Жилой комплекс SOL Luxe

Дубай, ОАЭ
от
$520,000
;
5
ID: 32603
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    Emirates Towers (~ 1000 м)
  • Метро
    Financial Centre (~ 300 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

SOL Luxe — это уникальный жилой и коммерческий комплекс на Sheikh Zayed Road, одном из самых престижных адресов Дубая. Здание отличается современным архитектурным стилем и открывает прямые виды на центр города, культовый Бурдж-Халифа, а также на море и Бурдж-аль-Араб. Удобное расположение — всего в одной минуте от станции метро DIFC — гарантирует максимальную мобильность и комфорт.

Проект предлагает коллекцию резиденций с 1, 2 и 3 спальнями (некоторые с кабинетами), а также премиальные офисные пространства Grade A++. Благодаря тщательно продуманной планировке и разнообразию площадей, SOL Luxe подходит как для жизни, так и для работы в самом сердце мегаполиса.

Завершение проекта запланировано на Q4 2028 года, при этом предусмотрены выгодные гибкие планы оплат. Это инвестиция в будущее, которая сочетает престижное расположение, современную инфраструктуру и неповторимый образ жизни.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Жилой комплекс SOL Luxe
Дубай, ОАЭ
от
$520,000
