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Продажа вилл в ОАЭ

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Дубай
83
Абу-Даби
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551 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Шарджа, ОАЭ
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Вилла 4 комнаты
Шарджа, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 257 м²
Роскошная жизнь на набережной, предназначенная для семей, инвесторов и покупателей образа жи…
$762,423
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Вилла в Al Hamriyah, ОАЭ
Вилла
Al Hamriyah, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 307 м²
Виллы Waterfron с выходом на пляж и в пешей доступности от моря.Доступен план выплаты процентов 0%
$685,000
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Вилла 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 172 м²
Просторная вилла с 3 спальнями + комната для прислуги | Угловая виллаГотовая вилла в тихом р…
$490,130
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Вилла 5 комнат в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 447 м²
Количество этажей 3
Вилла в эксклюзивном проекте Siniya Island! Потрясающий вид на Арабский залив! Вилла распола…
$2,88 млн
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Вилла 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 287 м²
Комфортабельный таунхаус Kensington Gardens в районе Dubai International City! Полностью меб…
$1,01 млн
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Вилла 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Вилла 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 372 м²
Количество этажей 1
Floating Residences by Buddha-Bar — уникальные плавучие резиденции класса люкс и курортный l…
$5,99 млн
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Вилла 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Вилла 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 310 м²
Премиальный комплекс Burj Binghatti Jacob & Co Residences! Доходность от 10%! Выгодная инвес…
$2,28 млн
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Вилла 6 комнат в Al Hamriyah, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Al Hamriyah, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 612 м²
Виллы Waterfron с частным пляжем, в нескольких минутах ходьбы от моря.Доступен план выплаты …
$1,15 млн
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Вилла 6 комнат в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 408 м²
Количество этажей 2
Isola Villa Terra Collection: ультра-люкс вилла на Pearl Jumeirah!Isola Villa Terra Collecti…
$16,88 млн
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Вилла в Дубай, ОАЭ
Вилла
Дубай, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Цена начинается от 1 760 000 | От 73 кв.м.Ocean Cove at Rashid Yachts & Marina – набережная …
$479,237
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Вилла 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Площадь 668 м²
Dubailand: 5 минут от Dubai Rugby Sevens В 8 минутах от Dubai Outlet Mall 30 минут до ** Dow…
$4,15 млн
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Вилла 6 комнат в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 422 м²
Количество этажей 2
Экологичные дома премиум-класса с сертификатом Estidama Pearl 3 в Масдар Сити Масдар Сити (M…
$1,70 млн
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Вилла 6 комнат в Al Bahyah, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Al Bahyah, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 401 м²
Количество этажей 3
Отдельные дома с частными лифтами и бассейнами в Абу-Даби Эти отдельностоящие дома расположе…
$2,48 млн
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Вилла в Дубай, ОАЭ
Вилла
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 334 м²
Количество этажей 2
Raiha Stand Alone Villa in Waada — приватные виллы премиум-класса в Dubai South!Raiha Stand …
$1,25 млн
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Вилла 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 892 м²
Количество этажей 2
Fleurs De Jardin, MBR City — закрытая коллекция вилл и особняков в Meydan D11 с ландшафтными…
$7,08 млн
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Вилла 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 253 м²
Комфортабельный таунхаус Kensington Gardens в районе Dubai International City! Полностью меб…
$876,712
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Вилла 4 комнаты в Аш-Шарджа, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Количество этажей 2
Masaar 3 — лесной оазис с умными домами, природой и инвестиционной привлекательностью!Проект…
$759,717
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Вилла 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 343 м²
Количество этажей 2
Виллы с высоким уровнем жизни и инвестиционным потенциалом в Дубайленде Эти виллы расположен…
$1,60 млн
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Вилла 8 комнат в ОАЭ
Вилла 8 комнат
ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 365 м²
Количество этажей 2
Роскошные дома в Шардже с удобными условиями оплаты 70/30 Этот проект находится в районе Бар…
$1,57 млн
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Вилла 6 комнат в Ghantout, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Ghantout, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 636 м²
Количество этажей 2
Y Views at Bayn: прибрежные виллы нового поколения в Ghantout!Y Views at Bayn — закрытый при…
$6,00 млн
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Вилла 5 комнат в Al Bahyah, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Al Bahyah, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Количество этажей 2
Инвестиции в недвижимость Абу-Даби — Sobha City с апартаментами и виллами у набережной в Al …
$2,20 млн
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Вилла 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Площадь 283 м²
Площадь апартаментов 283 кв. м. Площадь балкона 60 кв. м. Площадь крыши 475 кв.м. О…
$2,15 млн
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Аталанта
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Вилла 7 комнат в ОАЭ
Вилла 7 комнат
ОАЭ
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 450 м²
Этаж 1/3
Роскошные виллы в рассрочку на острове Синия в Умм-аль-Кувейне Остров Собха Синия (Sobha Sin…
$7,54 млн
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Вилла 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 445 м²
Количество этажей 2
Шикарные виллы и таунхаусы в новом проекте Nad Al Sheba Gardens в районе Nad Al Sheba Garden…
$3,10 млн
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Вилла 5 комнат в Al Rahah, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Al Rahah, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Ультрароскошные виллы на побережье под брендом Manchester City: элитный стиль жизни для цени…
$1,89 млн
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Вилла в Дубай, ОАЭ
Вилла
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 437 м²
Athlon’s expertly designed luxury villas and townhouses deliver a vibrant living experience.…
$1,61 млн
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Вилла 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 670 м²
Количество этажей 4
Виллы от Bentley Home с 5 спальнями и собственным бассейном в Дубае, Мейдан Эти эксклюзивные…
$7,44 млн
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Вилла 20 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 20 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 20
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 7 500 м²
The Crown Penthouse – Raffles The Palm Знаковая резиденция площадью 77 707 кв. футов на трё…
Цена по запросу
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Вилла 3 комнаты в ОАЭ
Вилла 3 комнаты
ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 371 м²
Этаж 1/3
Плавучие виллы в уникальном проекте Дубая на архипелаге Мир Острова Мир (The World Islands) …
$6,02 млн
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Вилла 5 комнат в Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 314 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивная вилла в зеленом комьюнити Al Jurf Gardens – Kayan 2! Превосходное расположение …
$1,55 млн
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Параметры недвижимости в ОАЭ

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
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