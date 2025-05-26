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Аренда квартир и апартаментов на длительный срок в ОАЭ

Дубай
6
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24 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
La Voile находится в престижном районе Порт-де-ла-Мер, предлагая легкий доступ к пляжу и раз…
$35,393
в месяц
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Квартира 1 спальня в Mina Al arab, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Mina Al arab, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Опыт жизни на набережной в лучшем виде с этой просторной, стильной 2-комнатной квартирой в в…
$20,419
в месяц
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Квартира в Дубай, ОАЭ
Квартира
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Перейдите в эту стильную полностью меблированную студию в Elsee III от Pantheon, JVC. Предла…
$16,063
в месяц
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Квартира 2 спальни в Mina Al arab, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Mina Al arab, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 127 м²
Опыт жизни на набережной в лучшем виде с этой просторной, стильной 2-комнатной квартирой в в…
$32,671
в месяц
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Квартира 2 спальни в Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Добро пожаловать в Rehan Apartments, Aljada Community, расположенный в Шардже. Устройство пр…
$24,503
в месяц
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Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Добро пожаловать в Бингхатти Onyx, потрясающая жилая башня, расположенная в самом сердце Jum…
$23,142
в месяц
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Студия в Дубай, ОАЭ
Студия
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 16/30
Только годовая аренда — 85 000 AED! Полностью меблированные и оборудованные техникой апартам…
$1,928
в месяц
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DDA Real Estate
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Квартира в Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира
Аш-Шарджа, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Solo 1 - это современное жилое здание, расположенное в районе Ист-Виллидж в Альджаде, флагма…
$1,307
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 24/41
Роскошные апартаменты в комплексе премиум-класса Binghatti ONYX! Кухонный гарнитур, бытовая …
$1,815
в месяц
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 12/30
Только годовая аренда - 110 000 AED! Апартаменты в 91-этажном жилом комплексе Elite Residenc…
$2,495
в месяц
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Стильные апартаменты 1BR в LIVA, Town Square - с современной отделкой, открытой планировкой …
$19,058
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 4/32
олько годовая аренда - 150 000 AED!Апартаменты с современным дизайном в комплексе Banyan Tre…
$3,403
в месяц
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 10/38
Только годовая аренда — 70 000 AED!Готовые апартаменты с 1 спальней в элитном жилом комплекс…
$1,588
в месяц
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Социо Башня является жилым шедевром EMAAR. Свежий, модный и красочный социальный центр, кото…
$23,142
в месяц
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Дизайнерская студия класса Люкс в Дубаи в Дубай, ОАЭ
Дизайнерская студия класса Люкс в Дубаи
Дубай, ОАЭ
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 3/9
Дизайнерская студия в Мейдане – Живите с комфортом класса люкс 📍 Azizi Riviera – Локация,…
$1,780
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 18/21
Только годовая аренда — 300 000 AED! Апартаменты на долгосрочную аренду в комплексе с уникал…
$6,806
в месяц
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DDA Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 5/18
Только годовая аренда — 135 000 AED! Апартаменты 2+1 в жилом комплексе Socio Tower в многофу…
$3,062
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 5/18
Только годовая аренда — 140 000 AED! Стильные апартаменты 2+1 в жилом комплексе Socio Tower …
$3,176
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 10/38
Только годовая аренда — 80 000 AED! Готовые полностью меблированные и оборудованные техникой…
$1,815
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Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Ривьера Азизи сочетает средиземноморский шарм с современной жизнью. Он предлагает живописные…
$21,781
в месяц
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Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Испытайте роскошь в этой стильной резиденции с 1 спальней в культовых башнях DAMAC от Paramo…
$39,477
в месяц
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Квартира в Дубай, ОАЭ
Квартира
Дубай, ОАЭ
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Azizi Riviera 48 сочетает в себе французское Средиземноморье и современный дизайн, включающи…
$14,974
в месяц
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Квартира 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Квартира 1 спальня
Дубай, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Binghatti Amber в JVC - это элегантная 23-этажная жилая башня в самом сердце популярного кру…
$23,686
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Квартира 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 10/18
Только годовая аренда - 130,000 AED! Просторная квартира в роскошном жилом комплексе Socio T…
$2,949
в месяц
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DDA Real Estate
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