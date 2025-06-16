  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Дубай
  Жилой комплекс Резиденции Portside I, II и III

Жилой комплекс Резиденции Portside I, II и III

Дубай, ОАЭ
от
$326,000
;
2
ID: 32725
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    Al Ghubaiba (~ 800 м)
  • Метро
    Al Ras (~ 700 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

О комплексе

Пока развитие отражает философию бренда, вдохновлённую наследием мореплавания Дубая и его энергией. 
Portside формирует будущее прибрежной жизни — «Живи по дизайну», объединяя плавные линии архитектурной ясности с элегантностью. Дома, вдохновляющие как своим местоположением, так и своей атмосферой.

Резиденции Portside I, II и III черпают вдохновение из естественного ритма природы — их фасады мягко смягчают городской силуэт, создавая нежные изгибы, словно волны, расходящиеся по горизонту. Вместе башни создают ощущение спокойствия в движении, гармонично соединяя форму и окружающую среду, захватывая свет, море и небо.

Внутренние пространства также черпают вдохновение из этого диалога — они отражают ритм повседневной жизни через тщательно подобранные материалы, текстуры и отделку, связывающие берег и море. Ландшафтные зоны расширяют это ощущение, сочетая вечность и движение, плетя вместе активные общественные пространства и уединённые уголки для отдыха.

От зон для фитнеса и благополучия до розничных точек и лаунжей — развитие становится не просто местом, а убежищем, где дизайн, сообщество и набережная сливаются в гармонию, приглашая жить в единстве с окружающим миром.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

