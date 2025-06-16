  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Квартира в новостройке with hotel style living in the heart of Dubai

Квартира в новостройке with hotel style living in the heart of Dubai

Дубай, ОАЭ
от
$226,000
;
9
ID: 32994
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    7

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

English English

Роскошные апартаменты с высокой отделкой в самом сердце Дубая.

Разработчик хорошо известен своим высоким качеством и ранней доставкой проектов.

Доступен 0%-ный план выплат до завершения строительства.

Полностью оборудованный фирменной кухонной техникой,

оборудованные ванные комнаты,

Встроенные шкафы.

Достопримечательности мирового класса:

Два больших входа в лобби,

Лобби лаундж,

24-часовой консьерж, элегантная зона высадки автомобилей,

Детская игровая площадка, тренировочная площадка,

Два фирменных фитнес-центра, оснащенных Technogym (более 3000 кв. футов каждый),

Два фирменных бассейна с контролируемой температурой в стиле неба (30 х 9 м каждый),

Бесшовная парковка (система распознавания номерных знаков),

Специальная велосипедная парковка для жителей и посетителей

10 скоростных лифтов с продвинутыми системами (5 в каждом блоке),

Видеоконтроль доступа для всех жителей,

Умные замки во всех входных дверях квартиры,

передовые системы обработки свежего воздуха и вентиляции с энергосбережением;

Wi-Fi подключение к Интернету в отдельных общих областях

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Назад
