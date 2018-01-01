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Seahaven Tower A

Дубай, ОАЭ
от
€818,946
;
10
Описание Описание
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О комплексе

Seahaven Tower A | Beach | Spacious | Luxury
Dubai Harbour, Dubai, United Arab Emirates

Description

Starting Price: 3,189,289 AED

Payment Plan:
80% during construction
20% on completion

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Индивидуальное отопление
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Год сдачи
Год сдачи
2026
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
59
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Seahaven Tower A
Дубай, ОАЭ
от
€818,946
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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