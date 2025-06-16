Жилой комплекс SOL Luxe

SOL Luxe — это уникальный жилой и коммерческий комплекс на Sheikh Zayed Road, одном из самых престижных адресов Дубая. Здание отличается современным архитектурным стилем и открывает прямые виды на центр города, культовый Бурдж-Халифа, а также на море и Бурдж-аль-Араб. Удобное расположение — всего в одной минуте от станции метро DIFC — гарантирует максимальную мобильность и комфорт.

Проект предлагает коллекцию резиденций с 1, 2 и 3 спальнями (некоторые с кабинетами), а также премиальные офисные пространства Grade A++. Благодаря тщательно продуманной планировке и разнообразию площадей, SOL Luxe подходит как для жизни, так и для работы в самом сердце мегаполиса.

Завершение проекта запланировано на Q4 2028 года, при этом предусмотрены выгодные гибкие планы оплат. Это инвестиция в будущее, которая сочетает престижное расположение, современную инфраструктуру и неповторимый образ жизни.