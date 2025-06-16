  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилой квартал Ghaf Woods

Жилой квартал Ghaf Woods

Дубай, ОАЭ
от
$410,959
от
$80/м²
BTC
4.8882755
ETH
256.2154180
USDT
406 308.7958317
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
14
ID: 25993
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

О комплексе

Ghaf Woods — это роскошный жилой комплекс, который гармонично интегрируется с природой, предлагая уникальный опыт жизни в сообществе. Расположенный в центре Дубая, проект включает элегантные, экологически ответственные дома с просторными интерьерами. Основная концепция Ghaf Woods — устойчивость, направленная на повышение качества жизни его жителей путём создания устойчивой экосистемы с различными зелёными зонами и удобствами.

Ключевые моменты:
- Апартаменты: доступны в конфигурациях от 1 до 3 спален с современными отделками, подчеркивающими комфорт и современный стиль жизни.
- Дизайн: построены из высококачественных материалов, каждая квартира предлагает просторные зоны для отдыха и развлечений, современные кухни, элегантные ванные комнаты и большие жилые пространства, которые плавно соединяются с окружающей природой. Некоторые квартиры оснащены частными террасами для полного наслаждения атмосферой на свежем воздухе.
- Расположение: удобно расположено с лёгким доступом к основным достопримечательностям и деловым районам Дубая, включая Палм Джумейра, Dubai Marina и международный аэропорт Дубая.
- Удобства сообщества: входит в более крупное устойчивое сообщество, содействующее здоровому и активному образу жизни, с такими удобствами, как велосипедные дорожки, парки и оздоровительные центры.
- Концепция: больше, чем просто жильё — это убежище, воплощающее экологическую ответственность и современную роскошь.

План платежей:
- Первый взнос: 10%
- Платежи во время строительства: 50%
- На ключах: 40%

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Калькулятор ипотеки

