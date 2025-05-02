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Апартаменты в роскошном комплексе Eywa в деловом центре Дубая - Business Bay! Меблированная кухня! Панорамный вид на небоскреб Burj Khalifa! Предоставим каталог инвестора!
Дата сдачи: 2 кв. 2026
Удобства: библиотека, сад кристаллов, клубный дом с рестораном, СПА-центр с сауной, хаммам,…
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DDA Real Estate
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Резиденция располагает зоной отдыха и библиотекой, детской игровой комнатой и детской площадкой, бассейнами для детей и взрослых, садом, клубом и баром, фитнес-залом, зоной барбекю, спа, зонами для занятий йогой.
Окончание строительства - 1 квартал 2026 года.
Расположение и объекты поблизос…
Престижные апартаменты в One River Point на берегу Дубайского канала! Панорамные виды на на Burj Al Arab и Palm Jumeirah, на Burj Khalifa и Дубайский канал! Доходность - от 5.8%! Апартаменты подойдут для жизни, инвестиций и сдачи в аренду!
Удобства: иммерсивный зал, клубный дом, бассейн, …
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DDA Real Estate
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Апартаменты в невероятном комплексе BAYZ 101 by Danube в районе Business Bay! Прекрасный вариант для жизни, перепродажи и сдачи в аренду! Доходность от сдачи в аренду - от 7,7% в $! Доход от перепродажи будет составлять от 33%! Шикарный панорамный вид на Бурдж-Халифа! Рассрочка 0%!
Апарта…
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DDA Real Estate
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Предлагаются элитные апартаменты с полным обслуживанием и панорамным видом на город.
Резиденция располагает круглосуточным рестораном, оздоровительным клубом, ухоженным садом, джакузи на открытом воздухе, детским клубом.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пешей досту…
CANAL HEIGHTS - это люксовый жилой комплекс из двух башен от ведущего застройщика DAMAC совместно со швейцарским ювелирным брендом de Grisogono
Busines Bay
От застройщика предоставляется беспроцентная рассрочка на весь срок строительства 80/20
Стартовая цена / площадь
- Студия от 3400…
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости.
Уникальные апартаменты The Sterling в центре Дубая в районе Business Bay с 1 спальней.
Хотите приобрести квартиру в Дубае? Вы знаете, как инвес…
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Агентство
DDA Real Estate
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Предлагаются апартаменты с панорамным видом на город.
Резиденция располагает большой зоной отдыха и зелеными зонами, тренажерными залами, бассейнами, баскетбольной площадкой, зоной для йоги, зоной барбекю, детской площадкой.
Окончание строительства - октябрь 2026 года.
Расположение и объект…
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки.
Хотите приобрести квартиру в Дубае? Отличная идея! Мы поможем Вам с переездом и оформлением резидентства!
Мы предоставим Вам:
- Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщи…
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DDA Real Estate
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Резиденция располагает 5-уровневой парковкой, тренажерным залом, бассейном.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в центре Дубая.
Даунтаун - 4 минуты
Бурдж Халифа - 6 минут
Дубай Молл - 7 минут
Джумейра Бич - 9 минут
Бурдж-Аль-Араб - 16 минут
Пальма Джумейра - 20 минут
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;…
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DDA Real Estate
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Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки.
The Pad - новый жилой комплекс, наклоненный под углом 6,5 градусов и окруженный светодиодным освещением, шикарный и утонченный Pad является вершиной супер-гламурной жизни в многокварти…
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Trillionaire Residences
Локация - Business Bay, Dubai
Окончание строительства - III 2024г
Trillionaire Residences — это комплекс премиум-класса из 25 этажей, предлагает резиденции с 1-2 спальнями, студии и торговые объекты. Этот жилой комплекс расположится прямо на набережной Дуб…
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки.
Chic Tower – новая роскошная жилая башня с уникальной архитектурой от DAMAC Properties, которая будет построена на набережной Dubai Canal в Business Bay. Ключевой особенностью этого пр…
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3дание характеризуется тонкими контурами и плавными линиями. Со всех сторон фасад предлагает новую перспективу, создавая визуальную мистику -изысканная скульптурная работа, создающая живое ощущение потока и движения.
RIVIERA MANSION COLLECTION
Cannes - 2 Bedroom – from 2,035 Sqft
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ПОМОГУ ПРИОБРЕСТИ ЖИЛЬЕ В ДУБАЕ!ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ!!!
Отель DAMAC Majestine расположен рядом с магазинами, развлечениями и удобствами для отдыха. Внутри вас ждет комфорт уже обставленной мебели в коллекции жилых помещений, спроектированных с исключительным вниманием к деталям.
УДО…
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Апартаменты в новом проекте One by Binghatti в районе Business Bay! Отлично подойдет для жизни, перепродажи и сдачи в аренду! Высокий доход - от 10% в $! Престижный район! Беспроцентная рассрочка! Полностью меблированная кухня!
Срок сдачи - 4 кв. 2026 г.
Удобства: тренажерный зал, спец…
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Резиденции Trillionaire в районе Business Bay - это воплощение роскошного и стильного жилого комплекса, тщательно созданного компанией Binghatti Developers. Это футуристическое и невероятное здание с изысканным стеклянным фасадом. Жители смогут насладиться завораживающими видами на набережну…
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости.
Апартаменты The Paragon с выгодной локацией и главным экономическим центром Дубая с 1 спальней.
Хотите приобрести апартаменты с удобной локацие…
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Апартаменты в комплексе Canal Crown в самом сердце Business Bay! Потрясающий вид на Дубайский канал и культовую Бурдж-Халифа! Инвестиционно-привлекательные апартаменты (ROI - 5,8% в $)! Для жизни и инвестиций! Оборудованная кухня!
Срок сдачи - 2 кв. 2027 г.
Инфраструктура: спортзал, ре…
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Проект представляет собой высокое 30-этажное здание с элитными апартаментами с 1-2 спальнями. В апартаментах с 17 -26 этажей из окон открываются захватывающие виды на район Business Bay и Дубайский канал .
Кроме жилых единиц, в проекте есть различные удобства для жильцов: бассейны для детей …
Резиденция располагает открытым бассейном, тренажерным залом, сауной, круглосуточной охраной, парковкой, консьерж-сервисом, магазинами.
Окончание строительства - октябрь 2023 года.
Удобства и оснащение в доме
Кухонная бытовая техника (холодильник, газовая варочная панель, газовый духовой ш…
Мы предлагаем этот роскошный пентхаус с 3 спальнями. Этот проект под названием Society House расположен в эксклюзивном районе, удобном для всех услуг, в нескольких минутах от Бурдж-Халифа в центре города. Расслабьтесь, любуясь прекрасным видом на Бурдж-Халифа и канал с кристально чистой водо…
Продается роскошная квартира с двумя спальнями в центре города недалеко от Бурдж-Халифа. В стоимость проживания входит бесплатная парковка.
Услуги:
- Бассейн
- Тренажерный зал
- Бар
Естественно, мы хотели бы отметить, что наша Компания НЕ требует от вас уплаты каких-либо комиссий и пр…
Мараси Драйв, расположенный в самом сердце Бизнес-Бэй Дубая, предлагает увлекательную прогулку вдоль канала в оживленном центральном районе, где гармонично сочетаются жилые, коммерческие и развлекательные удобства. Эти удивительные апартаменты-студии, апартаменты с 1 спальней и апартаменты с…
One by Binghatti – новый жилой проект известной компании Binghatti Developers. Фасад здания обрамлен кристаллическим стеклом. Этот комплекс предлагает выбор современных резиденций, спроектированных с учетом требований современной городской жизни.
К приобретению предлагаются студии и апартаме…
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;…
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Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;…
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Агентство
DDA Real Estate
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Предлагаются элитные меблированные апартаменты с полным обслуживанием.
Жилой комплекс включает квартиры с 1 и 2 спальнями и располагает открытым бассейном, фитнес-центром, рестораном, спа, парковкой, круглосуточным консьерж-сервисом.
Резиденция представляет собой одно из последних зданий, сп…
Апартаменты в уникальном жилом комплексе J One на берегу Дубайского канала! С потрясающим видом на небоскрёб Burj Khalifa! Рассрочка без % после получения ключей! Меблированная кухня и бытовая техника! Отлично подойдет для жизни и инвестиций!
Удобства: бассейн, тренажерный зал, детская иг…
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Предлагаются меблированные апартаменты с различными планировками.
Резиденция располагает бассейном с детской секцией, тренажерным залом, парными и сауной, детской площадкой, красивыми ухоженными садами, круглосуточным консьерж-сервисом.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находит…
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости.
Jumeirah Living – третья многофункциональная башня, входящая в состав комплекса Marina Gate. Здание расположено в районе Dubai Marina. Разработкой…
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Foster + Partners, основанная в 1967 году сэром Норманом Фостером, — известная британская архитектурная фирма со штаб-квартирой в Лондоне, Англия.
Они известны своими знаковыми глобальными проектами, в число которых входят такие здания, как Корнишон в Лондоне, реконструкция Рейхстага в Берл…
Гостиничный и жилой комплекс, расположенный в самом сердце престижного района в Дубае. Это проект из трех башен с апартаментами и четвертой башни, в которой расположен отель Paramount Hotels Resorts с голливудским стилем.
На многоуровневой площади, соединяющей четыре 270-метровые башни, буде…
Представляем One by Binghatti, воплощение городской роскоши: потрясающая высотная жилая башня, которая переосмысливает городскую жизнь. Это архитектурное чудо, возвышающееся над линией горизонта, может похвастаться элегантным современным дизайном с фасадом из хрустального стекла и яркими лат…
Апартаменты в элитном комплексе Canal Heights 2 в районе Business Bay! Апартаменты для жизни и инвестиций (ROI - 6,3% в $)! Беспроцентная рассрочка! Возможно получение ВНЖ! Полностью меблированная кухня!
Срок сдачи - 3 кв. 2027 г.
Преимущества: полностью оборудованный тренажерный зал, …
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Жилой комплекс на берегу водного канала Dubai Canal. Спроектирован застройщиком из Саудовской Аравии и итальянским дизайнерской компанией Missoni. Это второе в мире здание с интерьерами от этого дизайнера, первое находится в Майами.
Здание будет оформлено с элементами моды и искусства по ана…
Представляем вам уникальный жилой проект BAYZ 102 – эксклюзивный жилой небоскрёб с 102 этажами, который сочетает в себе изысканность и современность. Каждый из вас сможет выбрать идеальную квартиру среди роскошных студий, апартаментов с 1-4 спальнями и пентхаусом.
В проекте представлены полн…
Проект - жилой комплекс из 15-этажной башни. Находится недалеко от района Burj, рядом с основными достопримечательностями города и в нескольких минутах езды от ключевых автомагистралей.
Эта стильная башня - не только идеальное место для проживания (со вкусом подобранная мебель, оборудованные…
Ультрароскошные апартаменты и пентхаусы на продажу от 1 до 5 спален. Все апартаменты имеют панорамный вид и террасу, где вы можете насладиться великолепным видом и отдохнуть с семьей или друзьями.
О Дубайском водном канале:
Проект Дубайского водного канала является продолжением реки Дейр…
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок!
Canal Front Residences – новейшее элитное комьюнити в районе Дубая Al Safa, расположенное на набережной Dubai Water Canal, у самой кромки воды.
Комплекс строится в динамично разви…
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Апартаменты в одном из самых высоких зданий района в нескольких минутах езды от Burj Khalifa и Dubai Mall.
Квартиры с панорамным видом на Downtown Dubai, Business Bay и Dubai Water Canal.
Более 40 элементов инфраструктуры и удобств на территории комплекса — идеальный выбор для краткосрочной …
Элитная квартира в новом комплексе Trillionaire в районе Business Bay! Высокий доход от инвестиций (ROI - 5,8% в $)! Предоставим каталог инвестора! Возможно получение ВНЖ!
Срок сдачи - 3 кв. 2024 г.
Удобства: бассейн для взрослых и детей, спортзал с услугами тренера, сауна, джакузи, пр…
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Этот роскошный проект украшает оживленный район Джумейра, идеально расположенный вдоль живописного водного канала Дубая. Дуплекс Sky Mansion с 6 спальнями, осталось несколько эксклюзивных квартир.
Наслаждайтесь неторопливой прогулкой по прекрасным близлежащим пляжам и откройте для себя множ…
Проект премиум-класса Canal Heights в районе Business Bay! Отличный вариант для сдачи в аренду (ROI - 6,3% в $)! В апартаментах полностью оборудованная кухня! Рассрочка 0%!
Срок сдачи - 3 кв. 2027 г.
Удобства: полностью оборудованный тренажерный зал, теннисный корт, торговые точки и су…
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Проект отличается великолепным видом на район Burj, а также на пальмы, острова и культовый отель Бурдж аль-Араб. Жилой комплекс включает торговую сеть на первом этаже и отель, а также множество фирменных удобств для гостей и жителей.
Широкий выбор роскошных апартаментов: студии, квартиры с 1…
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Бесплатная консультация. Помощь в получении статуса резидента.
Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;…
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DDA Real Estate
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Апартаменты в престижном жилом комплексе Bayz 102 в самом сердце Business Bay! Топ-локация! Удобства премиум-класса! Полностью меблированные апартаменты! Рядом станция метро! Быстрый доступ к ключевым локациям Дубая! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ!
Удобст…
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В проекте 4 башни-небоскреба с кафе, лаунж-зонами, апартаментами.
Жилой комплекс с элитными и просторными меблированными апартаментами, в престижном районе, рядом с городскими достопримечательностями.
Захватывающий вид на несколько интересных объектов: Персидский залив, водный канал Dubai Ca…
Eden House The Park – место, где природа и городской стиль жизни объединяются и создают уникальную атмосферу для жизни и отдыха. Этот жилой комплекс, расположенный вдоль живописного Дубайского водного канала, задает новый стандарт комфортного и изысканного образа жизни. Здесь каждая деталь п…
Eden House The Park – место, где природа и городской стиль жизни объединяются и создают уникальную атмосферу для жизни и отдыха. Этот жилой комплекс, расположенный вдоль живописного Дубайского водного канала, задает новый стандарт комфортного и изысканного образа жизни. Здесь каждая деталь п…
Уникальные апартаменты в новом проекте J One на берегу Дубайского канала! Доходность от 10%! Шикарный панорамный вид! Прекрасное расположение! Доходность от сдачи в аренду от 3600$ в месяц! Комплекс сдан!
Удобства: бассейн, тренажерный зал, детская игровая площадка, детский бассейн, зелен…
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Проект – это жилое здание в центре Дубая, спроектированное Horacio Pagani.
Жилой комплекс в виде уникальной башни с необычным дизайном: извилистые изгибы и стеклянная сфера наверху здания.
Выгодная локация здания позволяет наслаждаться лучшими панорамными видами Дубая. На юго-восточной сторо…
Предлагаются апартаменты с собственными бассейнами.
Некоторые пентхаусы имеют собственные тренажерные залы и игровые комнаты.
Резиденция располагает собственным пляжем, тренажерным залом, гаражом, охраной, бассейном, консьерж-сервисом, спа-зоной.
Окончание строительства - 2 квартал 2026 года…
РОСКОШНОЕ ЖИЛЬЕ У ВОДЫ.
Изысканно яркий архитектурный комплекс, возвышающийся над Дубайским каналом.
Canal Heights воплощает в себе красоту и совершенство одного из самых удивительных творений природы…голубой жемчужины.
Комплекс расположен в оживленном деловом районе Бизнес-Бэй, в о…