Квартира в новостройке with hotel style living in the heart of Dubai

Роскошные апартаменты с высокой отделкой в самом сердце Дубая.
Разработчик хорошо известен своим высоким качеством и ранней доставкой проектов.
Доступен 0%-ный план выплат до завершения строительства.
Полностью оборудованный фирменной кухонной техникой,
оборудованные ванные комнаты,
Встроенные шкафы.
Достопримечательности мирового класса:
Два больших входа в лобби,
Лобби лаундж,
24-часовой консьерж, элегантная зона высадки автомобилей,
Детская игровая площадка, тренировочная площадка,
Два фирменных фитнес-центра, оснащенных Technogym (более 3000 кв. футов каждый),
Два фирменных бассейна с контролируемой температурой в стиле неба (30 х 9 м каждый),
Бесшовная парковка (система распознавания номерных знаков),
Специальная велосипедная парковка для жителей и посетителей
10 скоростных лифтов с продвинутыми системами (5 в каждом блоке),
Видеоконтроль доступа для всех жителей,
Умные замки во всех входных дверях квартиры,
передовые системы обработки свежего воздуха и вентиляции с энергосбережением;
Wi-Fi подключение к Интернету в отдельных общих областях