  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилой комплекс

Жилой комплекс

Дубай, ОАЭ
от
$2,53 млн
BTC
30.1462072
ETH
1 580.0916096
USDT
2 505 723.9889465
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
17
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 16653
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.06.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ

О комплексе

Dubai Oasis — это комплекс роскошных вилл, который расположен в самом сердце зеленого островка вдали от городской суеты, на территории 322,000 м2. Виллы спроектированы таким образом, чтобы вы могли вести уединенную частную жизнь и в то же время легко выстраивать отношения с людьми вокруг. Между домами расположены общие парки и зеленые дорожки, предназначенные для детей и пешеходов, — идеальное место для прогулки и новых дружеских знакомств.

 

Dubai Oasis включает в себя около 300 домов с 4 и более спальнями и частным бассейном на лужайке, предлагая эксклюзивный образ жизни среди природы. В этом закрытом жилом комплексе каждая деталь поражает своим великолепием, будь то удивительный ландшафт, экзотические цветочные кластеры или обсаженные деревьями дорожки.

 

Инфраструктура

  • Ботанический сад 
  • Территория для собак 
  • Стационарный тренажерный зал на открытом воздухе 
  • Площадки для барбекю  
  • Амфитеатр  
  • Кинотеатр на открытом воздухе  
  • Дзен-сад 
  • Сад для йоги 
  • Чайный домик  
  • Бассейн с кромкой пляжа
  • Велосипедная и беговая дорожки 
  • Скалодром 
  • Трассы с веревочными препятствиями
  • Баскетбольная площадка  
  • Скейт-парк 
  • Игровая площадка 
  • Площадка для пляжного волейбола  
  • Паддл-теннис 
  • Поле для крикета

 

Поселившись здесь, вы получите свой личный оазис уединения и ощутите изящество в каждой детали!

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 533.0 – 663.3
Цена за м², USD 4,495 – 5,037
Цена квартиры, USD 2,65 млн – 3,19 млн

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

21.03.2025
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
25.10.2021
Как создать инвестиционный проект вашей мечты с доходностью 20% ROI в год
Все новости
Похожие комплексы
Жилой комплекс Club Drive (А)
Дубай, ОАЭ
от
$431,202
Многоквартирный жилой дом Verde by Sobha Realty
Дубай, ОАЭ
от
$579,648
Жилой комплекс Azizi Ruby
Дубай, ОАЭ
от
$186,223
Многоквартирный жилой дом Billionaire Sky Penthouse Jacob & Co Binghatti
Дубай, ОАЭ
от
$202,41 млн
Жилой комплекс W Residences Dubai JLT
Дубай, ОАЭ
от
$598,605
Вы просматриваете
Жилой комплекс
Дубай, ОАЭ
от
$2,53 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Canal Crown
Жилой комплекс Canal Crown
Дубай, ОАЭ
от
$592,329
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 39
Апартаменты в комплексе Canal Crown в самом сердце Business Bay! Потрясающий вид на Дубайский канал и культовую Бурдж-Халифа! Инвестиционно-привлекательные апартаменты (ROI - 5,8% в $)! Для жизни и инвестиций! Оборудованная кухня! Срок сдачи - 2 кв. 2027 г. Инфраструктура: спортзал, ре…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Jewel
Жилой комплекс Jewel
Дубай, ОАЭ
от
$145,753
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 10
Комфортабельные апартаменты в новом проекте Jewel в Al Furjan! Апартаменты для жизни и инвестиций! Гарантированный доход от сдачи в аренду - от 10% в $! Предоставим каталог инвестора! Беспроцентная рассрочка! Срок сдачи - 4 кв. 2025 г. Удобства: тренажерный зал, общий бассейн, зона для…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Milos
Жилой комплекс Milos
Дубай, ОАЭ
от
$232,877
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 13
Шикарные апартаменты в современном проекте Milos в районе Dubai Land! Апартаменты с меблированной кухней! Прекрасный вариант для жизни, перепродажи и сдачи в аренду! Поблизости находятся ключевые достопримечательности Дубая! Рассрочка без %! Удобства: круглосуточная охрана, клубный дом, г…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
11.01.2025
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
Показать все публикации