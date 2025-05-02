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Квартира в новостройке Chelsea Residences

Дубай, ОАЭ
от
$600,000
;
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3 1
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Медиа Медиа
ID: 25928
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Видеообзор многоквартирный жилой дом Chelsea Residences

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