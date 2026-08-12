Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Земельные участки

Земельные участки в ОАЭ

;
10 объектов найдено
Участок земли в Дубай, ОАЭ
Участок земли
Дубай, ОАЭ
Продажа земельного участка под строительство частной резиденции. Инфраструктура района: …
$6,81 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Участок земли в Дубай, ОАЭ
Участок земли
Дубай, ОАЭ
Business Bay, corner plot , next to main road Plot size : 47,000 sqft GFA : 860,000 sqft  …
$155,00 млн
Оставить заявку
Участок земли в Дубай, ОАЭ
Участок земли
Дубай, ОАЭ
La Mer — эксклюзивный земельный участок под виллу в Jumeirah First: Элитная локация в одн…
$20,15 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Участок земли в Дубай, ОАЭ
Участок земли
Дубай, ОАЭ
Pearl Jumeirah — эксклюзивный waterfront-участок под роскошную виллу: Редкое предложение …
$9,53 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Участок земли в Al Faqa, ОАЭ
Участок земли
Al Faqa, ОАЭ
Arabian Hills — земельный участок под жилую виллу: Эксклюзивный лот площадью 20,634 sq.ft…
$503,744
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Участок земли в Дубай, ОАЭ
Участок земли
Дубай, ОАЭ
Площадь 1 011 м²
Nad Al Sheba Gardens — земельный участок под строительство: Редкое предложение: угловой у…
$3,85 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Участок земли в Абу-Даби, ОАЭ
Участок земли
Абу-Даби, ОАЭ
Al Reem Island - это проект мирового класса, включающий в себя несколько жилых, коммерческих…
$11,67 млн
Оставить заявку
Участок земли в Абу-Даби, ОАЭ
Участок земли
Абу-Даби, ОАЭ
Планируете приобрести участок в Абу-Даби, ОАЭ, который станет холстом, на котором вы сможете…
$290,487
Оставить заявку
Участок земли в Абу-Даби, ОАЭ
Участок земли
Абу-Даби, ОАЭ
Площадь 562 м²
Планируете приобрести участок в Абу-Даби, ОАЭ, который станет холстом, на котором вы сможете…
$337,172
Оставить заявку
Участок земли в Абу-Даби, ОАЭ
Участок земли
Абу-Даби, ОАЭ
Площадь 14 184 м²
Жилой участок для продажи. Большой участок. Премиальное местоположение. Отлично подходит для…
$25,88 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти