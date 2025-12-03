  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Дубай
  4. Жилой комплекс House of WELL

Жилой комплекс House of WELL

Дубай, ОАЭ
от
$572,608
;
16
ID: 33029
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    13

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Удаленная сделка

О комплексе

House of WELL — клубный дом премиум-класса на Dubai Islands, созданный для осознанной жизни и абсолютного комфорта!

House of WELL — эксклюзивный проект от Well Concept Real Estate Development, расположенный в престижной прибрежной зоне Dubai Islands.

Интерьеры выполнены в теплых натуральных оттенках с использованием дерева, камня и текстурных материалов. Высокие потолки, продуманное зонирование, мягкое освещение и панорамные окна формируют ощущение пространства, чистоты и естественного света.

Удобства и wellness-философия
House of WELL строится вокруг идеи Clubhouse Living — объединения оздоровительных, социальных и рабочих пространств под одной крышей.

Для жителей предусмотрены:
- бассейн на подиуме с зонами релакса,
- фитнес-зона и специализированные wellness-пространства,
- SPA и комнаты отдыха,
- детская playroom,
- крытые и открытые лаунжи,
- элегантное лобби с консьержем,
- системы Smart Home,
- двухступенчатая очистка воздуха и воды,
— важнейший элемент концепции WELL Living.

Комплекс создан для баланса между работой, восстановлением и социальным комфортом.

Локация и доступность
House of WELL находится в самом сердце Dubai Islands — перспективного beachfront-кластера с новыми пляжами, торговыми зонами и яхтенными маринами.

Время в пути до ключевых локаций:
- 3 минуты — Dubai Islands Mall,
- 5 минут — Dubai Islands Beach,
- 7 минут — Dubai Islands Marina,
- 15 минут — Dubai International Airport,
- 20 минут — Dubai Frame,
- 25 минут — DIFC,
- 30 минут — Burj Khalifa / Downtown Dubai.

Локация сочетает прибрежную приватность и превосходную транспортную доступность.

Свяжитесь сейчас, чтобы получить презентацию House of WELL, изучить планировки и выбрать резиденцию в клубном доме, созданном для осознанной и гармоничной жизни у моря.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Продуктовые магазины
Еда и напитки

