  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилой квартал Удивительный многофункциональный комплекс в DAMAC Hills

Жилой квартал Удивительный многофункциональный комплекс в DAMAC Hills

Дубай, ОАЭ
от
$302,000
BTC
3.5922299
ETH
188.2841262
USDT
298 582.7207609
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
21
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 28094
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Добро пожаловать в удивительный многофункциональный комплекс в DAMAC Hills.

Ощутите вершину роскошной жизни в DAMAC District в DAMAC Hills, где впечатляющий архитектурный дизайн гармонично сочетается с первоклассными удобствами и природным великолепием.

Почувствуйте сочетание высококачественных материалов и тщательного внимания к деталям. Тщательно подобранная отделка, изготовленная на заказ сантехника и архитектурные элементы создают окружение, отражающее ваш изысканный вкус и индивидуальный стиль.

Прогуляйтесь по тенистым пальмовым садам, где извилистые дорожки и органичные текстуры мягко приведут вас к покою. Погрузитесь в ритм возмле водной глади, занимаясь йогой в саду. Насладитесь тишиной и комфортом Zen Lounge, где мягкие формы и приглушенные тона создают идеальное место для размышлений. Выведите свои занятия фитнесом на новый уровень с нашим передовым тренажерным залом, оснащенным технологией тренировок на базе искусственного интеллекта и обратной связью в режиме реального времени для персонализированных тренировок.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Manazel Al Khor
Дубай, ОАЭ
от
$371,233
Жилой комплекс Роскошный пентхаус с садом и бассейном в новой резиденции Shoaq с прямым выходом на пляж, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$9,75 млн
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция One by Preston с инфинити-бассейном и зонами отдыха рядом с Даунтаун Дубай, Dubai South, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$169,499
Жилой комплекс One Park Square
Дубай, ОАЭ
от
$197,386
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Fairway Residences с бассейнами и видами на поле для гольфа, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$501,076
Вы просматриваете
Жилой квартал Удивительный многофункциональный комплекс в DAMAC Hills
Дубай, ОАЭ
от
$302,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс Pearl House III
Жилой комплекс Pearl House III
Жилой комплекс Pearl House III
Жилой комплекс Pearl House III
Жилой комплекс Pearl House III
Показать все Жилой комплекс Pearl House III
Жилой комплекс Pearl House III
Дубай, ОАЭ
от
$176,004
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 16
Апартаменты с высоким показателем доходности в новом проекте Pearl House 3 от Imtiaz! Для жизни, перепродажи и сдачи в аренду (ROI - 10,3% в $)! Доход от перепродажи - до 21%! Апартаменты полностью меблированы! Срок сдачи - 1 кв. 2026 г. Удобства: плавательный бассейн на крыше, спортив…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс 350 Riverside Crescent
Жилой комплекс 350 Riverside Crescent
Жилой комплекс 350 Riverside Crescent
Жилой комплекс 350 Riverside Crescent
Жилой комплекс 350 Riverside Crescent
Показать все Жилой комплекс 350 Riverside Crescent
Жилой комплекс 350 Riverside Crescent
Дубай, ОАЭ
от
$446,896
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 61
Апартаменты в уникальном ЖК 350 Riverside Crescent в районе Bukadra! Доходность - 5,2% в $! Меблированная кухня! Идеально подойдет для жизни, инвестиций или сдачи в аренду! Удобства: различные варианты водных и спортивных развлечений, волновой бассейн, лагуна, спортивные объекты и прочие …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Bay View
Жилой комплекс Bay View
Жилой комплекс Bay View
Жилой комплекс Bay View
Жилой комплекс Bay View
Жилой комплекс Bay View
Жилой комплекс Bay View
Дубай, ОАЭ
от
$912,298
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 57
Площадь 68–128 м²
2 объекта недвижимости 2
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости. - Комиссия для наших Клиентов 0% (комиссию оплачивает застройщик); - Бесплатное управление недвижимостью; - Беспроцентная рассрочка до 7 лет; - Только опытные бро…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
68.0
912,298
Квартира 2 комнаты
128.0
1,56 млн
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации