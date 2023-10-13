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Земельные участки в ОАЭ

41 объект найдено
Земельные участки в Дубай, ОАЭ
Земельные участки
Дубай, ОАЭ
Площадь 1 263 м²
fam Properties с гордостью представляет...   Угловой участок | Индивидуальный проект |…
€6,81 млн
Земельные участки в Дубай, ОАЭ
Земельные участки
Дубай, ОАЭ
Площадь 929 м²
Джебель-Али - выдающийся район, расположенный на юго-западной окраине Дубая, Объединенных Ар…
€488,644
Земельные участки в Дубай, ОАЭ
Земельные участки
Дубай, ОАЭ
Fam Properties с гордостью предлагает вам уникальную возможность стать владельцем и инвестир…
€552,920
Земельные участки в Дубай, ОАЭ
Земельные участки
Дубай, ОАЭ
Угловой участок в Dubai Science Park с лучшими видами G+19   Dubai Science Park - разр…
€5,46 млн
Земельные участки в Дубай, ОАЭ
Земельные участки
Дубай, ОАЭ
Добро пожаловать на острова Дубая, место, полное возможностей. Острова Дубая, появившиеся из…
€4,75 млн
Земельные участки в Дубай, ОАЭ
Земельные участки
Дубай, ОАЭ
Расположенный между Бизнес-Бэй и Джумейрой, Аль-Васл - это процветающий район с рядами потря…
€3,83 млн
Земельные участки в Dubai Production City, ОАЭ
Земельные участки
Dubai Production City, ОАЭ
Местонахождение: Дубайская производственная зона IMPZ   Престижное местоположение Р…
€3,09 млн
Земельные участки в Дубай, ОАЭ
Земельные участки
Дубай, ОАЭ
Fam Properties с радостью представляет этот большой участок в самом престижном и перспективн…
€3,06 млн
Земельные участки в Дубай, ОАЭ
Земельные участки
Дубай, ОАЭ
Fam Properties с удовольствием предлагает земельные участки на Al Mamzar Beach Plots, где вы…
€2,96 млн
Земельные участки в Дубай, ОАЭ
Земельные участки
Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс G + P + 9 в отличном месте, готовый к строительству Местоположение: MAJAN …
€2,14 млн
Земельные участки в Дубай, ОАЭ
Земельные участки
Дубай, ОАЭ
fam properties с радостью предлагает этот огромный участок на продажу в Majan.   Majan…
€2,37 млн
Земельные участки в Дубай, ОАЭ
Земельные участки
Дубай, ОАЭ
fam Properties предлагает этот жилой участок премиум-класса в Первом районе - MBR City (Moha…
€2,09 млн
Земельные участки в Дубай, ОАЭ
Земельные участки
Дубай, ОАЭ
Жилая недвижимость G+9 Премиальное месторасположение   Место нахождения: MAJAN  …
€1,89 млн
Земельные участки в Dubai Production City, ОАЭ
Земельные участки
Dubai Production City, ОАЭ
Местоположение: Дубайская Производственная Зона IMPZ   Разрешение: Участок под жилую з…
€1,84 млн
Земельные участки в Дубай, ОАЭ
Земельные участки
Дубай, ОАЭ
Fam Properties рады предложить данный участок с готовностью к строительству, расположенный в…
€1,51 млн
Земельные участки в Дубай, ОАЭ
Земельные участки
Дубай, ОАЭ
FAM Properties рад предложить на продажу огромный земельный участок площадью 15 000 квадратн…
€1,30 млн
Земельные участки в Дубай, ОАЭ
Земельные участки
Дубай, ОАЭ
Основные особенности:   Участок для жилого строительства G+4 Угловой участок Ряд…
€970,292
Земельные участки в Дубай, ОАЭ
Земельные участки
Дубай, ОАЭ
Saih Shuaib 1 расположен к востоку от Jebel Ali, недалеко от парка и курорта Дубай и междуна…
€459,612
Земельные участки в Дубай, ОАЭ
Земельные участки
Дубай, ОАЭ
Б. с. д. Б. о. б. н.а. С. о.г. с. д. С. д. д. и с. д. д. д.с.м.н.с. с ним сражается праправн…
€398,331
Земельные участки в Дубай, ОАЭ
Земельные участки
Дубай, ОАЭ
Д-р брутто в малберри-кластере в Дамаке-Хиллз 2 Mulberry - сшитые и сшитые с этой точки зрен…
€173,631
Земельные участки 1 комната в Дубай, ОАЭ
Земельные участки 1 комната
Дубай, ОАЭ
Комнаты 1
Этаж 1/2
УЧАСТОК ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ВИЛЛЫ Sobha Estates - это закрытый комплекс, состоящий из 3 класт…
€4,55 млн
Земельные участки 1 комната в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Земельные участки 1 комната
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Комнаты 1
Этаж 1/7
УЧАСТОК РЯДОМ С КАЗИНО Продаётся девелоперский проект с участком под строительство на остров…
€8,61 млн
Земельные участки 1 комната в Дубай, ОАЭ
Земельные участки 1 комната
Дубай, ОАЭ
Комнаты 1
Этаж 7
Продаётся девелоперский проект с участком под строительство в Дубае В проект входит: Разреш…
€7,24 млн
Земельные участки 1 комната в Дубай, ОАЭ
Земельные участки 1 комната
Дубай, ОАЭ
Комнаты 1
Этаж 1/15
Под строительство отеля, либо резидентского комплекса ( G+9) этажей. Можно получить разрешен…
€43,64 млн
Земельные участки 1 комната в Дубай, ОАЭ
Земельные участки 1 комната
Дубай, ОАЭ
Комнаты 1
Этаж 1/35
Продаётся девелоперский проект с участком под строительство в Дубае Dubai Islands G+2P+8 Pl…
€3,21 млн
Земельные участки 1 комната в Дубай, ОАЭ
Земельные участки 1 комната
Дубай, ОАЭ
Комнаты 1
Этаж 1/35
Продаётся девелоперский проект с участком под строительство в Дубае В проект входит: Разреш…
€2,46 млн
Земельные участки 1 комната в Дубай, ОАЭ
Земельные участки 1 комната
Дубай, ОАЭ
Комнаты 1
Этаж 1/35
Продается земельный участок в районе JVC 2000кв.м, получено разрешение на строительство зда…
€3,69 млн
Земельные участки 1 комната в Дубай, ОАЭ
Земельные участки 1 комната
Дубай, ОАЭ
Комнаты 1
Этаж 1/35
Продаётся девелоперский проект с участком под строительство в Дубае Отличное место 10 минут…
€2,37 млн
Земельные участки в Дубай, ОАЭ
Земельные участки
Дубай, ОАЭ
Площадь 185 м²
Elite Estates Real Estate Broker рад предложить на рынке эту готовую к немедленной продаже з…
€162,797
Земельные участки в Дубай, ОАЭ
Земельные участки
Дубай, ОАЭ
Площадь 1 575 м²
Elite Estates Real Estate Broker рад предложить на рынке этот огромный участок, расположенны…
€701,060

Роскошь и размах: покупка недвижимости в ОАЭ

Самая космополитичная страна мира, с самым высоким уровнем обслуживания, передовыми технологиями и самыми высокими небоскребами. Все это — Объединенные Арабские Эмираты с крупнейшим и популярнейшим городом Дубай. Идеальное место для покупок, роскошной жизни и отдыха. А еще это отличный выбор для покупки жилья. Какова стоимость жилья в ОАЭ? Легко ли ее купить иностранцу? Есть ли налог на недвижимость? Рассмотрим эти вопросы.

Жилье без волокиты и долгого оформления

Иностранца может удивить, что так легко в эмиратах оформляются сделки с квартирами. Бюрократии здесь практически нет. Высокотехнологичное государство скоро полностью перейдет на электронную систему оформления документов Smart system. Многое можно уже сделать онлайн. Сейчас покупка недвижимости в ОАЭ и регистрация сделок занимает всего несколько часов. А будет еще быстрее. За последние два года квадратные метры подешевели примерно на 12%. Снижение продолжается.
Кстати, многие застройщики сейчас предлагают такие условия, о которых еще недавно нельзя было и мечтать. Например, государственная компания Emaar, дает беспроцентную рассрочку на два-три года после заселения в квартиру на 50% стоимости жилья. Интересная тенденция — спрос на квартиры падает, а на дома стремительно увеличивается.

Богатый Дубай: покупка недвижимости в ОАЭ

Дубай не однажды возглавлял рейтинги самых привлекательных для жизни городов мира. Роскошный и дорогой. Если выбор остановился именно на нем, то самый легендарный район — Джумейра Бич Резиденс. Место известно, прежде всего, своей длинной набережной, панорамой на Персидский залив, многочисленными ресторанами, магазинами и зонами для отдыха на открытых террасах.

Средняя цена квадратного метра в Дубае — $3400. Цены на виллы с собственными пляжами начинаются от 1 000 000 $.

Другие эмираты и совсем другие цены: популярные города

Если посмотреть на другие места, то, например, в Аджмане цена «квадрата» от застройщика составляет примерно 1300$, а на вторичном рынке — 1700$. Правда, нужно учитывать, что это самый маленький и бедный эмират государства.
В столице Абу-Даби стоимость квадратного метра составляет порядка 3160$. Шарджа — третий по величине город в стране, тут стоимость в пределах 1700$.

Жизнь за инвестиции

С начала 2019 года власти государства стали выдавать визы резидентам-инвесторам. Сейчас покупка недвижимости в ОАЭ означает разрешение на проживание в любом эмирате. Еще очень привлекает иностранцев то, что тут отсутствует налог на прибыль и перепродажу. Расходы на все оформление достаточно низкие. Сбор за регистрацию составляет 4% от цены объекта.

В целом сейчас в ОАЭ все делается для покупателя недвижимости. Иногда застройщики не только предлагают хорошую рассрочку, но и сами оплачивают налог. Но нужно всегда помнить, что покупать необходимо только через эскроу-счета в банке — тогда вы будете застрахованы от мошенников.

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