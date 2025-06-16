Квартира в новостройке Eltiera Heights in Jumeirah Islands

Eltiera Heights - это первая жилая застройка на островах Джумейра, известная своей тихой элегантностью и природным окружением. Восходящая с отчетливой архитектурной идентичностью, башня объединяет плавный дизайн, продуманную детализацию и образ жизни, основанный на балансе. Расположенный в самом сердце одного из самых известных сообществ Дубая, Eltiera Heights предлагает новый уровень жизни, где дизайн и комфорт легко интегрируются.

Одна, две, три спальни и пентхаусы.

Острова Джумейра являются одним из самых выдающихся жилых районов Дубая, где естественная красота и архитектурная элегантность сосуществуют в идеальном балансе. Разработанный вокруг серии спокойных искусственных озер, район предлагает ощущение побега всего в нескольких минутах от оживленного центра города. С пышными пейзажами, усаженными деревьями дорожками и коллекцией продуманно устроенных резиденций он обеспечивает образ жизни, определяемый спокойствием и связью. В то время как отдельные кластеры полностью закрыты и закрыты, все сообщество поддерживает атмосферу эксклюзивности, безмятежности и легкой доступности.