Жилой комплекс

Dubai Oasis — это комплекс роскошных вилл, который расположен в самом сердце зеленого островка вдали от городской суеты, на территории 322,000 м2. Виллы спроектированы таким образом, чтобы вы могли вести уединенную частную жизнь и в то же время легко выстраивать отношения с людьми вокруг. Между домами расположены общие парки и зеленые дорожки, предназначенные для детей и пешеходов, — идеальное место для прогулки и новых дружеских знакомств.

Dubai Oasis включает в себя около 300 домов с 4 и более спальнями и частным бассейном на лужайке, предлагая эксклюзивный образ жизни среди природы. В этом закрытом жилом комплексе каждая деталь поражает своим великолепием, будь то удивительный ландшафт, экзотические цветочные кластеры или обсаженные деревьями дорожки.

Инфраструктура

Ботанический сад

Территория для собак

Стационарный тренажерный зал на открытом воздухе

Площадки для барбекю

Амфитеатр

Кинотеатр на открытом воздухе

Дзен-сад

Сад для йоги

Чайный домик

Бассейн с кромкой пляжа

Велосипедная и беговая дорожки

Скалодром

Трассы с веревочными препятствиями

Баскетбольная площадка

Скейт-парк

Игровая площадка

Площадка для пляжного волейбола

Паддл-теннис

Поле для крикета

Поселившись здесь, вы получите свой личный оазис уединения и ощутите изящество в каждой детали!