party Hall Club House For further details and viewing, feel free to call: Mr. MOEEN AHMAD at Royal B I P Real Estate Brokers is a leading company specializing in the brokerage of residential and commercial properties and provides ONE STOP solutions to its owners/landlords and investors to achieve their desire results. We are always there to assist our clients in every aspect of searching and finalizing sales transactions of residential & commercial properties, buildings and plots with up-to-date knowledge of UAEs Real Estate market and laws. Royal B I P Real Estate Brokers is registered with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) No. 28284
Жилой комплекс Riviera Reve
Жилой комплекс Riviera Reve
Дубай, ОАЭ
от
€463,868
Площадь 41–74 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! АПАРТАМЕНТЫ В RIVIERA REVE НА БЕРЕГУ КРИСТАЛЬНОЙ ЛАГУНЫ! Хотите приобрести квартиру в Дубае? Вы знаете, как инвестировать выгодно! Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Azizi Riviera Rêve – новый жилой комплекс в самом центре Дубая, в районе Mohammed Bin Rashid City (MBR City). Комплекс расположен на берегу Кристальной лагуны и владельцы недвижимости могут наслаждаться всеми прелестями пляжного отдыха. Прямо с порога открывается завораживающий вид на пляж, а жители района получают доступ ко всевозможным развлечениям. К ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ СТУДИИ И КВАРТИРЫ С 1-3 СПАЛЬНЯМИ! ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЛЕКСА: • Детский и взрослый бассейны олимпийских размеров; • Просторные балконы, открывающие невероятные виды на пляж и район в целом; • Парковка, предлагающая также услуги парковщика; • Беговые дорожки и спортивные площадки с видом на лагуну; • Фитнес-центры и тренажерные залы, оснащенные новейшим оборудованием; • Теннисный корт и йога-студия прямо на берегу Кристальной лагуны; • Система «умный дом», предусмотренная в каждой квартире, призвана облегчить жизнь владельцам элитной недвижимости Дубая в Azizi Riviera Rêve; • Смотровая площадка с завораживающим видом на пляж и лагуну; • Красивые панорамные стеклянные лифты; • Круглосуточная охрана и видеонаблюдение; • Частный пляж, к которому имеют доступ все владельцы недвижимости в Azizi Riviera Rêve. Комплекс расположен в самом центре города и отсюда можно быстро добраться до любой точки Дубая. Здесь можно найти массу развлечений для детей! Все самые известные достопримечательности Дубая и важные объекты инфраструктуры города находятся в шаговой доступности: • До Пляжа Лагуны 1 минута ходьбы; • До ипподрома Мейдан можно добраться за 3 минуты; • До Бурдж Халифа можно доехать за 10 минут; • До отеля Парус за 18 минут; • До Дубай Молл можно доехать за 10 минут; • До Дубай Марина можно добраться за 20 минут; • До Дубай-Крик за 10 минут; • До Международного аэропорта Дубая за 15 минут. Проект привлекателен для инвестиций благодаря выгодному расположению и современному стилю! ЗВОНИТЕ ИЛИ ПИШИТЕ, РАССКАЖЕМ ПОДРОБНО ОБ ОБЪЕКТЕ, ПРЕДОСТАВИМ ПЛАНИРОВКИ АПАРТАМЕНТОВ! ПРОКОНСУЛЬТИРУЕМ БЕСПЛАТНО!
Жилой комплекс Новая резиденция Oxford 10 с бассейном и спа, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Oxford 10 с бассейном и спа, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€175,630
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает зонами барбекю, садами и парками, тренажерным залом, велосипедными дорожками, спа-зоной, спортивной площадкой, бассейном, ресторанами. Окончание строительства - 4 квартал 2025 года. Расположение и объекты поблизости Бурдж Халифа - 26 минут Пальма Джумейра - 16 минут Дубай Марина - 8 км Бизнес-Бэй - 15 минут Международный аэропорт - 18 км
Жилой комплекс Высотная резиденция Creek Horizon в 500 метрах от нового порта, в оживленном районе Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотная резиденция Creek Horizon в 500 метрах от нового порта, в оживленном районе Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€815,700
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты и пентхаусы с 1, 2 или 3 спальнями площадью от 150 м2. Резиденция располагает зоной отдыха, бассейнами, детской площадкой, игровой комнатой, парковкой, ресторанами, террасой на верхнем этаже. Стоимость - от 795 000 долларов США (2 920 000 дирхам). Расположение и объекты поблизости Новый порт Creek Marina - 500 м Шоссе Ras Al Khor - 4 км Business Bay - 14 мин. Downtown Dubai - 15 мин. Dubai Mall - 15 мин. Аэропорт Dxb Int’ - 16 мин. Burj Khalifа - 18 мин.
Многоквартирный жилой дом 1BR | Marina Sands | Beachfront
Многоквартирный жилой дом 1BR | Marina Sands | Beachfront
Дубай, ОАЭ
от
€372,000
Сдача в: 2025
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить 1-комнатную квартиру, расположенную на берегу моря в Эмааре, известную как Marina Sands от Emaar Основные моменты; Элегантные дизайнерские дома с удобствами мирового класса Зелень парка по соседству Непревзойденные виды со всех сторон Привлекательный и гибкий план оплаты Удобства и удобства; 1 спальня 1 ванна без мебели BUA; 865 кв. Прачечная Открытая кухня Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Бассейн Район барбекю тренажерный зал Столовая и розничная торговля Ресторан и Кафе Досуг и Парк Велоспорт, Бег и Бег Спортивный корт Доступ к пляжу Фитнес-центр Водная активность волейбол Спа и Сауна Йога и Медитация Просторные домики Услуги консьержа больница Колода бассейна в стиле Майами Брашиновый пляж Яхт-клуб Зеленое окружение Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 3BR | The V Tower | Prime Location
Многоквартирный жилой дом 3BR | The V Tower | Prime Location
Дубай, ОАЭ
от
€341,000
Сдача в: 2023
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Broker is delighted to offer its clients amazing 3 bedroom apartment, located in Wadi Al Safa 5, known as The V Tower by Tiger Group Amenities & Facilities; 3 Bedroom 3 Bath Furnished BUA; 1,375 Sqft Powder room Walk-in-closet Balcony / Terrace Lobby, Lift & Waiting area Reception area Barbeque area Gym Swimming pool Dining & Retail outlet Health care centre Leisure & Park Kid’s play area Restaurant & Cafe Supermarket & Shopping area Mosque School & Institute Spa & Sauna room Sports court Green surrounding Cycling, Jogging & Running area Fitness centre Gardens Location Nearby; The Plantation Equestrian & Polo Club – 10 mins IMG World of Adventure – 20 mins Burj Khalifa – 20 mins Dubai International Airport – 25 mins Jebel Ali Racecourse – 30 mins Palm Jumeirah – 30 mins Mall of Emirates – 35 mins Al Maktoum International Airport – 35 mins For further details and viewing, feel free to call: Mr. MOEEN AHMAD at Royal B I P Real Estate Brokers is a leading company specializing in the brokerage of residential and commercial properties and provides ONE STOP solutions to its owners/landlords and investors to achieve their desire results. We are always there to assist our clients in every aspect of searching and finalizing sales transactions of residential & commercial properties, buildings and plots with up-to-date knowledge of UAEs Real Estate market and laws. Royal B I P Real Estate Brokers is registered with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) No. 28284
Жилой комплекс Mayfair Residence
Жилой комплекс Mayfair Residence
Дубай, ОАЭ
от
€195,860
Площадь 59 м²
1 объект 1
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с гарантией доходности в недвижимость ОАЭ! - Гарантированный доход от сдачи в аренду в среднем 11%. - Благоприятный налоговый климат 0% на владение и сдачу в аренду. - Защита инвесторов со стороны надзорных органов RERA и DLD. - Помощь в получении ВНЖ. - Наша компания является эксклюзивным партнером надежных застройщиков. - Качественные и честные услуги с заботой о клиенте. - Подбор самых ликвидных объектов. - Помощь с перепродажей и получением прибыли. Квартира в роскошном проекте Mayfair Residence в районе Town Square! Апартаменты Mayfair Residence отличаются удобными планировками и элегантным дизайном. Жители Mayfair также смогут воспользоваться удобствами Town Square, включая кинотеатр под открытым небом, скейт-парк, детскую площадку, площадку для барбекю и бассейн. Общественные удобства будут включать фитнес-центр, тренажерный зал, велосипедные и беговые дорожки, корты для сквоша и тенниса, площадки для падел-тенниса и баскетбола, а также футбольное поле. Town Square Dubai - идеальный район для проживания. Здесь много зелени, есть парк площадью 50 000 кв. м, интерактивные детские игровые площадки, беговые и велодорожки, кафе, рестораны, торговые центры. В самом комплексе предусмотрены бассейн, игровые зоны для детей во внутреннем дворе, тренажерный зал и просторные террасы. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Жилой комплекс ASAYEL в Madinat Jumeirah Living - 4bdr+maid
Жилой комплекс ASAYEL в Madinat Jumeirah Living - 4bdr+maid
Дубай, ОАЭ
от
€2,19 млн
Сдача в: 2023
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Основные моменты; - Комплекс оснащен новейшими удобствами - Расположен в Madinat JL - Предлагает вдохновляющие виды на окружающие ландшафты - Курортная жизнь с очарованием старого города Удобства и услуги; - 4 спальни - 5 ванн - Без мебели - Размер: 2752 квадратных футов - Дамская туалетная комната - Прачечная - Гардеробная - Гостиная - Комната для прислуги - Рестораны и магазины - Спортзал - Медицинский центр - Детская игровая площадка - Парки и зона отдыха - Рестораны и кафе - Бассейн - Площадка для барбекю - Велосипедная и беговая дорожка - Спа и сауны - Водная активность - Школа и институт Ближайший район; - Аль-Суфух - 1,7 км - Умм Сукейм - 2,2 км - Сады Суфух - 2,6 км - Проспекты Акации - 2,7 км Месторасположение: - 10 мин до пляжа - 15-20 мин до Дубай Марины и Пальм Джумейры - 15-20 мин до Дубай Молл и Бурдж Кхалифы - 15 мин до Эмирейтс Молл
Многоквартирный жилой дом 2BR | Marina Shores | Payment Plan
Многоквартирный жилой дом 2BR | Marina Shores | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
от
€827,000
Сдача в: 2026
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers с радостью представляет 2-комнатную квартиру, расположенную в Дубай Марина, известную как Марина Шорс от Emaar. Предлагая множество удивительных единиц с удобствами для своих жителей, чтобы воспользоваться. План оплаты; Авансовый платеж – 10% Во время строительства – 70% На передачу – 20% Удобства и удобства; 2 спальни 2 ванны без мебели BUA; 1223 кв. Прачечная Прогулка в шкафчике Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания 24/7 Безопасность Район барбекю Бассейн тренажерный зал Столовая и розничная торговля Медицинский центр Баскетбол и теннисный корт Марина и Яхта Ресторан и Кафе Супермаркет и шоппинг Детская игровая площадка Йога и Медитация Общественный зал больница Спортивный корт Зеленое окружение Сад и парк Школа и Институт Водная активность Фитнес-центр Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Апартаменты с потрясающим видом на горизонт
Жилой комплекс Апартаменты с потрясающим видом на горизонт
Дубай, ОАЭ
от
€296,894
Площадь 65–145 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Binghatti Onyx – новый жилой комплекс с характерным дизайном от застройщика Binghatti Developers. Располагаясь в районе Jumeirah Village Circle, жилая башня дарит жителям беспрепятственный доступ к общественной и социальной инфраструктуре, а также потрясающие виды на горизонты Дубая. Покупателей ожидают премиальные апартаменты с 1 и 2 спальнями. Продуманный стильный интерьер и фирменный дизайн визуально увеличивает внутреннее пространство, а панорамное остекление наполняет помещения естественным светом. Комфортное проживание для резидентов обеспечивается набором удобств: - Бассейн; - Детские игровые площадки; - Спортивные площадки; - Баскетбольная площадка; - Тренажерный зал. Расположение: Jumeirah Village Circle – один из самых развивающихся районов Дубая. И жители комплекса Binghatti Onyx могут почувствовать это на себе: в округе располагаются все необходимые инфраструктурные объекты, необходимые для полноценной жизни. Наслаждайтесь авторской кухней в местных кафе и ресторанах, посещайте лучшие SPA-центры, проводите время с семьей в кинотеатрах и развлекательных объектах, удивляйтесь изобилию товаров в торговых центрах: все это доступно в пешей близости. Неподалеку расположились главные транспортные магистрали Дубая, благодаря которым можно быстро добраться до ключевых объектов эмирата: Звоните или пишите, ответим на все вопросы, касающиеся приобретения апартаментов!
Многоквартирный жилой дом 2BR | Mykonos | Prime Location
Многоквартирный жилой дом 2BR | Mykonos | Prime Location
Дубай, ОАЭ
от
€442,000
Сдача в: 2025
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в Dubai Studio City, известной как Миконос от Samana. Удобства и удобства; 2 спальни 3 ванны без мебели BUA; 1100 кв. Hessa Street view Частный бассейн Область магазина Открытая кухня Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Бассейн для плавания Открытый тренажерный зал Район барбекю Рестораны и магазины Детская игровая площадка Досуг и Парк сад Ресторан и Кафе Велоспорт, Бег и Бег трусцой Спа и Сауна Фитнес-центр Школы и институт Спортивный корт Супермаркет и Торговая зона Места поблизости; Дубайский автодром – 05 минут Дубай Чудо Сад – 05 минут Глобальная деревня – 10 минут IMG World Of Adventure – 10 минут Бурдж Халифа – 15 минут Бурдж Аль Араб – 15 минут Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 1BR | Creek Waters | Emaar
Многоквартирный жилой дом 1BR | Creek Waters | Emaar
Дубай, ОАЭ
от
€400,000
Сдача в: 2026
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers is delighted to present 1 bedroom apartment, located in Dubai Creek Harbour, known as Creek Waters by Emaar. Key Highligts; An iconic tower with a modern-architectural style Access to beaches & creek promenade, retails at doorstep A stunning resort-style amenities podium with wide range of activities World-class advanced amenities of entertainment, health & pleasures Amenities & Facilities; 1 Bedroom 1 Bath Unfurnished BUA; 950 Sqft Laundry area Balcony / Terrace Lobby, Lift & Waiting area Reception area Barbeque area Swimming pool Equipped Gym Outdoor Dining & Retail outlet Restaurant & Cafe Health care centre Kid’s play area Supermarket & Shopping area Jogging, Cycling & Running area Sports facilities Tennis & Basketball court Community hall Fitness centre Spa & Sauna room Fully gated community Spacious cabanas Multipurpse hall Splash Pads For further details and viewing, feel free to call: Mr. MOEEN AHMAD at Royal B I P Real Estate Brokers is a leading company specializing in the brokerage of residential and commercial properties and provides ONE STOP solutions to its owners/landlords and investors to achieve their desire results. We are always there to assist our clients in every aspect of searching and finalizing sales transactions of residential & commercial properties, buildings and plots with up-to-date knowledge of UAEs Real Estate market and laws. Royal B I P Real Estate Brokers is registered with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) No. 28284
Многоквартирный жилой дом 1BR | La Sirene | Port De La Mer
Многоквартирный жилой дом 1BR | La Sirene | Port De La Mer
Дубай, ОАЭ
от
€478,000
Сдача в: 2024
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает своим клиентам удивительные апартаменты с 1 спальней, расположенные в Порт-де-ла-Мер, известном как La Sirene от Meraas. Основные моменты; Жилая набережная с квартирами Зоны, спроектированные для отдыха и шикарные удобства 190 плюс причал Марина и яхт-клуб Простые и гибкие варианты плана платежей Морская и морская набережная Эксклюзивное сообщество в окружении прибрежных вод Удобства и удобства; 1 спальня 1 ванна без мебели Прачечная Прогулка в шкафчике Балкон / Терраса BUA; 791 кв. Лобби, Лифт и Зона ожидания приемная Бассейн Район барбекю тренажерный зал Фитнес-центр 24/7 Безопасность Ресторан и Кафе Шоппинг и супермаркет Спортивный корт мечеть Водная активность Марина и Яхта Пляжный волейбол Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с бассейнами, итальянской дизайнерской мебелью и техникой, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с бассейнами, итальянской дизайнерской мебелью и техникой, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€250,038
Агентство: TRANIO
Это 25-этажное здание выделяется среди остальных своим уникальным стилем. Холодный фасад из комбинации светло-серых и белых цветов, внутренняя отделка с прозрачными голубыми акцентами, наличие бассейнов и водных декоративных элементов — всё это дарит будущим жителям покой, умиротворение и прохладу. Удобства и оснащение в доме Другие удобства: лаунж-зоны, библиотека, спортивная площадка, внутренний дворик со скамейками, магазины и коммерческие помещения, велопарковка и зарядная станция для электротранспорта, многоуровневая охрана, круглосуточное видеонаблюдение и система распознавания лиц, зеленая терраса с декоративной водной дорожкой и деревянными перголами. Club House - коворкинг, настольный теннис и футбол, интеллектуальные игры для дружеских вечеров и многое другое. Расположение и объекты поблизости Object1 - идеальный баланс для комфортной жизни в Дубае. Рядом с основными достопримечательностями, но вдали от шумных туристических маршрутов. С отличным транспортным доступом к работе, но в тихом дружелюбном районе. Расположен в тихом зеленом районе JVС популярным среди семей с детьми. В шаговой доступности: парки, детские игровые площадки, школы, медицинские учреждения, супермаркеты и магазины.
Многоквартирный жилой дом 6BR | Como Residence | Dubai
Многоквартирный жилой дом 6BR | Como Residence | Dubai
Дубай, ОАЭ
от
€26,54 млн
Сдача в: 2026
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers is delighted to offer its clients 6 bedroom apartment, located in Palm Jumeirah, known as Como Residence by Nakheel Payment Plan; Down Payment – 20% During Construction – 60% On Handover – 20% Amenities & Facilities; 6 Bedroom 5 Bath Unfurnished BUA; 19,600 Sqft Powder room Laundry area Maid room Pantry Service Lobby Office Private pool Front & Back kitchen Entertainment lounge Store area Outdoor Lounge Terrace Lobby, lift & Waiting area Reception Barbeque area Swimming pool Gym Dining & Retail outlet Kid’s play area Leisure & Park Restaurant & Cafe Basketball & Tennis court Cycling, Running & Jogging area School & Institutes Fitness centre Spa & Sauna room Beach access Concierge services Business Center with meeting rooms Separate drivers quarter Each unit has independent & secure storage compartments Nearby Neighbourhood; Dubai Media City – 2.2Km Acacia Avenues – 3.2Km The Greens – 3.3Km The Views – 3.4Km For further details and viewing, feel free to call: Mr. MOEEN AHMAD at Royal B I P Real Estate Brokers is a leading company specializing in the brokerage of residential and commercial properties and provides ONE STOP solutions to its owners/landlords and investors to achieve their desire results. We are always there to assist our clients in every aspect of searching and finalizing sales transactions of residential & commercial properties, buildings and plots with up-to-date knowledge of UAEs Real Estate market and laws. Royal B I P Real Estate Brokers is registered with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) No. 28284
Жилой комплекс Ellington Beach House
Жилой комплекс Ellington Beach House
Дубай, ОАЭ
от
€1,81 млн
Площадь 117–129 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Апартаменты Ellington Beach House по выгодной цене! Хотите приобрести квартиру в Дубае? Вы знаете, как инвестировать выгодно! Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Ellington Beach House - семиэтажный жилой комплекс, который относится к категории элитной недвижимости Дубая. Располагается в восточной части «полумесяца» архипелага Palm Jumeirah. Жители комплекса смогут наслаждаться красивыми видами на острова и горизонт Персидского залива. Семиэтажное здание жилого комплекса имеет современный минималистичный дизайн с декоративными элементами в стиле эко. В комплексе представлена роскошная дизайнерской отделка самыми качественными материалами. Территория комплекса прилегает к протяженному песчаному пляжу. Между зданием и морем находится пейзажный бассейн и обустроенная территория для отдыха. В квартирах предусмотрены панорамные окна и открытые большие балконы, которые обеспечивают прекрасное дневное освещение и способствуют визуальному расширению жилого пространства. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ЖК: - В районе Palm Jumeirah строится не так много новых жилых зданий, особенно в премиальной категории. При этом жилье на островах пользуется большим спросом. - Также инвесторы могут получить резидентскую визу ОАЭ на три года или на десять лет в зависимости о суммы покупки. ПРЕИМУЩЕСТВА: ▪ доступ к частному пляжу; ▪ бассейн-инфинити площадью 400 кв. м с видом на пляж Palm Jumeirah с шезлонгами, частными и открытыми беседками и баром; ▪ спа-салон в духе первоклассных отелей; ▪ гидротерапия; ▪ детский бассейн; ▪ обширные зеленые зоны; ▪ клубный дом с лаунжем, оборудованным баром, кухней, обеденным залом с экраном для дружеских и деловых встреч, а также открытой террасой для любителей сигар; ▪ кафе и рестораны; ▪ баскетбольная площадка; ▪ теннисный корт; ▪ столы для настольных игр; ▪ вестибюль в гостиничном стиле; ▪ услуги камердинера и консьержа. ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ: 15 минут – курортный район Dubai Marina 20 минут – отель-парус Burj Al Arab, фризона для IT-сектора и других направлений бизнеса Dubai Internet City; 25 минут – Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Opera; 30 минут – деловой центр эмирата Business Bay, Международный аэропорт Дубая (DXB); 40 минут – международный аэропорт Al Maktoum International Airport (DWC). ЗВОНИТЕ ИЛИ ПИШИТЕ, ОТВЕТИМ НА ВСЕ ВОПРОСЫ! Подберём доходные и надёжные объекты недвижимости. Организуем безопасную сделку с застройщиком. Юридическое сопровождение каждой сделки.
Жилой комплекс Современная резиденция Amber с бассейнами и ресторанами рядом с автомагистралью и станцией метро, район Jebel Ali Village, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Современная резиденция Amber с бассейнами и ресторанами рядом с автомагистралью и станцией метро, район Jebel Ali Village, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€383,289
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с балконами и панорамным видом на город. Резиденция располагает магазинами и ресторанами, ухоженными зелеными зонами, детской игровой комнатой, бассейнами для детей и взрослых, парковкой, круглосуточной охраной. Окончание строительства - 4 квартал 2024 года. Расположение и объекты поблизости Автомагистраль - 1 минута Станция метро - 1 минута Торговый центр - 7 минут Дубай Марина - 10 минут Пальма Джумейра - 15 минут Международный аэропорт - 15 минут Бизнес-Бэй - 25 минут
Многоквартирный жилой дом 2BR | Elvira | Marina View
Многоквартирный жилой дом 2BR | Elvira | Marina View
Дубай, ОАЭ
от
€487,642
Сдача в: 2026
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить вам 2-комнатную квартиру, расположенную в поместье Dubai Hills, известном как Elvira. Elvira by Emaar - это многоэтажный комплекс с удивительными и естественными деликатесами развлечений, спортивных удобств, отдыха и развлечений. План оплаты; Авансовый платеж – 10% Во время строительства – 70% На передачу – 20% Удобства и удобства; 2 спальни 2 ванны без мебели BUA; 1142 кв. Прачечная Store-область Прогулка в шкафчике Открытая кухня Балкон / Терраса Рестораны и магазины Баскетбольные и теннисные корты тренажерный зал Медицинский центр Бассейн Ресторан и Кафе Супермаркет и Торговая зона Велоспорт, Бег и Бег трусцой Парк и Досуг Школа и Институт Спортивный корт Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОИН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Вилла 3BR | MAG 22 | Payment Plan
Вилла 3BR | MAG 22 | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
от
€1,30 млн
Сдача в: 2024
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить таунхаус с 3 спальнями, расположенный в городе MBR, известном как MAG 22 от Mag Property Development. План оплаты; Авансовый платеж – 15% Во время строительства – 35% На передачу – 50% Удобства и удобства; 3 спальни 4 баня без мебели Порошковая комната Офтика Порошковая комната Washarea Прачечная Горничная комната Прогулка в шкафчике газон сад крыша Терраса / Балкон Район барбекю Бассейн тренажерный зал Столовая и розничная торговля Детская игровая площадка Зона отдыха Ресторан и Кафе Супермаркет и Торговая зона Зеленое окружение Школа и Институт Общественный зал больница Фитнес-центр Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде Спортивный корт Места поблизости; Шейх Зайед Роуд – 10 минут Мейдан Молл – 1 мин Дубай Опера 20 минут Международный аэропорт Дубая – 20 минут Международный аэропорт Аль Мактум – 35 минут Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 2BR | Golf Gate | Payment Plan
Многоквартирный жилой дом 2BR | Golf Gate | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
от
€297,000
Сдача в: 2024
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам 2-комнатную квартиру, расположенную в Дамак Хиллз, известную как Golf Gate от Damac Properties План оплаты; Авансовый платеж – 15% Во время строительства – 55% На передачу – 30% Удобства и удобства; 2 спальни 2 ванны без мебели BUA; 1130 кв. Прачечная Прогулка в шкафчике Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Столовая и розничная торговля Медицинский центр тренажерный зал Детская игровая площадка Досуг и Парк Ресторан и Кафе барбекю Беговая дорожка, Велоспорт и Бег школа Шоппинг и супермаркет сад Йога и Медитация Фитнес-центр Спа и Сауна Теннисный корт Расположение рядом; Клуб конного спорта и поло плантации – 10 минут IMG World Of Adventure – 15 минут Спортивный комплекс Хамдан – 15 минут Дубай Чудо Сад – 15 минут Центр города Дубай – 20 минут Atlantis Hotel – 25 минут Международный аэропорт Аль Мактум – 35 минут Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 1BR | Cloud Tower | JVT
Многоквартирный жилой дом 1BR | Cloud Tower | JVT
Дубай, ОАЭ
от
€228,000
Сдача в: 2025
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 1 спальней, расположенные в Jumeirah Village Triangle, известном как Cloud Tower от Tiger Group. Соседние районы; Город производства Дубая – 1,2 км Мидтаун от Deyaar – 1,2 км Источники – 2,2 км Высоты Победы – 2,9 км Удобства и удобства; 1 спальня 2 ванны меблированный BUA; 800 кв. Порошковая комната Встроенный в гардеробе Прачечная Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Район барбекю Бассейн тренажерный зал Столовая и розничная торговля Ресторан и Кафе Медицинский центр Досуг и Парк Баскетбол и теннисный корт Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт Спа и Сауна Йога и Медитация Шоппинг и супермаркет Доступ к пляжу Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Современный жилой комплекс Belmont Residences в тихом и спокойном районе с парками и школами, JVT, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Современный жилой комплекс Belmont Residences в тихом и спокойном районе с парками и школами, JVT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€502,259
Агентство: TRANIO
Проект - элегантный и современный жилой комплекс. Состоит из 68 просторных и уютных студий и квартир. Стиль - современная интерпретация классического лондонского квартала с домами с большими окнами и просторными балконами. В интерьере апартаментов использована нейтральная цветовая палитра. Удобный план оплаты: 20% - при бронировании 10% - через 60 дней после бронирования 10% - через 120 дней после бронирования 5% - при 20% готовности проекта 5% - при 30% готовности проекта 5% - при 40% готовности проекта 5% - при 50% готовности проекта 5% - при 60% готовности проекта 5% - при 70% готовности проекта 30% - после сдачи объекта. Удобства и оснащение в доме Другие удобства: шезлонги, душ и кабинки у бассейна, оборудованные зоны отдыха, йога-студия, спортивные площадки, детская комната, зарядки для электромобилей, скалодромы для взрослых и детей. Элегантный вестибюль дополнен уютными креслами для отдыха, открытыми стеллажами с книгами, общим столом, уставленным различными играми, головоломками и предметами декора. Расположение и объекты поблизости Jumeirah Village Triangle - тихий и спокойный район с парками, жилыми домами и виллами, местами для отдыха и развлечений для семей или небольших компаний. Belmont Residences расположен недалеко от основных автомагистралей, общественных парков и международных школ. Расположение от основных популярных мест: 5 минут - ТЦ Al Khail Avenue Mall 15 минут - гольф-клубы Jumeirah Golf Estate, Montgomerie, Dubai Hills 15 минут - ТЦ Dubai Hills 20 минут - ТЦ Mall of the Emirates 25 минут - пляж JBR 20 минут - отель Burj Al Arab 23 минуты - район Palm Jumeirah и Бурдж Халифа 27 минут - ТЦ Дубай Молл 20 минут - район Dubai Marina 25 минут - аэропорт DWC 30 минут - Международный аэропорт Дубая.
Жилой комплекс Меблированные апартаменты с полным обслуживанием в новой резиденции Mama Shelter Residence, район Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Меблированные апартаменты с полным обслуживанием в новой резиденции Mama Shelter Residence, район Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€9,20 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются оригинальные апартаменты с различными планировками. Резиденция располагает тренажерным залом, 4 бассейнами, барами, зоной отдыха и детским бассейном, беседками и игровыми площадками, конференц-залами и бизнес-центром. Окончание строительства - 4 квартал 2023 года. Удобства и оснащение в доме Полностью оборудованные кухни Кухонная бытовая техника Система "умный дом" ТВ Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с лучшими отелями, магазинами и ресторанами, Дубай Молл и Дубай Опера. Аэропорт - 19,7 км Море - 6,1 км Бурдж Халифа - 5,5 км Дубай Молл - 5,8 км
Жилой квартал Элитный комплекс в востребованном районе Дубая
Жилой квартал Элитный комплекс в востребованном районе Дубая
Дубай, ОАЭ
от
€191,310
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Грузии и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Forum Residence - это элитное жилое здание, которое строится в лучшем районе Маджана с легким доступом к улице Мохаммеда бин Зайеда. Инфраструктура: - Бассейн; - Сауна и парная; - Полностью оборудованный тренажерный зал; - Крытая парковка; - Круглосуточная охрана; - Центральное кондиционирование. Расположение: Поездка от Forum Residences: - до торгового центра Dubai Mall занимает 21 минуту; - до Пальмы Джумейра — 22 минуты; - до Бурдж-эль-Араб — 21 минута; - до The Walk JBR — 25 минут. - до Международного аэропорта Дубая (DXB) - 20 минут. Позвоните нам, и мы с удовольствием расскажем о самых выгодных объектах недвижимости ОАЭ! Бесплатно Вас проконсультируем!
Жилой комплекс Комплекс меблированных апартаментов Altai Tower с бассейном и тренажерным залом, JVT, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Комплекс меблированных апартаментов Altai Tower с бассейном и тренажерным залом, JVT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€395,194
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает четырехуровневой парковкой, бассейном, тренажерным залом, детской площадкой и зоной барбекю. Окончание строительства - апрель 2026 года. Расположение и объекты поблизости Джумейра-Бич - 13 минут Mall of Emirates - 17 минут Пальма Джумейра - 19 минут Дубай Молл - 23 минуты
Многоквартирный жилой дом Binghatti crescent
Многоквартирный жилой дом Binghatti crescent
Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
Сдача в: 2023
Агентство: MSM OVERSEAS REAL ESTATE BROKER
КВАРТИРА ЛЮКСА | ПРЕМЬЕРНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ Binghatti Crescent, расположенный в JVC, Дубай, представляет собой новый жилой комплекс известных разработчиков Binghatti, предлагающий роскошный выбор квартир с 1, 2 и 3 спальнями. Эксклюзивная разработка класса предлагает фирменный цветовой тон разработчика и поставляется с малоэтажным 5-этажным фасадом, смешанным с розничными магазинами в обслуживании, где жители собираются исследовать отдых и аттракцион у их порога. Приходите домой в эту замечательную страну инноваций и роскоши, где ваша жизнь превращается в лучшую и лучшую версию себя с беззаботными развлечениями и вариантами улучшения. Изумительные дома с эпическим дизайном от лучших дизайнеров и декором, которые говорят об их изысканности и ремесле. Удобства недвижимости:   гимназия Бассейн Спортивные косты Парковочное место Парки и сады Конференц-зал Места для сидения Зона барбекю Розничные магазины Golden Crown Real Estate стремится позиционировать себя как универсальный магазин для всех требований наших клиентов к недвижимости, будь то жилой или коммерческий.
Многоквартирный жилой дом 1BR | Canal Heights | Payment Plan
Многоквартирный жилой дом 1BR | Canal Heights | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
от
€493,000
Сдача в: 2026
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в бизнес-заливе, известной как высота канала от Damac Properties План оплаты; Авансовый платеж – 20% Во время строительства – 60% На передачу – 20% Удобства и удобства; 1 спальня 2 ванны без мебели BUA; 775 кв. Порошковая комната Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Бассейн тренажерный зал Зеленое окружение Медицинский центр Детская игровая площадка Ресторан и Кафе Столовая и розничная торговля Супермаркет и Торговая зона Район барбекю Досуг и парковые зоны Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде Спа и Сауна Общественный зал больница Спортивный корт Йога и Медитация Фитнес-центр Соседство поблизости; Городская прогулка – 2,8 км DIFC – 3,3 км Шейх Зайед Роуд – 3,6 км Резиденция Поло – 3,9 км Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Резиденция Апартаменты-студия в уникальном районе!
Резиденция Апартаменты-студия в уникальном районе!
Дубай, ОАЭ
от
€259,839
Площадь 29–37 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! АПАРТАМЕНТЫ - СТУДИЯ В УНИКАЛЬНОМ SAFA TWO В ДУБАЕ. ПОЛНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ. Хотите приобрести квартиру в Дубае? Вы знаете, как инвестировать выгодно! Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Комплекс Safa Two – башня высотой в 83 этажа. Комплекс будет возведен в зеленом заповеднике площадью 64га. Резиденты Safa Two смогут наслаждаться спокойной жизнью на природе, и при этом находиться в непосредственной близости от самых популярных районов мегаполиса, таких как Business Bay, Downtown Dubai и Jumeirah. В проекте будут две башни с роскошными и супер-роскошными этажами. Повышенное внимание уделено озеленению. На этажах предусмотрены просторные террасы, на которых находятся ландшафтные сады. ПРЕИМУЩЕСТВА: - Партнером девелопера выступает Торговая марка De Grisogono, престижного итальянского ювелирного бренда. - Расположение: непосредственная близость к Business Bay, Burj Khalifa, City Walk и Jumeirah. - Развитая территория с видом на канал. - 2 бассейна и спортзал. - Полностью меблированные апартаменты и оборудованная кухня и ванные комнаты. - Ландшафтный дизайн. - Панорамное остекление в пол. - Благоустроенная зеленая территория. - Транспортная доступность. - Социальная и коммерческая инфраструктура. Здание возведено в благоустроенном семейно-ориентированном районе Jumeirah с развитой инфраструктурой. В нем множество кафе, ресторанов, магазинов и супермаркетов. На расстоянии нескольких минут езды находятся такие крупные торговые центры, как City Walk, LAMAR. До торгового комплекса Dubai Mall около 10 минут пути. Недвижимость в жилом комплексе представлена студиями и апартаментами площадью от 37 до 139 м². В резиденциях с двумя – тремя спальнями предусмотрена дополнительная комната для обслуживающего персонала. ПЛЮСЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ: ▪ Рентабельность инвестиций от 6% ▪ Резидентская виза сроком от 3 до 10 лет с правом продления ▪ Беспроцентная рассрочка ▪ Комиссия 0% ▪ Высокий спрос арендаторов Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
Многоквартирный жилой дом 2BR | The Highbury | Ellington
Многоквартирный жилой дом 2BR | The Highbury | Ellington
Дубай, ОАЭ
от
€633,000
Сдача в: 2025
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в городе MBR, известном как The Highbury by Ellington Удобства и фасилиты; 2 спальни 3 ванны без мебели BUA; 1375 кв. Порошковая комната Прачечная Открытая кухня Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Аварийные выходы Пожарные средства Столовая и розничная торговля тренажерный зал Бассейн Детская игровая площадка Досуг и Парк Ресторан и Кафе Супермаркет и Торговая зона Район барбекю Зеленое окружение Школа и Институт Общественный зал Спортивный корт Фитнес-центр Затонувшее сидение Теннис и Баскетбольный корт Площадь домашних животных Всплеск Открытая игровая зона Отель-подобная зона высадки Кинотеатр Соседство поблизости; Мейдан – 2,7 км Поло Резиденция – 3,3 км Город здравоохранения, фаза 2 – 3,7 км Бизнес-Бей – 3,9 км Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Новый комплекс вилл у воды с бассейном и видом на море Coral villas, Palm Jebel Ali, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл у воды с бассейном и видом на море Coral villas, Palm Jebel Ali, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€4,93 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются светлые современные виллы с террасами и балконами, садами, бассейнами и панорамным видом на море. Окончание строительства - 4 квартал 2027 года. Удобства и оснащение в доме Панорамные окна Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе прямо на берегу моря. Дубай Марина — 18 км Международный аэропорт — 20 км Бурдж-аль-Араб — 26 км Бизнес-Бэй — 35 км Джумейра-Бич — 33 км
Жилой комплекс Peninsula FOUR
Жилой комплекс Peninsula FOUR
Дубай, ОАЭ
от
€928,255
Площадь 135–181 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2026
Агентство: DDA Real Estate
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости. Роскошные апартаменты Peninsula four в самом сердце Дубая с 1 спальней. Хотите приобрести квартиру в Дубае? Вы знаете, как инвестировать выгодно! Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Данный комплекс по своему уникален для района Business Bay, так как на территории сообщества запланировано создание нескольких общественных парков, торгово-развлекательные центры и большое изобилие мест для отдыха. Главной особенностью проекта Peninsula выступает набережная вдоль Dubai Water Canal, на которой будут расположены торговые площади, кафе и рестораны, парки, беговые и прогулочные дорожки. Резиденты Peninsula смогут воспользоваться удобствами мирового уровня. ПРЕИМУЩЕСТВА: - Набережная - Амфитеатр - Бассейн - Зоны для барбекю - Фитнес-центр - Супермаркеты - Скейт-парк - Магазины - Теннисные корты - Салоны красоты - Площадки для баскетбола и игры в сквош - Охрана 24/7 - Детские игровые зоны - Известные гостиничные и ресторанные бренды ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ: - 15 минут до пляжа Ла Мер - 2 минуты до Дубай молла и Бурдж Халифы - 2 минуты до метро - 20 минут до Дубай Марины ГАРАНТИРОВАННАЯ ОКУПАЕМОСТЬ И ДОХОДНОСТЬ ОБЪЕКТА! ПОЛУЧИТЕ БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПРИОБРЕТЕНИИ КВАРТИРЫ В ЧАТЕ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ. ЗВОНИТЕ ИЛИ ПИШИТЕ!
Вилла Six Senses Residences
Вилла Six Senses Residences
Дубай, ОАЭ
от
€7,76 млн
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Six Senses The Palm – новейший прибрежный проект премиум-сегмента, включающий в себя отель и 162 частные резиденции. Он расположится на западе «полумесяца», венчающего культовый остров Palm Jumeirah и омываемого водами открытого моря. Застройщиком Six Senses The Palm выступит один из ведущих девелоперов ОАЭ Select Group в сотрудничестве с Emirates Strategic Investment Company. Это первый на территории ОАЭ проект глобальной сети Six Senses Hotels Resorts Spas, известной во всем мире своими роскошными курортами. Он станет последним отелем класса ультра-люкс, построенным на Palm Jumeirah. Дизайн курорта вдохновлен формой морского коралла, которая воплотится в волнистых линиях крыш и ячеистых фасадах зданий. Завершение строительства комплекса запланировано на конец 2024 года. Удобства для резидентов: - благоустроенные зеленые зоны; - тренажерный зал; - теннисные корты; - специальные беговые дорожки; - площадки для игры в падел (вид ракеточного спорта) и сквош; - детский клуб и игровая комната; - СПА-салон; - wellness-центр и центр долголетия; - конференц-залы и помещения для проведения мероприятий; - рестораны и бары; - крытый кинотеатр; - библиотека; - бассейны; - просторный частный пляж. Расположение: Palm Jumeirah входит в число самых популярных районов среди покупателей элитной недвижимости: здесь предлагается роскошный образ жизни на берегу моря в окружении удобств мирового уровня, и при этом недалеко от центра мегаполиса. Six Senses The Palm расположится на западе «полумесяца» – самой уединенной части острова-пальмы, что обеспечит резидентам комплекса максимальную приватность. При этом отсюда легко добраться как до популярных достопримечательностей Palm Jumeirah, так и до материка: резиденты могут воспользоваться личным транспортом, такси или монорельсом. В 5 минутах езды от Six Senses находится знаменитый отель Atlantis The Palm, где расположены рестораны шеф-поваров с мировым именем. Также на территории этого пятизвездочного курорта работает самый крупный в мире аквапарк Aquaventure Waterpark с океанариумом. За 10 минут от Six Senses The Palm можно доехать на машине до таких популярных мест острова, как торгово-развлекательные комплексы The Pointe и Nakheel Mall, а также смотровая площадка The View. Международный аэропорт Дубая (DXB) находится в 30 минутах езды от жилого комплекса Six Senses, второй еждународный аэропорт эмирата Al Maktoum (DWC) – в 40 минутах. Почему выгодно работать с нами? - 6 лет опыта работы риелтором, - более 10 лет опыта в юридической сфере; - безопасное юридическое сопровождение сделки; - все о самых прибыльных и комфортных проектах Дубая, честно о минусах и плюсах, о сомнительности объекта; - экономия Вашего времени; - нет дополнительной комиссии; - расскажем всё о жизни в Дубае. С нами Вы будете чувствовать безопасность, ведь у нас есть многолетний опыт в юридической сфере, а это гарантия соблюдения всех тонкостей при оформлении недвижимости. Звоните или пишите в чат, мы всегда на связи и рады ответить на все вопросы !!
Жилой комплекс Новая элитная резиденция Orla с собственным пляжем в престижном районе Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая элитная резиденция Orla с собственным пляжем в престижном районе Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€7,28 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с различными планировками. Резиденция располагает детской площадкой, инфинити-бассейном, крытым бассейном, спа, парковкой, собственным пляжем. Окончание строительства - 1 квартал 2026 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с магазинами, ресторанами и развлечениями, в 20 - 30 минутах езды от Дубай Марина, Бизнес-Бэй, Даунтаун Дубай, Международного аэропорта Дубая.
Жилой комплекс Park Views Residences
Жилой комплекс Park Views Residences
Дубай, ОАЭ
от
€402,549
Площадь 67 м²
1 объект 1
Агентство: DDA Real Estate
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с гарантией доходности в недвижимость ОАЭ! - Гарантированный доход от сдачи в аренду в среднем 11%. - Благоприятный налоговый климат 0% на владение и сдачу в аренду. - Защита инвесторов со стороны надзорных органов RERA и DLD. - Помощь в получении ВНЖ. - Наша компания является эксклюзивным партнером надежных застройщиков. - Качественные и честные услуги с заботой о клиенте. - Подбор самых ликвидных объектов. - Помощь с перепродажей и получением прибыли. Апартаменты премиум-класса в первоклассном жилом комплексе Park Views Residences B! Жители комплекса получат доступ к ряду удобств, включая магазины, рестораны и развлекательные заведения для каждого члена семьи. Среди эксклюзивных удобств для жителей башен есть бассейн и тренажерный зал, детские площадки и зоны барбекю. Резиденции Park Views расположены в особом месте города, где каждый конец Дубая находится в пределах вашей досягаемости и предлагает уникальный доступ ко всем основным дорогам, местам отдыха и деловым центрам. Застройщик предлагает план оплаты: 5% - первоначальный взнос 55% - во время строительства 40% - по завершению Доступная цена и удобная схема оплаты.! Позвоните или напишите, с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно!
Вилла Fairway Villas 2
Вилла Fairway Villas 2
Дубай, ОАЭ
от
€830,653
Сдача в: 2026
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Fairway Villas — новый роскошный проект от компании Emaar Properties в процветающем жилом районе Emaar South в Dubai South. К продаже представлено всего 49 вилл с тремя и четырьмя спальнями площадью 278 кв. м и 290 кв. м соответственно. Размер участков варьируется от 458 кв. м до 997 кв. м. Роскошные виллы этого сообщества спроектированы таким образом, чтобы обеспечить максимально комфортные условия для вас и членов вашей семьи. Планировка каждой из резиденций будет включать фойе двойной высоты, террасу, 2 парковочных места, столовую и гостиную, спальню для горничной с отдельной уборной и пр. Еще одним приятным бонусом для собственников недвижимости станут панорамные окна от пола до потолка с потрясающим видом на поле для гольфа. У жителей Fairway Villas будет доступ к широкому спектру удобств и развлечений, таких как: - общественный центр; - парк; - бассейны для детей и взрослых; - детская игровая зона; - зал для проведения мероприятий; - дорожка для пробежек; - тренажерный зал. Определяющей особенностью комплекса Fairway Villas станет его расположение рядом со строящимся полем для гольфа Emaar South Golf Course. Это 18-луночное чемпионское поле — второе в ОАЭ, спроектированное компанией European Golf Design для Emaar Properties. Также в распоряжении собственников вилл будут находиться различные удобства Emaar South, включая клубный дом, прогулочные парки, кафе, рестораны, розничные магазины и отели. Расположение: Комплекс Fairway Villas будет находиться в непосредственной близости от одной из ключевых автомагистралей Дубая Emirates Road. Сообщество будет построено в окружении таких престижных жилых районов, как Dubai Industrial City и Al Jarf. Дополнительным преимуществом для инвесторов, часто путешествующих за пределами ОАЭ, станет расположение всего в 10 минутах езды от международного аэропорта Al Maktoum International Airport. Жители, предпочитающие общественный транспорт, смогут пользоваться остановками Emaar South Entrance 1 и Emaar South Entrance 2, расположенными в нескольких минутах ходьбы. Район Emaar South все еще находится на стадии строительства. Поэтому местная инфраструктура пока не развита. После завершения работ здесь будут созданы сеть общественного транспорта, зона барбекю, мечеть, бассейны, школы, торговый центр, кафе, спортивные площадки и многое другое. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в ОАЭ. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Резиденция Современные апартаменты с выгодной локацией!
Резиденция Современные апартаменты с выгодной локацией!
Дубай, ОАЭ
от
€128,700
Площадь 36–104 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Современные апартаменты V Tower с выгодной локацией Хотите приобрести квартиру в Дубае? Вы знаете, как инвестировать выгодно! Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежых средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежых средств для оплаты. V Tower - это современная жилая башня с 17-ю жилыми этажами. V Tower расположен в Дубае, одном из крупнейших развлекательных и жилых проектов в мире. Комплекс предоставляет жителям бассейн с регулируемой температурой, отдельные хорошо оборудованные тренажерные залы для мужчин и женщин, а также детскую игровую площадку. Доступные услуги включают круглосуточную охрану, услуги по управлению недвижимостью и услуги консьержа. ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: - Лучшие в своем классе удобства и удобства; - Круглосуточная охрана; - Закрытая сбалансированная среда для жизни; - Привлекательные варианты плана оплаты; - Рядом с торговым центром мирового класса; - Современные апартаменты и дуплексы. ПЛЮСЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ: - Автобусная остановка: 3 мин; - Линия метро: Noor Bank (24 мин), Creek (20 мин); - Подъездная дорога: Эмирейтс-роуд; - Аэропорт: Международный аэропорт Дубая (29 мин) Международный аэропорт Аль-Мактум (38 мин); - Аренда автомобилей: Экономный прокат автомобилей - Dubai Silicon Oasis (13 минут), Calder Rent A Car LLC (22 минуты); - Вертодром: Вертолетная площадка (22 мин). ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Недвижимость комплекса V Tower подходит для инвестирования. Жилые помещения комплекса станут комфортным местом для проживания деловых людей, молодых пар и семей с детьми; - Рентабельность инвестиций достигает 6% Проект привлекателен для инвестиций благодаря выгодному расположению и современному стилю! ПОКАЖЕМ ОБЪЕКТ ЛИЧНО ИЛИ ОНЛАЙН, РАССКАЖЕМ У ВСЁ О НЕДВИЖИМОСТИ В ДУБАЕ! ЗВОНИТЕ, ИЛИ ПИШИТЕ!
Многоквартирный жилой дом 3BR | Marina Sands | Prime Location
Многоквартирный жилой дом 3BR | Marina Sands | Prime Location
Дубай, ОАЭ
от
€1,24 млн
Сдача в: 2025
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers is delighted to offer you 3 bedroom apartment, located in Emaar Beachfront, known as Marina Sands by Emaar Amenities & Facilties; 3 Bedroom 4 Bath Unfurnished BUA; 1,794 Sqft Powder room Laundry area Maid room Walk-in-closet Balcony / Terrace Lobby, Lift & Waiting area Reception area Swimming pool Barbeque area Gym Dining & Retail outlet Restaurant & Cafe Leisure & Park Cycling, Jogging & Running track Sports court Beach access Fitness centre Water activity Volleyball Spa & Sauna room Yoga & Meditation Spacious Cabanas Concierge services Hospital Miami-style pool deck Pristine beach Yacht club Green surrounding Location Nearby; Dubai Marina – 05 mins Downtown Dubai – 10 mins The Walk JBR – 15 mins Dubai International Airport – 20 mins EXPO 2020 – 20 mins Palm Jumeirah – 20 mins Al Maktoum International Airport – 45 mins For further details and viewing, feel free to call: Mr. MOEEN AHMAD at Royal B I P Real Estate Brokers is a leading company specializing in the brokerage of residential and commercial properties and provides ONE STOP solutions to its owners/landlords and investors to achieve their desire results. We are always there to assist our clients in every aspect of searching and finalizing sales transactions of residential & commercial properties, buildings and plots with up-to-date knowledge of UAEs Real Estate market and laws. Royal B I P Real Estate Brokers is registered with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) No. 28284
Вилла Golden Wood Development
Вилла Golden Wood Development
Дубай, ОАЭ
от
€309,544
Площадь 0–88 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: AG LUXURY PROPERTIES LLC
AG Real Estate с гордостью предлагает вам эту 1-комнатную квартиру в Golden Wood Views, JVT. Price: 1,200,000 AED Golden Wood Views — четырехэтажный жилой дом в районе Jumeirah Village Triangle. Здание было построено компанией Golden Wood Real Estate Development. К услугам гостей студии, 1, 2 и 3-комнатные квартиры. Этот комплекс без права собственности предоставляет жильцам различные удобства. Эти удобства включают тренажерный зал, бассейн, сауну, джакузи, паровую баню, площадку для барбекю, детскую игровую площадку, велосипедную дорожку, баскетбольную площадку и бизнес-центр.
Многоквартирный жилой дом 2BR | Park Views | Prime Location
Многоквартирный жилой дом 2BR | Park Views | Prime Location
Дубай, ОАЭ
от
€373,000
Сдача в: 2024
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительную 2-комнатную квартиру, расположенную в Арджане, известную как Park Views от Samana Developers Удобства и удобства; 2 спальни 3 ванны без мебели BUA; 1118 кв. Порошковая комната Частный бассейн Балкон и Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Бассейн тренажерный зал Район барбекю Медицинский центр Детская игровая площадка Парк и Досуг Столовая и розничная торговля Супермаркет и Торговая зона мечеть Школа и институты Велоспорт, Бег и Бег Зеленая обстановка Спа и Сауна Фитнес-центр спорт Йога и Медитация Расположение рядом; Jumeirah Village Circle – 10 минут Торговый центр Эмиратов – 15 мин Бурдж Аль Араб – 20 минут Бурдж Халифа – 20 минут Международный аэропорт Дубая – 25 минут Международный аэропорт Аль Мактум – 35 минут Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Таунхаусы Malta в окружении лагун и песчаных пляжей, DAMAC Lagoons, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Таунхаусы Malta в окружении лагун и песчаных пляжей, DAMAC Lagoons, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€706,000
Агентство: TRANIO
Проект представляет собой комплекс с инфраструктурой и таунхаусами с 4-5 спальнями, в стиле мальтийской и средиземноморской культуры и архитектуры. Таунхаусы окружены лазурными лагунами, белыми песчаными пляжами, тропическими растениями. Удобный план оплаты: 20% - предоплата, 60% - во время строительства, 20% - при сдаче объекта. Удобства и оснащение в доме Другие удобства: кафе, супермаркет, круглосуточная охрана, оздоровительный центр, водные аттракционы, площадка для йоги, VR-парк, плавучий цветочный рынок. Расположение и объекты поблизости Район DAMAC Lagoons расположен в нескольких минутах от DAMAC Hills, гольф-сообщества мирового класса, которое предлагает своим жителям доступ к таким развлечениям, как гольф, волновой бассейн, конный клуб, ферма домашних животных, озеро для рыбалки, скейт-парк, спортивные площадки и многое другое. Ближайшие торговые центры: First Avenue Mall (5 минут), City Centre Me'aisem (10 минут), Cityland Mall (8 минут) и Mall of the Emirates (25 минут). Ближайшие медицинские центры: Prime Medical Centre (5 минут), Aster Medical Centre (8 минут), Mediclinic Parkview Hospital (10 минут) и NMC Royal Hospital (15 минут). Международный аэропорт Аль-Мактум находится в 20 минутах езды. Международный аэропорт Дубая - в 30 минутах езды.
Жилой квартал MARINA GATE
Жилой квартал MARINA GATE
Дубай, ОАЭ
от
€450,000
Агентство: Address Property
Дубай, один из семи эмиратов ОАЭ, менее чем за полвека превратился в космополитичный город, что делает его одним из самых важных коммерческих и культурных центров Персидского залива и одним из самых захватывающих мест для жизни в мире. Здесь находится порт Джебель-Али, крупнейшая в мире искусственная гавань и крупнейший порт региона: Международный аэропорт Дубая, один из самых загруженных аэропортов в мире, и Emirates, одна из крупнейших авиакомпаний в мире. Славится своими превосходными архитектурными достоинствами, в том числе первым в мире 7-звездочным отелем с Бурдж-аль-Араб, 8-м чудом света с Пальмой Джумейра, самым длинным в мире метро без водителя, крупнейшим в мире торговым центром Dubai Mall и самым высоким небоскребом Бурдж-Халифа в Дубае. Оживленная Дубай MARINA - один из самых востребованных районов Дубая. Расположение Marina Gate расположена именно в этом оживленном месте. Расположенный у входа в самую большую в мире искусственную пристань для яхт, комплекс имеет прямой доступ к Marina Walk - самой известной части района Марина. Вы можете отправиться на неспешную ночную прогулку или утреннюю пробежку по всему периметру. Вы можете выпить свой любимый кофе или взять напрокат велосипед. Если вам надоест находиться на суше, вы можете сесть и выйти из водного такси с билетом на весь день и насладиться прогулкой на лодке вокруг островов Мира, Бурдж-аль-Араб. В качестве альтернативы вы также можете взять напрокат яхту и провести день на рыбалке. Любители еды могут посетить рестораны, а шопоголики могут насладиться  прилавками и магазинами, разбросанными по всей набережной. Пятизвездочные отели, такие как Grosvenor House, Marriott и Westin, находятся в нескольких минутах ходьбы от комплекса Marina Gate Residences. Расположенный недалеко от моста, который соединяет остров с материком на его северной стороне, отель обеспечивает легкий доступ и парковку для жителей. Общественный транспорт в пределах пристани для яхт мирового класса. В дополнение к очень легкодоступным такси и лимузинам, в Marina Gate вы находитесь менее чем в 5 минутах ходьбы от трамвайной остановки. Трамвай - ваш идеальный вид транспорта, если вы хотите насладиться оживленной набережной JBR и ее бесчисленными достопримечательностями. Комплекс также расположен в непосредственной близости от станции метро Marina. Метро - это самый быстрый способ добраться до ваших любимых торговых центров или других отдаленных мест в городе. ПРЕДСТАВЛЯЕМ РЕЗИДЕНЦИИ Комплекс Residences at Marina Gate, расположенный у ворот МАРИНА Гейт, северного входа в возвышающееся сообщество Дубай Марина, представляет собой триумвират жилых башен у ворот в Дубай Марина. Ворота Марины были продуманы с большим вниманием к деталям. В соответствии с потребностями жителей здание объединяется в последовательность привлекательных пространств, которые позволяют  переходить от общественных к частным зонам, от активного к спокойному использованию и от утилитарных функций к презентационным зонам. На живописных уровнях подиума разместятся торговая колоннада, виллы и спортивные клубы в сочетании с обсаженными деревьями общественными пространствами и пейзажными бассейнами, чтобы завершить современный фасад. ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ДУХ ВИДЫ Резиденции в Marina Gate предлагают потрясающие виды на набережную, создавая впечатляющее дополнение к горизонту Дубай Марина. РЕЗИДЕНЦИИ Каждая квартира в резиденциях на Marina Gate спроектирована так, чтобы максимально увеличить внутреннее пространство с высокими потолками и прямыми углами, идеально сочетая яркие, современные вертикальные линии с вдохновенной внутренней отделкой. С просторных балконов и окон от пола до потолка открывается потрясающий вид, независимо от того, смотрите ли вы на далекий горизонт, городской пейзаж или спокойные воды пристани для яхт. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В МАРИНА ГЕЙТ Торговая колоннада была спроектирована таким образом, чтобы создать живую, активную связь с остальной частью сообщества без ущерба для конфиденциальности и уединения жителей. Пешеходные переходы, ведущие к более чем 50 торговым точкам, предлагают широкий спектр удобств и возможностей для отдыха, включая супермаркет, тренажерный зал, салоны красоты и спортивные сооружения, расположенные на первом и втором этажах. MARINA GATE I Захватывающий дух пейзажный бассейн с контролем температуры Зона детского бассейна  Впечатляющий двухуровневый тренажерный зал с видом на пристань для яхт Чемпионский уровень, освещенные корты для игры в сквош и паддл-теннис 8 скоростных лифтов со специальным служебным лифтом Погрузочная платформа с прямым доступом для беспроблемного перемещения в условиях специальной безопасности со встроенным видеонаблюдением 24-часовые услуги консьержа Охраняемая парковка для резидентов Просторная парковка для посетителей MARINA GATE II Лаундж-бассейн с контролем температуры Детский бассейн  Впечатляющий двухуровневый тренажерный зал с паровой баней и сауной  Полноразмерная баскетбольная площадка 9 высокоскоростных лифтов со специальным служебным лифтом Погрузочная площадка с прямым доступом для беспроблемного въезда  Специальная охрана со встроенным видеонаблюдением 24-часовые услуги консьержа Охраняемая парковка для жителей  Просторная парковка для посетителей.
Многоквартирный жилой дом 2BR | Arbor View | Offplan
Многоквартирный жилой дом 2BR | Arbor View | Offplan
Дубай, ОАЭ
от
€446,000
Сдача в: 2026
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в Арджане, известную как Arbor View от Ellington Properties Соседство поблизости; Вилла Лантана – 1,4 км Дубайский научный парк – 1,7 км Мотор Сити – 2,3 км Спорт Сити – 3,3 км Удобства и удобства; 2 спальни 3 ванны без мебели BUA; 1444 кв. Порошковая комната Прачечная Горничная комната Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Бассейн тренажерный зал Район барбекю Столовая и розничная торговля Ресторан и Кафе Детская игровая площадка Досуг и Парк Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт Фитнес-центр Школа и Институт Спортивный корт Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н MOEEN AHMAD в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 1BR | Harbour Lights | Mina Rashid
Многоквартирный жилой дом 1BR | Harbour Lights | Mina Rashid
Дубай, ОАЭ
от
€331,000
Сдача в: 2027
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 1 спальней, расположенные в Мина Рашид, известной как Harbour Lights от Damac Properties Основные моменты; Высококачественные удобства и удобства доступны Яхты и пляжные зоны с местами отдыха Знаменитый вид на море и пляжи Отличная связь через основные дороги Современный архитектурный стиль и высотное развитие Удобства и удобства; 1 спальня 2 ванны без мебели BUA; 801 кв. Порошковая комната Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Район барбекю Бассейн тренажерный зал Столовая и розничная торговля Детская игровая площадка Детская игровая площадка Ресторан и Кафе Беговая, беговая и велосипедная зона Спа и Сауна Фитнес-центр Досуг и Парк Спортивный корт Отели Торговая и супермаркетная зона Водная активность Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н MOEEN AHMAD в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция Vista в центре престижного жилого района Dubai Studio City, ОАЭ
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция Vista в центре престижного жилого района Dubai Studio City, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€207,960
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает бассейнами для детей и взрослых, деткой площадкой, зоной барбекю и зоной для занятий йогой, ухоженным садом. Окончание строительства - сентябрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с ресторанами и кафе, клубами поло и верховой езды, гольф-клубом и Шейх-Зайед-Роад. Клуб верховой езды - 2 минуты Шейх-Зайед-Роад - 3 минуты Автодром Дубай - 3 минуты Дубай Марина - 18 минут Международный аэропорт - 25 минут
Жилой комплекс Danube&Aston Martin
Жилой комплекс Danube&Aston Martin
Дубай, ОАЭ
от
€246,341
Агентство: DOM REAL ESTATE
Danube Properties известен как самый надежный бренд недвижимости в ОАЭ. С обязательством построить роскошные дома мечты в доступные цены, Дунай меняет представление о роскошной жизни с момента своего зарождение. Потрясающая архитектура, замечательные удобства и непревзойденных местах, каждый проект стратегически концептуализирован для выполнить все ваши требования. Danube Group стремится обеспечивать качество и постоянство с 1993 года, что сделало Danube Properties самый надежный бренд в мире. 0% рассрочка 50/50. 20% первоначальный взнос. ♦️СТУДИЯ - от 260 000 $  ♦️1BR - от 410 000 $ (4 вида) ♦️ 1BR+POOL+OFC (40 ед.) - От 450 000 $  ♦️2BR+бассейн - от 575 000 $  ♦️3BR + Бассейн (2 вида)- От 770 000 $ ♦️ НЕБО ВИЛЛЫ 3БР - 1 630 000 $ (12 шт.) 4БР - 1 700 000 (12 шт.) 5БР - 3 060 000 (8 шт.) ПОЛНОСТЬЮ МЕБЛИРОВАНА
Многоквартирный жилой дом 1BR | Thyme Central Park | City Walk
Многоквартирный жилой дом 1BR | Thyme Central Park | City Walk
Дубай, ОАЭ
от
€500,000
Сдача в: 2026
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 1 спальней, расположенные в City Walk, известной как Thyme от Meraas Основные моменты; Образ жизни в пышном зеленом ландшафте Доступны привлекательные и гибкие варианты плана платежей Дикий спектр услуг и удобств в отличие от любого другого сообщества Идеально подходит для быстрого и удобного доступа к основным достопримечательностям Удобства и удобства; 1 спальня 1 ванна без мебели BUA; 834 кв. Прачечная Зона коммунальных услуг Открытая кухня Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона 24 × 7 Безопасность Доступ к пляжу Медицинский центр Детская игровая площадка Ресторан и Кафе Фитнес-центр Столовая и розничная торговля Вид на море Бассейн тренажерный зал Район барбекю Больничная зона Спа и Сауна Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт Водная активность Школа и Институт Йога и Медитация Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н MOEEN AHMAD в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 2828
Жилой комплекс Современная резиденция The Quayside в самом центре района Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Современная резиденция The Quayside в самом центре района Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€1,05 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с парковочными местами. Резиденция располагает библиотекой, зонами отдыха, бассейном с водопадом, беседками, детским бассейном, детской площадкой и детской игровой комнатой, спа-зонами, фитнес-центром, клубом, обеденной зоной на открытом воздухе и зоной барбекю. Окончание строительства - 1 квартал 2026 года. Расположение и объекты поблизости Станция метро - 5 минут Дубай Молл и Бурдж Халифа - 11 минут Поле для гольфа - 15 минут Международный аэропорт Дубай - 18 минут Пляж - 20 минут Бурдж-Аль-Араб - 20 минут Пальма Джумейра - 22 минуты
Многоквартирный жилой дом 2BR | Marriot Executive Residence | MAG
Многоквартирный жилой дом 2BR | Marriot Executive Residence | MAG
Дубай, ОАЭ
от
€598,000
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в Barsha South, известную как Marriot Executive Residence от MAG Удобства и удобства; 2 спальни 3 ванны Полностью меблированный BUA; 1488 кв. Порошковая комната Прачечная Посудомоечная машина холодильник Балкон / Терраса Лобби, лифт и зона ожидания Приемная зона Бассейн тренажерный зал Район барбекю Конференц-зал Настольная комната клуб Спа и Сауна Супермаркет и Торговая зона 24/7 Безопасность Семейная зона Досуг и Парк Спортивные площадки Соседство поблизости; Вилла Лантана – 1,0 км Арабские ранчо – 4,0 км Мотор Сити – 4.0Km Студия Сити – 4,3 км Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом 1BR | Vincitore Dolce Vita | Offplan
Многоквартирный жилой дом 1BR | Vincitore Dolce Vita | Offplan
Дубай, ОАЭ
от
€200,000
Сдача в: 2026
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 1 спальней, расположенные в Арджане, известном как Dolce Vita от Vincitore Real Estate Development План оплаты; Авансовый платеж – 20% Во время строительства – 51% На передачу – 5% После передачи – 24% Удобства и удобства; 1 спальня 2 кровати без мебели BUA; 756 кв. Порошковая комната Прачечная Открытая кухня Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона тренажерный зал Район барбекю Бассейн Столовая и розничная торговля Ресторан и Кафе Центр здравоохранения Детская игровая площадка Супермаркет и Торговая зона сад Спа и Сауна Общественный зал Больничная зона Школа и Институт Спортивный корт Фитнес-центр Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт Соседство поблизости; Дубайский научный парк – 1,3 км Вилла Лантана – 1,6 км Мотор Сити – 2,5 км Студия Сити – 2,5 км Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н MOEEN AHMAD в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 2828
Жилой комплекс Новая резиденция Skyros с бассейном и зоной отдыха в престижном районе Arjan, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Skyros с бассейном и зоной отдыха в престижном районе Arjan, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€221,972
Агентство: TRANIO
Предлагаются элитные апартаменты, некоторые из которых имеют собственные бассейны. Резиденция располагает бассейном с террасой, оздоровительным клубом, тренажерными залами, парной и сауной, баскетбольной площадкой на крыше, зоной отдыха и кинотеатром на крыше, детской площадкой, парковкой, магазинами, зеленой зоной. Окончание строительства - июнь 2026 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с Шейх-Зайед-Роад, школами и медицинскими учреждениями. Парк цветов - 5 минут езды Mall of Emirates - 5 минут езды Бурдж Халифа - 10 минут езды
Жилой комплекс Жилой комплекс Reva Residences с видом на город, парк, водный канал, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Reva Residences с видом на город, парк, водный канал, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€483,500
Агентство: TRANIO
Проект представляет собой высокое 30-этажное здание с элитными апартаментами с 1-2 спальнями. В апартаментах с 17 -26 этажей из окон открываются захватывающие виды на район Business Bay и Дубайский канал . Кроме жилых единиц, в проекте есть различные удобства для жильцов: бассейны для детей и взрослых с регулируемой температурой, два современных тренажерных зала внутри здания и снаружи, студия йоги, паровые комнаты и сауна и т.д. Расположение и объекты поблизости Комплекс расположен в Business Bay, рядом с Дубайским каналом и престижным районом Downtown. Рядом - школы, больницы, рестораны и кафе, бутики и магазины в крупнейшем в мире торговом центре. Ближайший аэропорт - Международный аэропорт Дубая. Он находится примерно в 21 минуте езды по дороге Al Khail Road.
Жилой комплекс Новые апартаменты в жилом комплексе с полями для гольфа, Jumeirah Golf Estates, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новые апартаменты в жилом комплексе с полями для гольфа, Jumeirah Golf Estates, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€238,992
Агентство: TRANIO
Первоклассный жилой комплекс включает 2 гольф-поля мирового класса, 4 ресторана, парк (более 4 тысяч деревьев), 15 озёр, 16 км беговых и велосипедных дорожек. Расположение и объекты поблизости 15 минут от ЭКСПО 2020 15 минут от Дубай Марины 15 минут от Пальмы Джумейра
Жилой комплекс Golf Views
Жилой комплекс Golf Views
Дубай, ОАЭ
от
€516,793
Площадь 143 м²
1 объект 1
Агентство: DDA Real Estate
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Golf Views – это закрытый жилой комплекс сообщества Emaar South, расположенный в развивающемся районе Dubai South. Проект от застройщика Emaar Properties сдан в эксплуатацию в 2020 году и представляет собой три соединенных между собой 10-этажных здания с подиумами и примыкающими к ним таунхаусами. Коллекция недвижимости комплекса представляет апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями, имеющие удобные планировки и интерьеры в светлых тонах. Каждое жилое помещение оснащено встроенным гардеробом, функциональной меблированной кухней, оборудованным санузлом и балконом. Из резиденций открывается вид на 18-луночное поле для гольфа и озелененные ландшафтные территории. Жильцам комплекса предлагаются современные удобства и услуги: - просторные гостиные; - балконы во всех апартаментах; - открытый бассейн с зоной отдыха; - спортзал и спа-комплекс; - рестораны и торговые площади; - детская площадка; - баскетбольная площадка; - автомобильный паркинг; - озелененные территории; - круглосуточная охрана и видеонаблюдение; - быстрый доступ к Emirates Road и New Expo Road. Расположение: Комплекс Golf Views находится в северной части застройки Emaar South, которая представляет собой проект по развитию полей для гольфа на юге Дубая. Район Dubai South обеспечен прямым доступом к железнодорожной сети Etihad, новому международному аэропорту Al-Mactoum и порту Palm Jebel Ali. Жилые районы Emaar South раскинулись на территории в 700 гектаров и соединяются озелененными бульварами с сетью общественного транспорта. В сообществе оборудовано 18-луночное поле для гольфа и гольф-клуб, а также планируется застройка крупных парков, велосипедных маршрутов, торговых комплексов и высококлассных отелей. По шоссе Emirates Road на транспорте жители комплекса могут быстро добраться: - до международных аэропортов DXB – за 45 минут, Al Mactoum – за 5 минут; - до небоскреба Burj Khalifa и торгового центра Dubai Mall – за 40 минут; - до острова Palm Jumeirah – за 30 минут; - до отеля Burj Al Arab – за 35 минут; - до набережной The Walk JBR – за 30 минут; - до торгового комплекса Mall of the Emirates – за 35 минут. Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Экономическая привлекательность: - Комиссия 0%; - Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. С нами Вы будете чувствовать безопасность, ведь у нас есть многолетний опыт в юридической сфере, а это гарантия соблюдения всех тонкостей при оформлении недвижимости. Звоните или пишите в чат, мы всегда на связи и рады ответить на все вопросы !!
Резиденция Квартира-студия премиум-класса!
Резиденция Квартира-студия премиум-класса!
Dubai Production City, ОАЭ
от
€192,089
Площадь 24–32 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Квартира-студия премиум-класса с высокой рентабельностью. Хотите приобрести квартиру в Дубае? Отличная идея! Мы поможем Вам с переездом и оформлением резидентства! Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Midtown Noor - новый жилой комплекс премиум-класса в районе International Media Production Zone в Дубае, рядом с гольф-полями. Эти апартаменты - ценные инвестиционные возможности, которые нельзя упускать. Расположен ЖК в захватывающей и оживленной локации. Состоит из 7 жилых зданий и включает в себя апартаменты разных размеров - элегантных и современных студий, а также квартир с 1, 2 и 3 спальнями.Эти апартаменты имеют современные интерьеры и отделку премиум-класса. Комплекс предоставляет красиво оформленные дома с освежающими зелеными открытыми газонами, баскетбольной площадкой, бассейном, супермаркетами, прачечными, аптеками, ресторанами с несколькими кухнями и кафе. ОСОБЕННОСТИ И УДОБСТВА: - Рестораны и кафе - Помещения для молитв - Детская площадка - Беговая дорожка - Теннисный корт - Плавательный бассейн - Тренажерный зал - Баскетбольные площадки - Видеонаблюдение, консьерж, парковка, охрана - Благоустроенная зеленая территория ПРЕИМУЩЕСТВА МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ: - 6 минут до метро - 10 минут до торгового центра - 10 минут до школ и детских садов - 19 минут до Пальма Джумейра - 20 минут до международного аэропорта Дубая Комплекс расположен в Международной зоне медиапроизводства (IMPZ). Жители Мидтауна будут наслаждаться привлекательным видом на горизонт Дубая и Jumeirah Golf Estates. Инвестиции в Объединенные Арабские Эмираты - одно из наиболее актуальных направлений на сегодняшний день. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
Многоквартирный жилой дом 3BR | Fashionz | Prime Location
Многоквартирный жилой дом 3BR | Fashionz | Prime Location
Дубай, ОАЭ
от
€617,000
Сдача в: 2026
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers is delighted to offer 3 bedroom apartment, located in JVT, known as Fashionz by Danube Properties Amenities & Facilities; 3 Bedroom 3 Bath Unfurnished BUA; 1,472 Sqft Maid room Private pool Balcony / Terrace Lobby, Lift & Waiting area Reception area Swimming pool Gym Barbeque area Dining & Retail outlet Restaurant & Cafe Health Care centre Kid’s play area Leisure & park area Basketball & Tennis court Beach Volleyball Jogging, Running & Cycling track Spa & Sauna room Beach access Yoga & Meditation area Shopping & Supermarket Garden Beauty salon Snooker area Mini-golf Cricket pitch Padel Tennis Location Nearby; Dubai Media City – 05 mins Sheikh Zayed Road – 05 mins Dubai Internet City – 08 mins Mall Of Emirates – 15 mins Dubai International Airport – 25 mins Al Maktoum International Airport – 30 mins For further details and viewing, feel free to call: Mr. MOEEN AHMAD at Royal B I P Real Estate Brokers is a leading company specializing in the brokerage of residential and commercial properties and provides ONE STOP solutions to its owners/landlords and investors to achieve their desire results. We are always there to assist our clients in every aspect of searching and finalizing sales transactions of residential & commercial properties, buildings and plots with up-to-date knowledge of UAEs Real Estate market and laws. Royal B I P Real Estate Brokers is registered with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) No. 28284
Многоквартирный жилой дом Studio | Liva | Nshama
Многоквартирный жилой дом Studio | Liva | Nshama
Дубай, ОАЭ
от
€113,000
Сдача в: 2025
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительную квартиру-студию, расположенную на городской площади, известной как Liva от Nshama. Основные моменты; Современные удобства и удобства Хорошо подключенное местоположение к ключевым направлениям Интерьеры, которые уникально разработаны План оплаты привлекателен и доступен Удобства и удобства; Studio 1 ванна без мебели Балкон BUA; 350 кв. Лобби, Лифт и Зона ожидания приемная Столовая и розничная торговля тренажерный зал Детская игровая площадка Зона отдыха Парк и сад ( Парк городской площади ) Ресторан и Кафе Бассейн Теннис и Баскетбол Корт Велоспорт, Бег и Бег Школы и институт Спортивный корт Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Резиденция Remraam с круглосуточной охраной, бассейнами и зелеными зонами, Dubailand, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Резиденция Remraam с круглосуточной охраной, бассейнами и зелеными зонами, Dubailand, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€203,846
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает ухоженными зелеными зонами, велосипедными и пешеходными дорожками, бассейнами, тренажерными залами, зонами барбекю, круглосуточной охраной. Удобства и оснащение в доме Плиточный пол Кухонная бытовая техника (встроенная вытяжка, холодильник, варочная панель, духовой шкаф, посудомоечная машина) Кухонная мебель Расположение и объекты поблизости Бизнес-Бэй - 20 минут Аэропорт - 15 минут Экспо 2020 - 15 минут Спорткомплекс - 5 минут Мотор-Сити - 5 минут
Вилла Gems Estate | Ultra Luxury Villa & Mansions
Вилла Gems Estate | Ultra Luxury Villa & Mansions
Дубай, ОАЭ
от
€4,30 млн
Сдача в: 2025
Застройщик: damac properties
Gems Estates - это уникальное сотрудничество между легендарным модным брендом Cavalli и виртуозом ювелирных изделий GRISOGONO –, оба мастера своего ремесла. Сделайте смелый выбор из изысканных вилл с пятью, шестью и семью спальнями, каждая с потрясающим, беспрепятственным видом на международный гольф-клуб Trump Dubai. Десятилетие мастерства Де ГРИСОГОНО занимает почетное место среди экстерьеров –, вдохновленных черным бриллиантом, величественным драгоценным камнем, источающим силу и грацию. Нежные, но захватывающие золотые черты безупречно дополняют темные экстерьеры, а большие стеклянные окна открывают для себя другой мир. Почувствуйте страсть джунглей в изысканных принтах животных и модных деревянных чертах, а гладкие и изогнутые текстуры подчеркивают визуальную драму. Кавалли не оставил камня на камне при проектировании интерьеров этих домов. Это высокая мода, живущая в самом диком и творческом состоянии. Сообщество DAMAC Hills - это устоявшееся автономное сообщество в популярном Дубайленде, состоящее из вилл, апартаментов и отеля. Дома расположены вокруг международного гольф-клуба Trump Dubai или The Park, почти четырех миллионов квадратных футов тематических садов, спортивных удобств, скейт-парка и конюшен. Существует также школа, супермаркет Carrefour и ‘ Зеленая зона ’, с более запланированным.
Жилой комплекс Новая резиденция Midtown Mesk с парками и бассейнами рядом со станцией метро, Production City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Midtown Mesk с парками и бассейнами рядом со станцией метро, Production City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€360,636
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает парками и лужайками, детскими площадками, зонами отдыха, тренажерным залом и спортивными площадками, бассейнами, беговыми дорожками, торговым центром, парковкой. Расположение и объекты поблизости Пальма Джумейра - 20 минут Дубай Молл - 19 минут Международная школа - 8 минут Станция метро - 6 минут Международный аэропорт - 25 минут
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Elitz 2 с бассейнами и полем для мини-гольфа, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Elitz 2 с бассейнами и полем для мини-гольфа, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€425,505
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает зонами отдыха, кинотеатром на открытом воздухе, бизнес-центром, кафе, детской площадкой и детским бассейном, зоной барбекю, библиотекой, тренажерным залом, студией танцев, полем для мини-гольфа, спортивными площадками, бассейном, джакузи, салоном красоты, площадкой для занятий йогой, оздоровительным клубом. Окончание строительства - 3 квартал 2026 года. Расположение и объекты поблизости Международный аэропорт Дубай - 20 минут Дубай Молл - 15 минут Бурдж Халифа - 15 минут Шейх-Зайед-Роад - 8 минут Джумейра Бич - 16 минут Дубай Марина - 14 минут
Многоквартирный жилой дом 2BR | Beach Oasis | Prime Location
Многоквартирный жилой дом 2BR | Beach Oasis | Prime Location
Дубай, ОАЭ
от
€305,000
Сдача в: 2024
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам 2-комнатные апартаменты, расположенные в Dubai Studio City, известном как Beach Oasis от Azizi Development Удобства и удобства; 2 спальни 2 ванны без мебели BUA; 848 кв. Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Район барбекю Бассейн тренажерный зал Дзен Гарден Зона йоги и зона медитации Искусственный пляж Образовательные учреждения CCTV Безопасность 24/7 Столовая и розничная торговля Досуг и Парк Ресторан и Кафе Велоспорт, Бег и Бег Спа и Сауна Фитнес-центр Спортивные сооружения Торговая и супермаркетная зона Расположение рядом; Дубайский автодром – 05 минут Мотор Сити – 05 минут Мохаммед бин Зайед Роуд – 05 минут ЭКСПО 2020 – 20 мин Дубай Марина – 20 минут Международный аэропорт Аль Мактум – 25 минут Музей будущего – 25 минут Пальма Джумейра – 25 минут Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой квартал Ellington
Жилой квартал Ellington
Дубай, ОАЭ
от
€129,803
Площадь 39 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: PH Real Estate
Рады представить новый проект от одного из топовых застройщиков Дубая! Британская компания Ellington строит уже 12й объект в данном районе.  Здесь высокая прибыль от ареды (10-12%) за счет высокого спроса и удачной локации. Высокий уровень качества их зданий никого не оставляет равнодушным! Для более подробной информации оставляйте заявку.
Жилой комплекс Уникальные апартаменты для инвестиций
Жилой комплекс Уникальные апартаменты для инвестиций
Дубай, ОАЭ
от
€389,369
Площадь 32–184 м²
11 объектов 11
Сдача в: 2026
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Грузии и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Crestmark — это будущий жилой комплекс, который будет расположен в оживленном районе Business Bay, откуда открывается потрясающий вид на Дубайский водный канал. Застройщиком башни является Ellington, первый проект застройщика в Business Bay, который уже привлек внимание инвесторов, желающих жить в самом сердце Дубая. Покупатели, предпочитающие динамичную городскую жизнь в центре энергичного города с модными бутиками, элитными ресторанами и головными офисами глобальных корпораций в непосредственной близости, могут выбирать между студиями и квартирами с числом спален от одной до трех в этом эксклюзивном новом комплексе. Элегантные интерьеры будут оформлены со вкусом. Из больших окон будут открываться потрясающие виды района Business Bay с головокружительными небоскребами, знаменитых плавучих вилл и отеля Dorchester. Новые резиденции предоставляют бесконечные возможности для отдыха и развлечений: комплекс Dubai Mall находится всего в одном километре. Любители фитнеса оценят зеленые лужайки, плавательный бассейн и тренажерный зал на территории. Центр Bay Square Business Hub находится в 300 метрах – до него можно дойти пешком. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в ОАЭ. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Многоквартирный жилой дом 2BR | Canal Crown | Prime Location
Многоквартирный жилой дом 2BR | Canal Crown | Prime Location
Дубай, ОАЭ
от
€864,000
Сдача в: 2026
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers is delighted to offer its clients amazing 2 bedroom apartment, located in Business Bay, known as Canal Crown by Damac Properties Amenities & Facilities; 2 Bedroom 3 Bath Unfurnished BUA; 1,475 Sqft Powder room Laundry area Open Kitchen Balcony / Terrace Lobby, Lift & Waiting area Reception area Barbeque area Swimming pool Gym Dining & Retail outlets Restaurant & Cafe Health care centre Kid’s play area Supermarket & Shopping area Sports court Yoga & Meditation Jogging, Running & Cycling track Community Hall Fitness centre Hospital Location Nearby; Dubai Mall – 05 mins Jumeirah Beach – 10 mins Burj Al Arab – 15 mins Dubai International Airport – 20 mins Dubai Marina – 25 mins For further details and viewing, feel free to call: Mr. MOEEN AHMAD at Royal B I P Real Estate Brokers is a leading company specializing in the brokerage of residential and commercial properties and provides ONE STOP solutions to its owners/landlords and investors to achieve their desire results. We are always there to assist our clients in every aspect of searching and finalizing sales transactions of residential & commercial properties, buildings and plots with up-to-date knowledge of UAEs Real Estate market and laws. Royal B I P Real Estate Brokers is registered with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) No. 28284
Жилой комплекс Новые квартиры для получения резидентской визы и арендного дохода в жилом комплексе Wilton Terraces, район MBR City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новые квартиры для получения резидентской визы и арендного дохода в жилом комплексе Wilton Terraces, район MBR City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€404,758
Агентство: TRANIO
Комплекс состоит из двух 12-этажных зданий на 283 квартиры с чистовой отделкой, встроенными шкафами и кухней с потолками высотой 3,2 м. Из окон открывается вид на небоскрёбы Бизнес Бэй. Удобства комплекса: бассейн барбекю тренажерный зал библиотека детская площадка 1 парковочное место для каждой квартиры Преимущества Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000. Расположение и объекты поблизости Район называют «городом» из-за его размеров и ожидаемого большого потока гостей и посетителей. Всего в MBR City планируется построить 26 400 жилых объектов с собственной монорельсовой дорогой, соединяющей район с двумя международными аэропортами. Также в проект включены: торговый комплекс The Mall of the World с самым большим в мире бассейном, больницы, школы, отели и спортивные центры. Территория района будет покрыта парками, включая поля для гольфа и центральный парк. Комплекс расположен рядом с главными достопримечательностями города. Поблизости от проекта также находятся 2 международных школы и 3 парка. В 14 минутах езды от комплекса находится природный заповедник Ras al Khor Wildlife Sanctuary, где обитает большая популяция фламинго. До Дубай Молла и Бурдж-Халифы можно доехать за 15 минут, до финансового центра Дубая — за 17 минут.
Вилла Eterno
Вилла Eterno
Дубай, ОАЭ
от
€376,909
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости. - Комиссия для наших Клиентов 0% (комиссию оплачивает застройщик); - Бесплатное управление недвижимостью; - Беспроцентная рассрочка до 7 лет; - Только опытные брокеры; - Полное сопровождение сделки; - Юридическая защита сделки; - Опыт работы более 15 лет; - Помощь с получением резидентства и переездом; - Компенсация 50% госпошлины; - Брокеры на территории РФ, ОАЭ, Грузии, Турции, Таиланда, Беларуси, Казахстана и др. стран; - Покажем объект лично или онлайн; - Привилегированный партнер более 50 застройщиков по всему миру! Жилой комплекс Eterno является одним из проектов в категории престижной недвижимости Дубая и располагается в районе Damac Hills 2. В новом комплексе представлены роскошные виллы на шесть или семь спален, а также таунхаусы на три, четыре или пять спален. Все дома построены в стиле современного минимализма и имеют большие панорамные окна, просторные балконы и эргономичную внутреннюю планировку. Жители частных вилл и таунхаусов получат доступ ко всем инфраструктурным объектам района Damac Hills 2, среди которых: - Город на воде с плавучим кинотеатром, несколькими ресторанами и кафе на берегу озера. - Волновой бассейн с зоной отдыха в стиле пляжей Малибу, где можно заниматься серфингом. - Протяженный бассейн lazy river. - Зоны отдыха, расположенные в окружении ландшафтных садов. - Центр для занятий спортом Sports Town с площадками для игры в футбол, баскетбол, теннис и тренажерным комплексом под открытым небом. - Фермерский рынок со свежими продуктами. - Сад бабочек. - Магазины и супермаркеты. Расположение: Damac Hills 2 может похвастаться отличным расположением относительно других районов города. Рядом с новым ЖК проходит сразу несколько крупных автомобильных дорог, по которым можно быстро добраться к деловым и промышленным кварталам города. Дорога до района Downtown Dubai с музыкальным фонтаном, большим молом и небоскребом Burj Khalifa занимает около получаса. Примерно столько же времени займет путь до аэропорта Al Maktoum. Примерно за 20 минут можно доехать до ближайших крупных торговых центров в соседних районах: Dubai Outlet Mall, где представлены магазины известных брендов, продающие товары с хорошими скидками; Cityland Mall с огромным парком, кинотеатрами, фуд-кортами и популярными брендовыми магазинами. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
Жилой комплекс Комплекс из вилл Aquilegia с водными аттракционами и площадками для игр и спорта, в тихом и спокойном районе Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Комплекс из вилл Aquilegia с водными аттракционами и площадками для игр и спорта, в тихом и спокойном районе Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€318,800
Агентство: TRANIO
Проект является закрытым сообществом в тихом озелененном районе Damac Hills 2, и находится рядом с Jebel Ali - Lehbab Road (E77). Комплекс состоит исключительно из вилл с тремя спальнями. Удобства и оснащение в доме Другие удобства: амфитеатр, озеро для катания на лодках, сад бабочек, велосипедные дорожки, озеро для рыбалки, плавучий кинотеатр, футбольное поле, площадка для игр в шахматы, беговая дорожка, искусственный пляж, открытый кинотеатр, пейнтбольный клуб, зооферма, парк для пикников, закусочная, игра "змеи и лестницы", волейбольная площадка, аквапарк с различными аттракционами, сад дзен. Расположение и объекты поблизости На автомобиле: 38 минут до ТЦ Dubai Mall 38 минут до Palm Jumeirah 37 минут до Burj Al Arab 42 минуты до The Walk JBR Международный аэропорт Дубая (DXB) - 39 минут Международный аэропорт Аль-Мактум - примерно в 44 минутах езды.
Жилой комплекс Высотная резиденция Fashionz с бизнес-центром, бассейнами и спа, JVT, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотная резиденция Fashionz с бизнес-центром, бассейнами и спа, JVT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€334,354
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает бассейнами для взрослых и детей, зоной для медитации, зонами отдыха, спортивными площадками, спа-зоной, бизнес-центром, зоной барбекю, кинотеатром на открытом воздухе, детской площадкой. Окончание строительства - 4 квартал 2026 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится между двумя основными автомагистралями страны. Международный аэропорт Дубай - 25 минут Дубай Молл - 20 минут Пальма Джумейра - 19 минут Бурдж-аль-Араб - 20 минут Пляж Джумейра - 19 минут
Жилой комплекс Новая резиденция Riviera IV с богатой инфраструктурой в районе MBR City, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Riviera IV с богатой инфраструктурой в районе MBR City, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€592,576
Агентство: TRANIO
Резиденция сочетает в себе средиземноморскую архитектуру и современный дизайн и располагает бассейном, ухоженным садом, бутиками, детскими и спортивными площадками. Окончание строительства - 3 квартал 2024 года. Расположение и объекты поблизости Шейх-Зайед-Роад - 15 минут Даунтаун Дубай - 10 минут Международный аэропорт Дубая - 12 минут Бизнес Бэй - 10 минут Пальма Джумейра - 22 минуты Пляж Джумейра - 12 минут Дубай Молл - 15 минут Бурдж Халифа - 15 минут Гольф-клуб - 10 минут
Многоквартирный жилой дом Studio | Hadley Heights | JVC
Многоквартирный жилой дом Studio | Hadley Heights | JVC
Дубай, ОАЭ
от
€140,000
Сдача в: 2025
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить однокомнатную квартиру, расположенную в JVC, известную как Hadley Heights от Leos Development Основные моменты; Легкий доступ к известным местам и местам Ограничено 216 единиц в разработке Пышные зеленые зоны и окружение безмятежными пространствами Гибкие и удивительные планы платежей позволяют легко защитить ваш дом Удобства и удобства; Studio 1 ванна без мебели BUA; 458 кв. Открытая кухня Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Бассейн тренажерный зал Район барбекю Столовая и розничная торговля Ресторан и Кафе Медицинский центр Детская игровая площадка Досуг и Парк Супермаркет и Торговая зона Спа и Сауна Спортивный корт сад Школа и Институт Беговая дорожка, Велоспорт и Бег трусцой Фитнес-центр 24/7 Безопасность Комната для переодевания Просторные парковочные места Внутренние игры Cabanas Нижняя полка Спортивный корт Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Canal Crown
Жилой комплекс Canal Crown
Дубай, ОАЭ
от
€526,686
Площадь 74–120 м²
2 объекта 2
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Бесплатная консультация. Помощь в получении статуса резидента. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Грузии и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Canal Crown в Business Bay Dubai — это недавно запущенный проект DAMAC Properties, одного из ведущих застройщиков элитной недвижимости на Ближнем Востоке. Damac Canal Crown — новый 39-этажный высотный комплекс. Проект расположен в самом сердце Business Bay, откуда открывается потрясающий вид на Дубайский канал и культовую Бурдж-Халифа. Инфраструктура: - Спортзал; - Рестораны; - Бассейн; - Парковка; - Камеры видеонаблюдения; - Супермаркет; - Детская игровая площадка; - Мечеть; - Спортивные сооружения; - Зона барбекю. Расположение: - Дубай Молл находится в 5 минутах. - Пляж Джумейра в 10 минутах. - Музей будущего в 10 минутах. - Бурдж Аль Араб в 15 минутах. - Международный аэропорт Дубая находится в 20 минутах. - Дубай Марина в 25 минутах. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в ОАЭ. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Многоквартирный жилой дом 1BR | Park Views | Payment Plan
Многоквартирный жилой дом 1BR | Park Views | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
от
€230,000
Сдача в: 2024
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительную 1-комнатную квартиру, расположенную в Арджане, известную как Park Views от Samana Developers План оплаты; Авансовый платеж – 15 минут До передачи – 47% После передачи – 38% Удобства и удобства; 1 спальня 2 ванны без мебели BUA; 657 кв. Порошковая комната Балкон и Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Бассейн тренажерный зал Район барбекю Медицинский центр Детская игровая площадка Парк и Досуг Столовая и розничная торговля Супермаркет и Торговая зона мечеть Школа и институты Велоспорт, Бег и Бег Зеленая обстановка Спа и Сауна Фитнес-центр спорт Йога и Медитация Соседство поблизости; Дубайский научный парк – 1,1 км Вилла Лантана – 1,4 км Мотор Сити – 2,7 км Студия Сити – 2,8 км Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Жилой комплекс Terrazzo с бассейнами и спортивными площадками, в окружении зелёных участков, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Terrazzo с бассейнами и спортивными площадками, в окружении зелёных участков, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€254,839
Агентство: TRANIO
Апартаменты с 1-3 спальнями в элитном клубном доме в гармоничном зелёном оазисе. Актуальная концепция клубного дома дополнена живописным зелёным подиумом и прекрасной инфраструктурой для отдыха от шума и суеты большого города. Доступна рассрочка с удобным планом оплаты. Удобства и оснащение в доме Подробнее: бассейн-инфинити; личные бассейны почти во всех квартирах; двор и сад на территории; тренажёрный зал; зоны для йоги и спорта на открытом воздухе. Расположение и объекты поблизости JVC — комфортный район для семей с детьми. JVC стал одним из самых популярных районов для аренды жилья. Средняя стоимость аренды квартиры с одной спальней в JVC выросла на 15,2% и составила 13 885 $ в год. Terrazzo соседствует с завершённой малоэтажной застройкой напротив Community Park. Свободных участков рядом с проектом нет: сообщество принимает свой окончательный облик. Рядом есть торговый центр THE CIRCLE MALL, школа JSS International School, парки, больницы, магазины.
Жилой комплекс Gateway II Residences
Жилой комплекс Gateway II Residences
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
€268,355
Площадь 88–117 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости. Gateway II Residences — это современная малоэтажная жилая башня с плавным фасадом, отражающим окружающие элементы природы. Отель расположен на оживленном острове Хаят в самом центре района Мина-аль-Араб, где расположены курорты InterContinental и Anantara. От башни можно легко добраться до соседнего острова, где можно найти магазины, рестораны на открытом воздухе и пляжный клуб. Предлагая уникальный образ жизни на берегу, Gateway II Residences идеально сочетает в себе природу, роскошь и современную практичность, чтобы способствовать спокойной жизни и стать идеальным домом для семьи и друзей. Комплекс Gateway II Residences, состоящий из просторных, изысканно оформленных апартаментов с 1 и 2 спальнями, сочетает в себе современную городскую изысканность и природную привлекательность на берегу моря. Удобства: - лобби/стойка регистрации; - бассейн, тренажерный зал, гостиная и детская игровая площадка; - беспрепятственный доступ к пляжу; - пристань для яхт и набережная в лагуне; - широкий выбор магазинов и ресторанов; - общественные парки и игровые площадки; - гипермаркеты и места отдыха; Расположения: Mina Al Arab — это место для блаженного отдыха, расположенное в красивой природной среде нетронутого побережья Рас-Аль-Хаймы. Район был создан с заботой об окружающей среде, с нетронутыми пляжами, многочисленными участками пышных парков и прибрежных водно-болотных угодий, посвященных сохранению и демонстрации своей природной красоты. Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Звоните или пишите, ответим на все вопросы, касающиеся приобретения апартаментов!  
Многоквартирный жилой дом 1BR | Seapoint | Emaar Beachfront
Многоквартирный жилой дом 1BR | Seapoint | Emaar Beachfront
Дубай, ОАЭ
от
€717,000
Сдача в: 2028
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительную 1-комнатную квартиру, расположенную на пляже Эмаар, известную как Seapoint от Emaar Properties Основные моменты; 1,5 км нетронутого пляжа Доступны варианты отдыха и развлечений мирового класса В нескольких шагах от Marina & Yacht club Привлекательные и выполнимые варианты плана платежей Хорошо связанный рай с удобствами на набережной Прямой доступ к набережной с широким спектром магазинов и ресторанов Удобства и удобства; 1 спальня 1 ванна без мебели BUA; 763 кв. Прачечная Открытая кухня Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Бассейн тренажерный зал Район барбекю Столовая и розничная торговля Ресторан и Кафе Детская игровая площадка Досуг и Парк Фитнес-центр Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт Торговая и супермаркетная зона Спа и Сауна Зеленый Окружающий Спортивный корт Медицинский центр Школа и Институт сад Водная активность Пляжный волейбол Доступ к пляжу Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н MOEEN AHMAD в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Резиденция Апартаменты в зелёном районе!
Резиденция Апартаменты в зелёном районе!
Дубай, ОАЭ
от
€549,517
Площадь 50–90 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Апартаменты Creek Vistas Grande в одном из самых зелёных районов Дубая с 2 спальнями по выгодной цене! Хотите приобрести квартиру в Дубае? Вы знаете, как инвестировать выгодно! Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Sobha Creek Vista Grande – новая коллекция апартаментов премиум-класса в районе MBR City, строительство которой запускает международный девелопер Sobha Realty. Башня завершит застройку комьюнити Sobha Hartland, а из ее окон будут открываться шикарные виды на Burj Khalifa и горизонт Downtown Dubai. ВЫСОКОКЛАССНЫЕ УДОБСТВА: - бассейн; - поликлиника; - зона медитации; - тренажерный зал; - детская игровая площадка; - зона барбекю. В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ: - 3 просторных парка; - широкий выбор кафе, ресторанов, мест для отдыха и развлечений; - больница, детские сады и школы; - поле для гольфа; ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: Sobha Hartland относится к freehold-зонам, поэтому иностранцы могут купить здесь недвижимость в личную собственность и далее распоряжаться ею по своему усмотрению: сдавать в аренду, продавать, передавать по наследству. Кроме того, приобретение апартаментов в Sobha Creek Vista Grande дает инвестору право на получение долгосрочной визы резидента – как для себя, так и для всех членов семьи. Резиденты ОАЭ могут воспользоваться всеми преимуществами местной системы налогообложения, в том числе избавить себя от уплаты налогов на прибыль. Доходность от аренды резиденций в этом комьюнити составит порядка 8%. Звоните или пишите! Подберём апартаменты под Ваш личный запрос! Бесплатно проконсультируем по объектам Дубая!
Жилой комплекс Апартаменты с потрясающим видом
Жилой комплекс Апартаменты с потрясающим видом
Дубай, ОАЭ
от
€1,92 млн
Площадь 20–231 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2026
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Грузии и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! SLS Residences the Palm Dubai — 10-этажный ультралюксовый комплекс от Roya Lifestyle Development LLC и известной компании в сфере гостиничного сервиса и обслуживания Ennismore. На продажу в комплексе SLS Residences the Palm Dubai представлены 113 единиц недвижимости с превосходной отделкой и премиальными условиями для жизни. Среди них апартаменты с 2 и 3 спальнями, дуплексы с 3-4 спальнями и ультрароскошные пентхаусы с личными бассейнами. Все резиденции будут дополнены просторной террасой, откуда можно любоваться потрясающими видами на Burj Al Arab, Atlantis, Dubai Marina и Арабский залив. Люксовые резиденции предлагаются в различных конфигурациях с жилой площадью от 130 кв. м до 1319 кв. м. Преимущества комплекса: Владельцам резиденций в комплексе SLS Residences the Palm Dubai будут предложены высококлассные удобства, включая частный бассейн, кинотеатр, площадки для занятий йогой и медитации, оздоровительный центр с процедурными спа-кабинетами, студию звукозаписи, частную гостиную для приватных ужинов. Пока дети будут веселиться в собственном детском клубе, взрослые смогут посетить фитнес-центр или клубный дом, созданный по проекту бренда SLS. Расположение: 5-15 минут Nakheel Mall, Sufouh Beach, Dubai Marina, Ain Dubai 25-35 минут Downtown Dubai, Business Bay, Международный аэропорт Дубая (DXB) Комплекс SLS Residences the Palm Dubai выгодно расположен на территории роскошного острова Palm Jumeirah. В 15 минутах езды находится автомагистраль Sheikh Zayed Road. Благодаря такому удобному местоположению резиденты без проблем смогут попасть в любую точку Дубая на личном транспорте. В 10 минутах езды от проекта расположен один из самых популярных торговых комплексов Дубая — Nakheel Mall. Дорога до развлечений Dubai Marina и роскошных пляжей в Al Sufouh займет не более 20 минут, а до Международного аэропорта Дубая (DXB) — полчаса. Всемирно известные достопримечательности Downtown Dubai и офисы Business Bay располагаются примерно в 25 минутах езды от комплекса. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в ОАЭ. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Многоквартирный жилой дом MARQUISE SQUARE
Многоквартирный жилой дом MARQUISE SQUARE
Дубай, ОАЭ
от
€32,00 млн
Агентство: Address Property
ЭТО MARQUISE SQUARE в 5 минутах от торгового центра Dubai Mall 7 минут от станции метро в 8 минутах езды от Бурдж-Халифы в 8 минутах езды от DIFC ИНТЕРЬЕР Изготовленные на заказ ламинированные двери европейского производства; Изготовленные на заказ ручки с роскошной матовой черной отделкой; Во всех спальнях есть встроенные шкафы на заказ; Высококачественная итальянская плитка. КУХНЯ Дизайн кухни на заказ, включающий эклектичное сочетание материалов; Столешницы из композитного камня и брызговики с высококачественным кварцем; Полностью интегрированная первоклассная бытовая техника SIEMENS Функция освещения под настенным блоком Шкафы и настенные блоки итальянского производства STOSA ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Светодиодное освещение европейского производства по всей территории; Выключатели и розетки LEGRAND; Проводка Cat 6 с телевизором, телефоном и точками передачи данных к основным приемным и спальням. МЕСТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Гостеприимный вестибюль стойки регистрации со стойкой консьержа; 24-часовая служба безопасности; Гостиная для посетителей; Специальное освещение и индивидуальный дизайн на стойке регистрации; 5 пассажирских лифтов и 1 служебный лифт. УСЛУГИ Открытый бассейн на подиуме с детским бассейном Ультрасовременный тренажерный зал Оздоровительный клуб Многофункциональный открытый корт Детская игровая площадка MARQUISE SQUARE НАХОДИТСЯ В САМОМ ПОПУЛЯРНОМ МЕСТЕ ДУБАЯ Он будет в центре будущего города, и это делает его привлекательной инвестиционной возможностью. Площадь Маркизы расположена на улице Бурдж-Халифа в всемирно известном районе Бурдж-Халифа. Его замечательное расположение находится всего в нескольких минутах от самого высокого здания в мире и ключевых деловых и финансовых районов, включая главный деловой центр Ближнего Востока - Международный финансовый центр Дубая (DIFC).
Жилой комплекс Suburbia
Жилой комплекс Suburbia
Дубай, ОАЭ
от
€221,681
Площадь 95 м²
2 объекта 2
Агентство: DDA Real Estate
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Suburbia - новый высотный комплекс премиум-класса в развитом районе Downtown Jebel Ali в Дубае, рядом со станцией метро, в нескольких минутах езды от белых песчаных пляжей Персидского залива. До проекта легко добраться как из любого района Дубая, так и из Абу-Даби. Один из крупнейших в мире тематических торговых центров находится неподалеку. Аэропорт Аль-Мактум в 20 км. Расположение Suburbia идеально подходит для тех, кто работает в Джебель-Али или рядом с ним, на площадке Expo 2020, Dubai World Central или в Абу-Даби. Suburbia состоит из трех зданий, построенных марокканском стиле, с яркими цветами и геометрическими узорами: двух башен и одного малоэтажного здания. Комплекс предлагает на продажу студии, апартаменты с одной, двумя и тремя спальнями, а также двухуровневые апартаменты с двумя, тремя и четырьмя спальнями. Квартиры продаются в готовом виде, под ключ, с высококачественной отделкой, мебелью и бытовой техникой. Инфраструктура комплекса предоставляет все необходимые удобства и услуги для полноценной жизни и отдыха. Инфраструктура комплекса: - благоустроенная территория с садом; - ландшафтный дизайн территории; - открытые террасы на крыше; - открытый бассейн, детский бассейн; - зона для загара и отдыха; - пешеходные дорожки; - лобби, ресепшн, консьерж-сервис; - ресторан, бар, кафе; - магазины; - современный фитнес-центр; - сауна и хамам; - детская игровая зона; - автомобильная парковка; - охрана и видеонаблюдение; Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Дубая!  
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