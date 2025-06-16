  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  Квартира в новостройке Eltiera Heights in Jumeirah Islands

Дубай, ОАЭ
от
$500,000
от
$7,150/м²
;
2
ID: 33034
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ

О комплексе

English

Eltiera Heights - это первая жилая застройка на островах Джумейра, известная своей тихой элегантностью и природным окружением. Восходящая с отчетливой архитектурной идентичностью, башня объединяет плавный дизайн, продуманную детализацию и образ жизни, основанный на балансе. Расположенный в самом сердце одного из самых известных сообществ Дубая, Eltiera Heights предлагает новый уровень жизни, где дизайн и комфорт легко интегрируются.
Одна, две, три спальни и пентхаусы.
Острова Джумейра являются одним из самых выдающихся жилых районов Дубая, где естественная красота и архитектурная элегантность сосуществуют в идеальном балансе. Разработанный вокруг серии спокойных искусственных озер, район предлагает ощущение побега всего в нескольких минутах от оживленного центра города. С пышными пейзажами, усаженными деревьями дорожками и коллекцией продуманно устроенных резиденций он обеспечивает образ жизни, определяемый спокойствием и связью. В то время как отдельные кластеры полностью закрыты и закрыты, все сообщество поддерживает атмосферу эксклюзивности, безмятежности и легкой доступности.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Образование
Досуг

Похожие комплексы
Жилой комплекс Carmel Residences
Дубай, ОАЭ
от
$239,351
Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции One Beverly с бассейнами и полем для мини-гольфа в районе с развитой инфраструктурой Arjan-Dubailand, Дубай
Дубай, ОАЭ
от
$270,852
Жилой комплекс Новая резиденция Starlight с бассейном, зонами отдыха и коворкингом, Al Jaddaf, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$409,257
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Auresta с бассейнами, зонами отдыха и спортивными площадками, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$184,066
Многоквартирный жилой дом Seapoint Emaar Beachfront
Дубай, ОАЭ
от
$802,990
Другие комплексы
Жилой комплекс Evora Residences
Жилой комплекс Evora Residences
Жилой комплекс Evora Residences
Жилой комплекс Evora Residences
Жилой комплекс Evora Residences
Жилой комплекс Evora Residences
Жилой комплекс Evora Residences
Дубай, ОАЭ
от
$292,948
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 10
Апартаменты в новом жилом комплексе Evora Residences в оживленном районе Дубая! Полностью оборудованная кухня! Элегантно оформленные апартаменты! Рядом с Dubai Marina и EXPO! 3 минуты до метро! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! Удобства: охрана и системы ви…
Агентство
DDA Real Estate
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Новая резиденция Isola Bella с бассейнами, коворкингом и детским садом, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Isola Bella с бассейнами, коворкингом и детским садом, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Isola Bella с бассейнами, коворкингом и детским садом, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Isola Bella с бассейнами, коворкингом и детским садом, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Isola Bella с бассейнами, коворкингом и детским садом, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Isola Bella с бассейнами, коворкингом и детским садом, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Isola Bella с бассейнами, коворкингом и детским садом, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$305,966
Новый жилой комплекс, предлагающий уникальное сочетание стиля, комфорта и функциональности. Этот проект идеально подойдет как для молодых профессионалов, так и для семей с детьми, ценящих высокое качество жизни и современные удобства. Особенности проекта: Разнообразие планировок: От уютных …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов Shamsa с бассейнами и природным заповедником, Expo City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов Shamsa с бассейнами и природным заповедником, Expo City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов Shamsa с бассейнами и природным заповедником, Expo City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов Shamsa с бассейнами и природным заповедником, Expo City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов Shamsa с бассейнами и природным заповедником, Expo City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов Shamsa с бассейнами и природным заповедником, Expo City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов Shamsa с бассейнами и природным заповедником, Expo City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,31 млн
Предлагаются таунхаусы с подземным гаражом и садом. Резиденция располагает детскими площадками, парками, кинотеатрами на открытом воздухе, тремя клубами и спа-центрами, велосипедными и пешеходными дорожками, студией йоги и сауной, бассейнами, природным заповедником и озером. Окончание строит…
Агентство
TRANIO
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации