Жилой комплекс Binghatti Cullinan

Binghatti Cullinan — Роскошный многофункциональный проект от Binghatti в Al Jaddaf.



Binghatti Cullinan — это роскошный многофункциональный проект от Binghatti, расположенный в престижном комьюнити Al Jaddaf. Комплекс включает подземный уровень, граунд этаж, четыре уровня подиума, четырнадцать жилых этажей и крышу.



Инфраструктура комплекса Binghatti Cullinan:

— Бассейн для отдыха и плавания;

— Оборудованный тренажёрный зал;

— Спортивная площадка для активных занятий;

— Зоны для отдыха и общения, где жители могут наслаждаться тишиной и комфортом;

— Подземная парковка и безопасный доступ на территорию.



Локация и транспортная доступность:

Binghatti Cullinan расположен в удобном районе Al Jaddaf, всего в 5 минутах от Wasl Club, в 8 минутах от Wafi Mall, а также в 10 минутах от Festival City Center, The Dubai Mall, DXB Airport и Museum of the Future. Такое расположение обеспечивает удобный доступ к торговым, культурным и транспортным объектам города.



Свяжитесь с нами для получения консультации и организации просмотра этих эксклюзивных апартаментов и коммерческих помещений в Binghatti Cullinan.