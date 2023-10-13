Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилая
  4. Квартиры

Квартиры в ОАЭ

Дубай
2961
Абу-Даби (Эмират)
93
Абу-Даби
91
Sharjah Emirate
39
Рас-эль-Хайма
35
Deira
33
Аджман (эмират)
14
Аджман
13
Показать больше
Квартира В архив
Очистить
3 242 объекта найдено
Квартира с мебелью в Дубай, ОАЭ
Квартира с мебелью
Дубай, ОАЭ
Площадь 102 м²
Компания HID Luxury с гордостью представляет эту потрясающую квартиру с 1 спальней в престиж…
€754,122
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Дубай, ОАЭ
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Дубай, ОАЭ
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Погрузитесь в воплощение роскоши в отеле Azizi Beach Oasis, расположенном в оживленном центр…
€205,435
Квартира со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Квартира со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Представляем Golf Greens - воплощение роскоши и спокойствия, расположенное среди пышной зеле…
€479,257
Квартира 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
DOM Real Estate offers you for sale this 3 bedroom apartment located at Downtown Views Tower…
€1,09 млн
Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
DOM Real Estate offers you for sale this 2 bedroom apartment located at The Vogue in Busines…
€415,729
Квартира 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
DOM Real Estate offers you for sale this 2 bedroom penthouse located at Six Senses Residence…
€3,64 млн
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
DOM Real Estate offers you for sale this 1 bedroom apartment located at Collective Tower 1 i…
€324,611
Квартира 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
DOM Real Estate offers you for sale this 3 bedroom apartment located at Marina Gate 2 in Dub…
€2,16 млн
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
DOM Real Estate offers you for sale this 1 bedroom apartment located at National Bonds Resid…
€272,407
Квартира с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не …
€1,33 млн
Квартира с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не …
€3,48 млн
Квартира с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не …
€4,66 млн
Квартира с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не …
€6,14 млн
Квартира с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал? Недвижимость в ОАЭ - лучший вари…
€637,925
Квартира с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал? Недвижимость в ОАЭ - лучший вари…
€701,577
Квартира с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
€588,027
Квартира с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
€838,860
Квартира с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
€1,31 млн
Квартира с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
€2,04 млн
Квартира с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
€15,75 млн
Квартира с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с ГАРАНТИЕЙ ДОХОДНОСТИ в недвижимость О…
€328,702
Квартира с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с ГАРАНТИЕЙ ДОХОДНОСТИ в недвижимость О…
€424,966
Квартира с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с ГАРАНТИЕЙ ДОХОДНОСТИ в недвижимость О…
€601,231
Квартира с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с ГАРАНТИЕЙ ДОХОДНОСТИ в недвижимость О…
€680,913
Квартира с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с ГАРАНТИЕЙ ДОХОДНОСТИ в недвижимость О…
€9,55 млн
Квартира с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не …
€644,905
Квартира с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не …
€941,353
Квартира с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал? Недвижимость в ОАЭ - лучший вари…
€286,047
Квартира с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с ГАРАНТИЕЙ ДОХОДНОСТИ в недвижимость О…
€244,642
Квартира с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Квартира с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с ГАРАНТИЕЙ ДОХОДНОСТИ в недвижимость О…
€358,280

Типы недвижимости в ОАЭ

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в ОАЭ

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти