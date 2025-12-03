Жилой комплекс House of WELL

House of WELL — клубный дом премиум-класса на Dubai Islands, созданный для осознанной жизни и абсолютного комфорта!
House of WELL — эксклюзивный проект от Well Concept Real Estate Development, расположенный в престижной прибрежной зоне Dubai Islands.
Интерьеры выполнены в теплых натуральных оттенках с использованием дерева, камня и текстурных материалов. Высокие потолки, продуманное зонирование, мягкое освещение и панорамные окна формируют ощущение пространства, чистоты и естественного света.
Удобства и wellness-философия
House of WELL строится вокруг идеи Clubhouse Living — объединения оздоровительных, социальных и рабочих пространств под одной крышей.
Для жителей предусмотрены:
- бассейн на подиуме с зонами релакса,
- фитнес-зона и специализированные wellness-пространства,
- SPA и комнаты отдыха,
- детская playroom,
- крытые и открытые лаунжи,
- элегантное лобби с консьержем,
- системы Smart Home,
- двухступенчатая очистка воздуха и воды,
— важнейший элемент концепции WELL Living.
Комплекс создан для баланса между работой, восстановлением и социальным комфортом.
Локация и доступность
House of WELL находится в самом сердце Dubai Islands — перспективного beachfront-кластера с новыми пляжами, торговыми зонами и яхтенными маринами.
Время в пути до ключевых локаций:
- 3 минуты — Dubai Islands Mall,
- 5 минут — Dubai Islands Beach,
- 7 минут — Dubai Islands Marina,
- 15 минут — Dubai International Airport,
- 20 минут — Dubai Frame,
- 25 минут — DIFC,
- 30 минут — Burj Khalifa / Downtown Dubai.
Локация сочетает прибрежную приватность и превосходную транспортную доступность.
Свяжитесь сейчас, чтобы получить презентацию House of WELL, изучить планировки и выбрать резиденцию в клубном доме, созданном для осознанной и гармоничной жизни у моря.