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Плавучие виллы с подводными нижними этажами, зонами отдыха и джакузи, The World Islands, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€5,50 млн
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12
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О комплексе

Плавучие виллы - это воплощение инноваций, достигнутых благодаря сочетанию инженерного искусства и воображения. Они представляют собой воплощение вневременного дизайна и мастерства.

Все виллы с 3 этажами, включая впечатляющий подводный этаж. На верхнем открытом этаже есть зона отдыха с обеденной зоной и джакузи. Также для владельцев есть обслуживание номеров, доступ к бассейну и пляжу на острове.

Соединены с причалами.

План оплаты: 25% первоначальный взнос / 75% по договоренности после заключения сделки.

Расположение и объекты поблизости

Дубай — один из главных инвестиционных центров мира. Местный рынок ориентирован на покупателей роскошных особняков и квартир в небоскрёбах. Среди популярных районов — Пальма Джумейра, Дубай Марина, Даунтаун Дубай, Джумейра Бич Резиденс, Эмирейтс Хиллс, Дейра, Арабиан Ранчес. В Дубае много объектов, характеризующихся эпитетом «самый». Здесь находятся самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Халифа, два самых высоких отеля — похожая на парус семизвёздочная гостиница Бурдж-аль-Араб и Башня Розы. Здесь расположен один из самых известных крытых лыжных комплексов Ski Dubai с 60-метровой искусственной горой и пятью склонами. Дубайские торговые центры — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall и другие — входят в число самых крупных в мире. В водах Персидского залива создан самый большой искусственный остров Пальма Джумейра.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Плавучие виллы с подводными нижними этажами, зонами отдыха и джакузи, The World Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€5,50 млн
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Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Senses – Jade at The Fields — проект, состоящий из таунхаусов премиум-класса, застройщиком которого выступила компания G&CO Real Estate Development LLC – FZ. Комплекс будет расположен в престижном районе Meydan. Для покупки представлены резиденции с 3 и 4 спальнями, общая площадь которых варьируется от 258 кв. м до 331 кв. м. Во всех таунхаусах будут: - гараж; - сад на заднем дворе; - семейная зона; - комната для персонала; - террасы. Кухни будут оснащены фирменной бытовой техникой, в том числе холодильником, варочной панелью, плитой и духовым шкафом. Проект Senses – Jade at The Fields будет располагать множеством удобств для отдыха и развлечений. Так, жители комплекса смогут насладиться Fields Club House, где предусмотрены тренажерный зал, оздоровительный центр, зона для йоги, детская игровая площадка, лаундж, зал для детских праздников и садовый участок под открытым небом. Расположение: Проект Senses – Jade at The Fields будет расположен вблизи Ras Al Khor Rd и Nad Al Sheba Rd, благодаря чему будет обеспечено хорошее транспортное сообщение с самыми востребованными локациями Дубая. Так, за 20 минут на автомобиле можно добраться до Business Bay, Dubai Design District и Dubai International Airport. В настоящее время сообщество The Fields находится на стадии строительства, поэтому система общественного транспорта плохо развита, рекомендуется пользоваться личным автомобилем или такси. Жители комплекса за 20 минут доедут до различных востребованных мест для отдыха и развлечений Дубая, среди которых: - Ипподром Meydan Racecourse, известный тем, что здесь ежегодно проходит знаменитый турнир Dubai World Cup. При этом на его крыше расположено популярное ночное заведение WHITE Dubai. - The Track, Meydan Golf — чемпионское 9-луночное поле для гольфа с полным освещением, которое было спроектировано Peter Harradine. - Meydan One Mall — ТЦ, находящийся на стадии строительства, где будет представлено более 550 розничных магазинов, самый длинный в мире крытый горнолыжный склон, Winter Village и мн. др. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
Многоквартирный жилой дом 4BR | The Sanctuary | Ellington
Многоквартирный жилой дом 4BR | The Sanctuary | Ellington
Дубай, ОАЭ
от
€4,07 млн
Сдача в: 2025
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить виллу с 4 спальнями, расположенную в городе MBR, известном как The Sanctuary by Ellington Основные моменты; Исключительные виллы в прибрежном сообществе Фирменные дизайны, эстетика и привлекательность Удовольствия и счастье в веселох пространствах Загружен с рядом удобств и достопримечательностей набережной Удобства и удобства; 4 спальни 5 баня без мебели BUA; 7844 кв. Порошковая комната Прачечная Область обучения и библиотеки Водительская комната Горничная комната 2 парковочных места Приготовленная кухня Прогулка в шкафчике Зона отдыха крыша Балкон / Терраса газон Район барбекю Бассейн тренажерный зал Столовая и розничная торговля Ресторан и Кафе Детская игровая площадка Супермаркет и Торговая зона Парк и зона отдыха Зеленое окружение Школа и Институт Общественный зал больница Фитнес-центр Бег. Беговая и велосипедная дорожка Спортивный корт Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Жилой комплекс Reva Residences с видом на город, парк, водный канал, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Reva Residences с видом на город, парк, водный канал, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€483,500
Агентство: TRANIO
Проект представляет собой высокое 30-этажное здание с элитными апартаментами с 1-2 спальнями. В апартаментах с 17 -26 этажей из окон открываются захватывающие виды на район Business Bay и Дубайский канал . Кроме жилых единиц, в проекте есть различные удобства для жильцов: бассейны для детей и взрослых с регулируемой температурой, два современных тренажерных зала внутри здания и снаружи, студия йоги, паровые комнаты и сауна и т.д. Расположение и объекты поблизости Комплекс расположен в Business Bay, рядом с Дубайским каналом и престижным районом Downtown. Рядом - школы, больницы, рестораны и кафе, бутики и магазины в крупнейшем в мире торговом центре. Ближайший аэропорт - Международный аэропорт Дубая. Он находится примерно в 21 минуте езды по дороге Al Khail Road.
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