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Квартира в новостройке EMAAR Altan at Creek Harbour

Дубай, ОАЭ
от
$500,000
;
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11 1
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25935
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

О комплексе

Перевод
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БУДУЩЕЕ ЖИЗНИ ВАТЕРФРОНА Dubai Creek Harbour - это уникальный анклав на набережной, где сочетаются современная роскошь, безмятежная природа и творчество. С поразительной архитектурой, живописными видами на воду и безмятежным заповедником дикой природы Рас-эль-Хор, он предлагает динамичное сочетание культуры, торговли и спокойствия, формируя будущее городской жизни. Наслаждайтесь эксклюзивными розничными набережными, отдыхайте у набережной или погружайтесь в яркие культурные центры, все в пределах досягаемости вашего порога.

Крик / Зеленые ворота

*Большинство мест

В нескольких минутах езды от центра города, аэропорта и, в конечном итоге, до DIFC и шейха Заида (когда будет осуществляться подключение к деловому переходу через залив)

Через 3,5 года у нас будет связь с метро в сообществе и повысит ценность сообщества.

Будущая башня и торговый центр окажут большое влияние на оценку

Зеленые ворота - всего 5 зданий в этом районе (другой район с такой же площадью - ручей пляжный район имеет более 14 проектов)

Район Зеленых ворот имеет массивный парк - 47 947 Sqm в области (с 17 удобствами прибл.)

В этом кластере будет первая школа гавани Дубайского ручья

Из всех кластеров, запущенных до сих пор, этот будет иметь максимальную зелень и открытое пространство.

Жизнь в Алтане - это блаженный отдых, где ручей мерцает, городской горизонт вдохновляет, а природа приглашает вас расслабиться. Прогуляйтесь по спокойным водам, прогуляйтесь по оживленным набережным и найдите мир в пышных садах. В Алтане дом — это больше, чем просто место, это опыт.

Баланс работы, игры и отдыха В Altan все, что вам нужно, находится всего в нескольких минутах ходьбы - зеленые насаждения, школы, магазины и многое другое, все в пределах досягаемости для связанного образа жизни.
Предназначенный для движения, созданный для мгновений у зеленых ворот, каждый элемент создан для вашего комфорта и благополучия. Будьте активны в спортзале и многоспортивном корте, отдыхайте у бассейна или наслаждайтесь зелеными газонами и открытыми игровыми площадками с семьей. Независимо от того, принимаете ли вы друзей в районе барбекю, играете в казуальную игру в бадминтон или просто впитываете в спокойной обстановке, жизнь здесь предназначена как для вибрации, так и для расслабления.

Разработчик Global Lifestyle EMAAR, лидер на мировом рынке недвижимости, за эти годы вырос и стал крупнейшим застройщиком за пределами Китая. Вы будете инвестировать в один из самых уважаемых брендов в мире.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Видеообзор многоквартирный жилой дом EMAAR Altan at Creek Harbour

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