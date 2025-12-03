Жилой комплекс House of WELL

House of WELL — клубный дом премиум-класса на Dubai Islands, созданный для осознанной жизни и абсолютного комфорта!



House of WELL — эксклюзивный проект от Well Concept Real Estate Development, расположенный в престижной прибрежной зоне Dubai Islands.



Интерьеры выполнены в теплых натуральных оттенках с использованием дерева, камня и текстурных материалов. Высокие потолки, продуманное зонирование, мягкое освещение и панорамные окна формируют ощущение пространства, чистоты и естественного света.



Удобства и wellness-философия

House of WELL строится вокруг идеи Clubhouse Living — объединения оздоровительных, социальных и рабочих пространств под одной крышей.



Для жителей предусмотрены:

- бассейн на подиуме с зонами релакса,

- фитнес-зона и специализированные wellness-пространства,

- SPA и комнаты отдыха,

- детская playroom,

- крытые и открытые лаунжи,

- элегантное лобби с консьержем,

- системы Smart Home,

- двухступенчатая очистка воздуха и воды,

— важнейший элемент концепции WELL Living.



Комплекс создан для баланса между работой, восстановлением и социальным комфортом.



Локация и доступность

House of WELL находится в самом сердце Dubai Islands — перспективного beachfront-кластера с новыми пляжами, торговыми зонами и яхтенными маринами.



Время в пути до ключевых локаций:

- 3 минуты — Dubai Islands Mall,

- 5 минут — Dubai Islands Beach,

- 7 минут — Dubai Islands Marina,

- 15 минут — Dubai International Airport,

- 20 минут — Dubai Frame,

- 25 минут — DIFC,

- 30 минут — Burj Khalifa / Downtown Dubai.



Локация сочетает прибрежную приватность и превосходную транспортную доступность.



Свяжитесь сейчас, чтобы получить презентацию House of WELL, изучить планировки и выбрать резиденцию в клубном доме, созданном для осознанной и гармоничной жизни у моря.