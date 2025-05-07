Дубай, ОАЭ

Выбор индивидуальных резиденций: от таунхаусов с 3 спальнями до вилл с 4–7 спальнями. Каждый из них черпает вдохновение в комфорте и природе, предлагая спокойную жизнь среди извилистых дорожек и тщательно ухоженных лужаек. Эти элегантные дома стоимостью от 4,18 миллиона дирхамов имеют элега…