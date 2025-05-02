Квартира в новостройке Chelsea Residences

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Агентство
DDA Real Estate
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Резиденция располагает отелем, магазинами, клиникой, кинотеатром, консьерж-сервисом, ухоженным садом, террасами, тренажерным залом, бассейном на крыше, детской площадкой и бассейном.
Окончание строительства - апрель 2026 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с…
LIV Maritime от Liv Developers — это уникальный проект, воплощающий суть современной роскоши и исключительного комфорта. Расположенный в престижном районе Dubai Maritime City, комплекс предлагает впечатляющий выбор из просторных апартаментов, элегантных таунхаусов и изысканных дуплексов. Каж…