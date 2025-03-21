Жилой комплекс

Dubai Oasis — это комплекс роскошных вилл, который расположен в самом сердце зеленого островка вдали от городской суеты, на территории 322,000 м2. Виллы спроектированы таким образом, чтобы вы могли вести уединенную частную жизнь и в то же время легко выстраивать отношения с людьми вокруг. Между домами расположены общие парки и зеленые дорожки, предназначенные для детей и пешеходов, — идеальное место для прогулки и новых дружеских знакомств.
Dubai Oasis включает в себя около 300 домов с 4 и более спальнями и частным бассейном на лужайке, предлагая эксклюзивный образ жизни среди природы. В этом закрытом жилом комплексе каждая деталь поражает своим великолепием, будь то удивительный ландшафт, экзотические цветочные кластеры или обсаженные деревьями дорожки.
Инфраструктура
Поселившись здесь, вы получите свой личный оазис уединения и ощутите изящество в каждой детали!