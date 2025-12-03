  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Дубай
  4. Жилой комплекс Binghatti Cullinan

Жилой комплекс Binghatti Cullinan

Дубай, ОАЭ
от
$232,300
;
20
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 33009
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.12.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    21

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Удаленная сделка

О комплексе

Binghatti Cullinan — Роскошный многофункциональный проект от Binghatti в Al Jaddaf.

Binghatti Cullinan — это роскошный многофункциональный проект от Binghatti, расположенный в престижном комьюнити Al Jaddaf. Комплекс включает подземный уровень, граунд этаж, четыре уровня подиума, четырнадцать жилых этажей и крышу.

Инфраструктура комплекса Binghatti Cullinan:
— Бассейн для отдыха и плавания;
— Оборудованный тренажёрный зал;
— Спортивная площадка для активных занятий;
— Зоны для отдыха и общения, где жители могут наслаждаться тишиной и комфортом;
— Подземная парковка и безопасный доступ на территорию.

Локация и транспортная доступность:
Binghatti Cullinan расположен в удобном районе Al Jaddaf, всего в 5 минутах от Wasl Club, в 8 минутах от Wafi Mall, а также в 10 минутах от Festival City Center, The Dubai Mall, DXB Airport и Museum of the Future. Такое расположение обеспечивает удобный доступ к торговым, культурным и транспортным объектам города.

Свяжитесь с нами для получения консультации и организации просмотра этих эксклюзивных апартаментов и коммерческих помещений в Binghatti Cullinan.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

03.12.2025
Какую валюту брать в Таиланд: доллары, евро или рубли — что выгоднее и удобнее
Все новости
Похожие комплексы
Жилой комплекс J One Tower B
Дубай, ОАЭ
от
$1,25 млн
Жилой комплекс A Masterpiece in Dubai Maritime City, walking distance to the water. Omniyat / Talea
Дубай, ОАЭ
от
$613,919
Жилой комплекс Новая резиденция у воды Liv Waterside с бассейнами и спа-центром, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$3,17 млн
Жилой комплекс Новая элитная резиденция Cello с бассейнами рядом с автомагистралями, в престижном районе JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$301,458
Жилой комплекс Vela Viento
Дубай, ОАЭ
от
$4,99 млн
Вы просматриваете
Жилой комплекс Binghatti Cullinan
Дубай, ОАЭ
от
$232,300
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Дубае в жилом небоскребе под брендом Cipriani
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Дубае в жилом небоскребе под брендом Cipriani
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Дубае в жилом небоскребе под брендом Cipriani
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Дубае в жилом небоскребе под брендом Cipriani
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Дубае в жилом небоскребе под брендом Cipriani
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в Дубае в жилом небоскребе под брендом Cipriani
Многоквартирный жилой дом Квартиры в Дубае в жилом небоскребе под брендом Cipriani
Дубай, ОАЭ
от
$2,33 млн
Год сдачи 2026
Количество этажей 71
Роскошные квартиры в брендированном проекте с рассрочкой платежа в Даунтаун Дубай Даунтаун Дубай (Downtown Dubai) — динамичный флагманский район города, известный своими знаковыми достопримечательностями, первоклассным образом жизни и непревзойденной инвестиционной привлекательностью. Здесь …
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Dubai Wharf
Жилой комплекс Dubai Wharf
Жилой комплекс Dubai Wharf
Жилой комплекс Dubai Wharf
Жилой комплекс Dubai Wharf
Жилой комплекс Dubai Wharf
Дубай, ОАЭ
от
$624,110
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
Площадь 136 м²
1 объект недвижимости 1
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с гарантией доходности в недвижимость ОАЭ! - Гарантированный доход от сдачи в аренду в среднем 11%. - Благоприятный налоговый климат 0% на владение и сдачу в аренду. - Защита инвесторов со стороны надзорных органов RERA и DLD. - Помощь…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
136.0
624,110
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Малоэтажный жилой комплекс в окружении лагун и садов, в живописном зелёном районе Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Малоэтажный жилой комплекс в окружении лагун и садов, в живописном зелёном районе Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Малоэтажный жилой комплекс в окружении лагун и садов, в живописном зелёном районе Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Малоэтажный жилой комплекс в окружении лагун и садов, в живописном зелёном районе Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Малоэтажный жилой комплекс в окружении лагун и садов, в живописном зелёном районе Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Малоэтажный жилой комплекс в окружении лагун и садов, в живописном зелёном районе Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Малоэтажный жилой комплекс в окружении лагун и садов, в живописном зелёном районе Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$576,380
Вторая фаза проекта Lagoon Views. В проекте роскошные апартаменты c 1-2 спальнями в окружении зелени и кристальных лагун. На большой территории есть множество удобств для жильцов: бары, ресторан, водные развлечения. Расположен в живописном месте, прямо напротив района Damac Hills. В проекте …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации