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Новостройки в Nadd Al Sheba 2

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Жилой комплекс Skyscape Altius
Жилой комплекс Skyscape Altius
Дубай, ОАЭ
от
$486,099
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 85
Шикарные апартаменты в Skyscape Altius в районе Bukadra! Шикарный вид на кристальную лагуну! Премиальная локация! Апартаменты для жизни и инвестиций! Гарантированный доход! Поблизости с ключевыми локациями Дубая! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! Удобства: …
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Skyscape Aura
Жилой комплекс Skyscape Aura
Дубай, ОАЭ
от
$469,176
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 45
Апартаменты в роскошном жилом комплексе Skyscape Aura в районе Bukadra! Полностью меблированная кухня с техникой! Множество удобств для отдыха и развлечений! Потрясающий панорамный вид! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! Удобства: охрана и система видеонаблю…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Skyvue Solair
Жилой комплекс Skyvue Solair
Дубай, ОАЭ
от
$350,003
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 58
Апартаменты в новом жилом проекте Skyvue Solair в районе Bukadra! Меблированная кухня! Идеально подойдет для жизни, перепродажи или сдачи в аренду! Красивый вид! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! Удобства: изысканные рестораны, спокойные сады для релаксации…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс 330 Riverside Crescent
Жилой комплекс 330 Riverside Crescent
Дубай, ОАЭ
от
$430,839
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 52
Площадь 59–88 м²
3 объекта недвижимости 3
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%;…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Вилла Nad Al Sheba 5 Meraas
Вилла Nad Al Sheba 5 Meraas
Дубай, ОАЭ
от
$1,14 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Выбор индивидуальных резиденций: от таунхаусов с 3 спальнями до вилл с 4–7 спальнями. Каждый из них черпает вдохновение в комфорте и природе, предлагая спокойную жизнь среди извилистых дорожек и тщательно ухоженных лужаек. Эти элегантные дома стоимостью от 4,18 миллиона дирхамов имеют элега…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
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Жилой комплекс Skyscape Avenue
Жилой комплекс Skyscape Avenue
Дубай, ОАЭ
от
$466,314
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 53
Роскошные апартаменты с функциональными планировками в новом проекте Skyscape Avenue в районе Bukadra! Панорамный вид на городские пейзажи! Полностью меблированная кухня с техникой! Первоклассные удобства! Для жизни и инвестиций! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в О…
Агентство
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс 310 Riverside Crescent
Жилой комплекс 310 Riverside Crescent
Дубай, ОАЭ
от
$425,059
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 70
Апартаменты с завораживающим панорамным видом вид на лагуну! Апартаменты меблированы и все кухни оборудованы брендированной техникой Siemens! Беспроцентная рассрочка! Пpeкраcнaя кваpтира для жизни, инвестиций и cдачу в aренду! Комфортабельный комплекс 310 Riverside Crescent расположен в р…
Агентство
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Многоквартирный жилой дом Claydon House Hellington
Многоквартирный жилой дом Claydon House Hellington
Дубай, ОАЭ
от
$1,33 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Claydon House воплощает вневременную форму искусства богатства, спокойствия и целостной жизни благодаря впечатляющему архитектурному видению, тщательно продуманным резиденциям и роскошным удобствам. Погрузитесь в царство изысканной жизни в Claydon House, изысканно обставленной резиденции, ра…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
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Жилой комплекс Ayana Gardens
Жилой комплекс Ayana Gardens
Дубай, ОАЭ
от
$244,603
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Апартаменты в шикарном комплексе Ayana Gardens в районе Мейдан в Дубае! Апартаменты с оборудованной кухней! Отличная локация! Развитая инфраструктура! Апартаменты для жизни и инвестиций! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! Удобства: детская игровая площадка, …
Агентство
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Вилла Hartland II Villas
Вилла Hartland II Villas
Дубай, ОАЭ
от
$6,22 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с гарантией доходности в недвижимость ОАЭ! - Гарантированный доход от сдачи в аренду в среднем 11%. - Благоприятный налоговый климат 0% на владение и сдачу в аренду. - Защита инвесторов со стороны надзорных органов RERA и DLD. - Помощь…
Агентство
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Многоквартирный жилой дом One by Nine Dalands
Многоквартирный жилой дом One by Nine Dalands
Дубай, ОАЭ
от
$285,265
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Studio apartments, 1 bedroom apartments with or without private pool, 2 bedroom apartments with or without private pool. Payment plan: 60/40
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
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