Жилой квартал Ghaf Woods

Ghaf Woods — это роскошный жилой комплекс, который гармонично интегрируется с природой, предлагая уникальный опыт жизни в сообществе. Расположенный в центре Дубая, проект включает элегантные, экологически ответственные дома с просторными интерьерами. Основная концепция Ghaf Woods — устойчивость, направленная на повышение качества жизни его жителей путём создания устойчивой экосистемы с различными зелёными зонами и удобствами.

Ключевые моменты:

- Апартаменты: доступны в конфигурациях от 1 до 3 спален с современными отделками, подчеркивающими комфорт и современный стиль жизни.

- Дизайн: построены из высококачественных материалов, каждая квартира предлагает просторные зоны для отдыха и развлечений, современные кухни, элегантные ванные комнаты и большие жилые пространства, которые плавно соединяются с окружающей природой. Некоторые квартиры оснащены частными террасами для полного наслаждения атмосферой на свежем воздухе.

- Расположение: удобно расположено с лёгким доступом к основным достопримечательностям и деловым районам Дубая, включая Палм Джумейра, Dubai Marina и международный аэропорт Дубая.

- Удобства сообщества: входит в более крупное устойчивое сообщество, содействующее здоровому и активному образу жизни, с такими удобствами, как велосипедные дорожки, парки и оздоровительные центры.

- Концепция: больше, чем просто жильё — это убежище, воплощающее экологическую ответственность и современную роскошь.

План платежей:

- Первый взнос: 10%

- Платежи во время строительства: 50%

- На ключах: 40%