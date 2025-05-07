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Шикарные апартаменты в Skyscape Altius в районе Bukadra! Шикарный вид на кристальную лагуну! Премиальная локация! Апартаменты для жизни и инвестиций! Гарантированный доход! Поблизости с ключевыми локациями Дубая! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ!
Удобства: …
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Апартаменты в роскошном жилом комплексе Skyscape Aura в районе Bukadra! Полностью меблированная кухня с техникой! Множество удобств для отдыха и развлечений! Потрясающий панорамный вид! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ!
Удобства: охрана и система видеонаблю…
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Агентство
DDA Real Estate
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Апартаменты в новом жилом проекте Skyvue Solair в районе Bukadra! Меблированная кухня! Идеально подойдет для жизни, перепродажи или сдачи в аренду! Красивый вид! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ!
Удобства: изысканные рестораны, спокойные сады для релаксации…
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Агентство
DDA Real Estate
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Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
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DDA Real Estate
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Выбор индивидуальных резиденций: от таунхаусов с 3 спальнями до вилл с 4–7 спальнями. Каждый из них черпает вдохновение в комфорте и природе, предлагая спокойную жизнь среди извилистых дорожек и тщательно ухоженных лужаек.
Эти элегантные дома стоимостью от 4,18 миллиона дирхамов имеют элега…
Роскошные апартаменты с функциональными планировками в новом проекте Skyscape Avenue в районе Bukadra! Панорамный вид на городские пейзажи! Полностью меблированная кухня с техникой! Первоклассные удобства! Для жизни и инвестиций! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в О…
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DDA Real Estate
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Апартаменты с завораживающим панорамным видом вид на лагуну! Апартаменты меблированы и все кухни оборудованы брендированной техникой Siemens! Беспроцентная рассрочка! Пpeкраcнaя кваpтира для жизни, инвестиций и cдачу в aренду!
Комфортабельный комплекс 310 Riverside Crescent расположен в р…
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DDA Real Estate
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Claydon House воплощает вневременную форму искусства богатства, спокойствия и целостной жизни благодаря впечатляющему архитектурному видению, тщательно продуманным резиденциям и роскошным удобствам. Погрузитесь в царство изысканной жизни в Claydon House, изысканно обставленной резиденции, ра…
Апартаменты в шикарном комплексе Ayana Gardens в районе Мейдан в Дубае! Апартаменты с оборудованной кухней! Отличная локация! Развитая инфраструктура! Апартаменты для жизни и инвестиций! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ!
Удобства: детская игровая площадка, …
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DDA Real Estate
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- Гарантированный доход от сдачи в аренду в среднем 11%.
- Благоприятный налоговый климат 0% на владение и сдачу в аренду.
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